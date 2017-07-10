Госпогранслужба Украины заявила о задержании "российского" полковника



Ситуация имела место ещё в начале июня. Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля общегражданский паспорт гражданина Украины.

Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму с ПМР о тяжёлом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта).

Для детального опроса подозрительного гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы.



Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Несколько сопротивляясь, последний же достал из карманов мобильный телефон (слайдер), на котором находились фото с сепаратистских митингов, деньги, автобусные билеты.

В результате детального осмотра вещей подозрительного в его куртке был обнаружен внутренний потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ, орден "Красная звезда", смартфон, флэш-носители информации (на них обнаружены фотографии задержанного с террористами "Моторолой", "Гиви", Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы "ДНР" и "ЛНР"; фото с мест боевых действий под Дебальцево, Донецкий аэропорт, Горловка, Снежное, Иловайск, документы служебной документации с его подписью, методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий и много другой интересной информации).

В дальнейшем удалось установить и настоящую личность задержанного. Им оказался полковник РФ Гратов Валерий, 52 года, которого российские спецслужбы планировали сделать "заместителем министра госбезопасности ПМР. Задержанного пограничники передали сотрудникам СБУ.

Пограничники совместно с СБУ задержали друга Гиви и Моторолы.Ситуация имела место ещё в начале июня. Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 54 года, который предъявил для контроля общегражданский паспорт гражданина Украины.Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму с ПМР о тяжёлом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта).Для детального опроса подозрительного гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы.Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Несколько сопротивляясь, последний же достал из карманов мобильный телефон (слайдер), на котором находились фото с сепаратистских митингов, деньги, автобусные билеты.В результате детального осмотра вещей подозрительного в его куртке был обнаружен внутренний потайной карман, из которого был изъят лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей из РФ, орден "Красная звезда", смартфон, флэш-носители информации (на них обнаружены фотографии задержанного с террористами "Моторолой", "Гиви", Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы "ДНР" и "ЛНР"; фото с мест боевых действий под Дебальцево, Донецкий аэропорт, Горловка, Снежное, Иловайск, документы служебной документации с его подписью, методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий и много другой интересной информации).В дальнейшем удалось установить и настоящую личность задержанного. Им оказался полковник РФ Гратов Валерий, 52 года, которого российские спецслужбы планировали сделать "заместителем министра госбезопасности ПМР. Задержанного пограничники передали сотрудникам СБУ.

Гратов Валерий Александрович. Российский офицер-десантник, семь лет подряд охранявший лидера Приднестровья Игоря Смирнова. С окончанием «эры Смирнова» его главный охранник перебрался в Москву. А с четырнадцатого года полковник Гратов на Донбассе. Официально – глава «Союза десантников Донбасса».



Настоящий полковник старается изо всех сил изобразить из себя свадебного генерала. «Да что ж я там незаконного делал?» - панибратски говорил «Саныч» контрразведчикам, задержавшим его. – «Медали юбилейные раздавал, и всё». «Да я ж просто с гуманитарной миссией туда приехал», - тихо, извиняющимся тоном, бормочет он. – «Автомат мне сунули в руки. Ну, я и взял его». В тот момент, когда «Саныч» говорит эти слова, он и впрямь похож на советского пенсионера. И даже как-то хочется старику поверить. Но когда этот «славный дед» теряет самоконтроль, маска с него слетает. Вот он, настоящий десантник советской закалки. Ненавидящий «хунту» всеми фибрами своей русской души.