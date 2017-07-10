17:38 10 июля

Столтенберг открыл в Киеве представительство НАТО на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял участие в церемонии открытия в Киеве нового здания представительства альянса на Украине. Как сообщает газета Укринформ , в церемонии открытия приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Выступивший на открытии представительства НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет усиливать поддержку Украины.


НАТО и в дальнейшем будем оказывать практическую и политическую помощь Украине. Мы стоим плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность и будем продолжать и углублять свою практическую поддержку Украине во многих сферах
- заявил Столтенберг.

Он сообщил, что в новом помещении представительства НАТО в Украине также разместятся Офис связи НАТО и Центр информации и документации НАТО.

Новое помещение, новые условия работы представительства НАТО дадут возможность еще эффективнее работать нам вместе, чтобы помочь Украине в процессе ее реформирования и повышения уровня обороноспособности этой страны
- отметил генсек НАТО.

Он выразил надежду, что после создания для работников НАТО в Украине улучшенных условий труда партнерство с НАТО станет еще более тесным, а сотрудничество будет практичным и плодотворным.

Использованы фотографии: https://www.ukrinform.ru/
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Комментарии 1

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  1. cniza Сегодня, 17:37
    Он выразил надежду, что после создания для работников НАТО в Украине улучшенных условий труда партнерство с НАТО станет еще более тесным, а сотрудничество будет практичным и плодотворным.


    Украине НАТО не поможет , а новое здание , как и чиновники , только для осваивания бюджета.
    cniza
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