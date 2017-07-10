14:53 10 июля

Украинцам могут разрешить публично отречься от своего гражданства перед получением паспорта РФ

Депутаты Госдумы могут внести в один из законопроектов дополнения, которые позволят жителям Украины публично отречься от украинского гражданства для получения российского паспорта, сообщает Коммерсантъ .

Украинцам могут разрешить публично отречься от своего гражданства перед получением паспорта РФ


Речь идет о тех украинцах, которые не могут получить справку, подтверждающую их выход из гражданства Украины.


Собеседник газеты в нижней палате парламента отмечает, что «ситуацию, связанную со справками от Украины, последние недели две обсуждали в разных кругах, в том числе в правительстве и МВД». Изначально предполагалось, что необходимые изменения можно было бы внести в регламент МВД, однако правоохранители настаивают именно на изменении закона.

По словам главы комитета по законодательству Павла Крашенинникова, на заседание комитета 11 июля приглашены представители миграционного и правового департаментов МВД, которые расскажут о ситуации вокруг граждан Украины, «которые желают получить гражданство РФ, но не могут для этого получить справку о выходе из гражданства Украины».

Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать,
сказал Крашенинников.

Предложение «исключить справку о выходе из гражданства той страны», где человек сейчас состоит, если он не может ее получить, обнародовал на встрече с президентом Владимиром Путиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Сообщается, что некоторые жители Крыма до сих пор испытывают сложности с получением российского гражданства.

При этом президент фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель главы ФМС Вячеслав Поставнин отметил, что «ситуация не очень правовая»: «Что значит публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое».

По его словам, «Украина продолжит считать таких людей гражданами своей страны, и, в случае если человек, получивший гражданство РФ, окажется на территории Украины, его могут обвинить в соответствующих преступлениях».

Использованы фотографии: http://ruinformer.com
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Комментарии 32

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  1. Владимирец Сегодня, 13:26
    "бывший заместитель главы ФМС Вячеслав Поставнин отметил, что «ситуация не очень правовая»: «Что значит публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое»."

    Это очередной раз доказывает, что ФМС либо контора по зарабатыванию денег, либо просто антигосударственная структура.
    Владимирец
    1. сибиралт Сегодня, 13:41
      Двойное гражданство на Украине запрещено, а тройное и более - нет, хохотал над незалежным законом Беня Коломойский. laughing
      сибиралт
      1. igop Сегодня, 13:55
        Зато у власти хохлов всё граждани других стран ,только один Миша гражданин Украины
        igop
        1. 210окв Сегодня, 14:02
          А ведь галстукоед публично отрекся от гражданства Грузии..
          Цитата: igop
          Зато у власти хохлов всё граждани других стран ,только один Миша гражданин Украины
          210окв
    2. Воля Сегодня, 13:55
      Действительно маразм - насильно кого-то удерживать в рамках нежелаемого государства. Публичное отречение - заявление на согласие войти в список граждан желаемого государства с правом проживания на его территории со всеми привилегиями и недостатками. Временное проживание на иных территориях с отчислением налогов в пользу выбранного "родным" государства не возбраняется. При современных технологиях отследить, кто в каком государстве и по какой причине особых трудов не представляет - было бы желание.
      Воля
    3. свой1970 Сегодня, 14:39
      Цитата: Владимирец

      "бывший заместитель главы ФМС Вячеслав Поставнин отметил, что «ситуация не очень правовая»: «Что значит публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое»."
      Это очередной раз доказывает, что ФМС либо контора по зарабатыванию денег, либо просто антигосударственная структура.
      - лично для Вас по большому секрету,тссс!!!это страшная тайна - ФМС уже ГОД как ликвидирована вообще....
      Лишь бы прокукарекать про "про-о-о-о-клятых бюрократов!!" и "антигосударственность!!" неважно чего/кого.... fool fool
      свой1970
  2. -Странник- Сегодня, 13:28
    Давайте, давайте - в следующий раз они с такой-же радостью сменят на любое другое... Или кто-то надеется, что они будут защищать Россию? am
    -Странник-
    1. Mairos Сегодня, 13:39
      Большинство будет. Так и среди граждан России тоже будет 10-15% которые предпочтут "валить из этой страны", как эти скунсы выражаются.
      Mairos
    2. Anarchist Сегодня, 13:42
      кто один раз отрёкся от родины, отрекаются и от семьи, и от ориентации...
      Anarchist
      1. Владимирец Сегодня, 13:47
        Цитата: Anarchist
        кто один раз отрёкся от родины, отрекаются и от семьи, и от ориентации...

