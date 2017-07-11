Загнать в угол Россию и США: как американские сенаторы одним выстрелом двух зайцев убивают
Россия не является торговым партнёром США номер один. В целом Россию даже нельзя сравнить с партнёрами США по НАФТА — Мексикой и Канадой. Однако есть один сектор, который важен не только экономически, но и политически, где Россия вырывается вперёд и Канады, и Мексики. И в этой области русские стали действительно надёжными партнёрами, несмотря на три года санкций.
Об этом рассказывает обозреватель «Forbes» Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza).
Помимо самолётов «Боинг», самым крупным импортом в Россию из Соединённых Штатов является американское оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин. Это не предположения аналитиков, а информация от отдела по внешней торговле Бюро переписи населения США. И эти коммерческие отношения с русскими, скорее всего, господа сенаторы похерят в своём новом законопроекте о санкциях против России. Сенаторы призывают к экстерриториальным санкциям, то есть таким, которые коснутся компаний, ведущих бизнес с российскими энергетическими компаниями в любой точке мира.
«Exxon» и «Chevron» активно выступают против нового законопроекта. Вероятно, именно поэтому Пол Райан, спикер Палаты представителей, отправил его обратно в Сенат.
В прошлом году, напоминает обозреватель, Россия потратила 391,7 млн. долл. на американское оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин (согласно данным бюро). Некоторое из этого оборудования предназначено главным образом для реализации глубоководных арктических проектов и разведки месторождений сланцевого газа. Любые технологии или оборудование, используемые для этого, тоже запрещены.
«Exxon» участвует в совместном предприятии стоимостью 720 млн. долл. по разведке углеводородов в Карском море в российской Арктике. Санкции остановили проект, он не ведётся уже три года.
За последние 10 лет, указывает К. Рапоза, Россия «довольно стабильно» импортировала нефтегазовое оборудование, несмотря на экономические трудности. Импорт выразился в сумме 264 миллиона долларов в 2015 году. Максимум в 458 миллионов долларов пришёлся на 2008 год, когда нефть стоила более 150 долларов за баррель.
Далее в материале приводятся данные по Мексике и Канаде.
Мексика находится в ещё более «плохой форме», пишет обозреватель. В прошлом году мексиканские энергетические компании закупили американского оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин на 287,2 млн. долларов. Для сравнения: в 2015 году — на 920,9 млн. долл. США, в 2014 году — на 1,2 млрд. долл. США, в 2013 году — на 1,4 млрд. долл. США.
Канада — не такой большой рынок, как Россия. Согласно информации бюро, их компании в прошлом году импортировали оборудования чуть меньше России, на 388,5 млн. долл. В 2015 году канадцы потратили 683,5 млн. долларов на оборудование.
Другие страны, торгующие энергоресурсами, тоже закупили в прошлом году меньше оборудования у США.
Саудовцы импортировали меньше оборудования, чем русские. Они приобрели у США бурового оборудования на 176,8 млн. долл. по сравнению с 377,3 млн. долл. в 2015 году. Максимум 2008 года составил 540 млн. долл.
Великобритания импортировала оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин на сумму 160,5 млн. долл. (в 2008 году — на 619,7 млн. долл.). Журналист напоминает, что Соединённое Королевство является одним из крупнейших производителей газа в Европейском союзе.
Объединённые Арабские Эмираты, крупнейший экспортёр сжиженного природного газа, в прошлом году ввёз американского оборудования всего на 219,2 млн. долл., что втрое меньше, чем на пике 2008 года (795 миллионов долларов).
Что насчёт бразильцев? Из-за низких цен на нефть и коррупционного скандала, который завязан на государственную компанию-гигант «Petrobras», Бразилия в 2016 году импортировала оборудования на сумму всего 183,3 млн. долл. по сравнению с 292,6 млн. долл. в 2015 году и 957 млн. долл. в 2007 году, когда вступали в строй новые нефтяные месторождения.
Все эти показатели говорят о том, что американские нефтегазовые компании должны полагаться на Россию как на надёжного покупателя оборудования.
Бизнес пошёл бы куда лучше, если бы было устранено препятствие в виде санкций. Но этому же бизнесу станет намного хуже, если к российским энергетическим фирмам применят санкции по всему миру. Именно об этом заявляет сенатский законопроект, принятый подавляющим большинством голосов. Компании США получат запрет на продажу определённого оборудования, пока санкции не будут отменены. «Учитывая антироссийскую риторику Вашингтона, — замечает обозреватель, — это вряд ли случится без активного давления со стороны нефтяного лобби».
Заняв критическую позицию по отношению к России, сенаторы загоняют в угол не только несколько американских компаний, но и президента Трампа. Правда, некоторые нефтяные и газовые компании «с нетерпением ожидают результатов» этого противостояния. Дело в том, что американские нефтяные компании «теоретически» могут конкурировать с Россией в Европе, если русские угодят там под санкции. С другой стороны, тем же самым компаниям «будет труднее заниматься бизнесом в России» — в той самой стране, в которой интересов у них ещё в прошлом году было куда больше, нежели в Мексике и Канаде.
Что касается действующих в отношении России санкций, добавим, то госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что они сохранятся в силе до разрешения украинского конфликта.
«Санкции США и ЕС в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции», — приводит слова Р. Тиллерсона РИА «Новости» .
Об этом американский госсекретарь заявил на брифинге, проведённом по итогам переговоров с украинским президентом Порошенко. По мнению Тиллерсона, первый шаг для деэскалации ситуации на Донбассе обязана сделать Москва (речь идёт о прекращении огня, отводе тяжёлых вооружений и допуске наблюдателей ОБСЕ). Только после этого будет возможно продвижение в соответствующем вопросе: «Это важно для нас, чтобы продвигаться в этом вопросе дальше».
Урегулирование украинского кризиса, отметил Тиллерсон, — одно из условий улучшения отношений между США и РФ, заявил госсекретарь. «Американский народ заинтересован в этом, и президент США указал на это во время общения с коллегой из России», — напомнил дипломат.
Решительное мнение Вашингтона о сохранении санкций прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По его словам, заявление Трампа о невозможности отмены санкций объясняется его попыткой выиграть будущую схватку с конгрессом, который «посягает на его полномочия как президента».
«Как известно, — сказал Косачёв РИА «Новости» , — конгресс пытается лишить Трампа возможности своим решением отменять или ослаблять антироссийские санкции, вводившиеся Обамой. Для Трампа это вопрос не только и не столько отношений с Россией, сколько его полномочий как президента, на которые и посягает конгресс. Могу предположить, что Трамп пытается выиграть будущую схватку с конгрессом (ещё раз — за полномочия, а не за санкции) через демонстрацию прогресса в отношениях с Россией по Сирии и Украине». Удастся ли Трампу выиграть эту схватку? Косачёв считает, что это покажет время.
Время, добавим, почти всё уже показало. Администрация Трампа по многим международным вопросам занимает позиции, противоположные позициям Москвы. От политики санкций Белый дом отказываться не намерен, и об этом заявляется совершенно открыто. Продолжается всё та же политика сдерживания Москвы, объявленная предыдущим президентом — Обамой. Более того, мистер Трамп действует куда напористее своего предшественника: он ставит России палки в колёса, навязывая Европе сжиженный природный газ из США.
Чего в вопросе противостояния с Москвой добьётся Трамп? Вот это и покажет время.
Об этом рассказывает обозреватель «Forbes» Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza).
Помимо самолётов «Боинг», самым крупным импортом в Россию из Соединённых Штатов является американское оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин. Это не предположения аналитиков, а информация от отдела по внешней торговле Бюро переписи населения США. И эти коммерческие отношения с русскими, скорее всего, господа сенаторы похерят в своём новом законопроекте о санкциях против России. Сенаторы призывают к экстерриториальным санкциям, то есть таким, которые коснутся компаний, ведущих бизнес с российскими энергетическими компаниями в любой точке мира.
«Exxon» и «Chevron» активно выступают против нового законопроекта. Вероятно, именно поэтому Пол Райан, спикер Палаты представителей, отправил его обратно в Сенат.
В прошлом году, напоминает обозреватель, Россия потратила 391,7 млн. долл. на американское оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин (согласно данным бюро). Некоторое из этого оборудования предназначено главным образом для реализации глубоководных арктических проектов и разведки месторождений сланцевого газа. Любые технологии или оборудование, используемые для этого, тоже запрещены.
«Exxon» участвует в совместном предприятии стоимостью 720 млн. долл. по разведке углеводородов в Карском море в российской Арктике. Санкции остановили проект, он не ведётся уже три года.
За последние 10 лет, указывает К. Рапоза, Россия «довольно стабильно» импортировала нефтегазовое оборудование, несмотря на экономические трудности. Импорт выразился в сумме 264 миллиона долларов в 2015 году. Максимум в 458 миллионов долларов пришёлся на 2008 год, когда нефть стоила более 150 долларов за баррель.
Далее в материале приводятся данные по Мексике и Канаде.
Мексика находится в ещё более «плохой форме», пишет обозреватель. В прошлом году мексиканские энергетические компании закупили американского оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин на 287,2 млн. долларов. Для сравнения: в 2015 году — на 920,9 млн. долл. США, в 2014 году — на 1,2 млрд. долл. США, в 2013 году — на 1,4 млрд. долл. США.
Канада — не такой большой рынок, как Россия. Согласно информации бюро, их компании в прошлом году импортировали оборудования чуть меньше России, на 388,5 млн. долл. В 2015 году канадцы потратили 683,5 млн. долларов на оборудование.
