Проект «ЗЗ». Путин поставил капкан на Трампа
Иностранная пресса переполнена материалами о Путине и Трампе. О встрече двух лидеров написала сочинение даже Джен Псаки! Британские же аналитики вычислили необыкновенное сходство Путина и Трампа. Эти двое похожи во всём: говорят одинаковые любезности, любят изображать из себя диктаторов, терпеть не могут инакомыслия и готовы расправиться с критиками. В отношении последнего подхода есть небольшая разница: Путин предпочитает пули и полоний, а Трамп подговаривает своих сторонников устроить с протестующими драку.
Ричард Вулф в рубрике «Мнение» британской газеты «The Guardian» сделал смелое заявление: Трамп и Путин слеплены «из одного теста».
Тому, кто наблюдал за встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге, было легко понять: эти двое «похожи». Цитируя на страничке «The Guardian» взаимные «любезности» двух лидеров, аналитик отметил, что мысль о схожести Трампа и Путина является «соблазнительной».
Трамп сказал, что для него «честь» встретиться с Путиным, а тот в ответ сообщил, что «рад встретиться» с Трампом.
По мнению публициста, и Трамп, и Путин склонны мнить из себя диктаторов и «расправляться» с инакомыслящими людьми и критиками. Правда, в последнем есть отличие: степень жёсткости в обращении с критиками разная.
К примеру, мистер Трамп прославился тем, что подговаривал своих сторонников разобраться на кулаках с теми, кто протестовал против Трампа на улицах. Не исключено, что он жаждет устроить мордобой и некоторым сотрудникам телеканала CNN (читайте ниже).
Путин заходит в этом отношении дальше: кремлёвский хозяин предпочитает применять «пули и полоний». Такой подход, на взгляд аналитика, куда более «изобретателен», нежели действия Трампа.
И Путин, и Трамп, горды «своей физической формой, реальной или воображаемой». Журналист описывает некоторые эксцентричные выходки президентов. Например, Путин «привёл свою огромную собаку на первую встречу с Ангелой Меркель, на которую когда-то напала собака — и известно, что она с тех пор их боится». Мистер Трамп считает, что он может дёрнуть человека за руку при рукопожатии.
Оба находят себя исключительно привлекательными для противоположного пола. Возможно, Путин, подобно Берлускони, пошёл по пути «пластической хирургии», чтобы укрепить свою «непреодолимую прелесть». Трамп же создал целое «архитектурное сооружение» на голове, чтобы доказать, «будто у него всё ещё есть волосы».
У обоих «мало времени как для международных норм в дипломатии, так и для государственного управления». Оба лидера предпочитают выйти за пределы «западного консенсуса» и «принять позу националистов». Трамп, похоже, решил «уничтожить глобальную торговую систему и Европейский союз»; также он «противоречиво» относится к НАТО. Что до Путина, то ему «было бы приятно разгромить» всё, перечисленное выше.
И Путин, и Трамп «делают мало различий между национальными интересами и своими личными деловыми интересами». Трамп утверждает, что он самый этичный президент, при этом говорит, что является президентом «с самыми сложными коммерческими связями, клубок которых невозможно ни отследить, ни распутать». Путин уже несколько лет совершенствует соответствующую «деловую и политическую модель», а потому он «может быть просто одним из самых богатых людей мира».
Не обходит аналитик стороной и скандал с «хакерами».
Оба президента испытывают друг к другу «странную привязанность». Мистер Трамп называл Путина сильным лидером, а Путин, в свою очередь, предполагал, что русские хакеры могли помочь Трампу с выборами из осознания патриотического долга.
Ричард Вулф не склонен полагать, будто существует такой организм — «Трампутин». Несмотря на обнаруженное сходство, Трампа и Путина публицист считает «двумя отдельными существами с очень разными структурами, больше похожими на хозяина и вирус». Они взаимозависимы, но каждый из них заблуждается по поводу того, кто из них является «высшей формой».
Путин — это «хитрый переговорщик с навыками полковника КГБ, который выбирает между грубой силой, шармом и затуманиванием». Трамп — очевидный «яркий хвастун» с навыками завсегдатая зала игровых автоматов в Рено. Удача и громкий шум — вот что ему сопутствует.
Если Путин имеет «стратегический интерес» перестроить мир — так, ему требуется, то Трамп имеет «тактический интерес»: создавать «глобальные заголовки», и тоже «в соответствии с его потребностью». «Один играет в шахматы, другой просто играет», — иронизирует обозреватель.
