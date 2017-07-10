РФ и Южная Осетия обеспокоены стремлением Грузии вступить в НАТО
Руководство России и Южной Осетии обеспокоено нестабильностью в Закавказье, которая провоцируется, в том числе желанием Грузии закрепиться в НАТО, передает ТАСС заявление главы МИД Сергея Лаврова.
Министр отметил, что «важнейшей площадкой для этих усилий были и остаются Женевские дискуссии по Закавказью», в рамках которых Россия продвигает главную задачу – «заключение договоренностей о неприменении силы».
Особое внимание мы уделили традиционно тесному внешнеполитическому взаимодействию между нашими странами. В ситуации, когда в регионе Закавказья, сохраняется нестабильность, в том числе провоцируемая попытками Грузии закрепиться в НАТО, а через это НАТО хочет закрепиться в регионе. В этой ситуации особенно важна слаженность действий России и Южной Осетии и, конечно, наших абхазских союзников,сказал Лавров.
Мы будем и дальше работать вместе с целью нейтрализации угроз миру и безопасности в Закавказье,– подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Министр отметил, что «важнейшей площадкой для этих усилий были и остаются Женевские дискуссии по Закавказью», в рамках которых Россия продвигает главную задачу – «заключение договоренностей о неприменении силы».
Использованы фотографии: http://politikus.ru
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