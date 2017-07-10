Около 75 тыс. зрителей «Нашествия» посетили военную выставку

Если говорить по цифрам, то порядка 75 тыс. человек (посетили выставку),

Я не могу сейчас говорить за следующий год, но мы понимаем, что людей нужно удивлять и чем-то привлекать, потому что они приезжают сюда отдыхать. Возможно, мы поменяем формат нашего участия,