К сожалению, это означает, что эти двое вот-вот разойдутся. И раскол между ними будет всё больше. Он уже обозначается в Сирии и в Париже (по соглашению о климате).
Противоречия между Трампом и Путиным, выявившиеся на встрече в Гамбурге, а также сходство двух лидеров, описывают и другие авторы.
Как указывают корреспонденты Гай Чазан и Деметри Севастопуло (Guy Chazan and Demetri Sevastopulo) в «Financial Times» , Путин похвалил президента США, сказав, что «настоящий Трамп полностью отличается от телевизионного Трампа», а затем описал его как «нормального» и в ответах «конкретного».
Журналисты с удивлением отмечают, что «по вопросу о предполагаемом русском киберхаке» господа Трамп и Путин, «похоже, нашли общий язык», по крайней мере, это стало ясно «из слов российского президента». Он сказал, что мистер Трамп принял заверения в том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. «Мне показалось, что мой ответ удовлетворил его», — цитирует издание Путина.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая перед журналистами, описал диалог Трампа и Путина как «продолжительный обмен» мнениями по соответствующей теме, т е. о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Он сказал, что оба лидера согласились с тем, что этот вопрос является «существенным препятствием в возможности продвигать российско-американские отношения». Вместе с тем Трамп полагает, что «продвижение вперёд существует независимо от того, что может оказаться попросту неразрешимым разногласием».
Встреча была очень долгой: вместо 30 минут она заняла больше двух часов. Президенты коснулись кризисов в Сирии, Северной Корее и на Украине.
По мнению американских чиновников, шансы на возрождение российско-американского сотрудничества «по всем фронтам» довольно высоки.
Мистер Тиллерсон, к примеру, заявил, что два лидера согласились осуществить прекращение огня в юго-западной Сирии. А по словам Путина, позиция США в отношении Сирии стала «более прагматичной».
Впрочем, эксперты не верят в нечто позитивное, что будто бы должно последовать за встречей президентов. Хизер Конли, эксперт по России из Центра международных и стратегических исследований (Вашингтон) отметила, что история американо-российских отношений полна аналогичных примеров первых встреч лидеров двух держав. Каждый американский президент, если взять последние двадцать пяти лет, проводил первую встречу с президентом России, которую следует признать «позитивной», напомнила Конли.
Венчает пирамиду мнений телевизионное сочинение именитой Джен Псаки, бывшей «говорящей головы» Госдепа. Миссис Псаки уверена: нынешний американский президент угодил в капкан мистера Путина!
Джен Псаки, подвизавшаяся в роли политического комментатора CNN и сотрудника Института политики и государственной службы Джорджтаунского университета, убеждена, что русские просто переиграли американского президента. Это было предсказуемо, и Трамп «позволил этому случиться», уверена она.
Русские — высококлассные «общественные манипуляторы», считает Псаки. Она усвоила эту простую истину ещё на своей должности в Государственном департаменте. Русские лучше других понимают «важность публичной стороны дипломатии». Они знают, как управлять этапами, как формировать ожидания глобальных событий, а их министр иностранных дел Сергей Лавров способен «очаровать операторов телекамер и международную аудиторию». Он заметен на международных мероприятиях, а за ним толпится «целая стая» представителей «государственных СМИ». Что касается самого Путина, то он может быть меньше искушён в международной дипломатии, но он понимает искусство представлять страну и расставлять ловушки.
Поставить капкан — вот как характеризует действия Путина миссис Псаки.
Русские сообщили перед встречей повестку дня: 1) публично наладить отношения, 2) лучше понять политику США и 3) обсудить совместные опасения по поводу терроризма. А потом наплевали на все три пункта!
И этому способствовал сам Трамп: вместо того, чтобы «представить доказательства» вмешательства русских в выборы и ясно заявить, что он будет стоять заодно с родными демократами, республиканцами и спецслужбами, мистер Трамп «всё время соглашался с заверениями Путина, улыбаясь перед камерами». У «русских уже есть фотографии, которые они уже умело распространяют по Интернету, чтобы доказать это», возмущается Псаки.
Что ж, если верить экспертам и аналитикам, в ближайшие дни Дональд Трамп науськает толпу своих сторонников на телеканал CNN. Очевидно, знаменитой Джен Псаки грозят физические меры воздействия. Мы советуем нанять ей побольше телохранителей, лучше из числа экс-контрразведчиков. Мистер Трамп, которого западные СМИ обвиняют в сходстве с Путиным, во гневе страшен. Не исключено, что бывшей говорящей голове Госдепа, изобразившей мистера Трампа марионеткой Путина, не только покажут кулак, но и подадут чай с полонием.
