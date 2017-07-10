Акцию Минобороны в Петербурге завершила авиагруппа «Стрижи»
Выступление пилотажной группы «Стрижи», за которым в воскресенье наблюдали жители и гости Петербурга, завершило проходившую в городе акцию, посвященную 105-летию российской военной авиации, передает ТАСС .
«Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) на истребителях МиГ-29 продемонстрировали в небе над акваторий Финского залива фигуры высшего пилотажа, в том числе петлю Нестерова, косую петлю, синхронные бочки и роспуск "фонтан" в составе шести экипажей, а также "зеркало", "колокол", роспуск бочками пролет на встречных курсах – во время парного и одиночного пилотаже. Каждую фигуру, выполняемую в небе, собравшиеся жители и гости города приветствовали аплодисментами», – передал корреспондент ТАСС с места события.
Акция «Есть такая профессия – Родину защищать» проходила в воскресенье с утра в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. Для всех желающих «на месте работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности, Военно-космической академии имени Можайского, которая стала одним из организаторов акции», говорится в репортаже.
Основные праздничные мероприятия, посвященные 105-летию военной авиации России, пройдут 12 августа – в этот день в 1912 году приказом Военного министерства был введен в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба.
«Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) на истребителях МиГ-29 продемонстрировали в небе над акваторий Финского залива фигуры высшего пилотажа, в том числе петлю Нестерова, косую петлю, синхронные бочки и роспуск "фонтан" в составе шести экипажей, а также "зеркало", "колокол", роспуск бочками пролет на встречных курсах – во время парного и одиночного пилотаже. Каждую фигуру, выполняемую в небе, собравшиеся жители и гости города приветствовали аплодисментами», – передал корреспондент ТАСС с места события.
Акция «Есть такая профессия – Родину защищать» проходила в воскресенье с утра в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове. Для всех желающих «на месте работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности, Военно-космической академии имени Можайского, которая стала одним из организаторов акции», говорится в репортаже.
Основные праздничные мероприятия, посвященные 105-летию военной авиации России, пройдут 12 августа – в этот день в 1912 году приказом Военного министерства был введен в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба.
Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru / Минобороны РФ
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