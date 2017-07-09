20:49 09 июля

Хейли: мы никогда не будем доверять Москве в вопросах кибербезопасности

США не могут доверять России, и никогда не будут доверять ей в вопросах кибербезопасности, передает РИА Новости заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.



«Мы должны говорить о кибербезопасности не только с Россией, но со всеми», – сказала Хейли каналу CNN, комментируя, по просьбе ведущей, слова одного из конгрессменов от демократической партии, который назвал «фикцией» конструктивное сотрудничество с РФ в области кибербезопасности.


С точки зрения кибербезопасности, нам необходимо двигаться вперед с Россией, говорить им, что, на наш взгляд, должно или не должно произойти,
отметила она.

Но это не значит, что мы доверяем России. Мы не можем доверять России, и мы никогда не будем доверять России. Но мы держим ближе тех, кому не доверяем, чтобы за ними всегда можно было присматривать. И я думаю, это то, что мы сейчас пытаемся сделать с Россией,
заявила дипломат.

Напомним, в ходе первой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге обсуждался вопрос создания рабочей группы по кибербезопасности.

«Путин и я обсудили формирование закрытой группы по кибербезопасности для того, чтобы обезопасить и оградить от хакерских атак на выборы и других негативных вещей», – написал по этому поводу Тпамп в своем «Твиттере».

Использованы фотографии: REUTERS / Stephanie Keith
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. cniza Сегодня, 18:06
    Но это не значит, что мы доверяем России. Мы не можем доверять России, и мы никогда не будем доверять России.


    На нет и суда нет , гуляйте лесом.
    cniza
    1. oleg-gr Сегодня, 18:16
      "Удивили" таким заявлением. Это взаимно и даже не требует обсуждения.
      oleg-gr
    2. Svarog51 Сегодня, 18:18
      Виктор hi Как тебе нравится фраза?
      Но мы держим ближе тех, кому не доверяем, чтобы за ними всегда можно было присматривать. И я думаю, это то, что мы сейчас пытаемся сделать с Россией,
      Пытаются и Россию на короткий поводок посадить? Пусть по порносайтам не шарятся и не парятся с кибератаками из России. Сдаётся мне, что именно этим Никка озабочена. laughing
      Svarog51
      1. Чёрный Сегодня, 18:20
        Взаимно..Неужели эта чамора думает, что мы им будем доверять? smile
        Чёрный
      2. cniza Сегодня, 18:21
        Приветствую! hi
        Скажу мягко , неумная женщина , что с неё возьмешь. lol
        cniza
        1. Svarog51 Сегодня, 18:27
          что с неё возьмешь.
          Я бы развернул, но боюсь подробности не одобрят. feel Худенькая она, потому и злая. wink
          Svarog51
          1. cniza Сегодня, 18:29
            Вот и я о том же , никогда они нас не поймут.
            cniza
            1. Svarog51 Сегодня, 18:33
              Вот и я о том же , никогда они нас не поймут.

              Да понять то нас не сложно - ей бы чуток мужского внимания, и может перестала бы искать угрозу "своему" миру. lol
              Svarog51
              1. cniza Сегодня, 18:35
                А вот за этим пусть обращается к сквознякам или на Украину. laughing
                cniza
                1. Svarog51 Сегодня, 19:14
                  Тут я не согласен, там её только плохому научат. Я бы провёл для неё "политиформацию", только жена не одобрит. Но ради Родины готов на всё. feel
                  Svarog51
                  1. cniza Сегодня, 20:39
                    На вкус и цвет ... у каждого свое. Родина ждет. lol
                    cniza
          2. Владимирец Сегодня, 18:40
            Цитата: Svarog51
            Худенькая она, потому и злая.

            Пауэр, Хейли, ещё одна, с косой (но не Тимошенко), и все худые и костлявые. И дюже злые. what
            Владимирец
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:59
              Хейли: мы никогда не будем доверять Москве в вопросах кибербезопасности

              А мы не доверяли и не будем вам доверять во всех вопросах! Если перефразировать изречение: на США надейся, но сам не плошай!
              СРЦ П-15
            2. Svarog51 Сегодня, 19:10
              Евгений hi Точно, не в нашем вкусе. good На досках мы и после похорон полежим, нам бы чего в руках ощутить. feel
              Svarog51
    3. vovanpain Сегодня, 18:31
      Но мы держим ближе тех, кому не доверяем, чтобы за ними всегда можно было присматривать. И я думаю, это то, что мы сейчас пытаемся сделать с Россией,

