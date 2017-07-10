08:22 10 июля

"Контрактник" Агеев. Из "разведчиков ГРУ" в "военнослужащие" полка связи ВКС

Через несколько дней после того, как украинская диверсионная группа захватила на территории ЛНР четверых бойцов Народной милиции республики, и после нескольких публикаций страниц паспорта и военного билета гражданина РФ Виктора Агеева, украинская сторона выдаёт очередные попытки представить Агеева как военнослужащего-контрактника ВС РФ. Ранее заявив, что Агеев в РФ проживал в неком городе Космитау (перепутав с местом его рождения – казахстанским городом Кокшетау), СМИ Украины явно по указаниям украинских спецслужб силятся «доказать» принадлежность Агеева к кадровым военнослужащим российской армии. МО РФ заявляло, что Агеев РФ не является кадровым военнослужащим ВС РФ.

Напомним, что ранее Агеева представили как «разведчика ГРУ», теперь путаница в представлении информации в укроСМИ становится всё более откровенной. В эфир были выданы слова самого Агеева, которому, будучи в плену, ничего не остаётся, кроме как «подтверждать» украинскую басню о контрактной службе.

Агеев (цитата ТСН ):
Я военнослужащий. Часть 65246 (Новочеркасск, полк связи и учебный центр ВКС РФ). Подписал контракт в марте 2017 года, приехал в часть и буквально через 4 дня был отправлен на Донбасс.



"Контрактник" Агеев. Из "разведчиков ГРУ" в "военнослужащие" полка связи ВКС


На вопрос, скольких человек «отправили» вместе с ним, Агеев заявил, что ехал «он и Алекс (Александр Щерба – погибший командир его группы)».

Как видно, «разведчик ГРУ» из «Космитау» теперь превращается в представителя полка связи ВКС РФ, которого украинские СМИ «определили» в качестве контрактника ВС РФ и участника ДРГ. При этом «контрактнику» вручили, судя по всему, все документы, чтобы он именно с ними направился на передовую, перед этим осуществив «переброску» через границу аж двух человек, включая самого Агеева.

С трудом можно предположить, какие ещё варианты развития событий со временем предложат в Киеве по поводу личности Агеева.

Использованы фотографии: ТСН
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Комментарии 15

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  1. Venceremos Сегодня, 06:27
    Опасаюсь ляпнуть чего нибудь ТАКОГО,чего нельзя,и поэтому не буду комментировать присутствие/отсутствие определённого контингента у нас,во избежание recourse ...
    Venceremos
    1. Чёрный Сегодня, 06:30
      Военно космические войска в степях украины laughing .....что то мне подсксзывает, что если явится в военкомат и заявить , что хочу служить по контракту на Донбассе, то можно прямиком отправится нс профилактическую беседу в ФСБ laughing
      Чёрный
      1. Venceremos Сегодня, 06:37
        Цитата: Чёрный
        что то мне подсксзывает, что если явится в военкомат и заявить , что хочу служить по контракту на Донбассе, то можно прямиком отправится нс профилактическую беседу в ФСБ

        Скорее на приём к профильному доктору.
        И вообще,не так выглядит процедура,не так no
        Venceremos
    2. сибиралт Сегодня, 06:54
      Интересно что они с ним будут делать? Может, возить по миру с публичными выступлениями о чистосердечном признании? bully
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:48
    Честно говоря ситуация когда ВСУ безнаказанно нападает, захватывает в плен и использует в пропагандистских целях в/сл ДЛНР уже начинает раздражать. Где ответные меры? Где хоть один наемник, который дает показания под камеру. Такое ощущение, что украинские ДРГ чувствуют себя как дома на этих территориях. То подрыв машины ОБСЕ, то взрывы в Донецке и Луганске, то пленения. Противодействие хоть какое-то (кроме переднего края) оказывается?
    rotmistr60
    1. Venceremos Сегодня, 07:23
      Цитата: rotmistr60
      Такое ощущение, что украинские ДРГ чувствуют себя как дома на этих территориях. То подрыв машины ОБСЕ, то взрывы в Донецке и Луганске, то пленения. Противодействие хоть какое-то (кроме переднего края) оказывается?

      Понимаете ли... Мы,республики молодые,как дети малые. Иногда не послушные и капризные,но всё же слушаемся старших.

      А старшие,ведь разные бывают и fool -ты, и просто алкоголики. Их прислали детишек поучать ,да следить чтоб не баловали, а они...

