14:53 10 июля

В Европе появится новый пограничный забор

Польша планирует построить на границе с Беларусью и Украиной забор в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), передает канал RT сообщение замминистра сельского хозяйства страны Эвы Лех.

В Европе появится новый пограничный забор


Длина забора должна составить 729 километров.


Насколько нам известно об АЧС, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор,
сказала замминистра.

По ее словам, стоимость строительства такого забора составит около 27 миллионов долларов.

Местные СМИ напоминают, что вирус африканской чумы свиней появился на территории Польши в феврале 2014-го. С тех пор в стране зафиксировано 49 вспышек этой болезни у домашних свиней и 380 случаев заболевания у диких кабанов. Больше всего случаев зафиксировано в Люблинском, Подляшском и Мазовецком воеводствах вблизи границы с Беларусью.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 36

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  1. Артём Сегодня, 11:59
    кабаны, через заборы конечно не прыгают, но вот копают землю, очень даже замечательно! Или в основании забора они сплошной бетонный фундамент заложили, 1.5 метра глубиной?
    Артём
    1. 210окв Сегодня, 12:05
      Зоопарк огораживают..."Животных" не кормить..!
      210окв
      1. Балу Сегодня, 12:09
        Им забором от фашингтонских макак надо огородиться. Везде, где они строят свои закрытые биолаборатории (Грузия, Украина и пр.) рано или поздно вспыхивает какая-нибудь зараза.
        Балу
        1. Shurik70 Сегодня, 12:42
          на границе с Беларусью и Украиной забор в рамках борьбы с африканской чумой свиней

          Как они, однако, толерантно обозвали своих соседей "неграми и свиньями", и ведь не придерёшься.
          А то, что болезнь переносят в основном птицы, а забор защищает от людей, это, право, такая мелочь, что не стоит даже упоминать про неё.
          am
          Shurik70
          1. хрыч Сегодня, 12:59
            Цитата: Shurik70
            забор защищает от людей

            Это называется БЕЗВИЗ
            хрыч
          2. Владимир16 Сегодня, 13:36
            Забор они недорого возводят. У нас за эти деньги забор такой протяженностью построить невозможно.
            Молодцы поляки. hi
            Владимир16
        2. Gun70 Сегодня, 13:00
          100%. В Казахстане в прошлом или позапрошлом году погибло 2/3 популяции сайгаков (более 200 тыс. из >300 тыс.). Сейчас все заглохло, а внятного ответа так никто и не дал.
          Gun70
        3. Воля Сегодня, 14:03
          Тут действительно есть смысл понять, кому при этом станет лучше? И где чаще продолжатся вспышки всякой заразы. Время покажет.
          Воля
    2. сибиралт Сегодня, 12:21
      Да, "заразных" парасюков вна Украине хватает. Что есть, то есть. laughing
      сибиралт
    3. Partyzan Сегодня, 12:21
      интересно как от переносчиков забор поможет? laughing
      Partyzan
      1. Владимирец Сегодня, 12:29
        Цитата: Partyzan
        интересно как от переносчиков забор поможет?

        Никак, тем более, что вирус помимо живых переносчиков распространяется с кормами, продуктами, людьми, транспортом, ветром, пылью и т.д, т.е. со всем, чем угодно.
        Владимирец
        1. Partyzan Сегодня, 12:40
          значит очередной распил laughing
          Partyzan
          1. Владимирец Сегодня, 12:44
            Цитата: Partyzan
            значит очередной распил

            Значит, забор строится не от кабанов. yes
            Владимирец
            1. Partyzan Сегодня, 12:45
              забор строится не от
              правильно - а для lol
              Partyzan
    4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:28
      Артём Сегодня, 11:59 Новый
      кабаны, через заборы конечно не прыгают, но вот копают землю, очень даже замечательно!

