В Киеве планируют утвердить законопроект о реинтеграции Донбасса
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины планирует сегодня утвердить подготовленный законопроект, согласно которому неподконтрольные Киеву территории Донбасса должны быть признаны оккупированными, а антитеррористическая операция переименована в войсковую, передает РИА Новости .
Хотя о разработке документа стало известно еще три недели назад, его текст до сих пор не обнародован. Секретарь СНБО Турчинов надеется, что закон о реинтеграции Донбасса будет принят Радой еще на текущей сессии, которая заканчивается в пятницу.
Ранее Петр Порошенко подтвердил, что в его администрации работают над законопроектом «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины».
В Киеве объяснили необходимость принятия этого документа последними событиями в Донбассе, в частности, признанием Россией документов граждан, проживающих ДНР и ЛНР, а также введением временной администрации на предприятиях украинской юрисдикции, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории. Киев также намерен юридически закрепить понятие «гибридной войны РФ», что позволит обосновать применение армии в этом регионе.
Принятие закона также не исключает возможность введения в Донбассе при необходимости военного положения.
В республиках Донбасса заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.
В республике опасаются, что принятие закона о реинтеграции может привести к серьёзной эскалации конфликта в Донбассе.
Похожее мнение высказали и в Луганске.
Хотя о разработке документа стало известно еще три недели назад, его текст до сих пор не обнародован. Секретарь СНБО Турчинов надеется, что закон о реинтеграции Донбасса будет принят Радой еще на текущей сессии, которая заканчивается в пятницу.
Ранее Петр Порошенко подтвердил, что в его администрации работают над законопроектом «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины».
В Киеве объяснили необходимость принятия этого документа последними событиями в Донбассе, в частности, признанием Россией документов граждан, проживающих ДНР и ЛНР, а также введением временной администрации на предприятиях украинской юрисдикции, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории. Киев также намерен юридически закрепить понятие «гибридной войны РФ», что позволит обосновать применение армии в этом регионе.
Принятие закона также не исключает возможность введения в Донбассе при необходимости военного положения.
В республиках Донбасса заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.
Этот законопроект не согласовывался с нами, он не сочетается с минскими соглашениями и не может быть частью мирного плана, потому что под этим мирным планом нет подписей глав наших республик. Мы посоветовали и крайне рекомендовали Украине вернуться к комплексу мер,сказал полпред ДНР Денис Пушилин.
В республике опасаются, что принятие закона о реинтеграции может привести к серьёзной эскалации конфликта в Донбассе.
Похожее мнение высказали и в Луганске.
Я, как военный человек, могу сказать, что отмена антитеррористической операции и введение военного положения, которое предусматривается в законопроекте, никак не приближает мирное решение вопроса ЛНР и ДН,сказал председатель Совета министров республики Александр Дробот.
Использованы фотографии: РИА Новости / Николай Лазаренко
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