Австралия получила два последних самолета EA-18G Growler
Австралия досрочно получила партию американских самолетов радиоэлектронной борьбы. Корпорация Boeing поставила австралийским ВВС последнюю пару самолетов EA-18G Growler, передает "Warspot" со ссылкой на портал defenseworld.net
Контракт на поставку самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler был подписан между Минобороны Австралии и корпорацией Boeing в 2014 году. Всего согласно договору планировалось поставить 12 "Ворчунов" не позднее 2020 года, но 7 июля стало известно о том, что в Австралию прибыли два последних из двенадцати заказанных.
Австралия стала первой страной после США, армия которой получила на вооружение самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Первый «Ворчун» был доставлен в Австралию в феврале текущего года и продемонстрирован на международной авиавыставке AVALON.
EA-18G Growler создан на базе палубного истребителя F/A-18F Super Hornet — внешне они почти идентичны (разница состоит лишь в измененной форме крыла и наличии внешних пилонов с радиоэлектронным оборудованием). Однако внутренне это принципиально разные по возможностям и назначению самолеты, хотя «Ворчун» сохранил возможность нести и применять различные типы ракетного и бомбового вооружения. На самолеты E/A-18G устанавливаются радары AN/APG-79, а также оборудование радиоэлектронной разведки и подавления от американской компании Northrop Grumman.
Контракт на поставку самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler был подписан между Минобороны Австралии и корпорацией Boeing в 2014 году. Всего согласно договору планировалось поставить 12 "Ворчунов" не позднее 2020 года, но 7 июля стало известно о том, что в Австралию прибыли два последних из двенадцати заказанных.
Первый самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler австралийских ВВС
Австралия стала первой страной после США, армия которой получила на вооружение самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Первый «Ворчун» был доставлен в Австралию в феврале текущего года и продемонстрирован на международной авиавыставке AVALON.
EA-18G Growler создан на базе палубного истребителя F/A-18F Super Hornet — внешне они почти идентичны (разница состоит лишь в измененной форме крыла и наличии внешних пилонов с радиоэлектронным оборудованием). Однако внутренне это принципиально разные по возможностям и назначению самолеты, хотя «Ворчун» сохранил возможность нести и применять различные типы ракетного и бомбового вооружения. На самолеты E/A-18G устанавливаются радары AN/APG-79, а также оборудование радиоэлектронной разведки и подавления от американской компании Northrop Grumman.
Использованы фотографии: defense-aerospace.com
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