Лёша прав. А кто не прав?
В последнее время часто приходится слышать и читать о вопиющем неуважении к памятникам Советским солдатам-освободителям – то на Украине, то в Польше, то в Прибалтике, то еще где-либо. К сожалению, и в России далеко не все понимают масштаб подвига тех, кто сражался с «чумой ХХ века».
Правда, если в странах, где русофобия фактически возведена в ранг идеологии, борьба с памятниками идет на государственном уровне, - в России, слава Богу, пока что происходят отдельные инциденты. Однако не может не беспокоить тот факт, что подобных случаев становится все больше и больше. И осквернителями становятся представители молодого поколения.
Недавно на всю страну прогремел случай в Карелии, в городе Беломорске. Четверо подростков, не отягощенных излишками интеллекта, влезли на памятник Героям Великой Отечественной войны. Один из них вскинул руку в гитлеровском приветствии. Получившийся снимок растиражировали «В Контакте».
Старшина полиции Алексей Геккин, увидев безобразное фото, назвал зигующих «моральными инвалидами» и прочими нелестными словами. За что на него накатала жалобу мать одного из «героев» снимка.
Вместо того, чтобы провести профилактическую беседу с собственным сыном, чтобы спросить себя, где и в чем она ему недодала, эта женщина решила сделать крайним сотрудника полиции. Человека, который, может быть, высказался резко и даже грубовато, но по сути-то верно.
Алексею грозили крупные неприятности в связи с жалобой, однако в сети был организован флэшмоб в его поддержку с хэштегом #Лёшаправ. К данной акции присоединились не только сотрудники правоохранительных органов, но и пользователи соцсетей, и даже известные люди.
Оно и понятно. Когда нормальные люди наблюдают за дикой вакханалией на Украине, им не хочется, чтобы все это повторилось и в России. Чтобы появились агрессивные толпы, решающие, какому памятнику стоять, а какому нет. Кроме того, как показывает все тот же украинский опыт, от осквернения мемориала до насилия над людьми – один короткий шаг.
В одном из интервью (данном «Комсомольской правде») подросток по имени Саша оправдал свои действия так: «Я хотел Ленина спародировать» (очень «умное» стремление, нечего сказать). Выяснилось, что ранее паренек вполне серьезно увлекался идеями Гитлера и не мог не знать, чье приветствие он изображает.
Актриса Мария Кожевникова, поддержавшая акцию #Лёшаправ, сказала по этому поводу так: «Страшно, что у нас такие мамы. Вместо того чтобы воспитывать сына или объяснить своему отпрыску его поступок, тратит время, чтобы писать заявления на человека, который назвал вещи своими именами».
Родителям развлекавшихся таким образом подростков (в том числе, и девочки, которая фотографировала) назначили штраф в размере ста рублей. Однако вряд ли штрафом можно разрешить данную проблему, которая выходит за рамки отдельно взятых семей.
Это – далеко не первый и не последний случай, когда подрастающее поколение с пренебрежением относится к истории собственной страны.
Уже после нашумевшего случая в Белогорске вспыхнул аналогичный скандал в г. Нижней Туре Свердловской области. На мемориале, одна парочка устроила фривольную фотосессию: голый по пояс парень с бутылкой и сигаретой обнимает девушку, стоя прямо на цветах, принесенных к Вечному огню. Горожане в комментариях к снимку призывают наказать любителей такого рода селфи административным арестом.
И вот «свежий» случай в Ставрополе. 6 июля две девушки решили устроить фотосессию на памятнике «Огонь Вечной Славы». При этом они лазали прямо по каменным лицам героев. Когда им сделали замечание, они нашли себе оправдание: «Мы не местные, не знаем, на что можно взбираться, на что нет». Жители Ставропольского края в связи с этим вспомнили инцидент в Кисловодске в мае 2016 года. Тогда одна из девушек позировала на фотоснимке, прикуривая от Вечного огня.
Почему же молодежь так легкомысленно относится к истории собственной страны? К своим же сверстникам, которые в 1941-1945 годах совершали подвиги?
Трудно представить себе, чтобы нечто подобное вытворили люди, воспитанные советской школой. А затем… Затем началось либеральное «развенчание» Героев и их подвигов. Гаденькие статеечки, в которых утверждалось, что «все не так однозначно».
Кажется, 90-е годы с их оголтелой антисоветской и русофобской пропагандой ушли в прошлое. Но данные инциденты – это их отрыжка. Это – последствия того, что отсутствует патриотическое воспитание. Последствия того, что были варварски разгромлены пионерские организации вместе с домами пионеров, с кружками, со всем тем, что позволяло воспитывать подрастающее поколение.
Да и сейчас – несмотря на «Бессмертный полк» и парады в честь Дня Победы – продолжают показывать фильмы, в которых «все не так однозначно». Чуть ли не ежедневно то один, то другой либерал начинает вещать в эфире о том, что «Сталин и Гитлер – это одно и то же» или даже «коммунизм хуже фашизма». Все это способствует тому, что для молодого поколения (как минимум – для его отдельных представителей) нет ничего святого.
Впрочем, у этих зигующих, кривляющихся и строящих рожицы у мемориалов, у Вечного огня, у братских могил, - находятся «адвокаты» и из числа взрослых. «Подумаешь, что тут такого? Ну, сфотографировались», - утверждают они. Будто бы не понимают, что сфотографироваться возле памятника можно по-разному. Можно просто встать и не кривляться (но тогда, опасаются любители подобных фотосессий, будет «не прикольно», а значит, не будет достаточного количества «лайков»).
Ну да. Мы это уже где-то слышали. «Онижедети»… Там тоже все начиналось с безобидных скачков, а точнее - с оголтелой пропаганды, развенчивающей подвиг солдат Великой Отечественной...
Автор: Елена Громова
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