      ... то что дикая свинота роет рылом в поисках корма - это факт... зимой замёрзшую землю сантиметров до 20 спокойно... но вот копать request - это надо им лопаты подсунуть... fellow
      a.s.zzz888
  2. vch Сегодня, 11:59
    Вот это новость!! Забор от свиней на границе с Украиной! Как то уж очень двусмысленно звучит!!
    vch
  3. Подрезчик Сегодня, 12:00
    Кабанчики болеют...ну, ну...27 миллионов лишние...
    Подрезчик
    1. cniza Сегодня, 12:58
      Это только для начала , а потом как обычно сумма существенно увеличивается.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:37
        Да тут всё просто как Далины грибы : прибалтийские лосяускасы и кобаняускасы не хотят подвергаться пропаганде со стороны наших , да заодно ещё и не хватало нам заразы "из оттудова" - всякие там свинячье-заразные хвори ... Своим-то давно они прививки делали ? wink
        bouncyhunter
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:06
    27 миллионов долларов.

    Наверное Яценюк провел семинар в Польше на тему "Как построить очень дорогой забор и при этом хорошо заработать", который привлек благодарных слушателей.
    rotmistr60
  5. Вздринчер Сегодня, 12:07
    Пусть строят В принципе надо же чем то занять умы своих граждан Ну чтоб они не спохватились и не стали задавать "глупые" вопросы марионеточной власти своей
    Вздринчер
  6. Alexey RA Сегодня, 12:15
    Польша планирует построить на границе с... Украиной забор в рамках борьбы с африканской чумой свиней.

    Ошибочка у поляков - чума не африканская, а американская. Вот её разносчик:

    А в остальном - всё верно. smile
    Alexey RA
    1. Gun70 Сегодня, 13:24
      А начиналось подобное без малого 300 лет назад, с зараженных оспой одеял для индейцев.
      http://folkvald.livejournal.com/18642.html
      Gun70
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 12:25
    Польша планирует построить на границе с Беларусью и Украиной забор в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС),

    ... видел не раз и не два, как дикая свинота рвет проволоку ИС (инженерное сооружение)... кабанам "колючка", что нитка, проходит и не замечает... рыло наклонит и сколько роста в кабане - всё это вверх или рвёт... так что видимо там у них, вопрос с отмывом бабок всплывает ... бесплатный им совет - могут пригласить главного "заборного" яценюха... laughing
    ... на фото наша ИС с КСП... вот такую и рвут проволоку, а потом наряды латают дыры при сработке...
    a.s.zzz888
    1. dzvero Сегодня, 12:57
      Угу, прет как танк. Друг рассказывал как после охоты из любопытства стреляли из ПМ в упор в уже мертвого кабана. Шкуру даже не поцарапало, пуля застряла в корке грязи и щетины...
      dzvero
  8. Толстоевский Сегодня, 12:26
    эта чума распространяется с американских бактериологических лабораторий. Так что, скорее гонористые паны достигнут обратного эффекта
    Толстоевский
  9. Fei_Wong Сегодня, 12:31
    Великая Польская Стена (т.е. Великий Польский Забор). 8-ое Чудо Света, блин.
    Fei_Wong
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:41
      Цитата: Fei_Wong
      8-ое Чудо Света, блин.

      N чудо света. после седьмого у соседей в окраине. вся страна чудо света
      ЛукичЪ
  10. Masya Masya Сегодня, 12:37
    заборами уже никого не удивишь, кто только их не строит... wink а какую причину озвучили дело десятое...
    Masya Masya
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 12:46
    Правильно-правильно.
    Нечего тут делать польским свиньям! laughing
    КОТ БАЮН
  12. ded100 Сегодня, 12:50
    Эта чума через любой забор просочится тут нужны более кардинальные меры! am

    ded100
  13. Egorovich Сегодня, 12:53
    Зоопарк стран:Польша,Окраина,Прибалтийские приблуды.Де-фек-тив-ные!!
    Egorovich
  14. Екатерина II Сегодня, 13:08
    обычный забор для ограничения миграции диких животных...
    Ах да..там в тексте есть Украина...а на нее уже синдром..Хотя больше всего вспышек с территории РБ. но все же это для контролируемой миграции диких животных.
    Екатерина II
  15. Incvizitor Сегодня, 13:20
    Надо будет трубу газовую перегораживать а то скакелы будут в ЕС лазать через неё, всё равно газа там не станет.
    Incvizitor
  16. Ретвизан 8 Сегодня, 14:13
    Короче забор от "бешенных свиней".
    Ретвизан 8
  17. Geisenberg Сегодня, 14:41
    Признался, что свинья сам и вся его страна свиньи ... Неожиданно ...
    Geisenberg
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