Тука: "Не рвите вышиванки. Доказательств присутствия российских войск на Донбассе нет"

Юридически мы не можем говорить об оккупации Донбасса, потому что там нет российских органов власти, я правильно понимаю?

Формально - да. К тому же, мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии. Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им.

Откровенно говоря, я считаю, что это может быть какой-то посмертный процесс. Ну, ведь Путин уже далеко не парнишка. А эти процессы - они обычно идут годами. В то, что какой-то спецназ ООН десантом высадится в Кремле, арестует его и доставит в суд - в такой бред я не верю. Поэтому мне кажется, это, скорее всего, будет посмертно.