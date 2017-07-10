Экс-глава Пентагона: Не беспокойтесь, северокорейские ракеты не долетят до США

Мы отлично подготовлены. Мы занимаемся подготовкой с 1953 года (именно этот год считается годом официального окончания «горячей» стадии войны на Корейском полуострове). Мы постоянно совершенствовали наш военный потенциал. И потенциал Южной Кореи стал лучше. Мы разворачивали систему ПРО, прогнозируя, что может предпринять Северная Корея.

В эфире американского телеканала CNN бывший глава военного ведомства США Эштон Картер прокомментировал угрозу, исходящую в адрес Штатов со стороны КНДР. Картер заявил, что американским гражданам «не стоит беспокоиться, так как северокорейская баллистическая ракета не долетит до американского побережья». Напомним, что на днях в КНДР провели успешные испытания МБР и заявили, что теперь способны доставить ядерный заряд «в любую точку мира».Картер, занимавший пост главы Пентагона с 2015 по 2017 годы, в эфире CNN заявляет:По словам Картера, у США есть все возможности противостоять «северокорейской угрозе». По словам экс-главы Пентагона, в отношении Пхеньяна необходимо применять «дипломатию принуждения», чтобы «власти Северной Кореи отказались и от ядерной программы», и от «дальнейших ракетных испытаний».Вопрос об испытании Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты был поднят в ООН, где действия КНДР в итоге осудили. А откровенные провокации у границ КНДР, устраиваемые совместно американскими и южнокорейскими военнослужащими по приказам политиков, осудить не собираются?