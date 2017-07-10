Российский Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Великобританией
Российский самолет Ан-30Б совершит облет территорий Великобритании в рамках Договора по открытому небу, сообщают Известия со ссылкой на начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
По его словам, «полет состоится с 10 по 14 июля под контролем представителей Великобритании», которые будут присутствовать на борту вместе с российскими специалистами.
Рыжков сообщил, что воздушное судно «проследует по маршруту, согласованному обеими сторонами, максимальная дальность пути составит 2,4 тысячи километров».
Напомним, целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих соглашений в области контроля над вооружениями.
По его словам, «полет состоится с 10 по 14 июля под контролем представителей Великобритании», которые будут присутствовать на борту вместе с российскими специалистами.
Рыжков сообщил, что воздушное судно «проследует по маршруту, согласованному обеими сторонами, максимальная дальность пути составит 2,4 тысячи километров».
Наблюдательный полет будет осуществляться с аэродрома открытого неба Брайз Нортон в рамках реализации международного Договора по открытому небу,добавил он.
Напомним, целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих соглашений в области контроля над вооружениями.
Использованы фотографии: http://www.airforce.ru
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