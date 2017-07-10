Мы родом из СССР! Сегодня, 10:40 Историк Андрей Фурсов и писатель Михаил Елизаров о достижениях советского строя, идеализме, вере в прогресс и счастливом детстве советских детей. 1 Андрей Николаевич Туполев. Великий авиаконструктор России Белый генерал Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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