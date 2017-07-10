14:53 10 июля

Акцию Минобороны в Петербурге завершила авиагруппа «Стрижи»

Выступление пилотажной группы «Стрижи», за которым в воскресенье наблюдали жители и гости Петербурга, завершило проходившую в городе акцию, посвященную 105-летию российской военной авиации, передает ТАСС .



«Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) на истребителях МиГ-29 продемонстрировали в небе над акваторий Финского залива фигуры высшего пилотажа, в том числе петлю Нестерова, косую петлю, синхронные бочки и роспуск "фонтан" в составе шести экипажей, а также "зеркало", "колокол", роспуск бочками пролет на встречных курсах – во время парного и одиночного пилотаже. Каждую фигуру, выполняемую в небе, собравшиеся жители и гости города приветствовали аплодисментами», – передал корреспондент ТАСС с места события.


Акция «Есть такая профессия – Родину защищать» проходила в воскресенье с утра в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. Для всех желающих «на месте работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности, Военно-космической академии имени Можайского, которая стала одним из организаторов акции», говорится в репортаже.



Основные праздничные мероприятия, посвященные 105-летию военной авиации России, пройдут 12 августа – в этот день в 1912 году приказом Военного министерства был введен в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба.

Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru / Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. Serg65 Сегодня, 12:43
    Акцию Минобороны в Петербурге завершила авиагруппа «Сирижи»

    what При этом модераторы других носом тыкают в их ошибки wassat
    Serg65
    1. Delink Сегодня, 12:54
      Я вообще подумал что новая авиагруппа организована.
      А тут такое)))) Очепятка.
      Совсем не просматривают статьи на "Ашипки 404"
      Delink
  2. Partyzan Сегодня, 12:43
    Основные праздничные мероприятия, посвященные 105-летию военной авиации России, пройдут 12 августа – в этот день в 1912 году приказом Военного министерства был введен в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба.
    надеюсь там будет еще интереснее good
    Partyzan
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:43
    ... летают ребята всем на зависть good ... и 12.08. полагаю будет хорошее шоу good ...
    a.s.zzz888
  4. iliitchitch Сегодня, 13:05
    35-е побыстрее бы доделывать и "Стрижей" пересадить на них . Только всё никак не пойму - решение принято по доводке и серии или нет ? Кто во что пишет .
    iliitchitch
    1. новичок Сегодня, 13:45
      решение принято, испытания завершатся к концу года. первыми, или одни из первых, машины получат стрижи. первая партия заказа 30 шт. последующая 170 шт.
      новичок
  5. mvg Сегодня, 13:40
    Красиво, конечно. Но куда интереснее было бы, если 29-ые сбили пару-тройку "Фалкон'ов", хоть в небе Ирака, хоть Югославии. Или в Африке.
    Самолет без побед, его же не так просто в небо поднимали, летчики знали, на что шли. Юги не самая слабая страна. Почему так мало воздушных побед?
    mvg
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