      Это признание во вмешательство во внутренние дела России. yes Трамп ты где таких дур берешь?Сдают тебя по полной программе. laughing
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 18:32
        Так легче выглядеть умным. lol
        cniza
    4. ЮБОРГ Сегодня, 19:20
      Никогда не говори, никогда! Кто громко гавкает, потом не тихо скулит с приссыком!
      ЮБОРГ
  2. svp67 Сегодня, 18:07
    Но это не значит, что мы доверяем России. Мы не можем доверять России, и мы никогда не будем доверять России. Но мы держим ближе тех, кому не доверяем, чтобы за ними всегда можно было присматривать. И я думаю, это то, что мы сейчас пытаемся сделать с Россией,
    Действие равно противодействию. Если США не доверяет России, то и Россия не доверяет США, а значить старается держать их "на коротком поводке", что бы не дать "шалить". И Сноуден ей в помощь.
    svp67
    1. stalkerwalker Сегодня, 20:03
      Хороший перевод текста. С ихними псевдодипломатическими вывертами. Но в итоге получилось что-то "Мы и сами против пьянки, но и пьянка против нас".... fellow
      stalkerwalker
  3. изя топ Сегодня, 18:08
    США не могут доверять России, и никогда не будут доверять ей в вопросах кибербезопасности
    и чё,и чё?опять нашли след кирзового сапога русского хакера?
    изя топ
    1. Градиент 3 Сегодня, 20:44
      Изя, браво! Прозвучало!
      Градиент 3
  4. KelWin Сегодня, 18:09
    говорить им, что, на наш взгляд, должно или не должно произойти

    Ничего не треснет? А то уже похоже ....
    KelWin
  5. новичок Сегодня, 18:09
    ну флаг вам в зубы. интересно, только у меня впечатление, что янки в госдепе как роботы: набор букв, из которых с трудом вытекает хоть какой то смысл?
    новичок
  6. Tusv Сегодня, 18:09
    Не ну. Касперского нафиг, Защиту от теневого копированияя Секурита в топку и "Доверяйте" китайским хаккерам на здоровье. Жалко чтоля
    Tusv
  7. Irokez Сегодня, 18:10
    Напомним, в ходе первой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге обсуждался вопрос создания рабочей группы по кибербезопасности.

    Какая безопасность. Уберите АНБ и им подобные и безопасность всего мира будет выше.
    А ещё концентраторы и распределители компьютерных сетей поменяйте на другие, чтоб там не было всяких американских прошивок-шпионов.
    Irokez
    1. KelWin Сегодня, 18:14
      В смысле циску на ноль помножить?)) Идея неплохая..
      KelWin
  8. Masya Masya Сегодня, 18:13
    предохраняться не пробовали? lol

    wink
    Masya Masya
    1. KelWin Сегодня, 18:20
      Хе, а где ошибка в слове "выгледит", в третьем знаке или пятом)))
      KelWin
      1. Masya Masya Сегодня, 18:23
        Цитата: KelWin
        Хе, а где ошибка в слове "выгледит"

        извините, не я писала... love
        Masya Masya
        1. KelWin Сегодня, 18:38
          Ну это же шутка love
          KelWin
          1. Masya Masya Сегодня, 18:47
            Цитата: KelWin
            Ну это же шутка

            так и я несерьёзно... wink правда тоже ляпы бывают, особенно когда с телефона... feel
            Masya Masya
        2. Svarog51 Сегодня, 18:47
          Мариночка Витальевна love Хотел рисунок поправить, не даётся. crying Не тот формат. А так хотелось исключить всяческии коллизии. love
          Svarog51
          1. Masya Masya Сегодня, 18:50
            Сергей, спасибо! love я даже заморачиваться не стала, Вы, же всё правильно поймёте... вот если б мат замазывать бы пришлось... lol а "не тот формат" меня тоже задолбал... wink love
            Masya Masya
        3. soroKING Сегодня, 19:20
          нет, не так... " извенити, не я писала"... это же албанский компьютерный wassat
          soroKING
          1. Masya Masya Сегодня, 19:23
            Цитата: soroKING
            нет, не так... " извенити, не я писала"... это же албанский компьютерный wassat

            раскладка на клаве не та! поделать ничего не могу... crying
            Masya Masya
    2. новичок Сегодня, 18:20
      браво! это им точно поможет.
      новичок
    3. Tusv Сегодня, 19:34
      Цитата: Masya Masya
      предохраняться не пробовали?

