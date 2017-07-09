Премьер Ирака поздравил военных с победой в Мосуле
Главнокомандующий ВС Ирака, премьер-министр Хайдер аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил военнослужащих с победой над ИГ (группировка запрещена в РФ), передает РИА Новости заявление канцелярии премьера.
Сегодня бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу Тигра в исторической части Мосула.
Ожидается, что в ближайшее время премьер-министр выступит с «победной речью» и сообщит о полном освобождении города от террористов.
Недавно аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил так называемый халифат, является «концом игиловского лжегосударства».
Как сообщалось ранее, в освобождении Мосула задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и ВВС Ирака. Поддержку с воздуха также оказывает авиация западной коалиции, возглавляемая Соединенными Штатами.
На прошлой неделе представитель коалиции Райан Диллон отметил, что об окончательном освобождении Мосула будет объявлено в ближайшие дни. Город находился под контролем ИГ более 3-х лет.
Сегодня бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу Тигра в исторической части Мосула.
Главнокомандующий Вооруженных сил, премьер-министр Хайдер аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил героических воинов и жителей Ирака с великой победой,говорится в заявлении.
Ожидается, что в ближайшее время премьер-министр выступит с «победной речью» и сообщит о полном освобождении города от террористов.
Недавно аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил так называемый халифат, является «концом игиловского лжегосударства».
Как сообщалось ранее, в освобождении Мосула задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и ВВС Ирака. Поддержку с воздуха также оказывает авиация западной коалиции, возглавляемая Соединенными Штатами.
На прошлой неделе представитель коалиции Райан Диллон отметил, что об окончательном освобождении Мосула будет объявлено в ближайшие дни. Город находился под контролем ИГ более 3-х лет.
Использованы фотографии: Anthony Behar-Pool/Getty Images
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