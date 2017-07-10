Тука: "Не рвите вышиванки. Доказательств присутствия российских войск на Донбассе нет"
Украинское информационное издание «Апостроф» публикует интервью с Георгием Тукой, который с 2014 по 2015 годы возглавлял одно из волонтёрских движений Украины, а июля 2015 по апрель 2016-го – так называемую Луганскую военно-гражданскую администрацию. В ходе интервью обсуждался круг вопросов, связанный с резким падением популярности Туки на Украине и с ситуацией в зоне боевых действий.
Популярность Туки на Украине резко пошла на спад в связи с тем, что он начал, находясь в должности, говорить не то, что хотели слышать от него не только киевские власти, но и радикалы. Продолжает высказывать свою позицию Тука и сегодня. В частности, ответил экс-«губернатор» на вопрос о «присутствии российских войск и российских органов власти на Донбассе».
Вопрос журналиста:
Ответ Туки:
Чтобы снизить градус накала темы, разговор был в итоге переведён в излюбленное для укроСМИ русло с вопросом в стиле «когда нынешние хозяева Кремля окажутся на скамье подсудтимых трибунала в Гааге?»
Ответ Туки:
Популярность Туки на Украине резко пошла на спад в связи с тем, что он начал, находясь в должности, говорить не то, что хотели слышать от него не только киевские власти, но и радикалы. Продолжает высказывать свою позицию Тука и сегодня. В частности, ответил экс-«губернатор» на вопрос о «присутствии российских войск и российских органов власти на Донбассе».
Вопрос журналиста:
Юридически мы не можем говорить об оккупации Донбасса, потому что там нет российских органов власти, я правильно понимаю?
Ответ Туки:
Формально - да. К тому же, мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии. Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им.
Чтобы снизить градус накала темы, разговор был в итоге переведён в излюбленное для укроСМИ русло с вопросом в стиле «когда нынешние хозяева Кремля окажутся на скамье подсудтимых трибунала в Гааге?»
Ответ Туки:
Откровенно говоря, я считаю, что это может быть какой-то посмертный процесс. Ну, ведь Путин уже далеко не парнишка. А эти процессы - они обычно идут годами. В то, что какой-то спецназ ООН десантом высадится в Кремле, арестует его и доставит в суд - в такой бред я не верю. Поэтому мне кажется, это, скорее всего, будет посмертно.
Использованы фотографии: ukr.media
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