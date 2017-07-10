Порошенко: Мы пока не будем подавать заявку на членство в НАТО
Во время заседания комиссии Украина-НАТО, которое проходит сегодня в Киеве, президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что власти страны пока не намерены подавать заявку на членство в Североатлантическом военном блоке. При этом Порошенко в очередной раз подчеркнул, что Киев продолжит идти по пути соответствия натовским стандартам и дальнейшей евроатлантической интеграции.
Петра Порошенко цитирует УНИАН :
При этом Киев обратил внимание представителей НАТО на то, что в натовском ролике о евроатлантической интеграции Украины использованы кадры с митингом «Партии регионов». В НАТО решили извиниться за «досадное недоразумение».
Комментарий НАТО:
Встречаясь с представителями украинских властей, генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс «продолжит оказывать Украине помощь в плане обороны страны». По словам Столтенберга, сотрудничество Украины с НАТО является «чрезвычайно важным для украинской «стабильности и процветания».
На этом фоне украинский политолог Павел Рудяков считает, что если Порошенко продолжит двигать Украину в НАТО, то от страны "отвалятся" ещё несколько регионов.
Напомним, что опросы показывают: около 40% граждан страны выступают против вступления Украины в НАТО. Их мнение власти явно не собираются учитывать. За вступление, если верить опросам, - около 49% украинских граждан. Остальные не смогли определиться или заявили, что им всё равно.
Петра Порошенко цитирует УНИАН :
Ещё раз хочу подчеркнуть, что это не означает, что мы будем немедленно подавать заявку о членстве. Абсолютно нет. Это означает, что нам нужно выстроить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и здесь нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО.
При этом Киев обратил внимание представителей НАТО на то, что в натовском ролике о евроатлантической интеграции Украины использованы кадры с митингом «Партии регионов». В НАТО решили извиниться за «досадное недоразумение».
Комментарий НАТО:
Мы искренне просим прощения за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео.
Встречаясь с представителями украинских властей, генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс «продолжит оказывать Украине помощь в плане обороны страны». По словам Столтенберга, сотрудничество Украины с НАТО является «чрезвычайно важным для украинской «стабильности и процветания».
На этом фоне украинский политолог Павел Рудяков считает, что если Порошенко продолжит двигать Украину в НАТО, то от страны "отвалятся" ещё несколько регионов.
Напомним, что опросы показывают: около 40% граждан страны выступают против вступления Украины в НАТО. Их мнение власти явно не собираются учитывать. За вступление, если верить опросам, - около 49% украинских граждан. Остальные не смогли определиться или заявили, что им всё равно.
Использованы фотографии: https://www.unian.net/
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