Парубий попросил генсека ООН лишить Россию права вето
Спикер украинской Верховной рады Андрей Парубий на встрече с генеральным секретарём НАТО Антониу Гуттеришем призвал того лишить права вето российскую делегацию. Из записи Парубия в Твиттере:
Получается, что по всем остальным вопрос Парубий «разрешает» России применять право вето.
Напомним, что лишение России права вето превратилось в самую настоящую целевую программу для майданных властей. Других проблем в стране, конечно же, нет...
Украинская делегации вообще отличилась в ООН. Так, глава МИД Украины Павел Климкин подарил генсеку Гуттеришу, который откровенно недоумевал по поводу столь активного к себе со стороны гостей из Киева внимания, вышиванку. Из заявления Климкина:
Вышиванка не просто одежда. Это частичка Украины. И она действительно подойдёт Генеральному секретарю ООН. Добро пожаловать в Украину!
В Твиттере подарок Гуттеришу от Климкина решил прокомментировать вице-премьер российского правительства, по совместительству – активный блогер, Дмитрий Рогозин. Из комментария Рогозина:
Сейчас, когда российская агрессия продолжается, Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что Россия должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины.
Получается, что по всем остальным вопрос Парубий «разрешает» России применять право вето.
Напомним, что лишение России права вето превратилось в самую настоящую целевую программу для майданных властей. Других проблем в стране, конечно же, нет...
Украинская делегации вообще отличилась в ООН. Так, глава МИД Украины Павел Климкин подарил генсеку Гуттеришу, который откровенно недоумевал по поводу столь активного к себе со стороны гостей из Киева внимания, вышиванку. Из заявления Климкина:
Вышиванка не просто одежда. Это частичка Украины. И она действительно подойдёт Генеральному секретарю ООН. Добро пожаловать в Украину!
В Твиттере подарок Гуттеришу от Климкина решил прокомментировать вице-премьер российского правительства, по совместительству – активный блогер, Дмитрий Рогозин. Из комментария Рогозина:
Он ещё и шьёт на дому.
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