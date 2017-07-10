Столтенберг открыл в Киеве представительство НАТО на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял участие в церемонии открытия в Киеве нового здания представительства альянса на Украине. Как сообщает газета Укринформ , в церемонии открытия приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Выступивший на открытии представительства НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет усиливать поддержку Украины.
Он сообщил, что в новом помещении представительства НАТО в Украине также разместятся Офис связи НАТО и Центр информации и документации НАТО.
Он выразил надежду, что после создания для работников НАТО в Украине улучшенных условий труда партнерство с НАТО станет еще более тесным, а сотрудничество будет практичным и плодотворным.
Выступивший на открытии представительства НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет усиливать поддержку Украины.
НАТО и в дальнейшем будем оказывать практическую и политическую помощь Украине. Мы стоим плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность и будем продолжать и углублять свою практическую поддержку Украине во многих сферах- заявил Столтенберг.
Он сообщил, что в новом помещении представительства НАТО в Украине также разместятся Офис связи НАТО и Центр информации и документации НАТО.
Новое помещение, новые условия работы представительства НАТО дадут возможность еще эффективнее работать нам вместе, чтобы помочь Украине в процессе ее реформирования и повышения уровня обороноспособности этой страны- отметил генсек НАТО.
Он выразил надежду, что после создания для работников НАТО в Украине улучшенных условий труда партнерство с НАТО станет еще более тесным, а сотрудничество будет практичным и плодотворным.
Использованы фотографии: https://www.ukrinform.ru/
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