ПАК ФА: секреты новейшего истребителя 5-го поколения

Работы по созданию российского многофункционального истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) начались в 1999 году. Предполагалось, что новый самолет заменит истребители Су-27 и перехватчики МиГ-31.По сравнению с предыдущими поколениями, ПАК ФА обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя.Работы по созданию машины ведет ОКБ им. Сухого, опытные образцы строит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина. ВКС РФ планируют заказать сразу 10 таких истребителей.