Проект бронированной машины разминирования Char de Déminage Renault (Франция)



Боковая проекция машины



Вид сверху



Вид спереди

По материалам сайтов:

http://modelarchives.free.fr/

https://aviarmor.net/

http://thehound.egloos.com/

В свое время большое распространение получили наземные мины различных классов, предназначенные для исключения продвижения войск или техники противника. Закономерным ответом на это стало появление специальной техники или устройств, способных проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях. Значительная часть подобных разработок устроила военных и пошла в серию, тогда как другие проекты даже не сошли с чертежей. Ярким представителем последних является бронемашина разминирования Char de Déminage Renault, созданная французскими специалистами.Прогресс в области минного оружия и тактик его применения, наблюдавшийся в течение двадцатых и тридцатых годов прошлого века, привел к очевидным выводам. Ведущие армии Европы начали разработку специальной техники, способной проводить разминирование. Кроме того, создавались дополнительные устройства, предназначенные для монтажа на существующих боевых машинах. Сразу несколько проектов дополнительного оборудования и специальных машин были предложены французской компанией Renault. Один из них подразумевал создание бронетехники необычного облика, использующей достаточно смелые способы обезвреживания взрывных устройств.К сожалению, перспективный проект не дошел даже до стадии сборки макетов, не говоря уже о строительстве и испытаниях полноценных опытных образцов. Как следствие, значительная часть сведений о нем не сохранилась. Более того, в связи с достаточно ранним отказом от проекта конструкторы могли не успеть определить некоторые нюансы технического облика машины. В итоге до наших дней интереснейшая разработка дошла лишь в виде единственной схемы и не слишком объемного описания.По имеющимся данным, перспективный проект бронированной машины разминирования был предложен в последних месяцах 1939 года. Вероятно, появление такого предложения было прямо связано с недавним нападением гитлеровской Германии на Польшу. Успешная польская кампания Вермахта наглядно показала важность разнообразной бронетехники и современных методик ее применения. Одним из результатов этих событий стала активизация работ по созданию новых проектов боевых и вспомогательных машин в ряде европейских стран.Новый проект компании «Рено» получил достаточно простое название, отражающее как предназначение бронемашины, так и указывающее на ее разработчика, – Char de Déminage Renault («Танк разминирования фирмы Renault»). Именно под таким именем интересный образец остался в истории. Нередко, для простоты, полное название инженерной машины сокращают до CDR.Как следует из сохранившихся сведений, проект Char de Déminage Renault / CDR имел любопытные особенности, затрудняющие его точную классификацию. Основной задачей предложенной техники было проделывание проходов в минных полях противника. Вследствие этого ее можно было отнести к классу бронированных машин разминирования. В то же время, проектом предлагалось использование достаточно мощного бронирования и вооружения, похожего на применявшееся на некоторых танках того времени. Таким образом, с тем же успехом CDR можно было считать средним или даже тяжелым танком. В итоге получалась универсальная машина, способная пойти в бой, атаковать противника артиллерийским и пулеметным огнем, а также проделывать проход для другой военной техники и пехоты.К концу тридцатых годов уже были предложены и проверены на полигонах различные средства обезвреживания мин, однако специалисты компании Renault в своем новом проекте решили использовать иной принцип. По их задумке, минный трал следовало совместить с ходовой частью. Разрушение взрывных устройств должно было производиться при помощи гусениц бронемашины и дополнительного катка. Вероятно, за счет этого планировалось в некоторой мере упростить проект за счет отказа от отдельных навесных устройств. В то же время, необычное предложение привело к необходимости применения специфической конструкции корпуса и ходовой части.Из предложения инженеров следовало, что для наиболее эффективного проделывания проходов бронемашина разминирования нуждается в максимально широких гусеницах, между которыми будет находиться корпус минимальной ширины. Для создания подобной ходовой части можно было использовать некоторые имеющиеся наработки. В частности, для получения оптимальной компоновки гусеница должна была охватывать бортовую часть корпуса. Подобные компоновочные решения уже использовались в некоторых проектах французских танков и, в целом, не подвергались особой критике.