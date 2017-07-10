08:23 10 июля

Маккейн: Мы проигрываем войну в Афганистане

Американский сенатор Джон Маккейн, возглавляющий комитет по вооруженным силам США верхней палаты Конгресса, высказался по поводу проведения Штатами военной операции в Афганистане. По словам Маккейна, США в Афганистане так и не выработалась стратегия, что приводит к «плохим результатам».

В интервью телеканалу CBS , Маккейн , посетивший Афганистан, заявил буквально следующее:
У нас там нет стратегии, мы проигрываем. Армия Афганистана (подготовленная США) постоянно несёт неприемлемые потери.


Маккейн: Мы проигрываем войну в Афганистане



Когда у американского сенатора поинтересовались, в чём причина проблем, Маккейн возложил всю вину на Белый дом. По словам сенатора, «там (в Белом доме) сейчас много неразберихи». При этом осталось не до конца ясным, а в чём же крылась причина проблем в Афганистане ранее – когда в Белом доме работали другие администрации – Буша-младшего и Обамы.

Напомним, что в США рассматривают вариант переброски в Афганистан дополнительного военного контингента. За последнее время в этой стране существенно расширились территории, контролируемые террористическими группировками. Кроме того, за 16 лет американской «освободительной» операции, объёмы производства героина в Афганистане выросли более чем в 25 раз!

Использованы фотографии: © AFP 2017 / Romeo Gacad
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 07:11
    Вы проигрываете любую войну на которой вам оказывают сопротивление...
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 07:21
      Ничему Маккейна вьетнамский плен не научил. Похоже, там ему мозги совсем отбили. Но вспышки разума иногда бывают. Афганистан, за всю его историю, еще никто не побеждал.
      сибиралт
      1. Teberii Сегодня, 07:24
        Зато они заботливо ухаживают за маками.
        Teberii
        1. cniza Сегодня, 08:22
          Он знает что говорит , главное его финансовые вопросы решались и решаются успешно , можно немножко и поворчать , для народа. lol
          cniza
    2. vovanpain Сегодня, 07:48
      Ему во вьетнамском плену и так мозги отбили,откуда уму взяться. laughing
      vovanpain
  2. soroKING Сегодня, 07:12
    объёмы производства героина в Афганистане выросли более чем в 25 раз!
    кормиться чем-то надо же angry
    soroKING
  3. volodya Сегодня, 07:14
    Хорошо хоть не возложил ответственность на Россию!
    volodya
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:23
    Временами по человечески жалко дедушку с признаками Альцгеймера. Он и во сне до сих пор сражается с советско-вьетнамо-китайскими коммунистами. А с утра еще необходимо подумать как в очередной раз наехать на Трампа и его окружение. Сгорит человечек на службе государству (быстрее бы уже черт возьми).
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:33
      rotmistr60 Сегодня, 07:23 Новый
      Временами по человечески жалко дедушку с признаками Альцгеймера

      Моё приветствие.
      Полагаю продолжительность "Временами" не длиться более секунды!
      a.s.zzz888
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:40
        Это я так написал, чтобы претензий не было. Честно говоря в отношении его "временами" вообще не появляется.
        rotmistr60
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:29
    У нас там нет стратегии, мы проигрываем.

    "ШеВ, усё пропало!!!" ...
    Американский сенатор Джон Маккейн,
    эта старая кляча должна копыта подчищать и готовиться к забою, на утиль... laughing
    a.s.zzz888
  6. Azim77 Сегодня, 07:33
    Фото практически полностью олицетворяет то, что там происходит. Только среди трав в тележке должен быть мак, конопля и другие "сельскохозяйственные культуры" Афганистана.
    Azim77
  7. Altona Сегодня, 08:02
    Цитата: rotmistr60
    Он и во сне до сих пор сражается с советско-вьетнамо-китайскими коммунистами.

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    Он же за деньги военно-промышленного комплекса США сражается и небесплатно.Он глаза утром бесплатно не откроет. Утром мажет бутерброд, сразу мысль, а как там Нортроп Грумман или Локхид Мартин? laughing
    Altona
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