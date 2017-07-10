08:23 10 июля

Парубий попросил генсека ООН лишить Россию права вето

Спикер украинской Верховной рады Андрей Парубий на встрече с генеральным секретарём НАТО Антониу Гуттеришем призвал того лишить права вето российскую делегацию. Из записи Парубия в Твиттере:

Сейчас, когда российская агрессия продолжается, Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что Россия должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины.


Получается, что по всем остальным вопрос Парубий «разрешает» России применять право вето.


Парубий попросил генсека ООН лишить Россию права вето


Напомним, что лишение России права вето превратилось в самую настоящую целевую программу для майданных властей. Других проблем в стране, конечно же, нет...

Украинская делегации вообще отличилась в ООН. Так, глава МИД Украины Павел Климкин подарил генсеку Гуттеришу, который откровенно недоумевал по поводу столь активного к себе со стороны гостей из Киева внимания, вышиванку. Из заявления Климкина:

Вышиванка не просто одежда. Это частичка Украины. И она действительно подойдёт Генеральному секретарю ООН. Добро пожаловать в Украину!

В Твиттере подарок Гуттеришу от Климкина решил прокомментировать вице-премьер российского правительства, по совместительству – активный блогер, Дмитрий Рогозин. Из комментария Рогозина:
Он ещё и шьёт на дому.


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Комментарии 24

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  1. иркутский обыватель Сегодня, 07:30
    Ну, пожалуйста, лишите Россию право вето! Дурни безмозглые. Какое право "вето" может быть без России.,
    иркутский обыватель
    1. Teberii Сегодня, 07:34
      Проблемы с историей,страну основательницу ООН решить право вето невозможно.Также как и наделить им еще кого нибудь.
      Teberii
      1. Venceremos Сегодня, 08:01
        Цитата: Teberii
        Проблемы с историей,страну основательницу ООН решить право вето невозможно.Также как и наделить им еще кого нибудь.

        Совершенно верно ! Тем более,что пункты Устава ООН переписаны или изъяты быть не могут...
        Venceremos
        1. Чёрный Сегодня, 08:09
          Думаю, что генсек ООН про себя просто посмеялся над дебилом laughing
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 08:15
            Цитата: Чёрный
            Думаю, что генсек ООН про себя просто посмеялся над дебилом laughing


            Над больными смеяться грешно.
            cniza
          2. Комментарий был удален.
    2. сибиралт Сегодня, 07:39
      Парубию нужно вменить прежде предъявлять свою медицинскую справку о слабоумии любому своему собеседнику. laughing
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 08:10
        Цитата: сибиралт
        Парубию нужно вменить прежде предъявлять свою медицинскую справку о слабоумии любому своему собеседнику

        Да зачем предьявлять...у него слабоумие на роже написано... laughing
        Чёрный
    3. vovanpain Сегодня, 07:56
      Да уж высказывался на эту тему,лень на fool с оффициальной справкой обращать внимание,тем более в СовБезе ООН хохолята последний год находятся,непостоянные,они и есть непостоянные. laughing
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 08:17
        Доброго времени hi , где ещё найти такое государство , которое имеет спикера со справкой.
        cniza
  2. svp67 Сегодня, 07:34
    Сейчас, когда российская агрессия продолжается, Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что Россия должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины.

    А вот мне интересно кем себя Порубий возомнил, "просилка" то у него достаточная, что бы так просить изменить Устав ООН?
    В Твиттере подарок Гуттеришу от Климкина решил прокомментировать вице-премьер российского правительства, по совместительству – активный блогер, Дмитрий Рогозин.

    А у меня вопрос к Дмитрию Олеговичу, а Вы сударь за что деньги государевы получаете за блогерство или вице-премьерство? Когда обещания начнут воплощаться в дела?
    svp67
  3. Spartanez300 Сегодня, 07:36
    Гнусные шестерки смотреть противно на эти укроповские рожи .
    Spartanez300
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:37
    Павел Климкин подарил генсеку Гуттеришу, вышиванку.

    ... может сгодиться в хозяйстве; собачке подстелить, на ветошь, да мало ли... laughing
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:37
    Лучше бы попросил место в элитной клинике для лечения пациентов с умственными отклонениями. Хоть бы порядок своих просьб сменили, а то - санкции против России, лишение России. В следующий раз лишение России, санкции против России. Скучно.
    rotmistr60
  6. мармеладный Сегодня, 07:39
    никто и звать его никак
    мармеладный
  7. ibn.shamai Сегодня, 07:45
    А к вышиванке шмат сала и красные майданные шаровары!
    ibn.shamai
  8. Аморфис Сегодня, 07:51
    А что так мало просит? Давай сразу - исключить Россию из состава ООН, признать главным злом на планете и отдать Крым по самый Урал! Мелко плавает
    Аморфис
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 07:52
    Ну, генсек ООН и прочие западные политики могут до поры до времени заигрывать со всякой шушарой типа Парубия, но хотят они этого или нет, но серьезные вопросы решать они придут не к руководителям 404, а к Путину.
    Они лишат Россию права вето? А мыши могут например запретить коту ловить мышей?
    Ретвизан 8
  10. Altona Сегодня, 07:54
    Цитата: сибиралт
    Парубию нужно вменить прежде предъявлять свою медицинскую справку о слабоумии любому своему собеседнику.

    ----------------------------
    А Климкину диплом швеи-мотористки. laughing
    Altona
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 07:55
    Парубию с его справкой, как любому дурачку прощается выступления с любыми предложениями. Как у Высоцкого: ну сумасшедший, что возьмешь!
    Ретвизан 8
  12. Altona Сегодня, 07:56
    Цитата: ibn.shamai
    А к вышиванке шмат сала и красные майданные шаровары!

    ------------------------------------
    Не можу зрозумить, шож подарив Петро. Не иначе бочонок горилки, который сам и выкушал перед встречей с Трампом. Поэтому Трамп еле выдержал эти 6 минут и прогнал Петра. laughing
    Altona
  13. Ретвизан 8 Сегодня, 07:56
    Когда этих "мосяк" из Украины уже угомонят?
    Ретвизан 8
  14. Толстоевский Сегодня, 07:58
    осталось немного потерпеть
    Толстоевский
  15. Дизель72 Сегодня, 08:11
    Два ДЕБИЛА-это СИЛА!!!!
    Дизель72
  16. pvv113 Сегодня, 08:19
    Парубий попросил генсека ООН

    Со своей справкой Парубий может просить все, что угодно и у кого угодно
    pvv113
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