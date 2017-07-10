Власти Крыма сравнили призыв ПА ОБСЕ к России с визгом стаи шакалов
Как заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ с призывом к России отказаться от Крыма сравнима с "визгом стаи шакалов, которые хотели бы разорвать в клочья медведя".
В воскресенье участники ПА ОБСЕ приняли декларацию, в которую включены несколько антироссийских резолюций, в частности — призывающих Россию отказаться от Крыма. Российская делегация голосовала против.
По его словам, никакие призывы и резолюции не способны изменить выбор крымчан, который они сделали на мартовском референдуме в 2014 году — когда принималось историческое решение о воссоединении полуострова с Россией.
В воскресенье участники ПА ОБСЕ приняли декларацию, в которую включены несколько антироссийских резолюций, в частности — призывающих Россию отказаться от Крыма. Российская делегация голосовала против.
Все эти попытки маленьких многочисленных агрессивно настроенных государств и их политиков в отношении России привносят только раздражение и создают такую ситуацию, когда мы можем сравнивать это с визгом стаи шакалов, которые хотели бы очень разорвать в клочья медведя, но никогда им этого сделать не удастся— сказал Мурадов, передает РИА Новости .
По его словам, никакие призывы и резолюции не способны изменить выбор крымчан, который они сделали на мартовском референдуме в 2014 году — когда принималось историческое решение о воссоединении полуострова с Россией.
Крымский народ сам принимал решение об избавлении от угрозы войны и проголосовал за воссоединение с исторической Родиной. Делал это самостоятельно и добровольно, в конкретной сложившейся очень опасной для крымского народа ситуации. Поэтому, прежде чем принимать такого рода декларации, Парламентской ассамблее ОБСЕ нужно сначала спросить крымский народ. Итоги крымского референдума не могут быть девальвированы никакими декларациями— подчеркнул Мурадов.
Никогда Крыму не бывать в составе националистических государств, таких как Украина, которые создают для него угрозу. Крым дома, Крым на Родине, и Крым принял окончательно то решение, которое считает для себя нужным. Диктовать какие-либо другие варианты не имеет права никто, потому что есть право народов на самоопределение— подчеркнул вице-премьер.
Использованы фотографии: http://www.ippo.ru/
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