08:23 10 июля

О венграх, которых под Воронежем не брали в плен



Сообщение на «ВО» о том, что в Воронеж приезжал с визитом министр обороны Венгрии, вызвало интерес. Некоторые из читателей выражали удивление и этим фактом, и тем, что на территории области существуют захоронения венгерских солдат.

Мы расскажем об одном из таких захоронений.


Вообще-то, рассказ о нем уже был, три года назад, но все меняется, люди приходят, за всем успеть не всегда возможно. Так что повторимся.

Сначала немного истории.

Уже 27 июня 1941 г. венгерские самолеты бомбили советские погранзаставы и г. Станислав. 1 июля 1941 г. границу Советского Союза перешли части Карпатской группы общей численностью более 40 000 человек. Самым боеспособным соединением группы являлся Мобильный корпус под командованием генерал-майора Белы Данлоки-Миклоша.

В состав корпуса входили две моторизованные и одна кавалерийская бригады, части обеспечения (инженерные, транспортные, связи и др.). Бронетанковые подразделения имели на вооружении итальянские танкетки "Fiat-Ansaldo" CV 33/35, легкие танки "Toldi" и бронемашины "Csaba" венгерского производства. Общая численность Мобильного корпуса составляла около 25 000 солдат и офицеров.

О венграх, которых под Воронежем не брали в плен





К 9 июля 1941 г. венгры, преодолев сопротивление 12-й советской армии, продвинулись в глубь территории противника на 60-70 км. В этот же день Карпатская группа была расформирована. Горная и пограничная бригады, не поспевавшие за моторизованными частями, должны были выполнять охранные функции на захваченных территориях, а Мобильный корпус переходил в подчинение командующего немецкой группой армий "Юг" фельдмаршала Карла фон Рундштедта.

23 июля венгерские моторизованные части начали наступление в районе Бершадь-Гайворон во взаимодействии с 17-й немецкой армией. В августе под Уманью в окружение попала крупная группировка советских войск. Окруженные части не собирались сдаваться и предпринимали отчаянные попытки прорвать кольцо окружения. Венгры сыграли едва ли не решающую роль в разгроме этой группировки.



Венгерский Мобильный корпус продолжал наступление вместе с войсками 11-й немецкой армии, участвуя в тяжелых боях под Первомайском и Николаевом. 2 сентября немецко-венгерские войска овладели после ожесточенных уличных боев Днепропетровском. Жаркие сражения разгорелись на юге Украины в Запорожье. Советские войска неоднократно наносили контрудары. Так в ходе кровопролитного боя на острове Хортица был полностью уничтожен целый венгерский пехотный полк.

В связи с ростом потерь уменьшился воинственный пыл венгерского командования. 5 сентября 1941 г. генерал Хенрик Верт был снят с должности начальника Генштаба. Его место занял пехотный генерал Ференц Сомбатхельи, полагавший, что пора сворачивать активные боевые действия венгерских войск и отводить их для защиты границ. Но добиться этого от Гитлера удалось, лишь пообещав выделить венгерские части для охраны линий снабжения и административных центров в тылу немецкой армии.

Тем временем Мобильный корпус продолжал сражаться на фронте, и только 24 ноября 1941 г. в Венгрию отправились последние его части. Потери корпуса на Восточном фронте составили 2700 человек убитыми (в т.ч. 200 офицеров), 7500 ранеными и 1500 пропавшими без вести. Кроме того, были потеряны все танкетки, 80% легких танков, 90% бронеавтомобилей, более 100 автомашин, около 30 орудий и 30 самолетов.

В конце ноября на Украину стали прибывать "легкие" венгерские дивизии для выполнения полицейских функций на оккупированных территориях. В Киеве разместился штаб венгерской "Оккупационной группы". Уже в декабре венгры стали активно привлекаться для проведения антипартизанских операций. Порой такие операции превращались в весьма серьезные по своим масштабам боевые столкновения. Примером одной из таких акций может служить разгром 21 декабря 1941 г. партизанского отряда генерала Орленко. Венграм удалось окружить и полностью уничтожить базу врага. Согласно венгерским данным было убито около 1000 партизан.

