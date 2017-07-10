11:50 10 июля

Кому принадлежит Россия на самом деле?

Самый частый вопрос, который мы получаем это вопрос о том, кому принадлежат российские фабрики и заводы, и, вообще, экономика. Мы решили ответить, а заодно и показать чем жила Россия на прошедшей неделе.




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