В Сирии замечен Т-55 с рекордной дальностью обзора

Добавлена тепловизионная камера. С ее помощью теперь можно обнаруживать цели на значительном расстоянии. Данное устройство смонтировано над пушкой. Изображение высокого качества демонстрируется на установленном в боевом отделении мониторе. Эта модернизация существенно повысила возможности Т-55МВ.

Как сообщает « Вестник Мордовии », в бронетанковых войсках правительственных сил Сирии замечен Т-55 в модернизированном варианте МВ с существенно доработанным штатным прицелом 1К13, позволяющим обнаруживать цели на рекордной дистанции в 8 км. Как утверждается, данной дальности уступают лучшие зарубежные танки.- поясняет военный эксперт Юрий Лямин.Прицел 1К13, входящий в состав комплекса управляемого вооружения " Шексна ", производится Феодосийским оптическим заводом. Он предназначен для обеспечения прицельной стрельбы из орудия неуправляемыми (а также реактивными управляемыми) снарядами и спаренным с ним пулеметом в ночных условиях. При этом указанная тепловизионная камера зарубежного выпуска, на текущий момент изготовитель неизвестен.До проведения модернизации дистанция ночного обзора составляла всего 500 м в так называемом "пассивном режиме". При подсветке цели инфракрасным прожектором - 1200 м.