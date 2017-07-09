Хейли: мы никогда не будем доверять Москве в вопросах кибербезопасности
США не могут доверять России, и никогда не будут доверять ей в вопросах кибербезопасности, передает РИА Новости заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.
«Мы должны говорить о кибербезопасности не только с Россией, но со всеми», – сказала Хейли каналу CNN, комментируя, по просьбе ведущей, слова одного из конгрессменов от демократической партии, который назвал «фикцией» конструктивное сотрудничество с РФ в области кибербезопасности.
Напомним, в ходе первой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге обсуждался вопрос создания рабочей группы по кибербезопасности.
«Путин и я обсудили формирование закрытой группы по кибербезопасности для того, чтобы обезопасить и оградить от хакерских атак на выборы и других негативных вещей», – написал по этому поводу Тпамп в своем «Твиттере».
«Мы должны говорить о кибербезопасности не только с Россией, но со всеми», – сказала Хейли каналу CNN, комментируя, по просьбе ведущей, слова одного из конгрессменов от демократической партии, который назвал «фикцией» конструктивное сотрудничество с РФ в области кибербезопасности.
С точки зрения кибербезопасности, нам необходимо двигаться вперед с Россией, говорить им, что, на наш взгляд, должно или не должно произойти,отметила она.
Но это не значит, что мы доверяем России. Мы не можем доверять России, и мы никогда не будем доверять России. Но мы держим ближе тех, кому не доверяем, чтобы за ними всегда можно было присматривать. И я думаю, это то, что мы сейчас пытаемся сделать с Россией,заявила дипломат.
Напомним, в ходе первой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге обсуждался вопрос создания рабочей группы по кибербезопасности.
«Путин и я обсудили формирование закрытой группы по кибербезопасности для того, чтобы обезопасить и оградить от хакерских атак на выборы и других негативных вещей», – написал по этому поводу Тпамп в своем «Твиттере».
Использованы фотографии: REUTERS / Stephanie Keith
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