Историческое рукопожатие. Кадр видео: «The Guardian»
Ричард Вулф в рубрике «Мнение» британской газеты «The Guardian» сделал смелое заявление: Трамп и Путин слеплены «из одного теста».
Тому, кто наблюдал за встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге, было легко понять: эти двое «похожи». Цитируя на страничке «The Guardian» взаимные «любезности» двух лидеров, аналитик отметил, что мысль о схожести Трампа и Путина является «соблазнительной».
Трамп сказал, что для него «честь» встретиться с Путиным, а тот в ответ сообщил, что «рад встретиться» с Трампом.
По мнению публициста, и Трамп, и Путин склонны мнить из себя диктаторов и «расправляться» с инакомыслящими людьми и критиками. Правда, в последнем есть отличие: степень жёсткости в обращении с критиками разная.
К примеру, мистер Трамп прославился тем, что подговаривал своих сторонников разобраться на кулаках с теми, кто протестовал против Трампа на улицах. Не исключено, что он жаждет устроить мордобой и некоторым сотрудникам телеканала CNN (читайте ниже).
Путин заходит в этом отношении дальше: кремлёвский хозяин предпочитает применять «пули и полоний». Такой подход, на взгляд аналитика, куда более «изобретателен», нежели действия Трампа.
И Путин, и Трамп, горды «своей физической формой, реальной или воображаемой». Журналист описывает некоторые эксцентричные выходки президентов. Например, Путин «привёл свою огромную собаку на первую встречу с Ангелой Меркель, на которую когда-то напала собака — и известно, что она с тех пор их боится». Мистер Трамп считает, что он может дёрнуть человека за руку при рукопожатии.
Оба находят себя исключительно привлекательными для противоположного пола. Возможно, Путин, подобно Берлускони, пошёл по пути «пластической хирургии», чтобы укрепить свою «непреодолимую прелесть». Трамп же создал целое «архитектурное сооружение» на голове, чтобы доказать, «будто у него всё ещё есть волосы».
У обоих «мало времени как для международных норм в дипломатии, так и для государственного управления». Оба лидера предпочитают выйти за пределы «западного консенсуса» и «принять позу националистов». Трамп, похоже, решил «уничтожить глобальную торговую систему и Европейский союз»; также он «противоречиво» относится к НАТО. Что до Путина, то ему «было бы приятно разгромить» всё, перечисленное выше.
И Путин, и Трамп «делают мало различий между национальными интересами и своими личными деловыми интересами». Трамп утверждает, что он самый этичный президент, при этом говорит, что является президентом «с самыми сложными коммерческими связями, клубок которых невозможно ни отследить, ни распутать». Путин уже несколько лет совершенствует соответствующую «деловую и политическую модель», а потому он «может быть просто одним из самых богатых людей мира».
Не обходит аналитик стороной и скандал с «хакерами».
Оба президента испытывают друг к другу «странную привязанность». Мистер Трамп называл Путина сильным лидером, а Путин, в свою очередь, предполагал, что русские хакеры могли помочь Трампу с выборами из осознания патриотического долга.
Ричард Вулф не склонен полагать, будто существует такой организм — «Трампутин». Несмотря на обнаруженное сходство, Трампа и Путина публицист считает «двумя отдельными существами с очень разными структурами, больше похожими на хозяина и вирус». Они взаимозависимы, но каждый из них заблуждается по поводу того, кто из них является «высшей формой».
Путин — это «хитрый переговорщик с навыками полковника КГБ, который выбирает между грубой силой, шармом и затуманиванием». Трамп — очевидный «яркий хвастун» с навыками завсегдатая зала игровых автоматов в Рено. Удача и громкий шум — вот что ему сопутствует.
Если Путин имеет «стратегический интерес» перестроить мир — так, ему требуется, то Трамп имеет «тактический интерес»: создавать «глобальные заголовки», и тоже «в соответствии с его потребностью». «Один играет в шахматы, другой просто играет», — иронизирует обозреватель.
К сожалению, это означает, что эти двое вот-вот разойдутся. И раскол между ними будет всё больше. Он уже обозначается в Сирии и в Париже (по соглашению о климате).
Противоречия между Трампом и Путиным, выявившиеся на встрече в Гамбурге, а также сходство двух лидеров, описывают и другие авторы.
