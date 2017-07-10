08:23 10 июля

СМИ: Россия готова понизить уровень контактов с НАТО

Сегодня в газете «Известия», ссылающейся на источники в министерстве иностранных дел, сообщается о готовности России понизить уровень контактов с Североатлантическим военным блоком. Если до настоящего момента от России в НАТО присутствовал специальный представитель, который мог обсуждать те или иные варианты отношений с блоком, то теперь Москва от спецпредставителя готова отказаться.

В качестве рабочего варианта рассматривается возможность отправки в штаб-квартиру НАТО временного поверенного после возвращения Александра Грушко.

СМИ: Россия готова понизить уровень контактов с НАТО



Обращает на себя внимание тот факт, что подобного рода информация озвучена за несколько дней до проведения совета Россия-НАТО. Он должен состояться 13 июля.

«Известия», ссылаясь на собственные источники, пишут , что российские власти выражают сомнения относительно того, что совет принесёт позитивный результат. Отмечено, что в НАТО не готовы слушать и услышать позицию России, зато готовы продолжать выстраивать обвинительную антироссийскую линию. Основной камень преткновения – позиция по Украине.

Готовность РФ понизить уровень контактов с НАТО озвучивается ещё и после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Судя по всему, президент России не увидел в ходе этой встрече существенного позитива по поводу возможности налаживания отношений с Североатлантическим альянсом, с которого Трамп собирается «трясти» деньги.

Использованы фотографии: Sputniknews-uz.com
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 06:29
    И не только Следовало бы разорвать договоренности с ПАСЕ-ОБСЕ..Хватит играть в учеников-учителей..
    210окв
    1. виктор н Сегодня, 06:35
      Ну, может и не разрывать совсем, но существенно ограничить. С плохими компаниями не стоит и водиться - до добра не доведёт.
      Терять достоинство, выслушивая гнусные измышления - недопустимо! Не стоит улыбаться тогда, когда нужно отвечать ударом на оскорбления!
      виктор н
    2. Чёрный Сегодня, 06:35
      Разговартвать с НАТО бесполезно . Кто такая эта ната? НИКТО! У наты есть конкретный хозяин - США. Вот с ними и нужно говорить и то, если есть о чём
      Чёрный
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:40
        Цитата: Чёрный
        Разговартвать с НАТО бесполезно . Кто такая эта ната? НИКТО! У наты есть конкретный хозяин - США. Вот с ними и нужно говорить и то, если есть о чём

        точно...с "шестёрками"-не общаться...говорить с хозяином.
        Mystery12345
    3. Чёрный Сегодня, 06:38
      210окв, Согласен. Все эти столтенберги - кучка пристроившихся на непыльную и бесполезную работу гномиков, не более.
      Чёрный
    4. сибиралт Сегодня, 06:45
      Пусть НАТО сначала на Эрдогана управу найдет, да членские взносы для США соберет.
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:41
    Сложившаяся ситуация в принципе заставляет Россию это сделать. Правильно замечено, что нас не желают слушать и при этом голословно обвиняют во всех грехах. Россия не "мальчик для битья", а суверенная страна имеющая свои интересы в мире. А американское надувание щек и постоянные угрозы рано или поздно но закончатся и надеюсь, что не в их пользу.
    rotmistr60
  3. баклан Сегодня, 07:00
    Может наконец это уже сделают? Практика с тысячами китайский предупреждений не работает.
    баклан
  4. Ken71 Сегодня, 07:34
    Ничего хорошего в понижении уровня контактов нет. Худой мир всегда лучше драки. Тем более с заведомо более сильным противником. А любая площадка для общения это хорошо.
    Ken71
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