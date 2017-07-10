14:52 10 июля

Самолет НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой

Натовский самолет-разведчик в небе над Балтикой вблизи Калининградской области подошел на опасное расстояние к пассажирскому самолету, направлявшемуся из Хельсинки в Мюнхен, передает Интерфакс-АВН сообщение источника, знакомого с ситуацией.



Экипаж пассажирского А-321, направлявшегося из Хельсинки в Мюнхен, во время пролета над Балтийским морем в 100 км от Калининграда, доложил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом, который находился на эшелоне всего на 150 м выше пассажирского лайнера. Самолетам удалось благополучно разойтись благодаря усилиям экипажа,
рассказал собеседник агентства.


По его совам, инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря в выходной день.

Предварительно, иностранное воздушное судно Boing Rivet Joint с четырьмя реактивными двигателями был оснащен оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосьемки,
сообщил источник и добавил, что «по коду ответчика, он принадлежал одной из стран НАТО».

Использованы фотографии: http://www.airwar.ru
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Комментарии 9

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  1. Чёрный Сегодня, 14:40
    Натовский самолет-разведчик в небе над Балтикой вблизи Калининградской области подошел на опасное расстояние к пассажирскому самолету, направлявшемуся из Хельсинки в Мюнхен

    пассажирам рейса Хельсинки -Мюнхен крупно повезло...хорошо что не украинский, а то сбил бы... lol
    Чёрный
    1. Mystery12345 Сегодня, 14:48
      Самолет НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой
      нам то что? what пущай...не наши...
      Mystery12345
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:49
      А вонь будет о вопиющем не профессионализме гражданского лётчика ? Или пилот разведчика - лопух ??? Цирк , одно слово ...
      bouncyhunter
  2. новичок Сегодня, 14:40
    дрессируются в провокации?
    новичок
  3. 210окв Сегодня, 14:40
    Не дай Бог если бы не разошлись...Обвинения в адрес России в сбитии двух самолетов было бы стопудовое..
    210окв
  4. Teberii Сегодня, 14:43
    Что ,бей всех подряд,чтоб русские боялись.Странная логика,попахивает маразмом.
    Teberii
  5. Толстоевский Сегодня, 14:43
    общечеловекам надо сбить очередной пассажирский самолёт. теперь над Балтикой, и обвинить Россию, а то про малазийский боинг уже забывать стали
    Толстоевский
    1. Mystery12345 Сегодня, 14:49
      Цитата: Толстоевский
      общечеловекам надо сбить очередной пассажирский самолёт. теперь над Балтикой, и обвинить Россию, а то про малазийский боинг уже забывать стали

      "разведчиком" что ли? да это просто халатность,и всё...
      Mystery12345
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 14:47
    Температура поднимается.Рейсам-расчитывать курс подальше от 404.Иначе-чревато.Ну,судя по планефиндер-над укропией чистое небо.Хамят "исключительные".
    ВЕРЕСК
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