Кустурица: Путин поднял сербов с колен
С приходом в России к власти Владимира Путина сербы стали чувствовать к себе уважение, приводит Ридус слова лауреата Каннского кинофестиваля, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы.
Он также дал характеристику президенту США Дональду Трампу, отметив, что он «некомпетентен, собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга».
Тогда журналисты поинтересовались у режиссера его мыслями насчет Франции. Кустурица ответил, что и она «больше не безгрешна».
Эмира Кустурицу действительно часто критикуют за политические взгляды. К примеру, он неоднократно осуждал распад Югославии и в пику всем отделившимся от Сербии странам продолжает называть себя югославом. Также он снял два фильма о войне на Балканах, которые европейские СМИ оценила как «просербскую пропаганду».
В 2000-х Кустурица активно протестовал против отделения Косово от Сербии.
Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение. Сегодня западники его (Путина) представляют дьяволом. Вранье! Это честный человек,сказал Кустурица в интервью французской газете Journal du Dimanche.
Он также дал характеристику президенту США Дональду Трампу, отметив, что он «некомпетентен, собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга».
Тогда журналисты поинтересовались у режиссера его мыслями насчет Франции. Кустурица ответил, что и она «больше не безгрешна».
Она продала оружия в Катар и Саудовскую Аравию на 13 миллиардов. Опасность повсюду. Миру было бы лучше, если бы страны стремились к сотрудничеству, а не к господству. Расплатой за это, к сожалению, является терроризм. Давайте я на этом остановлюсь, потому что все, что я говорю, всегда в конечном итоге оборачивается против меня. Я признаю себя виновным в гуманизме,заключил он.
Эмира Кустурицу действительно часто критикуют за политические взгляды. К примеру, он неоднократно осуждал распад Югославии и в пику всем отделившимся от Сербии странам продолжает называть себя югославом. Также он снял два фильма о войне на Балканах, которые европейские СМИ оценила как «просербскую пропаганду».
В 2000-х Кустурица активно протестовал против отделения Косово от Сербии.
Использованы фотографии: kustu.com
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