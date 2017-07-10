14:53 10 июля

Власти Крыма сравнили призыв ПА ОБСЕ к России с визгом стаи шакалов

Как заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ с призывом к России отказаться от Крыма сравнима с "визгом стаи шакалов, которые хотели бы разорвать в клочья медведя".

В воскресенье участники ПА ОБСЕ приняли декларацию, в которую включены несколько антироссийских резолюций, в частности — призывающих Россию отказаться от Крыма. Российская делегация голосовала против.

Все эти попытки маленьких многочисленных агрессивно настроенных государств и их политиков в отношении России привносят только раздражение и создают такую ситуацию, когда мы можем сравнивать это с визгом стаи шакалов, которые хотели бы очень разорвать в клочья медведя, но никогда им этого сделать не удастся
— сказал Мурадов, передает РИА Новости .




По его словам, никакие призывы и резолюции не способны изменить выбор крымчан, который они сделали на мартовском референдуме в 2014 году — когда принималось историческое решение о воссоединении полуострова с Россией.

Крымский народ сам принимал решение об избавлении от угрозы войны и проголосовал за воссоединение с исторической Родиной. Делал это самостоятельно и добровольно, в конкретной сложившейся очень опасной для крымского народа ситуации. Поэтому, прежде чем принимать такого рода декларации, Парламентской ассамблее ОБСЕ нужно сначала спросить крымский народ. Итоги крымского референдума не могут быть девальвированы никакими декларациями
— подчеркнул Мурадов.

Никогда Крыму не бывать в составе националистических государств, таких как Украина, которые создают для него угрозу. Крым дома, Крым на Родине, и Крым принял окончательно то решение, которое считает для себя нужным. Диктовать какие-либо другие варианты не имеет права никто, потому что есть право народов на самоопределение
— подчеркнул вице-премьер.





Использованы фотографии: http://www.ippo.ru/
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Комментарии 38

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  1. Zibelew Сегодня, 13:00
    Референдум прошел, международное право соблюдено. Вопрос закрыт, Крым вернулся домой. А силой отрывать его от России - руки коротки.
    Zibelew
    1. Венд Сегодня, 13:05
      Пусть вернут Югославию, тогда еще эти визги будут иметь хоть какое-то обоснование.
      Венд
      1. Flinky Сегодня, 13:21
        Не будут, потому как Брексит.
        Flinky
      2. Partyzan Сегодня, 13:44
        Пусть вернут
        ключевое слово - вернут laughing
        Partyzan
    2. cniza Сегодня, 13:05
      Да пусть себе бесятся , не обращать внимания и сами стухнут.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:18
        Витя , здрав будь ! hi Зато есть новый повод рагулям поскакать от радости - перемога же ? fool
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 13:20
          Приветствую. hi Эти бюрократы готовы только так радовать Украину , большего не дадут. laughing
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:31
            А кастрюлькам разве много надо ?
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 13:34
              До скакунов начинает доходить , что их "кормить" не собираются , а "кушать" хочется.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:46
                Вот только свою всю кормовую базу проскакали ? Вот и остаётся побираться - спасибо кураторам залужным . yes
                bouncyhunter
                1. Чёрный Сегодня, 14:13
                  ПА ОБСЕ ведут себя как мистер Хрущёв, тот тоже распоряжался Крымом и жителями Крыма как своей собственностью.
                  Волеизъявление народов Крыма очевидно и непоколебимо во всех отношениях. А это ПА ОБСЕ надо послать на.... и больше с ними не общаться, а то об них можно дерьмом испачкаться.
                  Чёрный
                  1. bouncyhunter Сегодня, 14:16
                    Не раз было сказано на ВО : с такими "партнёрами" и "противники" даром не нужны . Слава , hi
                    bouncyhunter
    3. Владимир16 Сегодня, 13:06
      Нас рать на международное право.
      Право жителей Крыма всему голова. А кто с выбором крымчан не согласен могут плыть на буй.
      Владимир16
      1. ЛукичЪ Сегодня, 13:43
        Цитата: Владимир16
        Право жителей Крыма всему голова. А кто с выбором крымчан не согласен могут плыть на буй.

