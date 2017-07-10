14:53 10 июля

Около 75 тыс. зрителей «Нашествия» посетили военную выставку

Около 75 тыс. зрителей рок-фестиваля «Нашествие», проходившего в Тверской области, посетили за три дня выставку военной техники Минобороны РФ, которая работала на площадке фестиваля, передает ТАСС сообщение заместителя руководителя департамента информации ведомства Дмитрия Журавлева.



Если говорить по цифрам, то порядка 75 тыс. человек (посетили выставку),
сказал Журавлев на пресс-конференции.


Он отметил, что решение по выставке Минобороны на «Нашествии» в следующем году пока не принято.

Я не могу сейчас говорить за следующий год, но мы понимаем, что людей нужно удивлять и чем-то привлекать, потому что они приезжают сюда отдыхать. Возможно, мы поменяем формат нашего участия,
сказал представитель ведомства.

По его словам, «в этом году публика тепло приняла детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова», выступлением которого был открыт фестиваль. Журавлев выразил надежду, что «и в следующем году на "Нашествии" выступил военный музыкальный коллектив».

Как сообщили организаторы «Нашествия», фестиваль в общей сложности посетили около 200 тыс. человек.

Использованы фотографии: www.tver.kp.ru/Альберт БОЙКОВ
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Комментарии 11

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  1. Partyzan Сегодня, 12:24
    мы понимаем, что людей нужно удивлять и чем-то привлекать,
    можно и пару пусков сделать good
    Partyzan
    1. Владимирец Сегодня, 12:26
      Цитата: Partyzan
      пару пусков сделать

      По фестивалю, чтобы ознакомиться смогли все. smile
      Владимирец
      1. НасРать Сегодня, 13:06
        Нормально отдохнули laughing :


        Как упоительны в России вечера....!!!

        НасРать
  2. сибиралт Сегодня, 12:28
    Раньше такие "нашествия", насчет подзаработать летом, столичные артисты и музыканты называли "Чёс", но с выставками не совмещали.
    сибиралт
    1. Технолог Сегодня, 12:38
      Просьба не путать чёс с фестивалем.
      Технолог
  3. Paranoid50 Сегодня, 12:52
    Ну,вот,что и требовалось доказать - всё прошло штатно(погода - не в счёт). По отзывам - тоже норм. Пример - в этом году на "Нашествии" отсутствовал Шнур с "Ленинградом", - так никто и не заметил....Значит,не всё так грустно. laughing
    Paranoid50
    1. lwxx Сегодня, 13:12
      Цитата: Paranoid50
      Ну,вот,что и требовалось доказать - всё прошло штатно(погода - не в счёт). По отзывам - тоже норм. Пример - в этом году на "Нашествии" отсутствовал Шнур с "Ленинградом", - так никто и не заметил....Значит,не всё так грустно. laughing

      И выбрали Шнура президентом фестиваля на следующий год, причем за него проголосовало 20%
      lwxx
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:19
        Цитата: lwxx
        причем за него проголосовало 20%

        Дык,вот... Года три назад было бы 80%. laughing
        Paranoid50
  4. bober1982 Сегодня, 12:59
    Хорошо ,что такие гадкие фестивали перестали проводить в Самаре (пресловутый " Рок над Волгой"), зачем на такие мероприятия армейские подтягиваются,не понятно.Кого там можно навербовать в армию,одних наркоманов.
    bober1982
  5. Ещетотгусь Сегодня, 13:50
    Только больные на голову люди тусят на фестивалях при такой погоде.... wassat
    Ещетотгусь
  6. Blue Fox Сегодня, 14:24
    Курьер из соседней конторы вернулся с Нашествия, красуясь свежей наклейкой на заднем стекле своей ржавой 99-й. Ему 23, в армии не служил, с высшим образованием из Кулька ( университет культуры),достойный пинатель болтов-отпрыск ленинградских интеллигентов. На мой вопрос в курилке про выставку искренне сказал, что вместе, где у тебя сп... утащят стоптанные тапки, нагадят на палатку и сольют бензин с машины ( считает это неизбежной платой за рокерскую вольность) такого рода мероприятие вызывало у его товарищей смех и шутки на тему-почувствуй разницу. Типа мы с пивасиком в маечках и шортиках, а вояки в форме у своих гробов и в дождь и в жару. Не согласиться с интервьюируемым было сложно, поэтому несколько двойственное мнение, вроде как хорошо, что люди посмотрели, а с другой стороны-зачем метать бисер перед свиньями.
    Blue Fox
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