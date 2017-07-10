Самолет НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой
Натовский самолет-разведчик в небе над Балтикой вблизи Калининградской области подошел на опасное расстояние к пассажирскому самолету, направлявшемуся из Хельсинки в Мюнхен, передает Интерфакс-АВН сообщение источника, знакомого с ситуацией.
По его совам, инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря в выходной день.
Экипаж пассажирского А-321, направлявшегося из Хельсинки в Мюнхен, во время пролета над Балтийским морем в 100 км от Калининграда, доложил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом, который находился на эшелоне всего на 150 м выше пассажирского лайнера. Самолетам удалось благополучно разойтись благодаря усилиям экипажа,рассказал собеседник агентства.
По его совам, инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря в выходной день.
Предварительно, иностранное воздушное судно Boing Rivet Joint с четырьмя реактивными двигателями был оснащен оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосьемки,сообщил источник и добавил, что «по коду ответчика, он принадлежал одной из стран НАТО».
Использованы фотографии: http://www.airwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти