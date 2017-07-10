Австрийские ВВС отказываются от "Тайфунов"
Австрийские вооруженные силы официально отказалась от истребителей Eurofighter Typhoon. К 2020 году ВВС Австрии должны полностью поменять весь парк самолетов, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com
Австрийские ВВС получили первые самолеты в 2007 году. Однако вместо самолетов серии «Транш 2» в Австрию были поставлены истребители предыдущей модификации «Транш 1», при этом часть из них оказалась уже бывшей в эксплуатации. Кроме того, цена самолетов оказалась выше оговоренной в контракте – €114 млн за единицу вместо €109 млн. Тогда австрийское правительство решило не расторгать контракт, чтобы не подрывать обороноспособность страны. Позже, когда стало известно о том, что за решение в пользу Eurofighter Typhoon австрийские лоббисты получили €100 млн, прокуратура начала антикоррупционное расследование, которое продолжается по сегодняшний день.
Поэтапный отказ от истребителей Eurofighter Typhoon планируется завершить к 2020 году, тогда же должны быть списаны учебно-тренировочные самолеты Saab 105 OE. Поэтому в ближайшие годы Австрия планирует закупить или взять в аренду 18 однотипных истребителей (15 одноместных и 3 двухместных), а также обновить парк учебной авиации. Решение австрийского правительства продиктовано и экономическими подсчетами – на модернизацию и поддержание боеготовности имеющихся на вооружении 15 истребителей Eurofighter Typhoon в течение следующих тридцати лет потребуется от €4,4 млрд до €5,1 млрд. В то же время, если закупить или взять в аренду истребители Gripen E/F или F-16, то экономия за этот же период составит от €100 млн до €2 млрд.
Истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon был разработан фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом итальянской компании Alenia Aeronautica, британской BAE Systems и европейской корпорации аэрокосмической промышленности EADS (ныне – Airbus Group). Первый полет истребителя состоялся в 1994 году, а в 2003 году началось его серийное производство.
Австрийские ВВС получили первые самолеты в 2007 году. Однако вместо самолетов серии «Транш 2» в Австрию были поставлены истребители предыдущей модификации «Транш 1», при этом часть из них оказалась уже бывшей в эксплуатации. Кроме того, цена самолетов оказалась выше оговоренной в контракте – €114 млн за единицу вместо €109 млн. Тогда австрийское правительство решило не расторгать контракт, чтобы не подрывать обороноспособность страны. Позже, когда стало известно о том, что за решение в пользу Eurofighter Typhoon австрийские лоббисты получили €100 млн, прокуратура начала антикоррупционное расследование, которое продолжается по сегодняшний день.
Поэтапный отказ от истребителей Eurofighter Typhoon планируется завершить к 2020 году, тогда же должны быть списаны учебно-тренировочные самолеты Saab 105 OE. Поэтому в ближайшие годы Австрия планирует закупить или взять в аренду 18 однотипных истребителей (15 одноместных и 3 двухместных), а также обновить парк учебной авиации. Решение австрийского правительства продиктовано и экономическими подсчетами – на модернизацию и поддержание боеготовности имеющихся на вооружении 15 истребителей Eurofighter Typhoon в течение следующих тридцати лет потребуется от €4,4 млрд до €5,1 млрд. В то же время, если закупить или взять в аренду истребители Gripen E/F или F-16, то экономия за этот же период составит от €100 млн до €2 млрд.
Истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon был разработан фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом итальянской компании Alenia Aeronautica, британской BAE Systems и европейской корпорации аэрокосмической промышленности EADS (ныне – Airbus Group). Первый полет истребителя состоялся в 1994 году, а в 2003 году началось его серийное производство.
Использованы фотографии: eurofighter.com
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