      В общем,мы не Сирия,где воспитатели лучшие из лучших.

      Как в поговорке : "Умных к умным прислали, а меня к тебе..."
      Venceremos
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:28
        Как я вас понял по этому поводу (противодействие ДРГ) у России должна голова болеть? И присылать должны ни кого попало, и обучать как положено, а лучше самой бороться.
        rotmistr60
        1. Venceremos Сегодня, 07:49
          Цитата: rotmistr60
          Как я вас понял по этому поводу (противодействие ДРГ) у России должна голова болеть? И присылать должны ни кого попало, и обучать как положено, а лучше самой бороться.

          Совершенно не так поняли.
          Вот как вы думаете,ДЛЯ ЧЕГО на командных должностях определённого уровня у нас "парное катание" ? И кто в этом дуэте ведущий танцор ?
          А если главнюк не того ? То мы тогда чего request

          Как нас учат,так и танцуем yes (Только не пишите о "плохом танцоре которому что-то мешает")
          В данном случае ученики и прилежные и способные. Учителя (за редким исключением) подгулявшие.
          Мы не просим,чтоб вы сделали за нас НАШУ работу. Просто помогите создать реально действенные силовые структуры ,коль ополчение по директиве "с верху" уничтожили.
          Venceremos
        2. Venceremos Сегодня, 07:50
          Цитата: rotmistr60
          Как я вас понял по этому поводу (противодействие ДРГ) у России должна голова болеть? И присылать должны ни кого попало, и обучать как положено, а лучше самой бороться.

          Совершенно не так поняли.
          Вот как вы думаете,ДЛЯ ЧЕГО на командных должностях определённого уровня у нас "парное катание" ? И кто в этом дуэте ведущий танцор ?
          А если главнюк не того ? То мы тогда чего request

          Как нас учат,так и танцуем yes (Только не пишите о "плохом танцоре которому что-то мешает")
          В данном случае ученики и прилежные и способные. Учителя (за редким исключением) подгулявшие.
          Мы не просим,чтоб вы сделали за нас НАШУ работу. Просто помогите создать реально действенные силовые структуры ,коль ополчение по директиве "с верху" уничтожили.
          Venceremos
          1. rotmistr60 Сегодня, 07:54
            Совершенно не так поняли.

            Ну тогда не все так плохо. Написал не с целью обидеть, а с целью разобраться вроде в простых вещах - кто за что отвечает и почему не эффективно действует.
            rotmistr60
        3. Venceremos Сегодня, 07:52
          Цитата: rotmistr60
          Как я вас понял по этому поводу (противодействие ДРГ) у России должна голова болеть? И присылать должны ни кого попало, и обучать как положено, а лучше самой бороться.

          Совершенно не так поняли.
          Вот как вы думаете,ДЛЯ ЧЕГО на командных должностях определённого уровня у нас "парное катание" ? И кто в этом дуэте ведущий танцор ?
          А если главнюк не того ? То мы тогда чего request

          Как нас учат,так и танцуем yes (Только не пишите о "плохом танцоре которому что-то мешает")
          В данном случае ученики и прилежные и способные. Учителя (за редким исключением) подгулявшие.
          Мы не просим,чтоб вы сделали за нас НАШУ работу. Просто помогите создать реально действенные силовые структуры ,коль ополчение по директиве "с верху" уничтожили.
          Venceremos
  3. Александр 3 Сегодня, 06:52
    Агеев направлялся на встречу с пастором Шлагом ,чтобы обсудить захват порошенко,но после пленения принял во внутрь яд .Яд оказался не качественный и эффект от него оказался неожиданный.
    Александр 3
  4. Ретвизан 8 Сегодня, 07:00
    По факту парень защищал наш Русский мир, как он туда попал и кем был уже не важно, сейчас важно приложить все усилия для освобождения! Мамку его жалко, сейчас переживает сильно.
    Ретвизан 8
  5. литератор Сегодня, 07:35
    В украинских СМИ была информация, что целью ДРГ был А.Щерба, соратник Гиркина, который много знал о начале войны на Донбасе. Но он отстреливался до последнего и был убит.
    литератор
  6. баклан Сегодня, 07:37
    Приехал в часть и через 4 дня отправили на Донбас...Что за фиерический бред! Я совсем разочаровался в ВСУ. Парень или их в окрытую тролит или они там на окраине все клинические (медицинский термин)...
    баклан
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