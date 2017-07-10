04:26 10 июля

8-ю армию возглавили боевые офицеры

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », ссылающееся на высокопоставленный источник в Генштабе ВС РФ, в рамках закрытого указа президент страны назначил офицеров командования 8-й армии . Кандидатуры подбирались в течение нескольких месяцев, полностью завершить организационные мероприятия предполагается до конца 2017 года.

8-ю армию возглавили боевые офицеры


Ранее во главе данного соединения был поставлен генерал-майор Сергей Кузовлев. Участник двух чеченских кампаний, в 2005–2008 годах он командовал 18-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, в 2014–2015 годах был начальником штаба 58-й армии ЮВО (Владикавказ), в 2015–2016 годах возглавлял 20-ю гвардейскую общевойсковую армию Западного военного округа (Воронеж), до января 2017 года — руководил 58-й армией.



Генерал-майор Сергей Кузовлев - командарм-8


В соответствии с указом от 5 июля назначены его прямые подчиненные.

Начальником штаба и первым заместителем определен генерал-майор Олег Цеков. Выпускник Челябинского высшего танкового командного училища, он служил в Туркестанском, Закавказском, Забайкальском, Сибирском и Северо-Кавказском военных округах, а также в Монголии. В 2007–2009 годах командовал 74-й отдельной мотострелковой бригадой (Юрга), после окончания военной академии Генштаба ВС РФ в 2011 году — командир 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенега).


Генерал-майор Олег Цеков - начштаба 8-й армии


Заместителями начштаба стали генерал-майор Геннадий Анашкин и полковник Арутюн Дарбинян.

Первый участвовал в двух чеченских кампаниях, в 1999–2000 годах командовал парашютно-десантным батальоном в составе миротворческих сил в Боснии и Герцеговине, а в августе 2008 года, являясь командующим 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком (76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Псков), одним из первых принял участие в «пятидневной войне» с Грузией. За бой с грузинскими войсками в районе села Хетагурово, уничтожение военного склада у села Вариани и захват господствующей высоты с телевышкой Геннадий Анашкин был представлен к званию Героя России.

А. Дарбинян командовал 76-й дивизией и 83-й бригадой, в последнее время возглавлял штаб 68-го армейского корпуса (Южно-Сахалинск). Как утверждается, участвовал в военной кампании в Сирии, где оказывал содействие правительственным силам при планировании операций.

Вторым заместителем командарма стал генерал-майор Константин Касторнов. В 2008 году он командовал 3-й Висленской мотострелковой дивизией (Новый, Нижний Новгород), затем — 70-й отдельной мотострелковой бригадой (Уссурийск), а после был заместителем командующего 5-й общевойсковой армией и исполняющим обязанности командующего 35-й общевойсковой армией (Белогорск).

Третьим заместителем назначен генерал-майор Игорь Красин. Участвовал в боевых действиях в Чечне. Служил в качестве начштаба в 20-й гвардейской общевойсковой армии, где Кузовлев был командующим. Впоследствии проходил службу в качестве замкомандующего 41-й общевойсковой армией (Новосибирск).

Четвертым замом утвержден генерал-майор Андрей Сычевой, ранее командовавший 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизией. Полковник Виталий Шелепеев занял пост замкомандующего и начальника тыла 8-й армии, генерал-майор Александр Худяков — замкомандующего и начальника вооружений.

Со слов издания, подбор указанных лиц осуществлялся с особой тщательностью, при этом предпочтение отдавалось наличию у рассматриваемых кандидатур боевого опыта. Это вызвано тем, что 8-я армия вместе с входящей в нее 150-й отдельной мотострелковой дивизией (Новочеркасск) должна стать основой для прикрытия всей южной части юго-западного стратегического направления. То есть наряду с 49-й и 58-й общевойсковыми армиями (управления в Ставрополе и Владикавказе соответственно) новое соединение призвано обеспечить безопасность на границе с Украиной.

Ранее украинские спецслужбы указывали на участие в конфликте на Донбассе командарма Кузовлева, начштаба Цекова и замкомандующего Худякова.


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Комментарии 4

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  1. soroKING Сегодня, 03:03
    засветили инфу... звоночек кому-то am
    soroKING
  2. Мур Сегодня, 03:50
    Инфа и так засветится после первого же несекретного приказа по этому объединению.
    Мур
    1. soroKING Сегодня, 03:58
      " на границе с Украиной"
      ясно кому звоночек soldier
      soroKING
      1. midivan Сегодня, 04:23
        Цитата: soroKING
        " на границе с Украиной"
        ясно кому звоночек soldier

        Ну как сказать - звоночек- smile - 8-я общевойсковая армия ведет свою историю от 62-ой армии, которая была сформирована в 1942 году. За успешные действия против немецко-фашистских захватчиков в боях за Сталинград, армия была переименована в 8-ю гвардейскую, а ее командующим стал генерал Василий Чуйков. ............... Как отмечено в документах ставки Верховного главного командования, 8-я армия внесла неоценимый вклад в освобождении Украины( подробней в первом абзаце статьи) . wink Эт уже Царь-колокол спражним захватчикам Москвы laughing
        midivan
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