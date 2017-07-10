14:52 10 июля

Госпогранслужба Украины заявила о задержании "российского" полковника

В социальной сети Фейсбук официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян опубликовал заметку, в которой говорит о задержании на границы Украины и Приднестровской Молдавской Республики Валерия Войтенко. Войтенко – гражданин Украины, которого назвали российским полковником. При этом заявлено, что задержание произошло больше месяца назад. Представляет перевод заявления Слободяна (стилистика сохранена):

Пограничники совместно с СБУ задержали друга Гиви и Моторолы.
Ситуация имела место ещё в начале июня. Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля общегражданский паспорт гражданина Украины.
Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму с ПМР о тяжёлом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта).
Для детального опроса подозрительного гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы.

Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Несколько сопротивляясь, последний же достал из карманов мобильный телефон (слайдер), на котором находились фото с сепаратистских митингов, деньги, автобусные билеты.
В результате детального осмотра вещей подозрительного в его куртке был обнаружен внутренний потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ, орден "Красная звезда", смартфон, флэш-носители информации (на них обнаружены фотографии задержанного с террористами "Моторолой", "Гиви", Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы "ДНР" и "ЛНР"; фото с мест боевых действий под Дебальцево, Донецкий аэропорт, Горловка, Снежное, Иловайск, документы служебной документации с его подписью, методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий и много другой интересной информации).
В дальнейшем удалось установить и настоящую личность задержанного. Им оказался полковник РФ Гратов Валерий, 52 года, которого российские спецслужбы планировали сделать "заместителем министра госбезопасности ПМР. Задержанного пограничники передали сотрудникам СБУ.


Госпогранслужба Украины заявила о задержании "российского" полковника


А это другая украинская фейсбук -публикикация - человека по имени Андрей Цаплиенко, называющегося себя журналистом (ТК "ТСН"):
Гратов Валерий Александрович. Российский офицер-десантник, семь лет подряд охранявший лидера Приднестровья Игоря Смирнова. С окончанием «эры Смирнова» его главный охранник перебрался в Москву. А с четырнадцатого года полковник Гратов на Донбассе. Официально – глава «Союза десантников Донбасса».

Настоящий полковник старается изо всех сил изобразить из себя свадебного генерала. «Да что ж я там незаконного делал?» - панибратски говорил «Саныч» контрразведчикам, задержавшим его. – «Медали юбилейные раздавал, и всё». «Да я ж просто с гуманитарной миссией туда приехал», - тихо, извиняющимся тоном, бормочет он. – «Автомат мне сунули в руки. Ну, я и взял его». В тот момент, когда «Саныч» говорит эти слова, он и впрямь похож на советского пенсионера. И даже как-то хочется старику поверить. Но когда этот «славный дед» теряет самоконтроль, маска с него слетает. Вот он, настоящий десантник советской закалки. Ненавидящий «хунту» всеми фибрами своей русской души.


В украинских СМИ задержание Войтенко назвали "успешной спецоперацией".

Использованы фотографии: Фейсбук
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. stasimar Сегодня, 14:01
    Что за бред!?
    stasimar
    1. Geisenberg Сегодня, 14:38
      Цитата: stasimar
      Что за бред!?


      Как обычно всё... Валенки, балалайка, водка, ручной медведь.
      Geisenberg
  2. роман66 Сегодня, 14:04
    сказка на ночь- спи страна безпека не дремлет, все врагов выявляет wink
    роман66
  3. Владимирец Сегодня, 14:05
    "задержание Войтенко назвали "успешной спецоперацией"."

    Всем спецоперациям спецоперация: "Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина". Старший смены "сделал" СБУ.
    Владимирец
  4. Сергей-8848 Сегодня, 14:06
    Наши полковники все давно отловлены СБУ на просторах Украины, подполов остались считанные единицы на всю территорию РФ, так что пойман капитан с манией величия.
    Сергей-8848
  5. Противный Сегодня, 14:14
    Ничто не выдавало в Штирлице советского разведчика, кроме шапки-ушанки и волочащегося следом парашюта.
    Противный
  6. Воля Сегодня, 14:18
    Кого бы не поймали - если реально российский - помочь вырваться из лап "зверюг" необходимо.
    Воля
    1. Santor Сегодня, 14:25
      ну ясно же написано - гражданин Украины а не РФ.
      Santor
  7. баклан Сегодня, 14:19
    Шо, опять полковника изловили? А балалайки и наградного оружия при нём не нашли?
    баклан
  8. Толстоевский Сегодня, 14:19
    генералиссимусов, маршалов, главных маршалов родов войск, генералов армии, генерал-полковников, генерал-лейтенантов и генерал-майоров переловили, за полковников взялись
    Толстоевский
  9. словак Сегодня, 14:23
    Когда собаке делать нечего, она я... лижет. У "укроконтрразведки" даже с этим проблемы? Нечего, или начисто уже слизали...
    словак
  10. Santor Сегодня, 14:24
    ...а буденовку он с собой не вез?
    Santor
  11. Coronel76 Сегодня, 14:28
    В результате детального осмотра вещей подозрительного в его куртке был обнаружен внутренний потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ, орден "Красная звезда", смартфон, флэш-носители информации (на них обнаружены фотографии задержанного с террористами "Моторолой", "Гиви", Захарченко;


    а также 2 матрешки, балалайка, бутылка водки, портрет Президента РФ верхом на медведе..... laughing
    Coronel76
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 14:35
    Что за пруха у сотрудников СБУ, прям валом идут российские диверсанты! И главное особо напрягаться не надо, компромата полные карманы: паспорта РФ, военные билеты, ордена, медали, флешки, телефоны, фотографии , еще и российская военная форма!
    Ретвизан 8
Картина дня