В авиасалоне МАКС-2017 примут участие 800 компаний

Пока мы не можем подвести окончательные итоги по участникам, но тот уровень, который был достигнут на МАКС-2015, будет превзойдён. Сегодня у нас на листе около 800 компаний и корпораций из 32 стран. Число участников будет больше, т.к. каждая корпорация включает в себя несколько компаний,

Некоторые страны уменьшили размеры стендов, но в целом не перестали участвовать. Другие, как например Италия, увеличили свое присутствие МАКС в три раза,

У нас не только не уменьшилось, а даже существенно увеличилось участие итальянских и китайских компаний. Причем это увеличение произошло не только по линии главных китайских авиационных и космических корпораций AVIC и CASC, но и за счет участия ведущих научных центров Китая на стенде CASIC,

Отдельным разделом демонстрационной программы станет "Историческая экспозиция", включающая 21 летательный аппарат,