Парубий попросил генсека ООН лишить Россию права вето

Сейчас, когда российская агрессия продолжается, Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что Россия должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины.



Вышиванка не просто одежда. Это частичка Украины. И она действительно подойдёт Генеральному секретарю ООН. Добро пожаловать в Украину!

Он ещё и шьёт на дому.

Спикер украинской Верховной рады Андрей Парубий на встрече с генеральным секретарём НАТО Антониу Гуттеришем призвал того лишить права вето российскую делегацию. Из записи Парубия в Твиттере:Получается, что по всем остальным вопрос Парубий «разрешает» России применять право вето.Напомним, что лишение России права вето превратилось в самую настоящую целевую программу для майданных властей. Других проблем в стране, конечно же, нет...Украинская делегации вообще отличилась в ООН. Так, глава МИД Украины Павел Климкин подарил генсеку Гуттеришу, который откровенно недоумевал по поводу столь активного к себе со стороны гостей из Киева внимания, вышиванку. Из заявления Климкина:В Твиттере подарок Гуттеришу от Климкина решил прокомментировать вице-премьер российского правительства, по совместительству – активный блогер, Дмитрий Рогозин. Из комментария Рогозина: