В Европе появится новый пограничный забор

Насколько нам известно об АЧС, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор,

Польша планирует построить на границе с Беларусью и Украиной забор в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), передает канал RT сообщение замминистра сельского хозяйства страны Эвы Лех.Длина забора должна составить 729 километров.сказала замминистра.По ее словам, стоимость строительства такого забора составит около 27 миллионов долларов.Местные СМИ напоминают, что вирус африканской чумы свиней появился на территории Польши в феврале 2014-го. С тех пор в стране зафиксировано 49 вспышек этой болезни у домашних свиней и 380 случаев заболевания у диких кабанов. Больше всего случаев зафиксировано в Люблинском, Подляшском и Мазовецком воеводствах вблизи границы с Беларусью.