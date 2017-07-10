Порошенко: Мы пока не будем подавать заявку на членство в НАТО

Ещё раз хочу подчеркнуть, что это не означает, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Абсолютно нет. Это означает, что нам нужно выстроить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и здесь нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО.

Мы искренне просим прощения за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео.