11:50 10 июля

В Киеве планируют утвердить законопроект о реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины планирует сегодня утвердить подготовленный законопроект, согласно которому неподконтрольные Киеву территории Донбасса должны быть признаны оккупированными, а антитеррористическая операция переименована в войсковую, передает РИА Новости .

В Киеве планируют утвердить законопроект о реинтеграции Донбасса


Хотя о разработке документа стало известно еще три недели назад, его текст до сих пор не обнародован. Секретарь СНБО Турчинов надеется, что закон о реинтеграции Донбасса будет принят Радой еще на текущей сессии, которая заканчивается в пятницу.


Ранее Петр Порошенко подтвердил, что в его администрации работают над законопроектом «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины».

В Киеве объяснили необходимость принятия этого документа последними событиями в Донбассе, в частности, признанием Россией документов граждан, проживающих ДНР и ЛНР, а также введением временной администрации на предприятиях украинской юрисдикции, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории. Киев также намерен юридически закрепить понятие «гибридной войны РФ», что позволит обосновать применение армии в этом регионе.

Принятие закона также не исключает возможность введения в Донбассе при необходимости военного положения.

В республиках Донбасса заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

Этот законопроект не согласовывался с нами, он не сочетается с минскими соглашениями и не может быть частью мирного плана, потому что под этим мирным планом нет подписей глав наших республик. Мы посоветовали и крайне рекомендовали Украине вернуться к комплексу мер,
сказал полпред ДНР Денис Пушилин.

В республике опасаются, что принятие закона о реинтеграции может привести к серьёзной эскалации конфликта в Донбассе.

Похожее мнение высказали и в Луганске.

Я, как военный человек, могу сказать, что отмена антитеррористической операции и введение военного положения, которое предусматривается в законопроекте, никак не приближает мирное решение вопроса ЛНР и ДН,
сказал председатель Совета министров республики Александр Дробот.

Использованы фотографии: РИА Новости / Николай Лазаренко
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 09:34
    Войсковая операция?Попадете в дипломатический ПРОСАК..Впрочем вы и так там...
    210окв
    1. cniza Сегодня, 09:41
      Они просто не знают , что им делать , понимают что , что то надо делать , но не знают как.
      cniza
      1. brasist Сегодня, 09:49
        Знают они что делать просто "шершавый язык" уже не котируется для получения халявы...
        brasist
      2. Venceremos Сегодня, 10:29
        Цитата: cniza
        ни просто не знают , что им делать , понимают что , что то надо делать , но не знают как.

        Реинтеграция...
        В суматохе укропы забыли,что в Донбассе ещё с советских времён существовало "Донецкое управление по тушению, профилактике породных отвалов и рекультивации земель"

        ТАК ПОГАСИМ И ОТРЕКУЛЬТИВИРУЕМ am ,что ...
        Venceremos
    2. роман66 Сегодня, 09:41
      пропсак , возможно? она возвращается и даст свой комментарий по окрайне
      роман66
    3. сибиралт Сегодня, 09:42
      Мудрецы шелудивые! Прежде чем проводить военную операцию со своим народом, нужно внести в Конституцию соответствующую поправку, которая будет противоречить международным нормам. Либо нужно добиться, чтобы ООН признал ЛДНР террористической организацией, или официально объявить войну России, как агрессору оккупанту.
      сибиралт
      1. Владимир16 Сегодня, 10:04
        Продолжайте жить иллюзиями. До сего момента Киев вел войну на своей территории с жителями украины которые считают себя русскими. И никакие международные нормы им не мешали.
        Что вообще за вздор - "международные нормы" ?
        Новейшая история показывает, что все государства живут только своими внутренними законами. И реагируют на антиправительственные силы жестко. С применением военной силы.
        А кто играет в "международные нормы" в итоге терпят крах. Примеры действующих по международным нормам: СССР, Югославия, Ирак, Ливия
        Владимир16
    4. ЛукичЪ Сегодня, 10:01
      Цитата: 210окв
      Войсковая операция?

