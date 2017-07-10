Украинцам могут разрешить публично отречься от своего гражданства перед получением паспорта РФ

Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать,

Депутаты Госдумы могут внести в один из законопроектов дополнения, которые позволят жителям Украины публично отречься от украинского гражданства для получения российского паспорта, сообщает Коммерсантъ Речь идет о тех украинцах, которые не могут получить справку, подтверждающую их выход из гражданства Украины.Собеседник газеты в нижней палате парламента отмечает, что «ситуацию, связанную со справками от Украины, последние недели две обсуждали в разных кругах, в том числе в правительстве и МВД». Изначально предполагалось, что необходимые изменения можно было бы внести в регламент МВД, однако правоохранители настаивают именно на изменении закона.По словам главы комитета по законодательству Павла Крашенинникова, на заседание комитета 11 июля приглашены представители миграционного и правового департаментов МВД, которые расскажут о ситуации вокруг граждан Украины, «которые желают получить гражданство РФ, но не могут для этого получить справку о выходе из гражданства Украины».сказал Крашенинников.Предложение «исключить справку о выходе из гражданства той страны», где человек сейчас состоит, если он не может ее получить, обнародовал на встрече с президентом Владимиром Путиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Сообщается, что некоторые жители Крыма до сих пор испытывают сложности с получением российского гражданства.При этом президент фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель главы ФМС Вячеслав Поставнин отметил, что «ситуация не очень правовая»: «Что значит публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое».По его словам, «Украина продолжит считать таких людей гражданами своей страны, и, в случае если человек, получивший гражданство РФ, окажется на территории Украины, его могут обвинить в соответствующих преступлениях».