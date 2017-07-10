20:06 10 июля

ПАК ФА: секреты новейшего истребителя 5-го поколения

Работы по созданию российского многофункционального истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) начались в 1999 году. Предполагалось, что новый самолет заменит истребители Су-27 и перехватчики МиГ-31.

По сравнению с предыдущими поколениями, ПАК ФА обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя.

Работы по созданию машины ведет ОКБ им. Сухого, опытные образцы строит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина. ВКС РФ планируют заказать сразу 10 таких истребителей.




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Комментарии 10

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  1. leybshtandartss Сегодня, 18:35
    отличный самолёт )) пройдёт лет 15\20 когда пилоты нанем начнут летать
    leybshtandartss
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:45
      ПАК фа всего лишь платформа для отработки летательных аппаратов следующего поколения...сколько шума ...сколько трепа...а что за всем этим стоит???...черт его знает...зачем вообще испытывают эту платформу?...это же колоссальные деньги.
      Тот же ЛЕХА
    2. svp67 Сегодня, 18:47
      Цитата: leybshtandartss
      отличный самолёт )) пройдёт лет 15\20 когда пилоты нанем начнут летать

      Да Вы правы, самолет действительно получается отличный и увы, но белорусским пилотам придется явно подождать своей очереди, что бы на нем летать.
      svp67
      1. leybshtandartss Сегодня, 18:48
        да я про российских пилотов
        leybshtandartss
        1. svp67 Сегодня, 18:51
          Цитата: leybshtandartss
          да я про российских пилотов

          А сейчас на них марсиане летают? У Вас явно что то не в порядке с логикой.
          svp67
          1. leybshtandartss Сегодня, 18:54
            Не у меня всё в порядке.Я чо хочу сказать массово в войска внедрить врятли сможете может по 10 штук в год отсил 15\20
            leybshtandartss
            1. svp67 Сегодня, 18:57
              Цитата: leybshtandartss
              Не у меня всё в порядке.Я чо хочу сказать массово в войска внедрить врятли сможете может по 10 штук в год отсил 15\20

              Во первых, пока он массово нам и не нужен. А во вторых, по словам Командующего ВКС и Заместителя МО - принимать их будут по-эскадрильно.
              svp67
    3. venik Сегодня, 18:55
      Цитата: leybshtandartss
      отличный самолёт )) пройдёт лет 15\20 когда пилоты нанем начнут летать

      =========
      Да, собственно говоря УЖЕ летают!!!
      venik
      1. leybshtandartss Сегодня, 18:57
        Летают ) Летчики испытатели
        leybshtandartss
        1. svp67 Сегодня, 19:03
          Цитата: leybshtandartss
          Летают ) Летчики испытатели
          Да, но они ЛЕТЧИКИ, в первую очередь и их количество сейчас уже достаточное, что бы при начале поставок этого самолета в войска помочь его быстрейшему освоению.
          svp67
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