14:53 10 июля

Порошенко: Мы пока не будем подавать заявку на членство в НАТО

Во время заседания комиссии Украина-НАТО, которое проходит сегодня в Киеве, президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что власти страны пока не намерены подавать заявку на членство в Североатлантическом военном блоке. При этом Порошенко в очередной раз подчеркнул, что Киев продолжит идти по пути соответствия натовским стандартам и дальнейшей евроатлантической интеграции.



Петра Порошенко цитирует УНИАН :
Ещё раз хочу подчеркнуть, что это не означает, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Абсолютно нет. Это означает, что нам нужно выстроить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и здесь нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО.



При этом Киев обратил внимание представителей НАТО на то, что в натовском ролике о евроатлантической интеграции Украины использованы кадры с митингом «Партии регионов». В НАТО решили извиниться за «досадное недоразумение».

Комментарий НАТО:
Мы искренне просим прощения за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео.


Встречаясь с представителями украинских властей, генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс «продолжит оказывать Украине помощь в плане обороны страны». По словам Столтенберга, сотрудничество Украины с НАТО является «чрезвычайно важным для украинской «стабильности и процветания».

На этом фоне украинский политолог Павел Рудяков считает, что если Порошенко продолжит двигать Украину в НАТО, то от страны "отвалятся" ещё несколько регионов.



Напомним, что опросы показывают: около 40% граждан страны выступают против вступления Украины в НАТО. Их мнение власти явно не собираются учитывать. За вступление, если верить опросам, - около 49% украинских граждан. Остальные не смогли определиться или заявили, что им всё равно.

Использованы фотографии: https://www.unian.net/
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Комментарии 12

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  1. Подрезчик Сегодня, 13:45
    Вас там никто и не ждет ближайшие лет 20, а то и больше! Да и где взять 2 процента ВВП...
    Подрезчик
    1. роман66 Сегодня, 13:58
      от нуля и 2 процента ноль
      роман66
      1. самоход Сегодня, 14:44
        ...Ещё раз хочу подчеркнуть, что это не означает, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Абсолютно нет. Это означает, что нам нужно выстроить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и здесь нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО...

        еще раз подчеркну - это значит, что не собираются США (в лице НАТО) ссориться с Россией ради великоУкраины. а все эти "активизации усилий" больше похожи на беготню старой про...титутки (может кто и возьмет по дешевке)
        самоход
    2. ЛукичЪ Сегодня, 14:49
      Цитата: Подрезчик
      Да и где взять 2 процента ВВП...

      наш ВВП им точно не даст laughing
      ЛукичЪ
  2. Владимирец Сегодня, 13:49
    "власти страны пока не намерены подавать заявку на членство в Североатлантическом военном блоке."

    Я пока тоже не пойду работать председателем совета директоров Газпрома. winked
    Владимирец
    1. 210окв Сегодня, 13:56
      Но все таки ПОКА?А ведь "Мечты сбываются!"Есть надежда что когда нибудь?
      Цитата: Владимирец
      "власти страны пока не намерены подавать заявку на членство в Североатлантическом военном блоке."
      Я пока тоже не пойду работать председателем совета директоров Газпрома. winked
      210окв
      1. Владимирец Сегодня, 13:57
        Цитата: 210окв
        Но все таки ПОКА?А ведь "Мечты сбываются!"Есть надежда что когда нибудь?

        А как же, меня, как и Пецюню в НАТО, правда пока не зовут. recourse
        Владимирец
        1. 210окв Сегодня, 14:00
          Как и всех нас....Бонапартами хотят стать многие..Но не всяким повезет сгинуть где нибудь под Смоленском,или утонуть в Березине.. wassat
          210окв
        2. Paranoid50 Сегодня, 14:09
          Цитата: Владимирец
          меня, как и Пецюню в НАТО, правда пока не зовут. recourse

          Ну,всё поправимо,"баян" не даст соврать: А так, да, к нам на работу приходил трудоустраиваться один организм. Суммарный опыт по профилю - два месяца(месяца,Карл) , желаемая зарплата - от 80 тыс... Сейчас чешем репу - может,зря отказали? request
          Paranoid50
  3. Копчёный Сегодня, 13:58
    Вступление в НАТО есть одна из целей жизни любого свидомого громадянина, а Порошенко просто агент Кремля.
    Копчёный
  4. роман66 Сегодня, 14:00
    а чегож нет-то. подали бы - европе насмех
    роман66
  5. Alexey RA Сегодня, 14:05
    Во время заседания комиссии Украина-НАТО, которое проходит сегодня в Киеве, президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что власти страны пока не намерены подавать заявку на членство в Североатлантическом военном блоке.

    В штаб-квартире НАТО облегчённо выдохнули и вытерли пот со лба. Пронесло... smile
    Alexey RA
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