В начале января 1942 г. Гитлер потребовал от Хорти увеличить число венгерских частей на Восточном фронте. Первоначально планировалось направить на фронт не менее двух третей всей венгерской армии, но после переговоров немцы уменьшили свои требования.

Для отправки в Россию была сформирована 2-я венгерская армия общей численностью около 250 000 человек под командованием генерал-лейтенанта Густава Яня. В ее состав вошли 3-й, 4-й и 7-й армейские корпуса (в каждом- три легких пехотных дивизии, аналогичные 8 обычным дивизям), 1-я танковая дивизия (фактически — бригада) и 1-е авиасоединение (фактически полк). 11 апреля 1942 г. на Восточный фронт отправились первые части 2-й армии.

28 июня 1942 г. немецкие 4-я танковая и 2-я полевая армии перешли в наступление. Их главной целью являлся г. Воронеж. В наступлении участвовали войска 2-й венгерской армии — 7-й армейский корпус.

9 июля немцам удалось ворваться в Воронеж. На следующий день южнее города к Дону вышли и закрепились венгры. В ходе сражений только одна 9-я легкая дивизия потеряла 50% своего личного состава. Немецкое командование поставило задачу перед 2-й венгерской армией ликвидировать три плацдарма, оставшихся в руках советских войск. Самую серьезную угрозу представлял Урывский плацдарм. 28 июля венгры предприняли первую попытку сбросить его защитников в реку, но все атаки были отбиты. Разгорелись ожесточенные и кровопролитные бои. 9 августа советские части нанесли контрудар, оттеснив передовые подразделения венгров и расширив плацдарм под Урывом. 3 сентября 1942 г. венгерско-немецким войскам удалось отбросить противника за Дон у села Коротояк, но в районе Урыва советская оборона держалась. После того как основные силы вермахта были переброшены в Сталинград, фронт здесь стабилизировался и бои приняли позиционный характер.

13 января 1943 г. по позициям 2-й венгерской армии и Альпийского итальянского корпуса нанесли удар войска Воронежского фронта при поддержке 13-й армии Брянского фронта и 6-й армии Юго-Западного фронта.

Уже на следующий день оборона венгров была прорвана, некоторые части охватила паника. Советские танки вышли на оперативный простор и громили штабы, узлы связи, склады боеприпасов и снаряжения. Ввод в бой 1-й венгерской танковой дивизии и частей 24-го немецкого танкового корпуса не изменил ситуацию, хотя их действия замедлили темп советского наступления. В ходе сражений в январе-феврале 1943 г. 2-я венгерская армия понесла катастрофические потери.

Были потеряны все танки и бронемашины, фактически вся артиллерия, уровень потерь по личному составу достиг 80%. Если это не разгром, то сложно вообще как-то это еще назвать.

Наследили венгры здорово. Сказать, что их ненавидели больше, чем немцев — это не сказать ничего. Сказка о том, что генерал Ватутин (низкий ему поклон и вечная память) отдал приказ «венгров в плен не брать» — абсолютно не сказка, а исторический факт.

Николай Федорович не смог остаться равнодушным к рассказам делегации жителей Острогожского района о зверствах венгров, и, может быть, в сердцах, бросил эту фразу.

Однако фраза разнеслась по частям молниеносно. Свидетельство тому рассказы моего деда, бойца 41 сп 10-й дивизии НКВД, а после ранения — 81 сп 25 гв. стр. дивизии. Бойцы, будучи в курсе того, что творили венгры, восприняли это как некую индульгенцию. И поступали с венграми соответственно. То есть, в плен не брали.

Ну а если по словам деда, были «особо умные», то с ними тоже разговор был короткий. В ближайшем овражке или лесочке. «Подкалывали мы их… При попытке к бегству».

В итоге сражений на Воронежской земле 2-я венгерская армия потеряли около 150 тысяч человек, фактически всю технику. То, что осталось, было раскатано уже на земле Донбасса.

Сегодня на территории Воронежской области существует два массовых захоронения венгерских солдат и офицеров.

Это село Болдыревка Острогожского района и село Рудкино Хохольского.



В Болдыревке похоронено более 8 тысяч солдат гонведа. Там мы не побывали, но к 75-летию Острогожско-Россошанской операции обязательно посетим. Равно как и городок Коротояк, название которого в Венгрии известно фактически каждой семье. Как символ скорби.

А вот в Рудкино заехали.



Мемориал всегда закрыт, его открывают только когда приезжают делегации из Венгрии. Но для летательных аппаратов преград нет, и мы задействовали дрона.



Сколько здесь лежит венгров, сказать сложно. На каждой плите — 40-45 фамилий. Сколько плит, сосчитать можно, но сложно.



Я попробовал. Получилось, что здесь приблизительно от 50 до 55 тысяч упокоено. И плюс 8,5 тысяч в Болдыревке.





Где остальные? А все там же, по берегам Дона-батюшки.





Мораль тут проста: кто к нам с мечом придет, тот все равно загнется.







Некоторым неприятно, что вот так существуют кладбища венгров, немцев, итальянцев. Ухоженные такие.

Но: мы, русские, с мертвыми не воюем. Венгерское правительство содержит (пусть и нашими руками) кладбища своих солдат. И ничего в этом такого зазорного нет. Все в рамках двустороннего межправительственного соглашения о содержании и уходе за воинскими захоронениями.

Так что пусть лежат венгерские вояки, под мраморными плитами, в довольно красивом уголке излучины Дона.

Как назидание тем, кому вдруг еще в голову придет глупость несусветная.

Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов


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Комментарии 12

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  1. Mystery12345 Сегодня, 06:24
    Сколько здесь лежит венгров, сказать сложно. На каждой плите – 40-45 фамилий. Сколько плит, сосчитать можно, но сложно.Я попробовал. Получилось, что здесь приблизительно от 50 до 55 тысяч упокоено. И плюс 8,5 тысяч в Болдыревке.
    - их никто сюда не звал..так что перефразируя "Титаренко",могу сказать: колличеством погребённых-удовлетворён.
    Mystery12345
    1. Mik13 Сегодня, 08:13
      Ну да, как-то так...
      Mik13
  2. Ольгович Сегодня, 06:41
    Все повторилось: как шли те же венгры с авсрияками и немцами в ПМВ в Россию за землей, так и в ВОВ опять пришли.
    Не добили их тогда, к сожалению.

    Гонвед Ференц Болдижар (рота 46/1.2., полевая почта 115/20) в своём дневнике описал как раз одно из таких «геройств», которым к тому же и гордился: «Когда мы зашли в село, первые три дома поджёг я сам. Мужчин, женщин, детей мы убили, село сожгли. Пошли дальше… Наши великолепные гусары подожгли село, третья рота поджигала ракетами. Оттуда дальше мы пошли в разведку. За время, которое мы провели в разведке, гусары сожгли шесть сёл…».

    Какие мемориалы этим зверям?!
    Ольгович
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:22
      Цитата: Ольгович
      Какие мемориалы этим зверям?!

      у нас в лесу у города,кладбище этих упырей, румын,венгров,немцев (в плену остыли) без мемориалов...камни и кресты.
      Mystery12345
  3. ver_ Сегодня, 06:55
    ..чи Венгры, чи Чехособаки - не тот материал ... Держать их надо на расстоянии и непрошенных гостей - утилизировать - без суда пущяй вывозят в свои пенаты...- анахреон они здесь землю *занимают*..
    ver_
  4. василий50 Сегодня, 07:14
    Венгерское восстание и убийства всех заподозренных в нелояльности нацизму сегодня превозносят как нечто благородно-освободительное. А корни этого в союзе с нацистской Германией и в том что нацисты в Венгрии так же верили в собственную *избранность*.
    Дипломатичность и деликатность в отношениях стран обязана быть обоюдной. Сегодня венгры претензии предъявляют за подавление мятежа и совершенно *искренне* не хотят помнить ни союза с гитлеровцами, ни того что творили *повстанцы* даже лозунги не хотят вспоминать. Вон даже захоронение им отгрохали. Это не смотря на зверства что творили эти негодяи, а ведь у них дома оставались родственники-друзья-знакомые и никто из них даже не задумывался о том ЧТО творили эти сволочи. Потом эти все и сотворили нацистский мятеж.который сегодня преподносят как *демократическое выступление*.
    василий50
  5. nizhegorodec Сегодня, 07:26
    А сколько ещё есть мемориалов венгерским оккупантам умершим в плену, с удивлением увидел памятную доску на кладбище "Марьина роща" в Нижнем Новгороде. Вроде небольшая армия была, а "наследила здорово" мал клоп, да вонюч.
    nizhegorodec
  6. atos_kin Сегодня, 07:36
    Понастроили с размахом, чтобы показать какие русские изверги, что столько людей накрошили. Лет через 10 будут заставлять каяться за это. Разрешить нужно один крест на всех басурманов, указав общее количество и список преступлений. На оставшихся плитах написать фамилии погибших от их рук жителей Советского Союза.
    atos_kin
  7. avva2012 Сегодня, 07:39
    Да, мадьяры отметились на нашей земле.
    Начальник Политуправления Воронежского фронта генерал-лейтенант С.С. Шатилов направил донесение начальнику Главного политуправления Красной Армии А.С. Щербакову: "Доношу о фактах чудовищных зверств немецких оккупантов и их венгерских холуев над советскими гражданами и пленными военнослужащими Красной Армии. Частями армии, где начальником политотдела тов. Клоков, освобождено от мадьяр село Щучье. После того, как из села Щучье были изгнаны оккупанты, политрук Попов М. А., военфельдшеры Коновалов А. Л. и Червинцев Т. И. обнаружили следы чудовищных зверств мадьяр над гражданами села Щучье и пленными красноармейцами и командирами. Лейтенант Салогуб Владимир Иванович, будучи раненым, был захвачен в плен и зверски замучен. На его теле обнаружено более двадцати (20) ножевых ран.
    Младший политрук Большаков Федор Иванович, тяжело раненный, попал в плен. Кровожадные разбойники издевались над неподвижным телом коммуниста. На руках его были вырезаны звезды. На спине несколько ножевых ран… На глазах всего села был расстрелян мадьярами гражданин Кузьменко за то, что у него в хате нашли 4 патрона. Как только гитлеровские холопы ворвались в село, так сразу же стали забирать всех мужчин от 13 до 80 лет и угонять в свой тыл. Более 200 человек было вывезено ими из села Щучье. Из них расстреляли за селом 13 человек. В числе расстрелянных оказались Пивоваров Никита Никифорович, его сын Пивоваров Николай, Зыбин Михаил Николаевич, заведующий школой; Шевелев Захар Федорович, Коржев Николай Павлович и др.
    У многих жителей были отняты вещи и скот. Фашистские бандиты угнали 170 коров и более 300 овец, отнятых у граждан. Многих девушек и женщин изнасиловали. Акт о чудовищных зверствах гитлеровцев вышлю сегодня же".
    Брошенные жителями, бежавшими от венгерских карателей, деревни выжигались. Жительница деревни Светлово Наталья Алдушина писала: "Когда мы возвратились из лесу в деревню, деревню нельзя было узнать. Несколько стариков, женщин и детей были зверски убиты венграми. Дома были сожжены, скот крупный и мелкий был угнан. Ямы, в которых были закопаны наши вещи, были откопаны. В деревни не осталось ничего, кроме черного кирпича". (ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 37. Д. 423. Л.517.) В июне - июле 1942 года части 102-й и 108-й венгерских дивизий совместно с немецкими частями принимали участие в проведении карательной операции против брянских партизан под кодовым названием "Vogelsang". В ходе операции в лесах между Рославлем и Брянском карателями было убито 1193 партизана, 1400 ранено, 498 захвачено в плен, выселено более 12 000 жителей. Венгерские подразделения 102-й (42-й , 43-й , 44-й и 51-й полки) и 108-й дивизий принимали участие и в карательных операциях против партизан "Nachbarhilfe" (июнь 1943 года) под Брянском, и "Zigeunerbaron" в районах нынешних Брянской и Курской областей (16 мая - 6 июня 1942 года). Только в ходе операции "Zigeunerbaron" карателями было уничтожено 207 партизанских лагерей, 1584 партизана было убито и 1558 взято в плен".
    Так, в 1943 году при отступлении из Чернянского района Курской области "мадьярские воинские части угоняли с собой содержащихся в концлагере 200 человек военнопленных бойцов Красной Армии и 160 человек советских патриотов. В пути следования фашистские варвары всех этих 360 человек закрыли в здании школы, облили бензином и сожгли заживо. Пытавшихся бежать расстреливали". Можно привести примеры документов о преступлениях венгерских военнослужащих в годы Второй мировой войны из зарубежных архивов, например израильского архива Яд ва-Шем национального мемориала Катастрофы и Героизма в Иерусалиме:
    "12 - 15 июля 1942 г. на хуторе Харькеевка Шаталовского района Курской области солдатами 33-й венгерской пехотной дивизии было захвачено четверо военнослужащих Красной Армии. Одному из них, старшему лейтенанту П.В. Данилову, выкололи глаза, прикладом винтовки сбили на бок челюсть, нанесли 12 штыковых ударов в спину, после чего в бессознательном состоянии зарыли полуживым в землю. Трех красноармейцев, имена которых неизвестны, расстреляли" (Архив Яд ва-Шем. М-33/497. Л. 53.). Жительница города Остогожска Мария Кайданникова видела, как венгерские солдаты 5 января 1943 года загнали группу советских военнопленных в подвал магазина на улице Медведовского. Вскоре оттуда послышались крики. Заглянув в окно, Кайданникова увидела чудовищную картину: "Там ярко горел костер. Два мадьяра держали за плечи и ноги пленного и медленно поджаривали его живот и ноги на огне. Они то поднимали его над огнем, то опускали ниже, а когда он затих, мадьяры бросили его тело лицом вниз на костер. Вдруг пленный опять задергался. Тогда один из мадьяр с размаху всадил ему в спину штык" (Архив Яд ва-Шем. М-33/494. Л. 14.).
    avva2012
  8. avva2012 Сегодня, 07:53
    Девиз Венгерской Королевской Армии "Цена венгерской жизни - советская смерть"
    8 венгров были награждены немецкими Рыцарскими крестами. За годы Второй мировой войны наибольшее количество добровольцев в войска СС дала Венгрия. В войне против СССР погибло более 200 тысяч венгров (в том числе 55 тысяч - умерли в советском плену). За период Второй мировой войны Венгрия потеряла убитыми около 300 тысяч военнослужащих, в плен попало 513 766 человек. Только венгерских генералов в советских лагерях для военнопленных после войны насчитывалось 49 человек, в том числе был и начальник Генштаба венгерской армии.
    avva2012
  9. iury.vorgul Сегодня, 07:56
    Венгры очень на нашей территории отметились. А вот мы к ним, даже к пленным относились совсем по другому. Приведу собственный опыт. В 1983-84 году был я в Венгрии в длительной "туристической поездке на танке", наша "турбаза" находилась возле городка Надькереш, недалеко от города Кечкемет. А так, как "туриствовал" я хорошо, то осенью 1983 года получил отпуск на Родину, возвращался назад через вышеупомянутый Кечкемет один, без сопровождающих и решил до часть дойти пешком. Так вот, по дороге я разговорился со стариком - модьяром, хорошо говорившим по-русски. Он мне и рассказал, что очень уважает русских, так как был у них в плену во время войны. Так что, я понял, чтобы "гейропейцы" нас уважали, надо почаще к ним в турпоездки ездить,.. на танках !
    iury.vorgul
  10. parusnik Сегодня, 08:08
    У нас в городке, до 1971 в центральном парке были захоронены немцы, кресты были первоначально, потом снесли деревья посадили, в 1971 останки были вынуты и переданы немецкой стороне.Мелким был,но помню оцепление вокруг парка около недели,никого не впускали.Да парк тогда по старинке был чугунной ажурной оградой окружен, с вензелями , ворота на ночь закрывали.Потом,в 90-е один из градоначальников свой дом огородил.
    parusnik
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