      Грешно смеяться над убогими lol . Этак будут сидеть без тырнета, до пришествия монтера а ихние суды будут завалены исками, потому как они уже привыкли, что бумага это подтирать, а не читать
      Tusv
      1. Masya Masya Сегодня, 19:40
        Цитата: Tusv
        Грешно смеяться над убогими

        так они не просто убогие... а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО убогие! lol посмеяться не грех... wink не фиг выёживаться...
        Masya Masya
        1. Tusv Сегодня, 19:52
          Цитата: Masya Masya
          ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО убогие!

          Тут надо думать о скорой психиатрической помощи, а Вы смеетесь. Где у нас столько санитаров. Это же все ВДВ надо привлекать laughing
          Tusv
          1. Masya Masya Сегодня, 20:02
            Цитата: Tusv
            Это же все ВДВ надо привлекать

            если к " исключительным" присовокупить все страны- русофобы, то ВДВ точно не хватит... только атом успокоит этот мир, причём успокоятся все...
            Masya Masya
            1. Tusv Сегодня, 20:21
              Цитата: Masya Masya
              только атом успокоит этот мир, причём успокоятся все...

              Если вдарить только по прибалтненным, то никто не заметит потери бойца. Вот по нагличанам, там 32 трайдета под водой. Только за них Янки вступятся. Остальные то в Русофобии не замечены. Даже Чехи с Венграми уже перебисились
              Tusv
  9. Владимир 38 Сегодня, 18:14
    А мы вам прям во всем доверяем и вообще есть в мире гос-во, которое доверяет америке?
    Владимир 38
  10. n111ss Сегодня, 18:14
    Ну и Россия соответственно не может доверять США. Однако все знают что худой мир повеселее чем хорошая драка
    n111ss
  11. Altona Сегодня, 18:19
    С точки зрения кибербезопасности, нам необходимо двигаться вперед с Россией, говорить им, что, на наш взгляд, должно или не должно произойти,
    --------------------------------
    Это как? Нам часть серверов с территории США передадут и часть элементов систем прослушки типа "эшелон"? request
    Altona
  12. iliitchitch Сегодня, 18:21
    И взгляд у той ники такой жалобный . Где они чувих таких находят , а ?
    Вы уже "сотрудничаете" с кошмарными русскими хакерами , одним наличием у вас АНБ , ибо не лазь в чужой суп грязными пальцАми .
    А по пальцам получил - так чего жалуешься ?
    iliitchitch
    1. KelWin Сегодня, 18:23
      У нее с шеей чето не то... drinks
      KelWin
      1. Masya Masya Сегодня, 18:32
        Цитата: KelWin
        У нее с шеей чето не то... drinks

        нужны крепкие, мужские руки?
        Masya Masya
        1. Venceremos Сегодня, 18:45
          Цитата: Masya Masya
          Цитата: KelWin
          У нее с шеей чето не то... drinks

          нужны крепкие, мужские руки?

          ОТДЕЛУ её отдать,и всех делов. Он в бытность свою,ещё Миханом,чёт такое с Псаки сотворил,что её до сих пор не видать yes
          Venceremos
          1. KelWin Сегодня, 18:49
            Щас придет и ... он Вуду владеет 100500 инфа))

            О-О Женьки теперь будет две?))
            KelWin
          2. iliitchitch Сегодня, 19:16
            Цитата: Venceremos
            ОТДЕЛУ её отдать,и всех делов. Он в бытность свою,ещё Миханом,чёт такое с Псаки сотворил,что её до сих пор не видать


            laughing .Там два Наследника , кам минимум , судя по фото . Каждому по девять месяцев ... По срокам совпадает . Скоро дженни вернётся .
            Ники , пора , кажись , на несанкционированную встречу ... wassat
            iliitchitch
          3. mvg Сегодня, 20:02
            Вы ит.иот? Надеюсь пояснять не надо, почему?
            mvg
        2. KelWin Сегодня, 18:45
          Ага good , обе)))
          KelWin
    2. Пофиг Сегодня, 19:31
      Цитата: iliitchitch
      И взгляд у той ники такой жалобный . Где они чувих таких находят , а ?