        я вот одного не могу понять как они себе это представляют. вот выступает по ТВ ВВП и говорит, всё граждане РОССИИ ЖИВУЩИЕ В Крыму, вы теперь граждане уркаины, погуляли и хватит. так что ли? но ведь это ЛЮДИ, не кусок земли. в голове не укладывается такое. чем там эти ....... думают. скорее всего за них фашингтонский обком думает
        ЛукичЪ
        1. Воля Сегодня, 13:59
          Да не думают они. Просто "оправдывают" свое присудствие в неком месте. Типа, мы сказали, а там как получиться. Вдруг "напужаем". winked
          Воля
    4. vovanpain Сегодня, 13:24
      Крым дома, Крым на Родине, и Крым принял окончательно то решение, которое считает для себя нужным. Диктовать какие-либо другие варианты не имеет права никто,

      Все сказано добавить больше нечего,Пускай депутатики госдумы позволяют бить себя по щекам,а Крым просто слушает визги шакалов,да медок наворачивает. yes
      vovanpain
    5. Spartanez300 Сегодня, 13:32
      Это скорее всего агония стаи шакалов понявшей что медведя им не одолеть и что Крым навсегда останется в составе России .
      Spartanez300
  2. Владимирец Сегодня, 13:00
    Российская делегация голосовала против.

    А нам там право голоса вернули? what
    Владимирец
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:08
      Цитата: Владимирец
      А нам там право голоса вернули?

      А там его и не отбирали. Это в ПАСЕ(блин,сколько бюрократических образований) голоса лишали, наши в ответ "прижали денежку". Хотя,какая разница ? Все это евро-конторы заточены "под одну резьбу", отличается только "шаг".
      Paranoid50
      1. Владимирец Сегодня, 13:11
        Цитата: Paranoid50
        А там его и не отбирали. Это в ПАСЕ(блин,сколько бюрократических образований) голоса лишали, наши в ответ "прижали денежку". Хотя,какая разница ? Все это евро-конторы заточены "под одну резьбу", отличается только "шаг".

        Спасибо. hi
        Владимирец
  3. Толстоевский Сегодня, 13:04
    пора бы уже отбросить дипломатический лексикон и с международных трибун открытым текстом посылать наших западных и ближневосточных партнёров в увлекательнейшие пешие эротические путешествия
    Толстоевский
    1. Подрезчик Сегодня, 13:10
      Наверное ПА ОБСЕ хотелось бы, чтобы в Крыму русских убивали так же, как на Донбассе? Чего же не примут резолюцию к Украине, о прекращении распространения нацизма и национализма? ЛИЦЕМЕРЫ! am
      Подрезчик
    2. Incvizitor Сегодня, 13:15
      Надо бы им рассказать, что в 91м никто не голосовал за выход из СССР, весь развал Союза незаконен.
      А да, пусть ГДР вернут, отдавали под обещания не расширения "National American Terrorist Organization" а раз расширяется то и ГДР наша и прибалтику, которую Пётр 1й купил, она принадлежит РФ по праву купленной вещи.
      Incvizitor
      1. Ursus Сегодня, 13:22
        Будут возмущаться - мы еще затребуем документы на право приобретения Аляски ;) А нет документов - будьте любезны, выплатите за аренду и за добытые ископаемые с самого того момента, когда Аляска незаконно, мошенническим путем была отнята у Российской Империи
        Ursus
  4. Lek3338 Сегодня, 13:05
    Извините за оффтоп .
    Но что это за ракеты которые выгрузили в Баку ?От чего ?Куплены у РФ
    Lek3338
    1. Ren Сегодня, 13:15
      Цитата: Lek3338
      Но что это за ракеты которые выгрузили в Баку ?От чего ?Куплены у РФ

      Это экспортные калибры (Club-U)
      Ren
      1. Lek3338 Сегодня, 13:18
        Цитата: Ren
        Это экспортные калибры (Club)/
        Спасибо !
        КР Калибр с дальностью 300 км ? Не ожидал не ожидал что РФ продаст их
        Lek3338
      2. Комментарий был удален.
  5. Azim77 Сегодня, 13:09
    Где же их хваленая западная толерантность? Где защита малых народов, меньшинств и тд и тп, о чем они так любят говорить с пеной у рта. Разве народ Крыма не имеет право на защиту своего выбора, мнения? Почему они против интересов целого народа Крыма выступают? Разве это не есть подтверждение их цинизма, лицемерия и притворничества, фальши всех благих намерений!
    Azim77
  6. Incvizitor Сегодня, 13:12
    Помнится земли окраине давали в знак дружбы народов, теперь нет дружбы, нет и земель laughing
    Incvizitor
  7. iliitchitch Сегодня, 13:12
    А что там ВООБЩЕ наша делегация делает ? В этом гадюшнике .
    А , голосует "против" . Заодно прокатиться очень хотелось нахаляву товарищам , так понимаю . Два дела в одном флаконе .
    iliitchitch
    1. Monster-Fat Сегодня, 13:30
      А что там ВООБЩЕ наша делегация делает ?


