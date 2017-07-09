Хейли: мы никогда не будем доверять Москве в вопросах кибербезопасности

С точки зрения кибербезопасности, нам необходимо двигаться вперед с Россией, говорить им, что, на наш взгляд, должно или не должно произойти,

Но это не значит, что мы доверяем России. Мы не можем доверять России, и мы никогда не будем доверять России. Но мы держим ближе тех, кому не доверяем, чтобы за ними всегда можно было присматривать. И я думаю, это то, что мы сейчас пытаемся сделать с Россией,