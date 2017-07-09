20:49 09 июля

Премьер Ирака поздравил военных с победой в Мосуле

Главнокомандующий ВС Ирака, премьер-министр Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил военнослужащих с победой над ИГ (группировка запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление канцелярии премьера.

Премьер Ирака поздравил военных с победой в Мосуле


Сегодня бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу Тигра в исторической части Мосула.


Главнокомандующий Вооруженных сил, премьер-министр Хайдер аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил героических воинов и жителей Ирака с великой победой,
говорится в заявлении.

Ожидается, что в ближайшее время премьер-министр выступит с «победной речью» и сообщит о полном освобождении города от террористов.

Недавно аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил так называемый халифат, является «концом игиловского лжегосударства».

Как сообщалось ранее, в освобождении Мосула задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и ВВС Ирака. Поддержку с воздуха также оказывает авиация западной коалиции, возглавляемая Соединенными Штатами.

На прошлой неделе представитель коалиции Райан Диллон отметил, что об окончательном освобождении Мосула будет объявлено в ближайшие дни. Город находился под контролем ИГ более 3-х лет.

Использованы фотографии: Anthony Behar-Pool/Getty Images
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. iliitchitch Сегодня, 19:06
    А вы оттуда , часом , не драпанёте через пару недель , при поддержке коалиции ? Коалиция против террористов , она такая ... Как аспирин от воспаления лёгких помогает .
    iliitchitch
    1. Tusv Сегодня, 19:41
      Цитата: iliitchitch
      Коалиция против террористов , она такая ... Как аспирин от воспаления лёгких помогает
      .
      На криволицию надейся, а сам не плошай. Шаз два дня, чтобы бандерлоги скучковались и провести новую внезапную проверку
      Tusv
      1. cniza Сегодня, 20:41
        Свежо придание , но дай Бог что бы все было так.
        cniza
  2. Masya Masya Сегодня, 19:11
    неужели? свершилось? а бармалеев куда вывезли, где их теперь ожидать, не расскажет? recourse
    Masya Masya
    1. Владимир 38 Сегодня, 19:22
      ага, думаю так же, вывезли не иначе..
      Владимир 38
    2. Tusv Сегодня, 20:03
      Цитата: Masya Masya
      а бармалеев куда вывезли

      У нас два классика по вывозу бармалеев. По Корнею Иванычу - в Лениградский зоопарк, по Владимир Владимирычу в сортир. Но лучше просто к Гуриям
      Tusv
    3. sabakina Сегодня, 20:30
      Марина, одно из двух, или применили нейтронную бомбу или договорились. Где всплывут? Думаю в Сирии.
      sabakina
      1. Masya Masya Сегодня, 20:35
        Цитата: sabakina
        Думаю в Сирии.

        часть в Сирии, а часть по миру расползется... вытравливай их потом по одному...
        Masya Masya
        1. sabakina Сегодня, 20:39
          Неее Марин, пока они чувствуют поддержку хозяина, из Сирии они не уйдут.
          sabakina
          1. Masya Masya Сегодня, 20:46
            Цитата: sabakina
            из Сирии они не уйдут.

            смертников на кой готовят, счас эти тараканы ползают и смерть несут... и ни кто не даст гарантии, что их число не увеличится... вопрос только, во сколько раз?
            Masya Masya
  3. parusnik Сегодня, 19:23
    На прошлой неделе представитель коалиции Райан Диллон отметил, что об окончательном освобождении Мосула будет объявлено в ближайшие дни.
    ..Идут переговоры? wink
    parusnik
    1. Masya Masya Сегодня, 19:29
      Цитата: parusnik
      .Идут переговоры?

      переговоры там, переговоры здесь... базар- вокзал...
      Masya Masya
  4. На страже Сегодня, 19:26
    Арабы они такие.
    В Египте и других странах вон празднуют каждый год день победы над Израилем lol
    На страже
    1. sabakina Сегодня, 20:24
      На страже, я тоже, когда то каждый год (летом) праздновал победу над колорадским жуком....Надоело пить и бросил к чёрту картофельное поле.
      sabakina
    2. Tusv Сегодня, 20:36
      Цитата: На страже
      В Египте и других странах вон празднуют каждый год день победы над Израилем

      Да вам только дай волю кулаками помахать. Да рассказывать как одним выстрелом 5 египетских танков уничтожали. С Синая вас выперли и спас вас гениальнейший рейд в стиле первого Ардена и папа с мамой СССР и США. А если бы Египет по вашему рейду в тыл долбанул? Трындец Израилю почти мнгновенно
      Tusv
      1. На страже Сегодня, 20:42
        а перед этим кто-то бежал из Египта сверкая пятками по песку lol laughing
        На страже
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:27
    А игиловцы вкурсе, что от них Масул освобожден? wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. Ныробский Сегодня, 19:50
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А игиловцы вкурсе, что от них Масул освобожден? wassat

      Не все......На днях была информация о том, что они ещё удерживали кварталы с мирными жителями общим числом до 30 тыс. человек. Как то очень шустро коалиция решила эту проблему. Наверное на месте этих кварталов теперь лунный пейзаж, ибо воевать по другому матрасы не обучены. Мирных жалко.
      Ныробский
  6. лысова Сегодня, 20:00
    --- " Город находился под контролем ИГ более 3-х лет." --- " в освобождении Мосула задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и ВВС Ирака. Поддержку с воздуха также оказывает авиация западной коалиции, возглавляемая Соединенными Штатами." --- Да тут не просто поздравить нужно!!! --- А нажраться до потери пульса, нарушая традиции. Место в книге Гиннеса обеспечено.
    лысова
  7. Градиент 3 Сегодня, 20:32
    Уже? Поздравили?
    У нас в Пальмире ...тоже...
    Оркестры приглашали...В честь победы...
    Потом ушли...тихо. Без музыки...
    Война дело тонкое...Подождать бы...лучше...
    Градиент 3
Картина дня