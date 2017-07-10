17:38 10 июля

В авиасалоне МАКС-2017 примут участие 800 компаний

Несмотря на санкции, практически все ведущие мировые авиационно-космические фирмы, в том числе европейские и американские, будут представлены на авиасалоне МАКС-2017, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора ОАО "Авиасалон" Николая Занегина.

МАКС-2015

Пока мы не можем подвести окончательные итоги по участникам, но тот уровень, который был достигнут на МАКС-2015, будет превзойдён. Сегодня у нас на листе около 800 компаний и корпораций из 32 стран. Число участников будет больше, т.к. каждая корпорация включает в себя несколько компаний,
рассказал Занегин.


По его словам, западные санкции не оказали существенного влияния на участие в авиасалоне американских и европейских компаний.

Некоторые страны уменьшили размеры стендов, но в целом не перестали участвовать. Другие, как например Италия, увеличили свое присутствие МАКС в три раза,
сказал гендиректор.

Он сообщил, что «одним из первых заявку на участие в авиасалоне МАКС-2017, несмотря на существующую геополитическую обстановку, подал "Боинг"». «По-прежнему в салоне будет участвовать "Эрбас", хотя этот европейский авиастроительный концерн сократил свое участие во всех выставках в мире. "Эрбас" представит не только самолет А350-900, но и новейший вертолет ВК117С2. Это свидетельствует об интересе к сотрудничеству с Россией», – отметил собеседник.

У нас не только не уменьшилось, а даже существенно увеличилось участие итальянских и китайских компаний. Причем это увеличение произошло не только по линии главных китайских авиационных и космических корпораций AVIC и CASC, но и за счет участия ведущих научных центров Китая на стенде CASIC,
добавил он.

По словам Занегина, на выставке «будут представлены десять национальных павильонов: Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Чехии, Китая, Индии, Канады, Беларуси и Ирана».

Планируется, что в лётной программе будет задействовано 80 воздушных судов, еще 116 летательных аппаратов будет демонстрироваться на статической стоянке.

Отдельным разделом демонстрационной программы станет "Историческая экспозиция", включающая 21 летательный аппарат,
сказал Занегин.

Использованы фотографии: https://www.aviasalon.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. vch Сегодня, 15:34
    Конечно. Санкции санкциями, а денюшка ведь не пахнет..... Продавать то надо......
    vch
    1. Partyzan Сегодня, 15:46
      Ни чего личного - просто бизнес hi
      Partyzan
    2. DEZINTO Сегодня, 15:46
      Санкции санкциями.....

      Хаха да кстати читал комментарии от очень европейских соседей - "Россия загибается, забаненна всем миром, и прочее"

      Я им даже идею для заголовка подкину для новостей - "В авиасалоне МАКС-2017 примут участие 800 компаний - ну естественно ведь страна бензоколонка" ......шах и мат отсталые. laughing

      Толи дело - уголь из Америки привезти! - вот это достижение! laughing
      DEZINTO
      1. vch Сегодня, 15:49
        +100500!! А на самом деле авиасалон становится все круче..... Где то читал (сейчас уже не вспомню где), что считается, что наш МАКС чуть ли не самый безопасный в мире по опросам профессионалов.....
        vch
      2. Partyzan Сегодня, 15:56
        Санкции санкциями.....

        Partyzan
  2. tomket Сегодня, 15:47
    Хотелось бы увидеть список того , что в исторической экспозиции будет демонстрироваться.
    tomket
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:08
    Пока мы не можем подвести окончательные итоги по участникам, но тот уровень, который был достигнут на МАКС-2015, будет превзойдён. Сегодня у нас на листе около 800 компаний и корпораций из 32 стран. Число участников будет больше, т.к. каждая корпорация включает в себя несколько компаний, Надеждой живёт будущее нашей страны. Огласите весь список,пожалста.
    ВЕРЕСК
    1. tomket Сегодня, 16:12
      Цитата: ВЕРЕСК
      Огласите весь список,пожалста.

      Список участников сам по себе не особо интересен, потому как не отображает того, что они представят в экспозиции. В группе ВК интересовался у организаторов списком статики, сказали что список есть , но оглашать его не будут. В общем все для посетителя))))
      tomket
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:18
        сказали что список есть , но оглашать его не будут. Чего-то знакомое.А,это!"Доказательства есть,но мы вам их непокажем."tomket request hi
        ВЕРЕСК
        1. tomket Сегодня, 16:35
          Цитата: ВЕРЕСК
          сказали что список есть , но оглашать его не будут. Чего-то знакомое.А,это!"Доказательства есть,но мы вам их непокажем.

          У организаторов список скорее всего действительно есть, вот только зачем из него делать тайну, мне решительно не понятно.
          tomket
    2. WhatAbout Сегодня, 16:59
      Я так понял, что зайти на сайт МАКСа и полистать оф. документацию - слишком сложная задача... что ж, ловите: https://www.aviasalon.com/_files/upload/2017/list
      _of_participants_ru.pdf?06072017
      Итого 489 пунктов на данный момент. Из них 166 - зарубежные. Откуда черпает информацию их начальник - неизвестно, но кто-то явно привирает :)
      WhatAbout
Картина дня