      так она и так там идёт. с террористами регулярные войска не борются. тем более добробаты
      ЛукичЪ
  2. Teberii Сегодня, 09:35
    Принимают бумагу которая ничем не подкреплена .Она нужна лишь Порошенко, чтоб прикрыть тылы если опять скакать начнут.В любой момент военное положение можно будет распространить на всю территорию,со всеми вытекающими последствиям.
    Teberii
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:35
    Ну не будет никакой ЭСКАЛАЦИИ на Донбассе. Последний "прыжок дохлой кошки" был под Дебальцево. ВСУ просто нечем стрелять ( расход боеприпасов при наступлении в сотни раз больше, чем в настоящее время, если не в тысячи). Да и скоро не из чего будет. Ремонт САУ методом "отпиливания" части стволов с дульным тормозом говорит о критическом износе. И чем хуже будут реальные дела в ВСУ, тем грознее будет риторика и всякие "переможные" законы.
    Горный стрелок
    1. salat Сегодня, 09:39
      Буквально не давно смотрел статистику одного спеца из ДНР, так он посчитал что количество складов боеприпасов с теми расходами "ползучего наступления" Укровермахта примерно хватит на 100 лет.
      так что пульками там все к сожалению хорошо.
      salat
    2. 210окв Сегодня, 09:40
      Ну насчет "нечем стрелять"не соглашусь.Не для того это всё затеивалось что бы боеприпасы закончились..Подвезут.."Братушки" из бывшей ОВД..
      Цитата: Горный стрелок
      Ну не будет никакой ЭСКАЛАЦИИ на Донбассе. Последний "прыжок дохлой кошки" был под Дебальцево. ВСУ просто нечем стрелять ( расход боеприпасов при наступлении в сотни раз больше, чем в настоящее время, если не в тысячи). Да и скоро не из чего будет. Ремонт САУ методом "отпиливания" части стволов с дульным тормозом говорит о критическом износе. И чем хуже будут реальные дела в ВСУ, тем грознее будет риторика и всякие "переможные" законы.
      210окв
    3. Uncle Lee Сегодня, 09:40
      Пушек и снарядов может и мало, а "пушечного мяса" полно. Вот и погонят ВСУ на убой...
      Uncle Lee
  4. salat Сегодня, 09:36
    «гибридной войны РФ», что позволит обосновать применение армии в этом регионе.
    А как это сочетается? блин я что-то не догнал вааааще!
    salat
    1. Смог Сегодня, 09:49
      Цитата: salat
      «гибридной войны РФ»,

      Гибридная война, гибридная "оккупация", гибридное объявление "гибридной" войны России, "гибридный" отзыв посла из РФ. Такое ощущение, что вся власть вна Украине, блин горелый, гибридная.
      ГИБРИ́Д,- Животное или растение, полученное в результате скрещивания генетически (по видам, линиям, породам, сортам) различающихся особей.
      Смог
      1. cniza Сегодня, 09:52
        И жизнь у них гибридная. Приветствую hi
        cniza
        1. Смог Сегодня, 09:55
          Виктор,день добрый! Кажется пора уже эту гибридную власть гибридно казнить. Путем совмещения виселицы с гильотиной. soldier Надоели они, уже не гибридно, а по настоящему..
          Смог
          1. cniza Сегодня, 10:12
            Костя , гибрит казни сам собой нарисуется , нужно принят решение о суде.
            cniza
            1. Смог Сегодня, 10:13
              А может без суда и следствия? Уже без гибрида.....
              Смог
              1. cniza Сегодня, 10:16
                Цитата: Смог
                А может без суда и следствия? Уже без гибрида.....


                Похоже все идет к этому , силы и терпение у Донбасса на исходе.
                cniza
                1. Смог Сегодня, 10:40
                  Цитата: cniza
                  силы и терпение у Донбасса на исходе.

                  Да и Северный Ветер тоже, пора уже......
                  Смог
  5. Dave36 Сегодня, 10:33
    Введут военное положение, можно будет на всех площадках офф говорить о войне с Россией, и в это поверит весь европейский мир.
    Dave36
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:03
    Вертятся как уж на сковородке, а забывают простую истину - на одно хитрое место всегда найдется кое-что с винтом. Как не называй карательную операцию. она карательной и останется.
    rotmistr60
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