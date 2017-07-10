Генерал Власов. История предательства

Одни называют его героем, так как он нашел в себе мужество бороться со Сталиным, а другие считают предателем, поскольку офицер, дававший присягу Родине, согласился служить врагу. 24 июня 1945 год. Москва. Красная площадь. Парад Победы. Главные герои торжества - прославленные полководцы Жуков, Рокоссовский, Конев, Говоров, Лелюшенко. В это же время в камере на Лубянке на вопросы следователей отвечает генерал Андрей Власов. Он вполне мог бы оказаться тогда на Красной площади среди творцов Победы. Ведь в начале войны он был в одном ряду с лучшими военачальниками Красной армии. Власов и еще 8 генералов были названы героями битвы под Москвой. Однако для всех боевая карьера закончилась Парадом Победы, а для Андрея Власова - судом и казнью.В документальном фильме обнародованы ранее неизвестные документы из уголовного дела генерала и материалы из его личной переписки. Несколько лет назад в архиве ФСБ были обнаружены письма Андрея Власова, которые позволяют заглянуть в душу военачальника. Вот лишь два отрывка из них: "Добрый день дорогая и милая Аличка! Мое отношение к тебе - ты знаешь. Я сейчас только и живу воспоминаниями о тебе моя дорогая Аличка. Дорогая Аля, написал бы еще, да вся ручка кончилась. Продолжим дальше в другом письме, а пока целую крепко и много раз любящий тебя - твой Андрюша..." В тот же день Власов пишет другое письмо - своей законной жене Анне Михайловне: "Дорогая Аня! Я тебя прошу, будь мне верна. Я тебе до сих пор верен. В разлуке с тобой люблю тебя крепче прежнего..."