Другие страны, торгующие энергоресурсами, тоже закупили в прошлом году меньше оборудования у США.
Саудовцы импортировали меньше оборудования, чем русские. Они приобрели у США бурового оборудования на 176,8 млн. долл. по сравнению с 377,3 млн. долл. в 2015 году. Максимум 2008 года составил 540 млн. долл.
Великобритания импортировала оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин на сумму 160,5 млн. долл. (в 2008 году — на 619,7 млн. долл.). Журналист напоминает, что Соединённое Королевство является одним из крупнейших производителей газа в Европейском союзе.
Объединённые Арабские Эмираты, крупнейший экспортёр сжиженного природного газа, в прошлом году ввёз американского оборудования всего на 219,2 млн. долл., что втрое меньше, чем на пике 2008 года (795 миллионов долларов).
Что насчёт бразильцев? Из-за низких цен на нефть и коррупционного скандала, который завязан на государственную компанию-гигант «Petrobras», Бразилия в 2016 году импортировала оборудования на сумму всего 183,3 млн. долл. по сравнению с 292,6 млн. долл. в 2015 году и 957 млн. долл. в 2007 году, когда вступали в строй новые нефтяные месторождения.
Все эти показатели говорят о том, что американские нефтегазовые компании должны полагаться на Россию как на надёжного покупателя оборудования.
Бизнес пошёл бы куда лучше, если бы было устранено препятствие в виде санкций. Но этому же бизнесу станет намного хуже, если к российским энергетическим фирмам применят санкции по всему миру. Именно об этом заявляет сенатский законопроект, принятый подавляющим большинством голосов. Компании США получат запрет на продажу определённого оборудования, пока санкции не будут отменены. «Учитывая антироссийскую риторику Вашингтона, — замечает обозреватель, — это вряд ли случится без активного давления со стороны нефтяного лобби».
Заняв критическую позицию по отношению к России, сенаторы загоняют в угол не только несколько американских компаний, но и президента Трампа. Правда, некоторые нефтяные и газовые компании «с нетерпением ожидают результатов» этого противостояния. Дело в том, что американские нефтяные компании «теоретически» могут конкурировать с Россией в Европе, если русские угодят там под санкции. С другой стороны, тем же самым компаниям «будет труднее заниматься бизнесом в России» — в той самой стране, в которой интересов у них ещё в прошлом году было куда больше, нежели в Мексике и Канаде.
Что касается действующих в отношении России санкций, добавим, то госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что они сохранятся в силе до разрешения украинского конфликта.
«Санкции США и ЕС в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции», — приводит слова Р. Тиллерсона РИА «Новости» .
Об этом американский госсекретарь заявил на брифинге, проведённом по итогам переговоров с украинским президентом Порошенко. По мнению Тиллерсона, первый шаг для деэскалации ситуации на Донбассе обязана сделать Москва (речь идёт о прекращении огня, отводе тяжёлых вооружений и допуске наблюдателей ОБСЕ). Только после этого будет возможно продвижение в соответствующем вопросе: «Это важно для нас, чтобы продвигаться в этом вопросе дальше».
Урегулирование украинского кризиса, отметил Тиллерсон, — одно из условий улучшения отношений между США и РФ, заявил госсекретарь. «Американский народ заинтересован в этом, и президент США указал на это во время общения с коллегой из России», — напомнил дипломат.
Решительное мнение Вашингтона о сохранении санкций прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По его словам, заявление Трампа о невозможности отмены санкций объясняется его попыткой выиграть будущую схватку с конгрессом, который «посягает на его полномочия как президента».
«Как известно, — сказал Косачёв РИА «Новости» , — конгресс пытается лишить Трампа возможности своим решением отменять или ослаблять антироссийские санкции, вводившиеся Обамой. Для Трампа это вопрос не только и не столько отношений с Россией, сколько его полномочий как президента, на которые и посягает конгресс. Могу предположить, что Трамп пытается выиграть будущую схватку с конгрессом (ещё раз — за полномочия, а не за санкции) через демонстрацию прогресса в отношениях с Россией по Сирии и Украине». Удастся ли Трампу выиграть эту схватку? Косачёв считает, что это покажет время.
Время, добавим, почти всё уже показало. Администрация Трампа по многим международным вопросам занимает позиции, противоположные позициям Москвы. От политики санкций Белый дом отказываться не намерен, и об этом заявляется совершенно открыто. Продолжается всё та же политика сдерживания Москвы, объявленная предыдущим президентом — Обамой. Более того, мистер Трамп действует куда напористее своего предшественника: он ставит России палки в колёса, навязывая Европе сжиженный природный газ из США.
Чего в вопросе противостояния с Москвой добьётся Трамп? Вот это и покажет время.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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