Как указывают корреспонденты Гай Чазан и Деметри Севастопуло (Guy Chazan and Demetri Sevastopulo) в «Financial Times» , Путин похвалил президента США, сказав, что «настоящий Трамп полностью отличается от телевизионного Трампа», а затем описал его как «нормального» и в ответах «конкретного».
Журналисты с удивлением отмечают, что «по вопросу о предполагаемом русском киберхаке» господа Трамп и Путин, «похоже, нашли общий язык», по крайней мере, это стало ясно «из слов российского президента». Он сказал, что мистер Трамп принял заверения в том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. «Мне показалось, что мой ответ удовлетворил его», — цитирует издание Путина.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая перед журналистами, описал диалог Трампа и Путина как «продолжительный обмен» мнениями по соответствующей теме, т е. о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Он сказал, что оба лидера согласились с тем, что этот вопрос является «существенным препятствием в возможности продвигать российско-американские отношения». Вместе с тем Трамп полагает, что «продвижение вперёд существует независимо от того, что может оказаться попросту неразрешимым разногласием».
Встреча была очень долгой: вместо 30 минут она заняла больше двух часов. Президенты коснулись кризисов в Сирии, Северной Корее и на Украине.
По мнению американских чиновников, шансы на возрождение российско-американского сотрудничества «по всем фронтам» довольно высоки.
Мистер Тиллерсон, к примеру, заявил, что два лидера согласились осуществить прекращение огня в юго-западной Сирии. А по словам Путина, позиция США в отношении Сирии стала «более прагматичной».
Впрочем, эксперты не верят в нечто позитивное, что будто бы должно последовать за встречей президентов. Хизер Конли, эксперт по России из Центра международных и стратегических исследований (Вашингтон) отметила, что история американо-российских отношений полна аналогичных примеров первых встреч лидеров двух держав. Каждый американский президент, если взять последние двадцать пяти лет, проводил первую встречу с президентом России, которую следует признать «позитивной», напомнила Конли.
Венчает пирамиду мнений телевизионное сочинение именитой Джен Псаки, бывшей «говорящей головы» Госдепа. Миссис Псаки уверена: нынешний американский президент угодил в капкан мистера Путина!
Джен Псаки. Фото из «Твиттера»
Джен Псаки, подвизавшаяся в роли политического комментатора CNN и сотрудника Института политики и государственной службы Джорджтаунского университета, убеждена, что русские просто переиграли американского президента. Это было предсказуемо, и Трамп «позволил этому случиться», уверена она.
Русские — высококлассные «общественные манипуляторы», считает Псаки. Она усвоила эту простую истину ещё на своей должности в Государственном департаменте. Русские лучше других понимают «важность публичной стороны дипломатии». Они знают, как управлять этапами, как формировать ожидания глобальных событий, а их министр иностранных дел Сергей Лавров способен «очаровать операторов телекамер и международную аудиторию». Он заметен на международных мероприятиях, а за ним толпится «целая стая» представителей «государственных СМИ». Что касается самого Путина, то он может быть меньше искушён в международной дипломатии, но он понимает искусство представлять страну и расставлять ловушки.
Поставить капкан — вот как характеризует действия Путина миссис Псаки.
Русские сообщили перед встречей повестку дня: 1) публично наладить отношения, 2) лучше понять политику США и 3) обсудить совместные опасения по поводу терроризма. А потом наплевали на все три пункта!
И этому способствовал сам Трамп: вместо того, чтобы «представить доказательства» вмешательства русских в выборы и ясно заявить, что он будет стоять заодно с родными демократами, республиканцами и спецслужбами, мистер Трамп «всё время соглашался с заверениями Путина, улыбаясь перед камерами». У «русских уже есть фотографии, которые они уже умело распространяют по Интернету, чтобы доказать это», возмущается Псаки.
В. В. Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20. Фото: kremlin.ru
* * *
Что ж, если верить экспертам и аналитикам, в ближайшие дни Дональд Трамп науськает толпу своих сторонников на телеканал CNN. Очевидно, знаменитой Джен Псаки грозят физические меры воздействия. Мы советуем нанять ей побольше телохранителей, лучше из числа экс-контрразведчиков. Мистер Трамп, которого западные СМИ обвиняют в сходстве с Путиным, во гневе страшен. Не исключено, что бывшей говорящей голове Госдепа, изобразившей мистера Трампа марионеткой Путина, не только покажут кулак, но и подадут чай с полонием.
Автор: Олег Чувакин
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