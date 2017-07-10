В Киеве планируют утвердить законопроект о реинтеграции Донбасса

Этот законопроект не согласовывался с нами, он не сочетается с минскими соглашениями и не может быть частью мирного плана, потому что под этим мирным планом нет подписей глав наших республик. Мы посоветовали и крайне рекомендовали Украине вернуться к комплексу мер,

Я, как военный человек, могу сказать, что отмена антитеррористической операции и введение военного положения, которое предусматривается в законопроекте, никак не приближает мирное решение вопроса ЛНР и ДН,