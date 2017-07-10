Додон: Молдавия никогда не будет антироссийской

Я категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО… Если кто-то постарается использовать Молдавию как пушечное мясо в борьбе против России, имею в виду цели НАТО, а мы видим, чего они хотят и добиваются в этом регионе, видим, чего добились, к сожалению, некоторые западные силы на Украине… Нам такие сценарии не нужны.

Антизападными, – знаете, по некоторым позициям будем.

Они настаивают на этих гей-парадах, гей-маршах… Это не пройдет. Мы православные, у нас в республике 98% православных, это один из самых высоких уровней православия из всех стран.

Если власть Молдавии на каком-то этапе примет решение политически интегрироваться в ЕС – это взорвет страну. Молдавии, такого государства просто не будет. Будет что-то другое, какие-то районы прикрепят к Румынии, будет какое-то другое территориальное объединение. Мы такое категорически допустить не можем.

Нам обещали: если пойдете в Европу, то инвестиции вырастут… Местных производителей мы убиваем этой политикой, потому что мы открыли рынки и сюда хлынули европейские товары, которые субсидируются в ЕС… Сказали, будет больше экспорт на рынки ЕС, а мы видим, что в прошлом году экспортировали только 70 тонн яблок из 400 тысяч тонн, а раньше экспортировали 200 тысяч тонн в Россию.

У Молдавии я пока не вижу никаких результатов. Все это нужно пересматривать, и я это все открыто честно говорил в Брюсселе, когда мы встречались в феврале с руководителями Еврокомиссии, ЕС. Я сказал, что буду отстаивать национальные интересы. Если вы не будете согласны что-то менять в подходах, народ Молдавии примет решение, все это отменит.