      В Индии:

      Пофиг
  13. NUR Сегодня, 18:23
    Уже давно никто никому не доверяет в этом вопросе. Также можно заявить, мы не поделимся секретами с Россией.
    NUR
  14. mvg Сегодня, 18:23
    Ну хоть первая тетка симпатичная из юнайтид стэйтс, а то складывалось ощущение, что нас пугают спешиал. Щас буду пересматривать фильм "Хакеры".
    mvg
    1. Пофиг Сегодня, 19:38
      Постарела, 10 лет назад была получше:

      Пофиг
  15. tchoni Сегодня, 18:27
    Вывод? - Россия должна стать настолько сильной в вопросах кибербезопасности, что бы США нас боялись до дрожи в коленках.
    tchoni
  16. Geisenberg Сегодня, 18:34
    Таких друзей за кол и в музей ! Не доверяет она ... Людоед плачет, что не доверяет людям ...
    Geisenberg
  17. Стройбат запаса Сегодня, 18:52
    "С точки зрения кибербезопасности, нам необходимо двигаться вперед с Россией, говорить им, что, на наш взгляд, должно или не должно произойти..."
    То есть эти тупоклоуны всё так же уверены, что все должны их слушаться. Огородное им растение во весь макияж
    Стройбат запаса
  18. ochakow703 Сегодня, 18:57
    А придется. Как показала встреча 20-ки, без России вообще ничего не решается (из позитивного), всякие гадости всегда творятся в обход России.
    ochakow703
  19. иркутский обыватель Сегодня, 18:58
    Мы создаем свою систему кибер безопасности, а ваше доверие в нашей системе, - даже не на последнем месте, а за рамками этой системы. Идите лесом!
    иркутский обыватель
  20. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:25
    Хоть смелости хватило правду сказать -сша нам враг, и врагом остается навсегда.
    Изгоняющий либероидов
  21. лысова Сегодня, 19:31
    Постпред при ООН Никки Хейли: " Привет! - ты, в баню идёшь? --- Нет, я не в баню, я в баню иду. --- Ааа, а я думал ты в баню идёшь." --- А не Михаила ли это племянница?
    лысова
  22. seregatara1969 Сегодня, 19:35
    да мы двуличным ваще ни по каким вопросам не доверяем!
    seregatara1969
  23. sgazeev Сегодня, 19:39
    Смотришь на кикимору и "добрым"вспоминаешь рыженькую Псаки и страшненькую Саманту.Как-то притёрлись,а эта полукровка нет слов для характеристики.
    sgazeev
  24. На страже Сегодня, 19:59
    Симпатичная.
    На страже
  25. Monster-Fat Сегодня, 20:05
    Все это и вот это
    But a senior White House official briefed on the interaction by Mr. Tillerson said Mr. Trump had pressed Mr. Putin on the issue for about 40 minutes during the meeting, which lasted more than two hours. At times, the exchange became heated, the aide said, with Mr. Putin loudly demanding proof from a president who has himself repeatedly cast doubt on United States intelligence agencies for declaring that Russia tried to swing the election to Mr. Trump.

    показывает о всех "достижениях" мистера Путина на встрече с Трампом..... laughing


    https://www.nytimes.com/2017/07/08/world/europe/g
    roup-of-20-trump-europe.html?mtrref=t.co
    Monster-Fat
    1. stalkerwalker Сегодня, 20:13
      Цитата: Monster-Fat
      Все это и вот это

      Мне непонятно ваше веселье. Вспоминается старая поговорка "Дурачку покажешь палец, он и засмеётся".
      Выступления представителей Белого Хауса всегда были веселухой. Власть поменялась. Теперь там перешли на чернуху.
      stalkerwalker
      1. Monster-Fat Сегодня, 20:18
        Естественно, лично Вы слишком умный по сравнению со мною и можете этим гордится.. даже поговорки знаете.... куда-уж мне-убогому.... Вчера, тут просто разрывалось ВО от "новости" о том, что мистер П опять всех "порвал" на G20.... lol
        Monster-Fat
        1. stalkerwalker Сегодня, 20:28
          Потому тебя и в звании понизили? lol
          stalkerwalker
          1. Monster-Fat Сегодня, 20:33
            Естественно, мой флаг действует на некоторых как "красная тряпка на быка..". Ха, не поверите- я тут пытался от него избавится-но не могу на вахте использую только корпоративный компьютер, и Thor не установить InfoSec все "рубит"... а на своем компе работать нет времени-надо отсыпаться...
            Monster-Fat
  26. Градиент 3 Сегодня, 20:37
    Замореная тетка...Эта Хейли...Сухая....
    Я бы таким не доверял...
    Одна такая химию в школе...Указкой по рукам...учила...
    Оказалось, жена...Одного рецидивиста....
    Детей воровал....Киднеппингом баловался..
    Супруги убежали, говорят в Израиль...
    Не верьте, этой Хейли...За дыню...
    Продаст...
    Градиент 3
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