20:07 10 июля

Что стоит за десантом в Киев Тиллерсона со свитой из генсеков?

Для деэскалации конфликта на востоке Украины, необходимо чтобы Россия сделала первый шаг. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе совместной пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Комментирует генерал-полковник, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.




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Комментарии 1

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 18:46
    Ню ню ...посмотрим кто смеется последний.
    Тот же ЛЕХА
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