        А у рязанского мужика, в 80-е распределенного после института на Украину и по воле правителей ставшего украинцем, где Родина? По-вашему, крымчане тоже отреклись от "Родины"?
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:57
          Женя , привет ! hi Те , кто хочет получить российское гражданство честно (а не как страховку) , как мне кажется и так фактически отказались от Украины (своей Родины) ? Этот публичный отказ будет элементом пропаганды ? Зачем унижать чувства тех , кто и так вынужден покидать родную землю ? Я хочу сразу попросить не сыпать некоторых в ответ обвинениями меня в поддержке хунты Порося : все кто знает мою позицию - поймут . Заранее благодарен за понимание . hi
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 14:01
            Цитата: bouncyhunter
            Те , кто хочет получить российское гражданство честно (а не как страховку) , как мне кажется и так фактически отказались от Украины (своей Родины) ?

            Естественно, тот же ютуб завален роликами хождения по мукам тех, кто хочет получить гражданство РФ, причем люди, простите за термин, вполне "качественные".
            Цитата: bouncyhunter
            Зачем унижать чувства тех , кто и так вынужден покидать родную землю ?

            Да это просто клоунада по типу прощения на коленях. Привет, Паша. hi
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:11
              Цитата: Владимирец
              Да это просто клоунада по типу прощения на коленях.

              Я и не сомневался что ты правильно поймёшь мои слова , Женя . good drinks
              bouncyhunter
            2. Смог Сегодня, 14:26
              Цитата: bouncyhunter
              bouncyhunter

              Цитата: Владимирец
              Владимирец

              Приветствую, друзья, однополчане! soldier drinks
              Тоже вот никак не могу понять , что значит публично отказаться от гражданства 404.
              Это чего, на Красной Площади трибуну что ли состроят, куда отказники будут заходить и того, ПУБЛИЧНО, от гражданства отказываться? Или по ящику какой канал новый организуют, что бы вообще на всю Россию- матушку показать? Каким то средневековьем попахивает. Попроще то никак нельзя. У моей бывшей сотрудницы сын на крымчанке женился. Год бегали по всем инстанциям. В ноябре того года когда увольнялся с работы с гражданством все еще неполадки были. Сейчас не знаю, врать не буду.
              президент фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель главы ФМС Вячеслав Поставнин отметил, что «ситуация не очень правовая»: «Что значит публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое».
              По его словам, «Украина продолжит считать таких людей гражданами своей страны, и, в случае если человек, получивший гражданство РФ, окажется на территории Украины, его могут обвинить в соответствующих преступлениях».

              А это вообще маразм. Да нынешние бандервласти по любому будут гадить. Хоть публично откажись , хоть тайно, под одеялом. да и сомневаюсь я что бывшие граждане сразу вна украину рванут, после оформления гражданства РФ. Если конечно не и диоты.
              Смог
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:44
                Привет , братишка Костик ! soldier drinks Ну согласись - ерунда полная , глупо вот так поступать . Ничего хорошего из этого не выйдет - кроме озлобленности и непонимания . А уж укрорейхсмахт это так раздраконит - держись и бойся чихнуть . Вонь опять на всю Вселенную ...
                bouncyhunter
                1. Смог Сегодня, 14:53
                  Цитата: bouncyhunter
                  . Вонь опять на всю Вселенную ...

