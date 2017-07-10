17:38 10 июля

Кустурица: Путин поднял сербов с колен

С приходом в России к власти Владимира Путина сербы стали чувствовать к себе уважение, приводит Ридус слова лауреата Каннского кинофестиваля, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы.



Это хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение. Сегодня западники его (Путина) представляют дьяволом. Вранье! Это честный человек,
сказал Кустурица в интервью французской газете Journal du Dimanche.


Он также дал характеристику президенту США Дональду Трампу, отметив, что он «некомпетентен, собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга».

Тогда журналисты поинтересовались у режиссера его мыслями насчет Франции. Кустурица ответил, что и она «больше не безгрешна».

Она продала оружия в Катар и Саудовскую Аравию на 13 миллиардов. Опасность повсюду. Миру было бы лучше, если бы страны стремились к сотрудничеству, а не к господству. Расплатой за это, к сожалению, является терроризм. Давайте я на этом остановлюсь, потому что все, что я говорю, всегда в конечном итоге оборачивается против меня. Я признаю себя виновным в гуманизме,
заключил он.

Эмира Кустурицу действительно часто критикуют за политические взгляды. К примеру, он неоднократно осуждал распад Югославии и в пику всем отделившимся от Сербии странам продолжает называть себя югославом. Также он снял два фильма о войне на Балканах, которые европейские СМИ оценила как «просербскую пропаганду».


В 2000-х Кустурица активно протестовал против отделения Косово от Сербии.

Использованы фотографии: kustu.com
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Комментарии 25

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  1. vch Сегодня, 15:09
    Главное, что бы они об этом не забывали, как многие другие!!
    vch
    1. новичок Сегодня, 15:12
      “добрые“ соседи не дадут забыть.
      новичок
      1. Чёрный Сегодня, 15:14
        Кустурица: Путин поднял сербов с колен
        Петька тоже свой народ с колен поднял...и посадил на задницу.. laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:16
          Цитата: Чёрный
          посадил на задницу..

          Слава , я хотел уточнить один момент : посадил "на" или "в" ? feel
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 15:19
            Цитата: bouncyhunter
            посадил "на" или "в"

            конечно НА! , а в В их послал запад laughing
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:23
              Да там ещё тот спорный вопрос - запад ли ... Петруччо сам подмогнул "незалэжным" в туда влезть , в качестве доказухи своей приверженности "кружавчиковым труселям" .
              bouncyhunter
          2. Partyzan Сегодня, 15:19
            Привет, Паша hi скорее всего в и глубоко, по тому как темно им там laughing
            Partyzan
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:25
              А это кого волнует , кроме самих свидомых ? Привет , Володя ! hi
              bouncyhunter
              1. Partyzan Сегодня, 15:29
                А свет в конце тоннеля? laughing
                Partyzan
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:32
                  Цитата: Partyzan
                  А свет в конце тоннеля? laughing

                  Все лампочки либо пропиты Поросём , либо факелы мастрячить ... yes
                  bouncyhunter
                  1. Partyzan Сегодня, 15:40
                    Все лампочки либо пропиты Поросём

                    Partyzan
              2. Подрезчик Сегодня, 15:31
                Паша, приветствую! hi Опять ты жестоко (справедливо) "любишь" наших южных соседей!
                Подрезчик
                1. bouncyhunter Сегодня, 15:36
                  Саня , зравствуй ! hi Ты мою позицию по этим вопросам уже давно знаешь - я непреклонен . Кастрюленосцы мне не важны - простые и вменяемые люди небезразличны .
                  bouncyhunter
                  1. Подрезчик Сегодня, 15:39
                    Знаю, дорогой, знаю! Вот только сербов то подняли с колен, а они (точнее ихнее правительство) не ломанулись бы в НАТО!
                    Подрезчик
                    1. bouncyhunter Сегодня, 15:49
                      Цитата: Подрезчик
                      а они (точнее ихнее правительство) не ломанулись бы в НАТО!

                      Не накаркай , друже ! Хотя и понимаю что политики не станут слушать простых людей в своих хотелках . Примеры есть под боком . wink
                      bouncyhunter
  2. новичок Сегодня, 15:09
    наш человек.
    новичок
    1. Чёрный Сегодня, 15:16
      Кустурица, человек большого ума человек. Он мыслит и излагает свои мысли так, что его могут понять любой простой человек. Если он дает оценку политикам - руководителям стран, то надо считать это догмой. Он болеет за родину и очень сожалеет раздробления Югославии.
      Чёрный
      1. новичок Сегодня, 15:20
        впрочем как и я сожалею о развале моей Родины_ СССР...
        новичок
  3. Teberii Сегодня, 15:11
    Сербы почувствовали себя уважаемым людьми,одни Россияне спят и видят ,когда же наконец братки то встанут и хоть словечко за нас все вместе замолвят.
    Teberii
  4. Олег Калугин Сегодня, 15:20
    Нам бы то же в деревни газ провести, хотя бы в центральном федеральном округе
    Олег Калугин
  5. злой партизан Сегодня, 15:21
    Только что-то сербы так и норовят опять на колени перед Западом упасть. Количество грантоедов в Сербии достигло невообразимых даже для масштабов России величин. Правительство Сербии возглавила открытая лесбиянка. Президент Сербии А. Вучич фактически начал процесс признания Косово. Вот интересное видио. Там есть и про Сербию:
    злой партизан
  6. Олег Калугин Сегодня, 15:21
    Цитата: Teberii
    Сербы почувствовали себя уважаемым людьми,одни Россияне спят и видят ,когда же наконец братки то встанут и хоть словечко за нас все вместе замолвят.

    ЩАС! Спим дальше)))
    Олег Калугин
    1. Толстоевский Сегодня, 15:40
      Старая песня о главном - "Русский Иван, приди, повоюй за нас, поработай за нас, накорми нас"
      Толстоевский
  7. Копчёный Сегодня, 15:24
    Для этого им понадобилось сначала развалить свою Югославию устроив гражданскую войну, потом пережить иностранную агрессию и сдать своего лидера. Слов нет.
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