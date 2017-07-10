14:53 10 июля

Экс-глава Пентагона: Не беспокойтесь, северокорейские ракеты не долетят до США

В эфире американского телеканала CNN бывший глава военного ведомства США Эштон Картер прокомментировал угрозу, исходящую в адрес Штатов со стороны КНДР. Картер заявил, что американским гражданам «не стоит беспокоиться, так как северокорейская баллистическая ракета не долетит до американского побережья». Напомним, что на днях в КНДР провели успешные испытания МБР и заявили, что теперь способны доставить ядерный заряд «в любую точку мира».

Экс-глава Пентагона: Не беспокойтесь, северокорейские ракеты не долетят до США


Картер, занимавший пост главы Пентагона с 2015 по 2017 годы, в эфире CNN заявляет:
Мы отлично подготовлены. Мы занимаемся подготовкой с 1953 года (именно этот год считается годом официального окончания «горячей» стадии войны на Корейском полуострове). Мы постоянно совершенствовали наш военный потенциал. И потенциал Южной Кореи стал лучше. Мы разворачивали систему ПРО, прогнозируя, что может предпринять Северная Корея.



По словам Картера, у США есть все возможности противостоять «северокорейской угрозе». По словам экс-главы Пентагона, в отношении Пхеньяна необходимо применять «дипломатию принуждения», чтобы «власти Северной Кореи отказались и от ядерной программы», и от «дальнейших ракетных испытаний».

Вопрос об испытании Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты был поднят в ООН, где действия КНДР в итоге осудили. А откровенные провокации у границ КНДР, устраиваемые совместно американскими и южнокорейскими военнослужащими по приказам политиков, осудить не собираются?

Использованы фотографии: Khaama.com
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Комментарии 16

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  1. Толстоевский Сегодня, 14:20
    Не долетят, ага. Испытаем?
    Толстоевский
    1. vch Сегодня, 14:24
      Пусть остаются в святой уверенности, что до них не долетит. Вон помниться Геринг тоже Гитлеру клялся, что ни одна бомба не упадет на Берлин......
      vch
      1. Чёрный Сегодня, 14:27
        Экс-глава Пентагона: Не беспокойтесь, северокорейские ракеты на долетят до США
        ...А мы и не беспокоимся wassat
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:36
          Было бы так , как этот картер движка GM говорит - уже давно бы на Корейском п-ове матрасы фейерверк устроили и ложили с прибором на своих "союзников" из РК и Японии . Или всё-таки страховато против мнения России и Китая переть - вот и фанаберятся ?
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 14:46
            Паша, приветствую! не помню имя, но вроде Примаков младший сказал, что “Китай с Кореей_ это лицо, где Китай_ зубы, Корея_ губы. потеряют губы, зубам будет холодно.“ так добавь сюда и нашу поддержку как к Китаю, так и Корее. какой там картер шмартер, обламаются янки.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:51
              Так я потому и предложил два варианта . Что возобладает : здравый смысл или моча в башке ? Гарик , привет , друже ! hi
              bouncyhunter
      2. Комментарий был удален.
      3. новичок Сегодня, 14:29
        не ну чё, вполне может стереть в порошок штат япония, например...
        новичок
    2. самоход Сегодня, 14:30
      ...Мы отлично подготовлены. Мы занимаемся подготовкой с 1953 года (именно этот год считается годом официального окончания «горячей» стадии войны на Корейском полуострове). Мы постоянно совершенствовали наш военный потенциал. И потенциал Южной Кореи стал лучше. Мы разворачивали систему ПРО, прогнозируя, что может предпринять Северная Корея...

      ...но мы все так же б...здим воевать с ущербной и отсталой КНДР (а вдруг все-таки их ракеты долетят до США) request как-то так
      самоход
    3. 30 вис Сегодня, 14:31
      Пара лодок КНДР подводных давно лежат на позиции рядом с Штатами ... Ждут ! А Вы не долетят ......
      30 вис
    4. Geisenberg Сегодня, 14:34
      Цитата: Толстоевский
      Не долетят, ага. Испытаем?


      А мы и не беспокоимся )))) Долетят - так тому и быть )
      Geisenberg
  2. Ursus Сегодня, 14:23
    По словам Картера, у США есть все возможности противостоять «северокорейской угрозе». По словам экс-главы Пентагона, в отношении Пхеньяна необходимо применять «дипломатию принуждения», чтобы «власти Северной Кореи отказались и от ядерной программы», и от «дальнейших ракетных испытаний».


    Чтобы сделать небольшой ядерный взрыв в Чикаго, например, или Нью-Йорке, совершенно необязательно демонстративно проводить ракетные испытания. На мой взгляд, доставить все элементы ядерной бомбы в Штаты, собрать и в нужный момент нажать на кнопку из безопасного далека, гораздо проще и дешевле. Сколько тому Чикаго надо-то? При этом, мало не покажется.

    Нет-нет, упаси Боже, это не призыв к теракту, а просто очевидный, один из многих, кстати, вариант развития событий
    Ursus
  3. Злой 55 Сегодня, 14:25
    Наивный он такой..Пусть почитает про русские торпеды Т-15 и Т-5, а потом ещё раз хорошенько подумает, чтобы не молоть чепуху..
    Злой 55
  4. Сергей-8848 Сегодня, 14:34
    Вообще-то в любую точку мира даже мы с американцами попасть не можем (баллистика и Ньютон виноваты). Так что внук Ир может гордиться своими учёными (или перевешать обманщиков).
    Сергей-8848
  5. ланс Сегодня, 14:37
    у кндр 5 лодок способных нести 15 ракет с ябч. выход в океан на позиции труда не представляет, поскольку это дизели, которые ходили на кубу.
    ланс
  6. DEZINTO Сегодня, 14:49
    "Не беспокойтесь их ракеты до нас недоле......

    DEZINTO
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 14:50
    Экс-глава Пентагона: Не беспокойтесь, северокорейские ракеты не долетят до США Наши долетят.Если что.Не беспокойтесь.
    ВЕРЕСК
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