      Живет в отеле в отдельных номерах, получает командировочные, в свободное время гуляет по городу, делает "селфи", наслаждается пармезаном и фуагра в ресторанах- все как обычно-в "рабочих командировках".....
      Monster-Fat
  8. arhPavel Сегодня, 13:17
    Я думаю каждое из этой своры государств хотело бы присоединится к большому и сильному государству, так не берет ни кто... Вот и торгуют чем могут... Куча независимых стран и образований от которых ни чего не зависит.
    arhPavel
  9. Ursus Сегодня, 13:21
    Цитата: Владимир16
    Нас рать на международное право.
    Право жителей Крыма всему голова. А кто с выбором крымчан не согласен могут плыть на буй.

    Международное право было соблюдено! Референдум как волеизъявление народа - как раз в международном правовом поле
    Ursus
  10. mikh-korsakov Сегодня, 13:23
    Можно было бы на эту болтовню плюнуть Да вот что досадно. Получается, что Белоруссия и Казахстан по принципиальному вопросу Крыма голосовали против нас. Друзья они нам, или не друзья? Если друзья, то надо воспитывать, дать понять, что так друзья не поступают. Если они просто попутчики, то и обращаться с ними надо как с посторонними.
    mikh-korsakov
  11. kaschey Сегодня, 13:26
    Цитата: Подрезчик
    Наверное ПА ОБСЕ хотелось бы, чтобы в Крыму русских убивали так же, как на Донбассе? Чего же не примут резолюцию к Украине, о прекращении распространения нацизма и национализма? ЛИЦЕМЕРЫ! am

    Вы почти правы, только слово наверное в этом предложении лишнее для ОБСЕ.
    kaschey
  12. Комментарий был удален.
  13. Комментарий был удален.
  14. AKsvlad047 Сегодня, 13:41
    Собака лает, караван идет!
    AKsvlad047
  15. bratchanin3 Сегодня, 13:58
    Я думаю, что сравнение ОБСЕ с шакалами несколько завышено. Это собачка лающая на караван, который идёт! И от этой собачки ничего не зависит и сама она ничего сделать не сможет.
    bratchanin3
  16. Комментарий был удален.
  17. Monster-Fat Сегодня, 14:09
    Вы наверное помните, что даже без "Крыма" в этих "общеевропейских" парламентах, ассамблеях, организациях постоянно от сессии к сессии муссировались темы признания Россией оккупации ею других стран, геноцида народов этих стран и пр. А почему? А потому, что ЕС давно осуществляет в отношении России свой план, а именно-снять со своей шеи все эти "младо-европейские" страны и посадить их на шею России. Для этого и был разработан определенный план: 1) привлечь Россию в участие в пресловутом "общеевропейском процессе", путем заманивания ее в различные межправительственные и меж-общественные "европейские" организации, 2)путем давления через эти организации принудить Россию признать себя виновной в "оккупации" восточно-европейских и прочих стран, геноциде их народа, изнасиловании 1 млн немок и прочих "грехах", якобы только для "покаяния", но с обязательным запротоколированием этого "признания" в международных документах, как только это будет официально "запротоколировано", то включить пункт 3)-компенсацию Россией всем "потерпевшим" от "оккупации" и от "геноцида", путем выплаты ею или многомиллиардных компенсаций, или передачи части своей территории, или и первое и второе вместе. То есть, в результате, все эти "восточно-европейские и прибалтийские" паразиты путем таких действий, плавно пересаживались бы с шеи Германии и прочих развитых стран ЕС, на шею России. Этот план ни в коем случае не "похоронен", он продолжает действовать, теперь к списку страждущих "компенсаций" от России добавились Украина и Грузия....и Сирия-в лице так называемой "сирийской оппозиции"...
    Monster-Fat
  18. Толик_74 Сегодня, 14:14
    мы можем сравнивать это с визгом стаи шакалов
    И главный шакал воет из-за большой лужи, а мелкие шакальчики, типа прибалтов и пшеков злостно подвывают по месту
    Толик_74
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