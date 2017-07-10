Что стоит за десантом в Киев Тиллерсона со свитой из генсеков?

Для деэскалации конфликта на востоке Украины, необходимо чтобы Россия сделала первый шаг. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе совместной пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Комментирует генерал-полковник, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.