Согласно сохранившейся схеме, танк-машина разминирования CDR должен был получить сравнительно крупный корпус сложной многоугольной конструкции. На известных схемах изображается конструкция, состоящая из ровных деталей разной формы, сопряженных друг с другом под разными углами. По мере развития проекта конструкция корпуса могла быть изменена тем или иным образом. При этом основные идеи проекта, по-видимому, не должны были претерпевать значительные изменения.Имеющиеся чертежи показывают, что танк Char de Déminage Renault должен был получить корпус, занимающий почти всю общую ширину машины. Большая его часть при этом охватывалась гусеницами. Обводы основной части корпуса определялись формой гусениц. В центре корпуса предусматривалась надстройка, необходимая для размещения некоторых устройств и агрегатов. По-видимому, корпус не планировалось разделять на отдельные объемы, как это предполагают традиционные компоновки. В центральной части корпуса должна была находиться силовая установка, за ней можно было расположить трансмиссию, а прочие объемы отдавались под вооружение и рабочие места экипажа.Основной агрегат корпуса, борта которого рассматривались в качестве опоры для ходовой части, своей формой заставлял вспомнить про ранние танки периода Первой мировой войны. Внутри гусениц располагался броневой короб требуемой ширины, имеющий вертикальный наружный борт. Лобовая его часть имела наклонную верхнюю деталь. Предусматривался вертикальный передний срез борта, переходящий в наклонную плоскость. Под защитой этой части борта находились элементы ходовой части. Корпус должен был получить горизонтальные крышу и днище. Корма бортовых агрегатов образовывалась крупным наклонным верхним листом и скосом борта. Там же планировалось выводить ведущее колесо.Передние части корпуса, охваченные гусеницей, незначительно выдавались вперед относительно центрального агрегата. Последний, в целом, повторял их форму в боковой проекции, но оснащался надстройкой, поднятой над их крышей. Для размещения требуемых устройств между гусеницами по всей длине бронемашины проходила надстройка прямоугольного сечения. В корме она имела уменьшенную высоту, для чего оснащалась наклонной крышей. Кормовая часть надстройки заметно выступала над наклонной крышей бортовых агрегатов. В центре надстройки должна была располагаться небольшая башенка.Вероятно, перспективная бронемашина разминирования должна была комплектоваться сравнительно мощным карбюраторным двигателем. Судя по решеткам вентиляции, изображенным на схеме, мотор помещался в центре корпуса. При помощи механической трансмиссии крутящий момент должен был выдаваться на кормовые ведущие колеса. Ходовая часть машины основывалась на более старых наработках. Впереди и сзади помещались крупные направляющие и ведущие колеса, а на днище бортовых агрегатов следовало монтировать большое число малоразмерных опорных катков. Планировавшийся к использованию тип подвески неизвестен.Одна из главных идей проекта CDR заключалась в использовании гусениц большой ширины, собранных из достаточно толстых и крупных траков. Именно при помощи гусениц боевая машина должна была разрушать мины. Подробные сведения о расчетных параметрах траков и иных подобных особенностях проекта отсутствуют. В деле обезвреживания мин гусеницам должен был помогать дополнительный каток. Его следовало поместить в передней части днища корпуса, между гусеницами. Таким образом, гусеницы должны были проделывать колейный проход, а каток делал его сплошным.Несмотря на свое инженерное предназначение, машина Char de Déminage Renault могла получить достаточно развитое вооружение для самообороны и атаки противника. В лобовом агрегате надстройки можно было разместить орудийную установку с пушкой калибром до 75 мм. В передней части бортов и кормовом элементе надстройки планировалось монтировать шаровые установки для пулеметов винтовочного калибра. Таким образом, экипаж мог бы обстреливать цели почти в любом направлении, за исключением небольших мертвых зон. При этом объекты в крупном секторе передней полусферы входили в зону ответственности 75-мм орудия.Состав экипажа неизвестен. Можно предположить, что под конической башенкой на надстройке помещался пост управления с рабочим местом механика-водителя. Наличие орудия требовало ввести в экипаж еще, как минимум, двух танкистов. Управление пулеметами могло возлагаться на двух или трех стрелков. Таким образом, по мере развития проекта, в состав экипажа могло входить не менее 5-6 человек. Их рабочие места, подобно танкам Первой мировой, распределялись по всем свободным объемам корпуса.Габариты и масса предложенной машины неизвестны. По некоторым данным, общая длина должна была незначительно превышать 4 м. В таком случае ширина и высота танка оказывались на уровне 1,2-1,5 м. Боевая масса могла быть не более 10-12 т, благодаря чему танк имел определенные шансы показывать высокую скорость на шоссе или пересеченной местности. Тем не менее, столь компактная машина вряд ли бы смогла взять на борт все желаемое оружие. Кроме того, ограниченные поперечные габариты негативным образом сказывались на ширине проделываемого прохода. Для получения прохода шириной 2,5-3 м пришлось бы пропорционально увеличить корпус с понятными последствиями для весовых характеристик и показателей подвижности.