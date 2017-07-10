11:50 10 июля

Снайперы: право на выстрел

Документальный фильм Александра Сладкова о людях на войне, о снайперах. Это фильм о Донбассе, это фильм о Сербии. Это фильм о выборе человека.




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