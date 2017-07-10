РФ и Южная Осетия обеспокоены стремлением Грузии вступить в НАТО

Особое внимание мы уделили традиционно тесному внешнеполитическому взаимодействию между нашими странами. В ситуации, когда в регионе Закавказья, сохраняется нестабильность, в том числе провоцируемая попытками Грузии закрепиться в НАТО, а через это НАТО хочет закрепиться в регионе. В этой ситуации особенно важна слаженность действий России и Южной Осетии и, конечно, наших абхазских союзников,

Мы будем и дальше работать вместе с целью нейтрализации угроз миру и безопасности в Закавказье,