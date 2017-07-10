17:37 10 июля

Тука: "Не рвите вышиванки. Доказательств присутствия российских войск на Донбассе нет"

Украинское информационное издание «Апостроф» публикует интервью с Георгием Тукой, который с 2014 по 2015 годы возглавлял одно из волонтёрских движений Украины, а июля 2015 по апрель 2016-го – так называемую Луганскую военно-гражданскую администрацию. В ходе интервью обсуждался круг вопросов, связанный с резким падением популярности Туки на Украине и с ситуацией в зоне боевых действий.

Тука: "Не рвите вышиванки. Доказательств присутствия российских войск на Донбассе нет"


Популярность Туки на Украине резко пошла на спад в связи с тем, что он начал, находясь в должности, говорить не то, что хотели слышать от него не только киевские власти, но и радикалы. Продолжает высказывать свою позицию Тука и сегодня. В частности, ответил экс-«губернатор» на вопрос о «присутствии российских войск и российских органов власти на Донбассе».


Вопрос журналиста:
Юридически мы не можем говорить об оккупации Донбасса, потому что там нет российских органов власти, я правильно понимаю?

Ответ Туки:
Формально - да. К тому же, мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии. Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им.


Чтобы снизить градус накала темы, разговор был в итоге переведён в излюбленное для укроСМИ русло с вопросом в стиле «когда нынешние хозяева Кремля окажутся на скамье подсудтимых трибунала в Гааге?»

Ответ Туки:
Откровенно говоря, я считаю, что это может быть какой-то посмертный процесс. Ну, ведь Путин уже далеко не парнишка. А эти процессы - они обычно идут годами. В то, что какой-то спецназ ООН десантом высадится в Кремле, арестует его и доставит в суд - в такой бред я не верю. Поэтому мне кажется, это, скорее всего, будет посмертно.



Использованы фотографии: ukr.media
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. tiredwithall Сегодня, 16:51
    Популярность Туки на Украине резко пошла на спад

    Катастрофа!!! Сейчас для любого человека - главное это популярность. Думаю, что если начнёт петь песенки по ТВ и в нете, то его дела поправятся.
    tiredwithall
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:00
      Павел hi он сглазил укроину wassat , и не видать ей теперь себя супердержавой crying А ведь так долго многие верили сказкам, войска наши под каждым кустом искали. .. lol и выходит, зазря? ??? belay
      Изгоняющий либероидов
      1. ЛукичЪ Сегодня, 17:05
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        А ведь так долго многие верили сказкам, войска наши под каждым кустом искали. .. и выходит, зазря? ???

        ну не судьба значит...
        ЛукичЪ
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:09
        российских войск на Донбассе нет

        А вот Русский дух есть и очень сильный!(со всеми вытекающими следствиями ) И он скоро пойдет в наступление и этого очень боятся киевская хунта и их хозяева за океаном..
        ОТДЕЛ
        1. Комментарий был удален.
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:53
    "Колорад " wassat "мегаватник " wassat убивец иллюзий о светлом будущем wassat Тут нужна мегагеляка lol , как же не замечали в сбу такого матерого мегашпигуна wassat ?????
    Изгоняющий либероидов
    1. Чёрный Сегодня, 17:09
      Куда ветер перемен дунет, туда эта Тука задницу и подставляет... laughing ...как говориться и рыбку съесть и на лошадке покататься laughing
      Чёрный
  3. volodya Сегодня, 17:06
    Подвела хохлов тука!
    volodya
  4. DEZINTO Сегодня, 17:11
    Танковые колонны же! Дивизии же маневрировали вдоль и поперёк Мариуполя! ........как нет....??
    DEZINTO
    1. ЛукичЪ Сегодня, 17:32
      Цитата: DEZINTO
      Дивизии же маневрировали вдоль и поперёк Мариуполя! ........как нет....??

      не так и не там маневрировали
      ЛукичЪ
  5. Masya Masya Сегодня, 17:11
    Неужели глазоньки открылись? recourse или просто вышиванки жаль стало? lol
    Masya Masya
  6. Вал31rus Сегодня, 17:34
    первый пошел...
    Вал31rus
Картина дня