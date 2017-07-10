Столтенберг открыл в Киеве представительство НАТО на Украине

НАТО и в дальнейшем будем оказывать практическую и политическую помощь Украине. Мы стоим плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность и будем продолжать и углублять свою практическую поддержку Украине во многих сферах

Новое помещение, новые условия работы представительства НАТО дадут возможность еще эффективнее работать нам вместе, чтобы помочь Украине в процессе ее реформирования и повышения уровня обороноспособности этой страны