                  Паша! Волков бояться, в лес не ходить.А потом, знаешь, пора уже плевать с высооооокой колокольни на весь этот "цивилизованный" мир (вся их цивилизация, по моему, равна узакониванию однополых браков, тьфу, прости Господи. Раньше содомизм , а теперь , ядрен батон,- ЦЫВЫЛИЗАЦИЯ).
                  Цитата: bouncyhunter
                  глупо вот так поступать

                  Конечно глупо. Чей то у нас последнее время чиновнички очень уж" боязливые "стали, в некоторых вопросах. Вот денюжку брать ни хрена не боятся. Их ловют, содют, а они боятся и все равно берут. Так что Паша , тут собака порылась в денежном вопросе.
                  Смог
        2. 210окв Сегодня, 14:05
          Кстати знаю двоих сокурсников которые родившись в РСФСР и получивших советское образование и воспитание и волею судьбы оказавшихся в руине,тогдашней Советской Украине...Сейчас с ними невозможно общаться по скайпу..свидомиты еще те..
          Цитата: Владимирец
          Цитата: Anarchist
          кто один раз отрёкся от родины, отрекаются и от семьи, и от ориентации...

          А у рязанского мужика, в 80-е распределенного после института на Украину и по воле правителей ставшего украинцем, где Родина? По-вашему, крымчане тоже отреклись от "Родины"?
          210окв
          1. Смог Сегодня, 14:45
            Цитата: 210окв
            получивших советское образование и воспитание и волею судьбы оказавшихся в руине,тогдашней Советской Украине...Сейчас с ними невозможно общаться по скайпу..свидомиты еще те..

            Ну так в семье не без урода. Примеры: гозман, бондюэль, сытин , далее наверное продолжать смысла нет. Ноони скорее всего в Россию и не желают.
            Смог
      2. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 13:53
        А спрашивал ли кто людей, где их Родина ? В 91-м году 35 миллионов русских оказались гражданами других стран, зачастую крайне русофобских. Большинство претендентов на российское гражданство искренне любят Россию, потому нет смысла ставить им препоны в получении документов. Если человек образован, свободно владеет русским языком и является носителем русской культуры, то он свой.
        Нужно максимально упростить процедуру получения гражданства для лиц, рожденных до 91-го. Одновременно, следует лишать гражданства русофобов, живущих в России и поливающих страну дерьмом. Всякие гозманы, познеры, навальные публично срут на нас, а мы их зачем-то терпим...
        КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
      3. 30 вис Сегодня, 14:28
        Многих насильно загнали в граждане свидомой украыны . паспорт СССрР объявляли не действительным .лишали прописки по месту жительства . Нет прописки -нет квартиры . Было это на свидомой украыни .. Люди теперь имеют право выйти из свидомого рабства! Стать гражданами Великой России . Что в этом предательского ?Ельцин предатель ,Горбачёв , всякие местечковые пырызидэнты .
        30 вис
    3. Ursus Сегодня, 13:52
      Зачем ядовитыми слюнями брызгать? Украинцы - недолюди, что ли?
      Не все, кто рвется в РФ - скоты, саоледы и "рагули". Далеко не все. Полно грамотных, образованных и подготовленных высококлассных специалистов, приученных к честному труду! На их исторической родине им места нет; заводы сокращают штат, закрываются, распродают территории и сдают площади в аренду. Не стану давать название предприятия, но довольно крупное, не имевшее аналогов в СССР, по штату должно быть укомплектовано в 15 000 человек, сейчас, 8 000, и те, ждут масштабного сокращения. Куда деваться людям, если своей родине они вообще никуда не вписываются? если их считают "генетическим мусором" и недостойными жить и дышать? Разумеется, они едут в РФ (в том числе), чтобы выжить. Чтоб было чем семью накормить (вряд ли, большинство с жиру бесится и срывается с теплого насиженного места).

      А посольство Украины заносит в игнор всех, кто пытается получить справку об отказе от гражданства. Скажу больше, "тихой сапой" это практикуется с 2008 года, а сейчас приняло просто грандиозные масштабы. Очевидно, что нужно что-то делать, чтобы изменить ситуацию и остаться в рамках правового поля. Думаю, мысли о том, как это все "провернуть" на законодательном уровне, верные, хотя, и немного запоздалые.

