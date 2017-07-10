Кустурица: Путин поднял сербов с колен

Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение. Сегодня западники его (Путина) представляют дьяволом. Вранье! Это честный человек,

Она продала оружия в Катар и Саудовскую Аравию на 13 миллиардов. Опасность повсюду. Миру было бы лучше, если бы страны стремились к сотрудничеству, а не к господству. Расплатой за это, к сожалению, является терроризм. Давайте я на этом остановлюсь, потому что все, что я говорю, всегда в конечном итоге оборачивается против меня. Я признаю себя виновным в гуманизме,