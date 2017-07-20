«Храбрецы». Итальянские штурмовые части в Первую мировую. Часть 1

Штурмовые части (Ардити) - элитные части королевской итальянской армии. Порождены они были, с одной стороны, реалиями позиционной войны, а с другой – являлись попыткой противопоставить более качественному противнику хоть какой-то адекватный ответ на, в общем-то, безрадостном фоне итальянского участия в Первой мировой войне.Ардити (буквально «храбрец») в последние годы мировой войны виделись командованию итальянской армии средством преодоления сложившегося позиционного тупика, помноженного на специфику горной войны, - способным принести итальянской армии долгожданную победу.Подразделения Ардити комплектовались особым образом, при подготовке бойцов использовались специальные методы обучения, они оснащались специальным оружием, униформой, обладали привилегиями, широко применялось материальное стимулирование солдат и офицеров. По сути дела впервые в истории итальянский солдат в концентрированной форме подвергся специальному обучению и подготовке - как психологической, так и физической. Среди штурмовиков активно прививался дух корпоративного единства и боевого товарищества.Штурмовые части и подразделения в годы Первой мировой войны существовали в германской, австро-венгерской, русской и других армиях, но именно итальянская армия практиковала массирование штурмовых войск: в рядах итальянской армии появляется штурмовая дивизия, в конце войны развернутая в корпус. Ни в одной армии тех лет не наблюдалось создание штурмовых соединений такого масштаба. Соединение было создано в расчете на решение серьезной ударной задачи – оно должно было осуществить на широком фронте глубокий прорыв обороны противника, в который затем входила основная масса пехоты.О том, насколько тщательно был поставлен вопрос о штурмовых войсках в итальянской армии, говорит и создание кодекса (10 заповедей) бойца Ардити. 10 заповедей были сформулированы командиром Штурмового армейского корпуса генералом Ф. С. Грациоли [Angelo L. Pirocchi. Italian Arditi. Elite Assault Troops 1917-1920. London, 2004. Р. 5] в июне 1918 г.В заповедях отмечалось, что наименование «Ардити» означает храбрость, верность и силу. Главная задача Ардити – победить любой ценой, доказать, что никто не может противостоять итальянскому бойцу. Важнейшее значение для победы имеют не вооружение и численность, а смелость и дисциплина. Ардити должен понимать, что его победа находится за последней траншеей противника, и он не должен бояться смело атаковать – а если враг окружает, то нужно окружить врага. Грамотная оценка ситуации на поле боя и помощь товарищу играют важнейшую роль в сражении, также как и адекватное применение имеющегося оружия – винтовки, пулемета, кинжала и ручных гранат. Заповеди отмечали, что нужно защищать свое оружие – и тогда оно защитит тебя. Действия в тылу противника имеют ключевое значение – ведь страх врага способствует успеху в бою. Заповеди требовали от Ардити быть свирепым в бою, но великодушным к побежденному. Наконец, лучшая награда для Ардити – улыбки и поцелуи прекрасных итальянок, которые с нетерпением ждут возвращающихся с победой штурмовиков.Уже в 1914 г. на уровне полкового звена итальянской армии появляются подразделения Esploratori (то есть не только за год до вступления Италии в мировую войну, но и раньше чем аналогичные подразделения появились в других европейских армиях). Подразделения проходили специальную подготовку и предназначались для разведки и проделывания проходов в проволочных заграждениях. Esploratori также должны были во время боя прикрывать фланги и заманивать в засады патрули противника.После вступления Италии в мировую войну 24 мая 1915 г. каждому альпийскому батальону и пехотному полку был придан взвод Esploratori. Взвод включал в свой состав 4 офицера и 80-90 унтер-офицеров и рядовых со всеми необходимыми средствами обеспечения (велосипеды, вьючный транспорт, санитарное имущество). Бойцы этих взводов были хорошо обучены, отличаясь личной храбростью.Первые же месяцы участия Италии в боевых действиях потребовали пересмотреть боевые функции Esploratori. В обстановке позиционной войны горного ТВД (спецификой Итальянского фронта было отсутствие маневренного этапа боевых действий, как на прочих фронтах – сразу установилась позиционная война) им оставалось все меньше и меньше возможностей проявить себя.Слабое оснащение и взводный уровень Esploratori привели к недостаточной боевой эффективности подразделений. Штурмовые взводы применялись лишь для решения локальных задач в ходе окопной войны, штурма застав противника и взятия «языков».В 1915 г. на фронте появляется рота Esploratori – она просуществовала до весны следующего года. После того как в апреле 1916 г. в ходе ожесточенных боев на горе Освальдо она понесла огромные потери, в мае рота расформировывается.В 1915 - 16 гг. в составе итальянской армии действовали и т. н. «роты смерти» - они укомплектовывались добровольцами и предназначались для прокладывания дороги атакующим пехотинцам – прежде всего для проделывания проходов в заграждениях противника. Бойцы этих рот оснащались специальными шлемами, щитами, кирасами (прообраз бронежилета), особыми наколенниками и обувью.Бойцы «рот смерти» имели также саперный инструмент (прежде всего ножницы для разрезания проволоки) и взрывчатку (закладывалась под заграждения противника). От защитного снаряжения вскоре отказались – весило оно много, а от шрапнели и пуль защищало слабо. От самих «рот смерти» отказались в конце 1916 года – когда тяжелые минометы и усилившаяся итальянская артиллерия становятся основным инструментом разрушения вражеских проволочных заграждений.Сложившаяся за 2 года войны безысходная и малоперспективная фронтовая обстановка, наряду с гибелью ядра армии мирного времени, вызвала падение боеспособности итальянских войск, потребовав применения новых методов и форм вооруженной борьбы. Требовалось осмыслить практику применения штурмовых частей противника и реализовать фронтовой опыт своих офицеров. К категории передовых офицеров-фронтовиков относились Басси и его бригадный командир Грациоли.Именно Басси сформировал первый взвод Ардити, проявивший себя в ходе штурма горы Сан-Марко. 14. 05. 1917 г. ему же было поручено сформировать штурмовую роту. К 25-му июня рота боеготова, а ее командиром был назначен подполковник Джузеппе А. Басси.Уже на следующий день Верховным командованием был отдан приказ о сформировании при каждой армии батальона Ардити – по германскому образцу (в дальнейшем на армию могло приходиться и несколько штурмовых батальонов).Сразу реализовать на практике этот приказ смогла только 2-я армия.5-го июля в ней появляется 1-й штурмовой батальон (Reparto), а 10-го июля была основана и первая школа Ардити – ее возглавил Басси.4-я армия формирует штурмовой батальон к концу июля.Процесс пошел, и к октябрьским боям при Капоретто уже было сформировано 20 батальонов (еще 6 формировалось). Так, в октябре 1917 г. в состав 2-й армии входили 1-15-й штурмовые батальоны.В результате больших потерь осени 17-го, которые привели к гибели, слиянию и расформированию штурмовых батальонов, к январю следующего года в рядах итальянской армии насчитывался 21 батальон Ардити.Весной 1918 года батальоны придаются армейским корпусам - из расчета 1 батальон на корпус. Соответственно, как правило, количество штурмовых батальонов стало соответствовать количеству армейских корпусов. Так, в 1-й армии имелось 8, во 2-й армии – 2, в 3-й и 4-й армиях – по 4, в 5-й армии – 3 штурмовых батальона [Ibid. p. 10].10-го июня решено сформировать Штурмовой армейский корпус (командиром стал Грациоли) в составе штурмовой и 6-й чешской дивизий. В штурмовую дивизию были включены 9 штурмовых батальонов. После июньского наступления австрийцев чешская дивизия была удалена из состава корпуса.В состав Штурмового армейского корпуса входили 1-я и 2-я штурмовые дивизии – всего 12 штурмовых батальонов (по 6 в дивизии) и 6 батальонов берсальеров (по 3 в дивизии). В каждой штурмовой дивизии также существовали подразделения поддержки – по 3 пулеметные роты, моторизованные, кавалерийские и карабинерные подразделения (последние выполняли функции военной полиции). В качестве корпусных частей существовали также подразделения связи, карабинеров, химиков, расчеты 8-ми 37-мм орудий (4 орудия в дивизии) и др. Всего в Штурмовом армейском корпусе насчитывалось 324 офицера и 10992 бойца (с частями поддержки – 392 офицера и 11262 нижних чина). Масштабность нового соединения на пользу элитности Ардити не пошла - наблюдается постепенное выравнивание уровня Штурмового корпуса с обычными армейскими корпусами.Действовали и отдельные батальоны Ардити, интегрированные в состав армейских корпусов. Штурмовой батальон штата 1917 г. состоял из трех штурмовых рот (всего свыше 700 человек) по 4 взвода (три стрелковых и один специальный) в каждой. В каждой роте - 5 офицеров, 214 бойцов, 2 станковых и 8 ручных пулеметов. Таков стандартный состав трех штурмовых рот, но при третьей роте, кроме того, состоял взвод из двух 65-мм орудий (офицер при 37 артиллеристах). Кроме трех боевых рот в состав батальона штата 1917 года входила запасная рота обычного состава, но при ней находился огнеметный взвод (15 огнеметов и 27 бойцов).По штату 1918 года огневая мощь штурмового батальона значительно возрастает. В состав каждой из трех штурмовых рот теперь входили по 4 штурмовых взвода и 2 пулеметных отделения (5 офицеров, 208 бойцов, 12 ручных пулеметов). Теперь в состав батальона также включены: пулеметная рота (8 станковых пулеметов - 3 офицера и 135 бойцов), три огнеметных отделения (18 огнеметов - 3 офицера и 45 солдат), минометный взвод – заменил взвод 65-мм орудий (4 миномета при офицере и 27 рядовых), подразделение снабжения (58 человек). Теперь численность штурмового батальона приближалась к 1000 человек, сравнявшись со стандартной численностью армейского пехотного батальона (но при большей огневой мощи Ардити).Каждый Ардити был вооружен кавалерийским карабином Мошетто образца 1891 г. или карабином той же системы для специальных войск. «Матерью» обоих карабинов являлась стандартная армейская винтовка системы Манлихер-Каркано. Стрелковое оружие Ардити было заметно короче армейской винтовки (920 мм против 1280) и легче (3,1 кг вместо 3,8 кг и даже 4,1 кг со штыком) при таких же характеристиках. Причем, бойцы предпочитали кавалерийский карабин (имевший складывающийся штык) специальному (со стандартным штыком). Часть солдат (прежде всего в запасных и учебных подразделениях) была вооружена стандартными армейскими винтовками, на передовой не редкостью было трофейное оружие.Пулеметчики, огнеметчики, унтер-офицеры и офицеры штурмовых частей имели на вооружении тяжелый 6-зарядный 10,35-мм револьвер Бодео образца 1889 г. Среди офицеров были популярны 9-мм автоматические пистолеты Глизенти образца 1910 г., Бриксиа образца 1912 г., а также только появляющаяся Беретта.Каждый Ардити независимо от функциональных обязанностей и воинского звания имел кинжал – один из отличительных аксессуаров штурмовика.Это оружие хорошо подходило для тактики боя Ардити: оно было более эффективным, чем стандартный штык, легче и с удобной рукояткой, и, конечно, идеально подходило как бесшумное оружие внезапного удара. Причем среди австро-венгерских солдат бытовало мнение, что Ардити являлись специалистами по кинжалам, так как якобы прибыли с Сицилии - региона, известного искусством фехтования и поединками на ножах.Кинжал был изготовлен из укороченного штыка старой итальянской винтовки Веттерли-Витали образца 1870 г. Рукоятки кинжалов отличались широким разнообразием. Некоторые кинжалы произошли от стандартного штыка образца 1891 г. или от захваченных штыков австрийской винтовки Манлихер. Часто солдаты использовали трофейные австрийские кинжалы.Стандартным оружием Ардити являлись ручные гранаты самых различных образцов. Применялись системы Тевенот, Олергон, как отечественного, так и иностранного (в основном французского) производства. Средний вес гранат – 400 грамм (в том числе 150-160 грамм взрывчатого вещества), радиус действия – 10-15 метров. Каждый Ардити был оснащен в среднем 12-ю ручными гранатами.В качестве ручного пулемета применялся 9-мм Фиат 15-й модели (он еще именовался «Вилар Пероза»).Скорострельность пулемета - 25 выстрелов в секунду, длина - 54 см, вес - 6,5 кг. От тяжелого щита отказались. Обслуживался пулемет 4 солдатами, носимый боекомплект – 5000 патронов. Боепитание осуществлялось от коробчатых 25-патронных магазинов. Пулемет был двухствольный, что обеспечивало практическую скорострельность до 1,5 тыс. выстрелов в минуту. Небольшая длина ствола, серьезная масса и чрезмерно высокий темп стрельбы привели к снижению точности стрельбы, но в качестве автоматического оружия скоротечного ближнего боя он зарекомендовал себя неплохо.В качестве станкового использовался итальянский стандартный армейский 6,5-мм пулемет Фиат-Ревелли образца 1914 г. Пулемет имел магазин на 50 патронов, теоретическая скорострельность 500 выстрелов в минуту, вес 38,5 кг (17 тело пулемета и 21,5 - тренога). Каждый пулемет обслуживался 8 солдатами, носимый боекомплект 6000 патронов (еще 14000 в обозе).