11:50 10 июля

Мы родом из СССР!

Историк Андрей Фурсов и писатель Михаил Елизаров о достижениях советского строя, идеализме, вере в прогресс и счастливом детстве советских детей.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:52
    Не за что бы не променял времена Советского Союза на нынешние .
    Spartanez300
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