Экс-министр обороны США: русских потянуло на советское

В целях защиты я считаю необходимым активно выступить против России в Европе, разместить там новые американские формирования, создать новую тактику для НАТО. Поэтому я крайне скептически смотрю на сотрудничество с Россией в Сирии, поэтому считаю, что нам нужно рекапитализовать наш ядерный арсенал, так как они явно наращивают свой.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru