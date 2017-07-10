СМИ: Россия готова понизить уровень контактов с НАТО
Сегодня в газете «Известия», ссылающейся на источники в министерстве иностранных дел, сообщается о готовности России понизить уровень контактов с Североатлантическим военным блоком. Если до настоящего момента от России в НАТО присутствовал специальный представитель, который мог обсуждать те или иные варианты отношений с блоком, то теперь Москва от спецпредставителя готова отказаться.
В качестве рабочего варианта рассматривается возможность отправки в штаб-квартиру НАТО временного поверенного после возвращения Александра Грушко.
Обращает на себя внимание тот факт, что подобного рода информация озвучена за несколько дней до проведения совета Россия-НАТО. Он должен состояться 13 июля.
«Известия», ссылаясь на собственные источники, пишут , что российские власти выражают сомнения относительно того, что совет принесёт позитивный результат. Отмечено, что в НАТО не готовы слушать и услышать позицию России, зато готовы продолжать выстраивать обвинительную антироссийскую линию. Основной камень преткновения – позиция по Украине.
Готовность РФ понизить уровень контактов с НАТО озвучивается ещё и после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Судя по всему, президент России не увидел в ходе этой встрече существенного позитива по поводу возможности налаживания отношений с Североатлантическим альянсом, с которого Трамп собирается «трясти» деньги.
В качестве рабочего варианта рассматривается возможность отправки в штаб-квартиру НАТО временного поверенного после возвращения Александра Грушко.
Обращает на себя внимание тот факт, что подобного рода информация озвучена за несколько дней до проведения совета Россия-НАТО. Он должен состояться 13 июля.
«Известия», ссылаясь на собственные источники, пишут , что российские власти выражают сомнения относительно того, что совет принесёт позитивный результат. Отмечено, что в НАТО не готовы слушать и услышать позицию России, зато готовы продолжать выстраивать обвинительную антироссийскую линию. Основной камень преткновения – позиция по Украине.
Готовность РФ понизить уровень контактов с НАТО озвучивается ещё и после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Судя по всему, президент России не увидел в ходе этой встрече существенного позитива по поводу возможности налаживания отношений с Североатлантическим альянсом, с которого Трамп собирается «трясти» деньги.
Использованы фотографии: Sputniknews-uz.com
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