Предварительный вариант проекта Char de Déminage Renault был разработан в 1939 году, рассмотрен специалистами и сразу отложен в сторону. Несмотря на массу оригинальных идей и предполагаемый потенциал, реальное будущее предложенной конструкции выглядело, мягко говоря, сомнительным. С точки зрения практического применения необычный танк-машина разминирования имел массу самых серьезных недостатков, не позволявших полноценно решать основные задачи. Какая-либо переработка с целью получения приемлемых характеристик тоже не представлялась возможной, да и не выглядела целесообразной.Можно утверждать, что все главные проблемы проекта были связаны с не самым удачным предложением, лежавшим в его основе. По задумке создателей, бронемашина CDR должна была использовать «многофункциональные» гусеницы: они являлись и движителем, и средством обезвреживания взрывных устройств. Нетрудно догадаться, что реализация подобных принципов не выглядит простой даже с использованием нынешних материалов и технологий. По меркам конца тридцатых годов такие идеи вообще оказывались за гранью возможного. Для выполнения имеющихся планов следовало создать гусеницу с особо прочными траками и защищенными шарнирами, способными продолжать работу даже после серии взрывов. В противном случае разрушение гусеницы моментально превращало машину в неподвижную мишень для вражеской артиллерии.Тем не менее, вероятность подрыва мины под гусеницей танка-машины разминирования могла бы быть не слишком высокой. Увеличение ширины и, как следствие, площади гусеницы должно было привести к сокращению удельного давления на грунт. Таким образом, на мину передавался бы не слишком большой вес. Это могло бы защитить танк от подрыва, но вряд ли привело к уничтожению боеприпаса. Иными словами, машина разминирования не могла бы решать свою главную задачу.Создание требуемого давления на грунт и скрытые в нем мины тоже не позволило бы вести боевую работу с приемлемыми результатами. Если сведения о длине машины чуть более 4 м соответствует действительности, то даже для проделывания колеи, пригодной для прохода другой техники, требовалась бы работа, как минимум, двух бронемашин. Иными словами, и в таком случае не удалось бы получить желаемые результаты.Развитый комплекс вооружения в виде пушки и трех пулеметов вряд ли мог показывать высокую огневую мощь и боевую эффективность. Пушка могла бы вести огонь только в пределах небольшой части передней полусферы, а пулеметы предназначались для стрельбы вбок и назад. В условиях реального боя это самым серьезным образом ограничивало бы возможности бронемашины по самозащите или атаке вражеских целей.Не лучше обстояло дело и с защитой. Даже при применении толстой брони корпуса живучесть танка оставляла желать лучшего. При обстреле из передней полусферы имелась высокая вероятность поражения гусениц большого размера. Повреждение гусеницы в виде разрушения трака или шарнира могло привести к фатальным последствиям.Уже на стадии предварительного проектирования необычная бронированная машина разминирования Char de Déminage от компании Renault показала свою несостоятельность. Танк не имел реальных преимуществ, но при этом отличался целым рядом проблем и негативных особенностей. Кроме того, он оказывался слишком сложным для производства и эксплуатации. Как следствие, оригинальное предложение было отвергнуто сразу после подготовки предварительного проекта.Насколько известно, полноценный проект бронемашины разминирования CDR не разрабатывался и не предлагался французским военным. До строительства и испытаний опытного образца, естественно, дело не дошло. Следует отметить, что и при получении одобрения со стороны руководителей компании-разработчика проект CDR вряд ли мог прийти к реальным результатам. Всего через несколько месяцев после остановки работ Франция была вовлечена во Вторую мировую войну и вскоре была оккупирована. Эти события, вероятнее всего, привели бы к полной остановке уже начатых работ.Проект Char de Déminage Renault не вышел из стадии формирования общего облика и предварительной проработки. Тем не менее, и при раннем окончании он дал некоторые реальные результаты. Изучив необычное предложение, французские инженеры смогли установить, что подобный облик инженерной техники не имеет реальных перспектив, и его не следует развивать дальше. В дальнейшем, после освобождения, Франция уже не использовала такие идеи, хотя и пыталась создавать бронированные машины разминирования необычного вида.