      Всем, кто пытается нагнетать и утверждает о шпионах и диверсантах, скажу так: не исключено! Но вы, наверное, никогда не оформляли гражданства и не совсем понимаете принцип его получения: регламентные сроки, длительные и разноплановые проверки, и пр. и пр. и пр., растянутое на многие месяцы. Наверняка, сейчас это все еще больше ужесточено; не враги же мы сами себе.
      Ursus
  3. Толстоевский Сегодня, 13:30
    желательно совместить публичный отказ со сжиганием паспорта с тризубцем и двухцветной тряпкой
    Толстоевский
    1. НасРать Сегодня, 13:38
      Цитата: Толстоевский
      желательно совместить публичный отказ со сжиганием паспорта с тризубцем и двухцветной тряпкой


      в нете полно таких роликов...
      НасРать
    2. Владимирец Сегодня, 13:48
      Цитата: Толстоевский
      желательно совместить публичный отказ со сжиганием паспорта с тризубцем и двухцветной тряпкой

      Оставьте этот детский цирк свидомым.
      Владимирец
  4. Berg Berg Сегодня, 13:44
    Публичный видео документ о том что гражданин без принуждения и по собственной воле меняет гражданство страны это правильно. А то что такому человеку доверия мало ,это уже правовая сторона государства. Посмотрите фильмы где у шпиона куча паспортов разных государств и живут,тут уж и вступает закон а видео только подкрепляет и удостоверяет личность и его добровольность !
    Berg Berg
  5. 3officer Сегодня, 13:45
    Ввести в процедуру сдачу украинского паспорта в ФМС, при получении гражданства РФ.Как это делается с "просроченным" загран.паспортом, при этом не нужно никаких публичных клятв на крови и посыпании головы пеплом.
    3officer
    1. Berg Berg Сегодня, 13:53
      А то что у него это дубликат , а второй он оставил дома !? Выбросил документ и оля-олю уже гражданин другого государства !
      Berg Berg
      1. 3officer Сегодня, 14:21
        С теми у кого по 10 бланков паспортов несколько "легенд" и накладных усов это конечно не поможет bully Но при отсутствии необходимости сдачи бланка другого государства- к примеру в Крыму оказалось полно народу с двумя паспортами.При этом они ничего не нарушали,нет процедуры изьятия "синего" при получении "красного".
        3officer
  6. Gamer Сегодня, 13:51
    сейчас чтобы выйти из гражданства Украины нужно подать письменное прошение на имя президента, т.е. то что понавыдумывают в Госдуме РФ нещитово
    Gamer
  7. Злой 55 Сегодня, 14:32
    Здорово..Надо ещё под видеозапись и в открытое вещание на УКРАЛину под тегом - #БРОСЬ КАКУ-ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ#
    Злой 55
  8. ARES623 Сегодня, 14:40
    При этом президент фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель главы ФМС Вячеслав Поставнин отметил, что «ситуация не очень правовая»: «Что значит публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое».
    Проблема надуманная, мне кажется. Пишет человек заявление в миграционную службу Украины заявление об отказе от гражданства и в ФМС России о приеме гражданства РФ. Если Украина не отвечает и не сообщает о его неисполненных долговых обязательствах, то в установленном порядке можно предоставить ему гражданство в обмен на клятву(присягу, прочее) верности государству РФ, за нарушение которой последует аннулирование гражданства и депортация на Украину. По сути, примерно так. Было бы желание, способ можно разработать. Если Украина будет на своей территории преследовать такого гражданина, то можно воздержаться от поездок на Украину. С третьими странами можно также оговорить условия пребывания таких граждан. Важно, чтобы за нарушение клятвы была действенная реальная ответственность.
    ARES623
  9. Горный стрелок Сегодня, 14:45
    Да не нужно этого. Сайт завести с видео такого "отказа" - 30 секунд - достаточно. И пусть себе два паспорта имеют... В России двойное гражданство для обычных граждан - не запрещено?
    Горный стрелок
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