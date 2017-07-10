Около 75 тыс. зрителей «Нашествия» посетили военную выставку
Около 75 тыс. зрителей рок-фестиваля «Нашествие», проходившего в Тверской области, посетили за три дня выставку военной техники Минобороны РФ, которая работала на площадке фестиваля, передает ТАСС сообщение заместителя руководителя департамента информации ведомства Дмитрия Журавлева.
Он отметил, что решение по выставке Минобороны на «Нашествии» в следующем году пока не принято.
По его словам, «в этом году публика тепло приняла детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова», выступлением которого был открыт фестиваль. Журавлев выразил надежду, что «и в следующем году на "Нашествии" выступил военный музыкальный коллектив».
Как сообщили организаторы «Нашествия», фестиваль в общей сложности посетили около 200 тыс. человек.
Если говорить по цифрам, то порядка 75 тыс. человек (посетили выставку),сказал Журавлев на пресс-конференции.
Он отметил, что решение по выставке Минобороны на «Нашествии» в следующем году пока не принято.
Я не могу сейчас говорить за следующий год, но мы понимаем, что людей нужно удивлять и чем-то привлекать, потому что они приезжают сюда отдыхать. Возможно, мы поменяем формат нашего участия,сказал представитель ведомства.
По его словам, «в этом году публика тепло приняла детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова», выступлением которого был открыт фестиваль. Журавлев выразил надежду, что «и в следующем году на "Нашествии" выступил военный музыкальный коллектив».
Как сообщили организаторы «Нашествия», фестиваль в общей сложности посетили около 200 тыс. человек.
Использованы фотографии: www.tver.kp.ru/Альберт БОЙКОВ
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