Маккейн: Мы проигрываем войну в Афганистане

У нас там нет стратегии, мы проигрываем. Армия Афганистана (подготовленная США) постоянно несёт неприемлемые потери.

Американский сенатор Джон Маккейн, возглавляющий комитет по вооруженным силам США верхней палаты Конгресса, высказался по поводу проведения Штатами военной операции в Афганистане. По словам Маккейна, США в Афганистане так и не выработалась стратегия, что приводит к «плохим результатам».В интервью телеканалу CBS , Маккейн , посетивший Афганистан, заявил буквально следующее:Когда у американского сенатора поинтересовались, в чём причина проблем, Маккейн возложил всю вину на Белый дом. По словам сенатора, «там (в Белом доме) сейчас много неразберихи». При этом осталось не до конца ясным, а в чём же крылась причина проблем в Афганистане ранее – когда в Белом доме работали другие администрации – Буша-младшего и Обамы.Напомним, что в США рассматривают вариант переброски в Афганистан дополнительного военного контингента. За последнее время в этой стране существенно расширились территории, контролируемые террористическими группировками. Кроме того, за 16 лет американской «освободительной» операции, объёмы производства героина в Афганистане выросли более чем в 25 раз!