БесогонTV: Что бы сказал Альфред Нобель?

Продолжим разговор об «анатомии фальши». О том, как декларирующиеся ценности порой приобретают совершенно противоположный смысл. Что такое Нобелевская премия сегодня? Вручается ли она по сей день за содержание трудов номинантов или главным условием получения премии становятся приверженность определенным политическим взглядам? Почему гуманистические идеи превращаются сегодня в возможность оправдания насилия и убийств? И почему популярность в мире подобных идей с каждым годом только возрастает?