Маккейн: Мы проигрываем войну в Афганистане
Американский сенатор Джон Маккейн, возглавляющий комитет по вооруженным силам США верхней палаты Конгресса, высказался по поводу проведения Штатами военной операции в Афганистане. По словам Маккейна, США в Афганистане так и не выработалась стратегия, что приводит к «плохим результатам».
В интервью телеканалу CBS , Маккейн , посетивший Афганистан, заявил буквально следующее:
Когда у американского сенатора поинтересовались, в чём причина проблем, Маккейн возложил всю вину на Белый дом. По словам сенатора, «там (в Белом доме) сейчас много неразберихи». При этом осталось не до конца ясным, а в чём же крылась причина проблем в Афганистане ранее – когда в Белом доме работали другие администрации – Буша-младшего и Обамы.
Напомним, что в США рассматривают вариант переброски в Афганистан дополнительного военного контингента. За последнее время в этой стране существенно расширились территории, контролируемые террористическими группировками. Кроме того, за 16 лет американской «освободительной» операции, объёмы производства героина в Афганистане выросли более чем в 25 раз!
В интервью телеканалу CBS , Маккейн , посетивший Афганистан, заявил буквально следующее:
У нас там нет стратегии, мы проигрываем. Армия Афганистана (подготовленная США) постоянно несёт неприемлемые потери.
Когда у американского сенатора поинтересовались, в чём причина проблем, Маккейн возложил всю вину на Белый дом. По словам сенатора, «там (в Белом доме) сейчас много неразберихи». При этом осталось не до конца ясным, а в чём же крылась причина проблем в Афганистане ранее – когда в Белом доме работали другие администрации – Буша-младшего и Обамы.
Напомним, что в США рассматривают вариант переброски в Афганистан дополнительного военного контингента. За последнее время в этой стране существенно расширились территории, контролируемые террористическими группировками. Кроме того, за 16 лет американской «освободительной» операции, объёмы производства героина в Афганистане выросли более чем в 25 раз!
Использованы фотографии: © AFP 2017 / Romeo Gacad
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