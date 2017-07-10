Снайперы: право на выстрел Сегодня, 10:48 Документальный фильм Александра Сладкова о людях на войне, о снайперах. Это фильм о Донбассе, это фильм о Сербии. Это фильм о выборе человека. 0 Пылающий август. Документальный фильм А.Сладкова На страже правопорядка. Специальный репортаж Александра Сладкова Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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