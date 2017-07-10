Концерн «Калашников» создаёт боевых роботов. Оружейники готовятся к войне будущего

Источники информации:

https://utro.ru/articles/2017/07/06/1332821.shtml

https://rg.ru/2017/07/07/reg-cfo/na-nashestvii-vystupit-boevoj-robot.html

http://tass.ru/armiya-i-opk/4388769

https://kalashnikov.com

Инженеры концерна «Калашников» (входит в состав Ростеха) разработали автоматизированный боевой модуль, который в состоянии самостоятельно распознавать цели и принимать решения. По словам Софии Ивановой, директора по коммуникациям концерна, в автоматизированном боевом модуле были применены нейросетевые технологии. Данный модуль может оснащаться тяжелым пулеметом «Корд», пулеметом ПК или двумя гранатометами. Широкой публике новое российское оружие будет продемонстрировано в рамках форума «Армия-2017».Программное обеспечение, построенное на нейросетевых технологиях, открывает новые возможности. Нейросетью сегодня называют быстро обучаемую систему, которая в состоянии функционировать не только в соответствии с заданным первоначально алгоритмом, но и на основании накопленного ранее опыта. Стоит отметить, что ранее концерн «Калашников» уже показывал боевой модуль с дистанционным управлением, одной из функций которого была слежка за целью, на которую указывал оператор устройства. Но в данном случае конечное решение о применении оружия было за человеком.Современные нейронные сети отчасти копируют те процессы, которые происходят в нервной системе человека, они могут строиться похожим способом, что и человеческий мозг. То есть большое количество процессов, соединенных между собой, выполняют какие-то общие задачи. Поэтому если пристально взглянуть на возможности нейросетевых технологий, может сложиться впечатление, что концерн «Калашников» создает киборга — стоит лишь придать его оболочке другой образ, прикрепить гусеницы или механические ноги, для того чтобы он превратился в персонажа, известного нам по многочисленным фантастическим боевикам. Сегодня нейронные сети уже позволяют распознавать различные образы и человеческую речь. Это значит, что в теории в программу можно будет ввести «свой» язык и «чужой», который поможет распознавать врага. Также боевые модули смогут визуально отличить военную форму противника от формы своих войск. Но самое главное, нейросети могут, основываясь на предыдущем накопленном опыте, делать прогнозы. Отличительная особенность нейросетей в том, что они не программируются, а именно обучаются.По информации военных экспертов, в Минобороны России на модули дистанционного управления сегодня возлагаются очень большие надежды. Новый экземпляр боевого модуля, представленный концерном «Калашников», это еще одна ступень в развитии искусственного интеллекта. Однако здесь существует две проблемы, которая пока что не решены до конца. Во-первых, для модулей дистанционного управления необходимы скоростные, безопасные и очень надежные каналы связи. Во-вторых, предоставление таким модулям возможности самостоятельного принятия решений представляет огромный риск для человека. Должна быть 100% уверенность, что решение принятое автоматизированным боевым модулем будет верным. Даже хорошо подготовленный и обученный человек совершает ошибки, поэтому легко представить, какой шквал критики может обрушиться на разработчиков при возникновении несчастного случая с их детищем.Именно поэтому на первом этапе на вооружение российской армии будут приниматься новые дистанционно управляемые боевые модули. Параллельно с этим в полигонных условиях будут продолжаться испытания модулей с нейросетевыми технологиями. Однако до того момента, когда подобный боевой модуль можно будет отпустить «в поле» для работы в полностью автономном режиме, может уйти еще много лет.В ближайшее же время ижевский оружейный концерн готовится представить линейку продуктов, построенных на базе нейросетей в выставочном формате. Полностью автоматизированный боевой модуль, построенный с учетом данной технологии, будет показан на форуме «Армия-2017», который пройдет в Московской области на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» с 22 по 27 августа.Описанный боевой модуль не единственная разработка концерна «Калашников» в этой области. На предприятии активно работают над созданием роботизированной техники. В частности, в рамках знаменитого рок-фестиваля «Нашествие», который по традиции проводился в Тверской области (проходил с 7 по 9 июля 2017 года), впервые был представлен боевой робот «Соратник», сообщает пресс-служба концерна «Калашников». По словам директора по коммуникациям концерна Софии Ивановой, последние разработки предприятия вызывают неподдельный интерес у аудитории. По этой причине концерном было принято решение не ограничиваться магазином сувениров и тиром, но и показать гостям и участникам главного российского рок-фестиваля настоящего боевого робота.Разработанный в Ижевске боевой робот «Соратник» массой 7 тонн предназначен для ведения разведки, охраны и патрулирования территории важных объектов, разграждения и разминирования. Бронированная гусеничная машина также в состоянии использоваться в качестве машины огневой поддержки войск, транспорта для подвоза ГСМ и боеприпасов, эвакуации раненых и пострадавших, осуществления сторожевого охранения.Система управления и боевой модуль робота «Соратник» рассчитаны на использование различного современного сменного вооружения. Это могут быть автоматический гранатомет, крупнокалиберный пулемет, противотанковые управляемые ракеты «Корнет». Боевой модуль робота оснащается гироскопической системой стабилизации вооружения, а система управления в состоянии самостоятельно обнаруживать, идентифицировать, сопровождать и поражать найденные цели. Робот в состоянии проработать в пассивном режиме до 10 суток, а также обнаруживать цели на удалении до 2500 метров. Помимо автономной работы, данный боевой робот может управляться и дистанционно — по защищенному радиоканалу. В этом случае боевой радиус действия робота достигает 10 километров. Данный робот в состоянии развивать скорость до 40 км/ч и обладает запасом хода в 400 километров. При дистанционном управлении пульт управления «Соратником» может быть размещен в любой технике, также специалистами «Калашникова» был создан специальный малогабаритный полнофункциональный носимый пульт управления данным боевым роботом.«На основании проведенных исследований мы видим, что происходит изменение самой концепции ведения боевых действий с все большим уровнем автоматизации систем и уменьшением присутствия человека на поле боя. В этих условиях мы уходим от профиля исключительно стрелковой компании к многопрофильному холдингу, — отметил Алексей Криворучко генеральный директор концерна «Калашников». — Сегодня мы активно развиваем компетенции в области создания беспилотных наземных и летательных комплексов, ведем исследования и разработки в области создания беспилотных катеров, на базе судостроительных активов нашего концерна. Наша конечная цель — это интеграция их в сложные боевые системы, части которых смогут взаимодействовать друг с другом и со штабом». Первой наземной роботизированной системой концерна «Калашников» стал именно робот «Соратник», который впервые был представлен публике в рамках форума «Армия-2016».