08:23 10 июля

Экс-министр обороны США: русских потянуло на советское

Как полагает бывший американский министр обороны Э. Картер, русские затеяли «старую игру» из советских времён: когда Москву в чём-то обвиняют, Москва требует доказательств. О перспективах сотрудничества с русскими экс-глава Пентагона говорит со скепсисом.



Об этом бывший министр обороны США Эштон Картер рассказал в интервью телеканалу CNN, сообщает «RT» .


На перспективы сотрудничества с Россией в сфере кибербезопасности отставной военный чиновник смотрит скептически. По его мнению, следует принимать серьёзные меры по противостоянию России в Европе и усиливать ядерный арсенал США.

По мысли Э. Картера, русских нужно признать виноватыми парнями, а не надёжными партнёрами. «Русские, судя по моему опыту, — сообщил он в эфире телеканала, — снова затеяли старую игру, уходящую корнями ещё в советские времена: когда их обвиняют в том, что они что-то сделали неправильно, они просят американскую разведку [предъявить доказательства] — старый трюк. После чего предлагают создать рабочую группу, в данном случае по киберпреступлениям. Это можно сравнить с тем, как если бы парень, ограбивший ваш дом, предложил создать рабочую группу по грабежам. Но они-то и виноваты!»

С другой стороны, это не означает разрыва отношений с русскими. Напротив, «совершенно нормально» обсуждать с ними «множество тем». Ничего «зазорного» в диалоге Картер не видит: «разговаривать с людьми нужно». Вопрос в том, «что говорить».

Вместе с тем экс-министр требует «последствий» для России. За всё то, что натворили русские: «У нас через полтора года состоятся выборы: на уровне штатов, муниципальные, а также общенациональные. Кроме того, пройдут выборы в других странах. Важно, чтобы для русских наступили последствия из-за всего того [что они сделали].

Что касается лично Путина, то, очевидно, упомянутую «старую игру» Картер и считает образцом его поведения. Отсюда и тезисы о необходимости защиты от Путина.

В целях защиты я считаю необходимым активно выступить против России в Европе, разместить там новые американские формирования, создать новую тактику для НАТО. Поэтому я крайне скептически смотрю на сотрудничество с Россией в Сирии, поэтому считаю, что нам нужно рекапитализовать наш ядерный арсенал, так как они явно наращивают свой.


Похоже, в США создалось новое положение вещей. Если до сих пор «бывшие» самых разных рангов (от министров обороны до советников Белого дома) жёстко критиковали действующие администрации и конгрессменов, особенно в отношении внешней политики, то теперь заметен новый тренд: между бывшими и действующими достигнуто полное согласие по вопросам внешней политики. Россия признана врагом номер один, и наращивание военного потенциала, которое активно проповедует мистер Трамп, не только одобряется, но и объявляется недостаточным.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 14

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:54
    Как адекватный человек после подобных заявлений этого организма может обвинять Россию в какой то агрессии или подготовке к какому либо вторжению . Картер напрямую призывает к войне с Россией .
    Spartanez300
    1. Владимир16 Сегодня, 07:57
      Москву в чём-то обвиняют, Москва требует доказательств

      Э. Картер - ты Д.Б. И не смей требовать доказательств. Иначе ты еще будешь "совок".

      наращивание военного потенциала, которое активно проповедует мистер Трамп
      Трамп активно продает "железо" по всему свету. А вот многие наши "журналисты" истерят по лубому поводу и без оного. Видимо с детства такие.
      Владимир16
      1. cniza Сегодня, 08:13
        Цитата: Spartanez300
        Как адекватный человек после подобных заявлений этого организма может обвинять Россию в какой то агрессии или подготовке к какому либо вторжению . Картер напрямую призывает к войне с Россией .


        Складывается впечатление , что западная правящая верхушка , во главе с США , решила включить дурачка , для своего народа и делать из России врага по всем своим недоработкам и проколам.
        cniza
    2. сибиралт Сегодня, 08:03
      Эштон Картер тупой от рождения или только прикидывается? belay
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 08:14
        Похоже его сделали говорящей головой , а думать запретили.
        cniza
  2. svp67 Сегодня, 07:54
    Как полагает бывший американский министр обороны Э. Картер, русские затеяли «старую игру» из советских времён: когда Москву в чём-то обвиняют, Москва требует доказательств.
    Вот какие же "злокозненные" эти русские, вечно требуют какие то доказательства. Русские просто "варвары". "Цивилизованный мир" джентльменам верит на слово
    svp67
  3. Altona Сегодня, 07:59
    По-моему, это США затеяли "советскую"(если уходить во времена существования СССР) игру в холодную войну, только уже на более опасном уровне. А такого рода подколы и говорят об американском цинизме, а уж о грабежах, то это точно про себя он сказанул.
    Altona
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:00
    Москва требует доказательств

    Было бы странно на бездоказательные обвинения не требовать доказательств. Удивительные люди американцы, по своему "недосягаемому величию" считают, что достаточно сказать: "мы твердо знаем, что это сделали русские" и этого достаточно.
    rotmistr60
    1. Alekseits Сегодня, 08:10
      Да это уже не удивительные люди, а наглые до невозможности.
      Alekseits
  5. ИмПерц Сегодня, 08:01
    Бедный, бедный Картер. С такой паранойей и фобией не далеко уйдёт от Форрестола.
    Совет вам, Э. Картер, держитесь подальше от открытых окон.
    ИмПерц
  6. мармеладный Сегодня, 08:08
    ну для них мы всегда будем коммунистами и врагами
    мармеладный
  7. ссс Сегодня, 08:12
    "Это можно сравнить с тем, как если бы парень, ограбивший ваш дом, предложил создать рабочую группу по грабежам. Но они-то и виноваты!»
    А как же следствие, адвокаты, суд наконец? Или у них действительно (как утверждает г. Прокопенко) судебная система полностью неадекватна, а значит никакой демократии, свободы и всего того, чему они так любят поучать весь остальной Мир?
    ссс
  8. pvv113 Сегодня, 08:13
    Э. Картер - ты Д.Б

    В очередной раз убеждаешься в правоте М.Задорнова: "Ну тупые!"
    pvv113
  9. Per se. Сегодня, 08:16
    когда Москву в чём-то обвиняют, Москва требует доказательств.
    Янки уже настолько обнаглели, что им и доказательства не нужны. Разбомбили Ирак, а за порошок в пробирке даже никто не ответил, обещали Горбачёву эти "джентльмены" НАТО не расширять... Что лживая Британия, что их заокеанский выкидыш США, нет в мире больших злодеев против человечества, и всё в ханжестве, двуличии, лицемерии безмерной подлости, под личиной демократии. Россия виновата для них уже одним тем, что существует. Эти господа понимают только силу, раз так наглеют, значит, не всё у нас хорошо, да и может ли быть иначе, если мы залезли под их систему, в которой они давно в мире хозяева, если наши власть имущие мальчиши-плохиши душой и телом в ихнем буржуинстве.
    Per se.
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