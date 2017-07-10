В авиасалоне МАКС-2017 примут участие 800 компаний
Несмотря на санкции, практически все ведущие мировые авиационно-космические фирмы, в том числе европейские и американские, будут представлены на авиасалоне МАКС-2017, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора ОАО "Авиасалон" Николая Занегина.
По его словам, западные санкции не оказали существенного влияния на участие в авиасалоне американских и европейских компаний.
Он сообщил, что «одним из первых заявку на участие в авиасалоне МАКС-2017, несмотря на существующую геополитическую обстановку, подал "Боинг"». «По-прежнему в салоне будет участвовать "Эрбас", хотя этот европейский авиастроительный концерн сократил свое участие во всех выставках в мире. "Эрбас" представит не только самолет А350-900, но и новейший вертолет ВК117С2. Это свидетельствует об интересе к сотрудничеству с Россией», – отметил собеседник.
По словам Занегина, на выставке «будут представлены десять национальных павильонов: Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Чехии, Китая, Индии, Канады, Беларуси и Ирана».
Планируется, что в лётной программе будет задействовано 80 воздушных судов, еще 116 летательных аппаратов будет демонстрироваться на статической стоянке.
Пока мы не можем подвести окончательные итоги по участникам, но тот уровень, который был достигнут на МАКС-2015, будет превзойдён. Сегодня у нас на листе около 800 компаний и корпораций из 32 стран. Число участников будет больше, т.к. каждая корпорация включает в себя несколько компаний,рассказал Занегин.
По его словам, западные санкции не оказали существенного влияния на участие в авиасалоне американских и европейских компаний.
Некоторые страны уменьшили размеры стендов, но в целом не перестали участвовать. Другие, как например Италия, увеличили свое присутствие МАКС в три раза,сказал гендиректор.
Он сообщил, что «одним из первых заявку на участие в авиасалоне МАКС-2017, несмотря на существующую геополитическую обстановку, подал "Боинг"». «По-прежнему в салоне будет участвовать "Эрбас", хотя этот европейский авиастроительный концерн сократил свое участие во всех выставках в мире. "Эрбас" представит не только самолет А350-900, но и новейший вертолет ВК117С2. Это свидетельствует об интересе к сотрудничеству с Россией», – отметил собеседник.
У нас не только не уменьшилось, а даже существенно увеличилось участие итальянских и китайских компаний. Причем это увеличение произошло не только по линии главных китайских авиационных и космических корпораций AVIC и CASC, но и за счет участия ведущих научных центров Китая на стенде CASIC,добавил он.
По словам Занегина, на выставке «будут представлены десять национальных павильонов: Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Чехии, Китая, Индии, Канады, Беларуси и Ирана».
Планируется, что в лётной программе будет задействовано 80 воздушных судов, еще 116 летательных аппаратов будет демонстрироваться на статической стоянке.
Отдельным разделом демонстрационной программы станет "Историческая экспозиция", включающая 21 летательный аппарат,сказал Занегин.
Использованы фотографии: https://www.aviasalon.com
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