11:49 10 июля

Израильские военные получат дроны, способные воевать в городе

Военное ведомство Израиля заказало у американо-израильской компании партию компактных беспилотников-коптеров TIKAD, предназначенных для ведения боев в условиях города, сообщают Известия .



«TIKAD представляет собой коптер с восемью пропеллерами, способный нести самое разное пехотное вооружение – от штурмовой винтовки до 40-миллиметрового гранатомета. Главное отличие этого БЛА от коммерческих моделей заключается в наличии специальной платформы, которая позволяет гасить отдачу при выстреле и вести прицельный огонь по противнику», – пишет газета.


По данным разработчиков, беспилотники «предназначены в первую очередь для поиска и уничтожения боевиков в городских кварталах с плотной застройкой и большим количеством мирных жителей». Основными целями для него являются «снайперы, расчеты минометов, гранатометчики, засевшие на крышах строений».

Сообщается, что TIKAD может переноситься расчетом из двух человек или перевозиться на армейском внедорожнике. Коптер не имеет искусственного интеллекта, который мог бы выполнять роль автопилота, поэтому оператор не только ведет огонь, но и управляет полетом. Это обстоятельство, как отмечают специалисты, сильно удешевляет систему.

Первыми заказчиками беспилотника стали военные, но они могут пригодиться и полицейскому спецназу.

По мнению эксперта в области беспилотной летательной техники, редактора отраслевого журнала UAV.ru Дениса Федутинова, наличие средств поражения непосредственно на борту БЛА имеет весьма существенное значение.

Раньше дроны обнаруживали противника, а затем командир подразделения запрашивал огневую поддержку артиллерии либо авиации. Это дорого и зачастую приводит к разрушению постройки и гибели невинных людей. Наличие на дроне вооружения позволяет решить задачу максимально оперативно и малой кровью,
сказал эксперт.

Он добавил, что «над задачей оснащения БЛА оружием в настоящем время работают разработчики не только в США и Израиле, но и в России, и в Беларуси».

Использованы фотографии: Global Look Press/ZUMA/Nir Alon
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Комментарии 8

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:20
    Израильские военные получат дронов, способных воевать в городе

    Наверное "получат дроны способные воевать..." Уж заглавие статьи можно было отредактировать?
    rotmistr60
  2. Partyzan Сегодня, 11:22
    беспилотники «предназначены в первую очередь для поиска и уничтожения боевиков в городских кварталах с плотной застройкой и большим количеством мирных жителей»
    и где это израильские военные собрались их применять? не в Сирии ли? recourse
    Partyzan
  3. Александр 3 Сегодня, 11:33
    Интересно ,а что эта штука бронированная?Ведь по любому для прицеливания беспилотник должен зависнуть на некоторое время.
    Александр 3
    1. Лопатов Сегодня, 11:38
      Хороший вопрос... Наверное, израильские военные рассчитывают на международный запрет стрелять по дронам 8)))))))))
      Лопатов
  4. А1845 Сегодня, 11:36
    то что надо для городских боев
    чтобы не терять понапрасну людей и технику, как в Грозном..
    А1845
    1. DenZ Сегодня, 11:43
      Дрон в городе и сам по себе неплохая цель (как для стрелк. оружия так и для РЭБ). Будет ли от него толк если учесть что дрон видят все в городской застройке а дрону еще нужно постараться чтобы найти того кого нужно. Видится что тут КПД от решения проблемы явно не в пользу дрона.
      DenZ
    2. Лопатов Сегодня, 11:46
      Это совсем не "то что надо".
      Представьте обычную группу- снайпер, пулемётчик, гранатомётчик. Снайпер ведёт огонь из глубины помещения на одном из этажей многоэтажки. Каким образом эту проблему сможет решить такой дрон? Зависнет, прицелится, упадёт после "отравления свинцом"?
      Лопатов
  5. anjey Сегодня, 11:38
    израиль будет брать города? берите Цюрих там банки изя!
    anjey
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