08:24 10 июля

В Сирии замечен Т-55 с рекордной дальностью обзора

Как сообщает « Вестник Мордовии », в бронетанковых войсках правительственных сил Сирии замечен Т-55 в модернизированном варианте МВ с существенно доработанным штатным прицелом 1К13, позволяющим обнаруживать цели на рекордной дистанции в 8 км. Как утверждается, данной дальности уступают лучшие зарубежные танки.

В Сирии замечен Т-55 с рекордной дальностью обзора


Добавлена тепловизионная камера. С ее помощью теперь можно обнаруживать цели на значительном расстоянии. Данное устройство смонтировано над пушкой. Изображение высокого качества демонстрируется на установленном в боевом отделении мониторе. Эта модернизация существенно повысила возможности Т-55МВ.

- поясняет военный эксперт Юрий Лямин.




Прицел 1К13, входящий в состав комплекса управляемого вооружения " Шексна ", производится Феодосийским оптическим заводом. Он предназначен для обеспечения прицельной стрельбы из орудия неуправляемыми (а также реактивными управляемыми) снарядами и спаренным с ним пулеметом в ночных условиях. При этом указанная тепловизионная камера зарубежного выпуска, на текущий момент изготовитель неизвестен.



До проведения модернизации дистанция ночного обзора составляла всего 500 м в так называемом "пассивном режиме". При подсветке цели инфракрасным прожектором - 1200 м.


Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20595.htm
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Комментарии 4

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  1. новичок Сегодня, 06:37
    вот бы все наши т55 прошли подобную модернизацию, как ни как мобилизационный потенциал. а так нормалёк, потихоньку отправляем в сирию старые модели, а в нашу армию новые, ну или почти новые т72б3. так и заглохла тема покупки мо т90ам.
    новичок
    1. Ken71 Сегодня, 07:30
      Наши такую модернизацию еще в 80 х прошли
      Ken71
  2. gla172 Сегодня, 06:42
    ....да 55-ки на самом деле "рабочие лошадки" ...не побоюсь этого слова но в своём роде "супер танк"(что не однократно подтверждалось) good
    gla172
  3. svp67 Сегодня, 08:04
    Подобным "чудо-прицелом" как то украинцы хвастались. Планируя его для установки на модернизированные Т-55, Т-62, Т-72. Я рад, что "советское прошлое" имеет явное светлое будущее.
    svp67
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