Кому принадлежит Россия на самом деле? Сегодня, 10:36 Самый частый вопрос, который мы получаем это вопрос о том, кому принадлежат российские фабрики и заводы, и, вообще, экономика. Мы решили ответить, а заодно и показать чем жила Россия на прошедшей неделе. 1 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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