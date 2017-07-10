Лёша прав. А кто не прав?

В последнее время часто приходится слышать и читать о вопиющем неуважении к памятникам Советским солдатам-освободителям – то на Украине, то в Польше, то в Прибалтике, то еще где-либо. К сожалению, и в России далеко не все понимают масштаб подвига тех, кто сражался с «чумой ХХ века».Правда, если в странах, где русофобия фактически возведена в ранг идеологии, борьба с памятниками идет на государственном уровне, - в России, слава Богу, пока что происходят отдельные инциденты. Однако не может не беспокоить тот факт, что подобных случаев становится все больше и больше. И осквернителями становятся представители молодого поколения.Недавно на всю страну прогремел случай в Карелии, в городе Беломорске. Четверо подростков, не отягощенных излишками интеллекта, влезли на памятник Героям Великой Отечественной войны. Один из них вскинул руку в гитлеровском приветствии. Получившийся снимок растиражировали «В Контакте».Старшина полиции Алексей Геккин, увидев безобразное фото, назвал зигующих «моральными инвалидами» и прочими нелестными словами. За что на него накатала жалобу мать одного из «героев» снимка.Вместо того, чтобы провести профилактическую беседу с собственным сыном, чтобы спросить себя, где и в чем она ему недодала, эта женщина решила сделать крайним сотрудника полиции. Человека, который, может быть, высказался резко и даже грубовато, но по сути-то верно.Алексею грозили крупные неприятности в связи с жалобой, однако в сети был организован флэшмоб в его поддержку с хэштегом #Лёшаправ. К данной акции присоединились не только сотрудники правоохранительных органов, но и пользователи соцсетей, и даже известные люди.Оно и понятно.Чтобы появились агрессивные толпы, решающие, какому памятнику стоять, а какому нет. Кроме того, как показывает все тот же украинский опыт,В одном из интервью (данном «Комсомольской правде») подросток по имени Саша оправдал свои действия так: «» (очень «умное» стремление, нечего сказать). Выяснилось, что ранее паренек вполне серьезно увлекался идеями Гитлера и не мог не знать, чье приветствие он изображает.Актриса Мария Кожевникова, поддержавшая акцию #Лёшаправ, сказала по этому поводу так: «».Родителям развлекавшихся таким образом подростков (в том числе, и девочки, которая фотографировала) назначили штраф в размере ста рублей. Однако вряд ли штрафом можно разрешить данную проблему, которая выходит за рамки отдельно взятых семей.Это – далеко не первый и не последний случай, когда подрастающее поколение с пренебрежением относится к истории собственной страны.Уже после нашумевшего случая в Белогорске вспыхнул аналогичный скандал в г. Нижней Туре Свердловской области. На мемориале, одна парочка устроила фривольную фотосессию: голый по пояс парень с бутылкой и сигаретой обнимает девушку, стоя прямо на цветах, принесенных к Вечному огню. Горожане в комментариях к снимку призывают наказать любителей такого рода селфи административным арестом.И вот «свежий» случай в Ставрополе. 6 июля две девушки решили устроить фотосессию на памятнике «Огонь Вечной Славы». При этом они лазали прямо по каменным лицам героев. Когда им сделали замечание, они нашли себе оправдание: «Мы не местные, не знаем, на что можно взбираться, на что нет». Жители Ставропольского края в связи с этим вспомнили инцидент в Кисловодске в мае 2016 года. Тогда одна из девушек позировала на фотоснимке, прикуривая от Вечного огня.Почему же молодежь так легкомысленно относится к истории собственной страны? К своим же сверстникам, которые в 1941-1945 годах совершали подвиги?. А затем… Затем началось либеральное «развенчание» Героев и их подвигов. Гаденькие статеечки, в которых утверждалось, что «все не так однозначно».Кажется, 90-е годы с их оголтелой антисоветской и русофобской пропагандой ушли в прошлое. Но данные инциденты – это их отрыжка. Это – последствия того, что отсутствует патриотическое воспитание. Последствия того, что были варварски разгромлены пионерские организации вместе с домами пионеров, с кружками, со всем тем, что позволяло воспитывать подрастающее поколение.Да и сейчас – несмотря на «Бессмертный полк» и парады в честь Дня Победы – продолжают показывать фильмы, в которых «все не так однозначно». Чуть ли не ежедневно то один, то другой либерал начинает вещать в эфире о том, что «Сталин и Гитлер – это одно и то же» или даже «коммунизм хуже фашизма». Все это способствует тому, что для молодого поколения (как минимум – для его отдельных представителей) нет ничего святого.Впрочем, у этих зигующих, кривляющихся и строящих рожицы у мемориалов, у Вечного огня, у братских могил, - находятся «адвокаты» и из числа взрослых. «Подумаешь, что тут такого? Ну, сфотографировались», - утверждают они. Будто бы не понимают, что сфотографироваться возле памятника можно по-разному. Можно просто встать и не кривляться (но тогда, опасаются любители подобных фотосессий, будет «не прикольно», а значит, не будет достаточного количества «лайков»).Ну да. Мы это уже где-то слышали.Там тоже все начиналось с безобидных скачков, а точнее - с оголтелой пропаганды, развенчивающей подвиг солдат Великой Отечественной...