Израильские военные получат дроны, способные воевать в городе

Раньше дроны обнаруживали противника, а затем командир подразделения запрашивал огневую поддержку артиллерии либо авиации. Это дорого и зачастую приводит к разрушению постройки и гибели невинных людей. Наличие на дроне вооружения позволяет решить задачу максимально оперативно и малой кровью,

Военное ведомство Израиля заказало у американо-израильской компании партию компактных беспилотников-коптеров TIKAD, предназначенных для ведения боев в условиях города, сообщают Известия «TIKAD представляет собой коптер с восемью пропеллерами, способный нести самое разное пехотное вооружение – от штурмовой винтовки до 40-миллиметрового гранатомета. Главное отличие этого БЛА от коммерческих моделей заключается в наличии специальной платформы, которая позволяет гасить отдачу при выстреле и вести прицельный огонь по противнику», – пишет газета.По данным разработчиков, беспилотники «предназначены в первую очередь для поиска и уничтожения боевиков в городских кварталах с плотной застройкой и большим количеством мирных жителей». Основными целями для него являются «снайперы, расчеты минометов, гранатометчики, засевшие на крышах строений».Сообщается, что TIKAD может переноситься расчетом из двух человек или перевозиться на армейском внедорожнике. Коптер не имеет искусственного интеллекта, который мог бы выполнять роль автопилота, поэтому оператор не только ведет огонь, но и управляет полетом. Это обстоятельство, как отмечают специалисты, сильно удешевляет систему.Первыми заказчиками беспилотника стали военные, но они могут пригодиться и полицейскому спецназу.По мнению эксперта в области беспилотной летательной техники, редактора отраслевого журнала UAV.ru Дениса Федутинова, наличие средств поражения непосредственно на борту БЛА имеет весьма существенное значение.сказал эксперт.Он добавил, что «над задачей оснащения БЛА оружием в настоящем время работают разработчики не только в США и Израиле, но и в России, и в Беларуси».