Экс-министр обороны США: русских потянуло на советское
Как полагает бывший американский министр обороны Э. Картер, русские затеяли «старую игру» из советских времён: когда Москву в чём-то обвиняют, Москва требует доказательств. О перспективах сотрудничества с русскими экс-глава Пентагона говорит со скепсисом.
Об этом бывший министр обороны США Эштон Картер рассказал в интервью телеканалу CNN, сообщает «RT» .
На перспективы сотрудничества с Россией в сфере кибербезопасности отставной военный чиновник смотрит скептически. По его мнению, следует принимать серьёзные меры по противостоянию России в Европе и усиливать ядерный арсенал США.
По мысли Э. Картера, русских нужно признать виноватыми парнями, а не надёжными партнёрами. «Русские, судя по моему опыту, — сообщил он в эфире телеканала, — снова затеяли старую игру, уходящую корнями ещё в советские времена: когда их обвиняют в том, что они что-то сделали неправильно, они просят американскую разведку [предъявить доказательства] — старый трюк. После чего предлагают создать рабочую группу, в данном случае по киберпреступлениям. Это можно сравнить с тем, как если бы парень, ограбивший ваш дом, предложил создать рабочую группу по грабежам. Но они-то и виноваты!»
С другой стороны, это не означает разрыва отношений с русскими. Напротив, «совершенно нормально» обсуждать с ними «множество тем». Ничего «зазорного» в диалоге Картер не видит: «разговаривать с людьми нужно». Вопрос в том, «что говорить».
Вместе с тем экс-министр требует «последствий» для России. За всё то, что натворили русские: «У нас через полтора года состоятся выборы: на уровне штатов, муниципальные, а также общенациональные. Кроме того, пройдут выборы в других странах. Важно, чтобы для русских наступили последствия из-за всего того [что они сделали].
Что касается лично Путина, то, очевидно, упомянутую «старую игру» Картер и считает образцом его поведения. Отсюда и тезисы о необходимости защиты от Путина.
Похоже, в США создалось новое положение вещей. Если до сих пор «бывшие» самых разных рангов (от министров обороны до советников Белого дома) жёстко критиковали действующие администрации и конгрессменов, особенно в отношении внешней политики, то теперь заметен новый тренд: между бывшими и действующими достигнуто полное согласие по вопросам внешней политики. Россия признана врагом номер один, и наращивание военного потенциала, которое активно проповедует мистер Трамп, не только одобряется, но и объявляется недостаточным.
Об этом бывший министр обороны США Эштон Картер рассказал в интервью телеканалу CNN, сообщает «RT» .
На перспективы сотрудничества с Россией в сфере кибербезопасности отставной военный чиновник смотрит скептически. По его мнению, следует принимать серьёзные меры по противостоянию России в Европе и усиливать ядерный арсенал США.
По мысли Э. Картера, русских нужно признать виноватыми парнями, а не надёжными партнёрами. «Русские, судя по моему опыту, — сообщил он в эфире телеканала, — снова затеяли старую игру, уходящую корнями ещё в советские времена: когда их обвиняют в том, что они что-то сделали неправильно, они просят американскую разведку [предъявить доказательства] — старый трюк. После чего предлагают создать рабочую группу, в данном случае по киберпреступлениям. Это можно сравнить с тем, как если бы парень, ограбивший ваш дом, предложил создать рабочую группу по грабежам. Но они-то и виноваты!»
С другой стороны, это не означает разрыва отношений с русскими. Напротив, «совершенно нормально» обсуждать с ними «множество тем». Ничего «зазорного» в диалоге Картер не видит: «разговаривать с людьми нужно». Вопрос в том, «что говорить».
Вместе с тем экс-министр требует «последствий» для России. За всё то, что натворили русские: «У нас через полтора года состоятся выборы: на уровне штатов, муниципальные, а также общенациональные. Кроме того, пройдут выборы в других странах. Важно, чтобы для русских наступили последствия из-за всего того [что они сделали].
Что касается лично Путина, то, очевидно, упомянутую «старую игру» Картер и считает образцом его поведения. Отсюда и тезисы о необходимости защиты от Путина.
В целях защиты я считаю необходимым активно выступить против России в Европе, разместить там новые американские формирования, создать новую тактику для НАТО. Поэтому я крайне скептически смотрю на сотрудничество с Россией в Сирии, поэтому считаю, что нам нужно рекапитализовать наш ядерный арсенал, так как они явно наращивают свой.
Похоже, в США создалось новое положение вещей. Если до сих пор «бывшие» самых разных рангов (от министров обороны до советников Белого дома) жёстко критиковали действующие администрации и конгрессменов, особенно в отношении внешней политики, то теперь заметен новый тренд: между бывшими и действующими достигнуто полное согласие по вопросам внешней политики. Россия признана врагом номер один, и наращивание военного потенциала, которое активно проповедует мистер Трамп, не только одобряется, но и объявляется недостаточным.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Википедия
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