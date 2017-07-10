17:39 10 июля

РФ и Южная Осетия обеспокоены стремлением Грузии вступить в НАТО

Руководство России и Южной Осетии обеспокоено нестабильностью в Закавказье, которая провоцируется, в том числе желанием Грузии закрепиться в НАТО, передает ТАСС заявление главы МИД Сергея Лаврова.

РФ и Южная Осетия обеспокоены стремлением Грузии вступить в НАТО


Особое внимание мы уделили традиционно тесному внешнеполитическому взаимодействию между нашими странами. В ситуации, когда в регионе Закавказья, сохраняется нестабильность, в том числе провоцируемая попытками Грузии закрепиться в НАТО, а через это НАТО хочет закрепиться в регионе. В этой ситуации особенно важна слаженность действий России и Южной Осетии и, конечно, наших абхазских союзников,
сказал Лавров.


Мы будем и дальше работать вместе с целью нейтрализации угроз миру и безопасности в Закавказье,
– подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что «важнейшей площадкой для этих усилий были и остаются Женевские дискуссии по Закавказью», в рамках которых Россия продвигает главную задачу – «заключение договоренностей о неприменении силы».

Использованы фотографии: http://politikus.ru
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Комментарии 15

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  1. Горный стрелок Сегодня, 15:57
    Грузия и Аджарию решила потерять? Куда им в НАТО? В НАТО не принимают страны с территориальными проблемами...
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 16:00
      ...не будет Аджарии - не будет проблем laughing ....пущай чешут.....что это им даст кроме гемора со взносами?...или они всерьёз думают, что случись чего, кто то кинется за них подыхать? ну ну
      Чёрный
    2. DEZINTO Сегодня, 16:01
      В НАТО не принимают страны с территориальными проблемами...


      Но морковка должна перед носом висеть,...как и для другой страны развитой демократии.

      Кто - нибудь из представителей НАТО сказал им прямо? - "ребята не можем мы вас взять вы умные на всю голову и воюете на своей территории не возьмём по уставу не полагается да и нафиг не впились с таким гемороем." Нет никто не сказал - сказали только что "вопрос откладывается".

      Потому что морковка висит - осёл двигается.....
      DEZINTO
    3. Копчёный Сегодня, 16:01
      Сделают исключение. Сейчас время такое, придумать можно любое юридическое обоснование.
      Копчёный
      1. DEZINTO Сегодня, 16:07
        Сделают исключение. Сейчас время такое, придумать можно любое юридическое обоснование.


        Ну это тоже первое о чём я подумал, в принципе если надо будет - пфф кто сказал что бумажки для сша это прям незыблемо. Они даже на свою конституцию с которой так носятся наср...ли уже десять раз..... winked
        DEZINTO
        1. Partyzan Сегодня, 16:11
          Они даже на свою конституцию с которой так носятся наср...ли уже десять раз....
          закон курятника
          Partyzan
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:17
        Это все может продолжаться очень долго,но нужно быть ко всему готовыми...
        ОТДЕЛ
    4. Сергей-8848 Сегодня, 16:36
      Аджария тоже подумывала в то время. Подумала (выбрав 100 лари сразу), подумала, и с тех пор мается.
      Каждой горе на Кавказском хребте - даёшь свою гордость, независимость и армию! Особенно с тех пор, когда русские войска навсегда решили турецкий вопрос.
      Сергей-8848
    5. Югра Сегодня, 16:52
      Знакомые только что были в Аджарии.Там уже почти все турецкое.От отелей,магазинов,до людей с турецкими паспортами.Все-таки это родина Эрдогана...
      Югра
  2. Partyzan Сегодня, 15:58
    попытками Грузии закрепиться в НАТО
    а как же территориальные проблемы? recourse
    Partyzan
    1. Подрезчик Сегодня, 16:09
      Ничего, проблемы порешают быстро-откажутся! Уж больно им в НАТО охота, медом там намазано! fool
      Подрезчик
      1. Partyzan Сегодня, 16:15
        проблемы порешают быстро
        Partyzan
        1. Подрезчик Сегодня, 16:17
          Класс, в тему!!! good
          Подрезчик
  3. AlexTires Сегодня, 16:12
    от беспокойства, у ЮО есть хорошее лекарство - поступиться "суверенитетом" и войти в Россию на правах республики...
    AlexTires
    1. Чёрный Сегодня, 16:17
      Цитата: AlexTires
      от беспокойства, у ЮО есть хорошее лекарство - поступиться "суверенитетом" и войти в Россию на правах республики...

      Они давно ЗА...слово за Россией...
      Чёрный
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