11:50 10 июля

Российский Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Великобританией

Российский самолет Ан-30Б совершит облет территорий Великобритании в рамках Договора по открытому небу, сообщают Известия со ссылкой на начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.



По его словам, «полет состоится с 10 по 14 июля под контролем представителей Великобритании», которые будут присутствовать на борту вместе с российскими специалистами.


Рыжков сообщил, что воздушное судно «проследует по маршруту, согласованному обеими сторонами, максимальная дальность пути составит 2,4 тысячи километров».

Наблюдательный полет будет осуществляться с аэродрома открытого неба Брайз Нортон в рамках реализации международного Договора по открытому небу,
добавил он.

Напомним, целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Использованы фотографии: http://www.airforce.ru
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Комментарии 2

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  1. Чёрный Сегодня, 11:39
    Прикольно конечно, уже давно никто никому не верит, но взаимные облёты совершаем по-графику... smile
    Чёрный
  2. 210окв Сегодня, 11:40
    "Белого лебедя" туда..А не "АНа".. bully
    210окв
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