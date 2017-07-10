08:24 10 июля

Додон: Молдавия никогда не будет антироссийской

Согласно информации РИА Новости , телеканал "Беларусь 1" показал интервью президента Молдавии Игоря Додона, в ходе которого он заявил о неприемлемости для Кишинева антироссийской политики.

Я категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО… Если кто-то постарается использовать Молдавию как пушечное мясо в борьбе против России, имею в виду цели НАТО, а мы видим, чего они хотят и добиваются в этом регионе, видим, чего добились, к сожалению, некоторые западные силы на Украине… Нам такие сценарии не нужны.


С его слов, Кишинев не желает вмешиваться в "геополитические баталии". Однако на этом поле «битвы» "антироссийскими точно не будем".




Антизападными, – знаете, по некоторым позициям будем.


В числе прочего он назвал навязываемое со стороны нетрадиционное гендерное поведение.

Они настаивают на этих гей-парадах, гей-маршах… Это не пройдет. Мы православные, у нас в республике 98% православных, это один из самых высоких уровней православия из всех стран.


Тупиковым путем для развития страны И. Додон назвал стремление вступления в Евросоюз.

Если власть Молдавии на каком-то этапе примет решение политически интегрироваться в ЕС – это взорвет страну. Молдавии, такого государства просто не будет. Будет что-то другое, какие-то районы прикрепят к Румынии, будет какое-то другое территориальное объединение. Мы такое категорически допустить не можем.


В отношении ассоциации с ЕС, по его мнению, необходимо руководствоваться национальными интересами.

Нам обещали: если пойдете в Европу, то инвестиции вырастут… Местных производителей мы убиваем этой политикой, потому что мы открыли рынки и сюда хлынули европейские товары, которые субсидируются в ЕС… Сказали, будет больше экспорт на рынки ЕС, а мы видим, что в прошлом году экспортировали только 70 тонн яблок из 400 тысяч тонн, а раньше экспортировали 200 тысяч тонн в Россию.




В связи с этим у него появляются вопросы "для чего это было подписано, в интересах кого?".

У Молдавии я пока не вижу никаких результатов. Все это нужно пересматривать, и я это все открыто честно говорил в Брюсселе, когда мы встречались в феврале с руководителями Еврокомиссии, ЕС. Я сказал, что буду отстаивать национальные интересы. Если вы не будете согласны что-то менять в подходах, народ Молдавии примет решение, все это отменит.

— подвел итог И. Додон.


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Комментарии 19

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  1. soroKING Сегодня, 06:53
    даёшь "Белый Аист"! fellow
    soroKING
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:57
      Цитата: soroKING
      даёшь "Белый Аист"

      Вы шибко не гурманствуйте, пейте "Наполеон"! drinks
      Uncle Lee
      1. soroKING Сегодня, 07:05
        да я чего? я ничего... Аист напиток молодости good
        soroKING
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:13
          Цитата: soroKING
          напиток молодости

          да я чего ? я ничего...Мне "Слынчев бряг" вспомнился drinks
          Uncle Lee
          1. soroKING Сегодня, 07:14
            а ещё Варна...Тырново feel
            soroKING
            1. Uncle Lee Сегодня, 07:17
              Но это уже другая история....
              Uncle Lee
      2. 210окв Сегодня, 07:16
        Не надо сравнивать редкостную дорогущую за сорок рублев гадость с качественным продуктом..Когда то....
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: soroKING
        даёшь "Белый Аист"

        Вы шибко не гурманствуйте, пейте "Наполеон"! drinks
        210окв
    2. сибиралт Сегодня, 07:17
      "Белый аист" раньше пили в российской глубинке. Молдование предпочитают ординарные вина, а по праздникам - коньяк "Кишинеу". laughing
      сибиралт
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:38
      Я категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО… Если кто-то постарается использовать Молдавию как пушечное мясо в борьбе против России, имею в виду цели НАТО, а мы видим, чего они хотят и добиваются в этом регионе, видим, чего добились, к сожалению, некоторые западные силы на Украине… Нам такие сценарии не нужны.

      Хоть у кого то из Европейских политиков голова работает в правильном направлении , понимает что нас банально сталкивают лбами .
      Spartanez300
  2. Mystery12345 Сегодня, 06:54
    Додон: Молдавия никогда не будет антироссийской
    просто слова,просто одного человека... насмотрелись мы уже "братьев на век"...
    Mystery12345
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:54
    Медленно, но доходит ! Додон дозрел, остальные еще "зеленые" !
    Uncle Lee
    1. Подрезчик Сегодня, 07:05
      Парламент там частично про-румынский, а так мужик молодец, правильной ориентации...
      Подрезчик
      1. сибиралт Сегодня, 07:24
        К тому же и Конституция пропарламентская типа украинской. Вот в чем беда Додона.
        сибиралт
  4. 210окв Сегодня, 06:55
    К сожалению-это его личное мнение..Там есть парламент с евроговорунами и часть недоумков в самом населении.Другая часть просто пашет в России и Европе не задумываясь о политике..
    210окв
  5. новичок Сегодня, 06:57
    молодец, пока держится. будем надеяться, что он довершит задуманное. по моему первый из руководителей, который заявил: “ Антизападными... будем“.
    новичок
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:04
    В связи с этим у него появляются вопросы "для чего это было подписано, в интересах кого?".

    .... наивный или "включает"?... bully
    a.s.zzz888
  7. svp67 Сегодня, 07:43
    Дадон занимается "словоблудием", но не практическими делами, а дела показывают, что Молдова стала антироссийской и остается ею. Иначе их действия против ПМР я трактовать не могу. А ведь дам как минимум 250 000 граждан России.
    svp67
  8. Толстоевский Сегодня, 07:59
    молдавию продлевать будем?
    Толстоевский
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 08:02
    Дадон, заслуживает уважения, хотя бы потому что действует в интересах своего народа, а не западных гегемонов. Потому что без России Молдавия никогда хорошо жить не будет.
    Ретвизан 8
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