"Контрактник" Агеев. Из "разведчиков ГРУ" в "военнослужащие" полка связи ВКС

Я военнослужащий. Часть 65246 (Новочеркасск, полк связи и учебный центр ВКС РФ). Подписал контракт в марте 2017 года, приехал в часть и буквально через 4 дня был отправлен на Донбасс.

Через несколько дней после того, как украинская диверсионная группа захватила на территории ЛНР четверых бойцов Народной милиции республики, и после нескольких публикаций страниц паспорта и военного билета гражданина РФ Виктора Агеева, украинская сторона выдаёт очередные попытки представить Агеева как военнослужащего-контрактника ВС РФ. Ранее заявив, что Агеев в РФ проживал в неком городе Космитау (перепутав с местом его рождения – казахстанским городом Кокшетау), СМИ Украины явно по указаниям украинских спецслужб силятся «доказать» принадлежность Агеева к кадровым военнослужащим российской армии. МО РФ заявляло, что Агеев РФ не является кадровым военнослужащим ВС РФ.Напомним, что ранее Агеева представили как «разведчика ГРУ», теперь путаница в представлении информации в укроСМИ становится всё более откровенной. В эфир были выданы слова самого Агеева, которому, будучи в плену, ничего не остаётся, кроме как «подтверждать» украинскую басню о контрактной службе.Агеев (цитата ТСН ):На вопрос, скольких человек «отправили» вместе с ним, Агеев заявил, что ехал «он и Алекс (Александр Щерба – погибший командир его группы)».Как видно, «разведчик ГРУ» из «Космитау» теперь превращается в представителя полка связи ВКС РФ, которого украинские СМИ «определили» в качестве контрактника ВС РФ и участника ДРГ. При этом «контрактнику» вручили, судя по всему, все документы, чтобы он именно с ними направился на передовую, перед этим осуществив «переброску» через границу аж двух человек, включая самого Агеева.С трудом можно предположить, какие ещё варианты развития событий со временем предложат в Киеве по поводу личности Агеева.