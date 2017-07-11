"Курильский" мечтатель и партнёр "Иннопрома-2017"

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге проходит международная выставка «Иннопром-2017». Сегодня сочетание слов «международная... в России» снова воспринимается как нечто обыданное, хотя не прошло и двух полных лет с того момента, как один небызызвестный темнокожий мужчина объявлял о «полной изоляции России». В России прекрасно помнят слова Обамы о том, что Россия – чуть ли не изгой, и что это стало возможно благодаря «санкционной политике Соединённых Штатов и их союзников». Сегодня такие заявления выглядят уже даже не смешно. В таких случаях вообще смеяться – большой грех. Тем более, что человека уже нет с нами... ну, в смысле нет на президентском посту.Интересно то, что спустя два года после того громкого обамовского заявления об «изолированной России» ситуация перевернулась фактически с точностью до наоборот. Поводом послужил гамбургский саммит «Большой двадцатки», который после его окончания западные журналисты нарекли «Саммитом девятнадцати». Имеется в виду то, что изолированной на саммите оказалась американская делегация, «благодаря политике Трампа». И впрямь удивительно... Всего каких-то два года – и те, кто громко аплодировал словам Обамы об изоляции России, сами рождают тезис об изоляции трамповской Америки. Чудеса, да и только... Сами себя перехитрили, сами себя высекли. А кто виноват? Конечно, Путин.Ну, так он же, по абсолютному убеждению Запада, выбрал Трампа, не американский же народ наряду с выборщиками...В общем, их дело. Возвращаемся к теме международной технологической выставки «Иннопром», которая проводится в крупнейшем городе Уральского федерального округа. Выставка по-настоящему масштабна. Это, конечно, не всепланетарное Экспо, но показатели тоже весьма впечатляющие. Участники – компании из 59 российских регионов и из 95 стран мира - компании, занятые в сфере технологических разработок, промышленном производстве, продвижении новых технологий. Среди участников – отнюдь не только представители бизнеса. Политические круги (куда же без них в современной системе рыночной экономики, в которую мы то ли вошли, то ли вляпались) представлены федеральными министрами, региональными руководителями, правительствами. Президент Владимир Путин тоже «вмешался».И тут, пожалуй, главным будет отметить страну, которая вызвалась быть бизнес-партнёром выставки в России. А страна эта – Япония.Японские «товарищи», и вряд ли это можно не заметить, пытаются прикладывать все усилия, чтобы продемонстрировать не столько своё желание быть бизнес-партнёром России, сколько «телесный зуд» по поводу получения контроля над Южными Курилами. Сегодня куда, простите, ни плюнь – везде японские «партнёры», которые вдруг объявили о своей заинтересованности российским рынком: от Дальнего Востока до Воронежа и Москвы. То медицинские центры открывают, то автомобильное производство (пример – Toyota) собираются локализовать.В этой связи всего один вопрос к японским «партнёрам»: уважаемые японские «партнёры», вы это всё сейчас серьёзно? И выставки в РФ поддерживаете, и в бизнес-«поводыри» готовы записаться?Это можно было бы воспринимать всерьёз, если бы не одна деталь. По какой логике можно в одно и то же время заявлять о «всестороннем партнёрстве», «поддержке» структур российского бизнеса, здравоохранения, образования и сохранять антироссийские санкции? Восток – дело тонкое, это в России знают, но неужели настолько тонкое, что в Токио всерьёз рассчитывают, что если отдельно взятый директор отдельно взятого японского концерна объявил об интересе к российскому рынку и российским производственным мощностями, то мы тут такие: «Курилы?.. Ой, делов-то... Да забирайте. Лучше Тойоту у нас локализуйте. Хотим-хотим».В чём партнёрство? В том, что одно рукой подкидываете откровенное дерьмецо, включая финансирование милитаризации майданной Украины, а другой – пытаетесь поглаживать Россию, намекая на Курилы... Так подпишите для начала мирный договор, отмените санкции, признайте Россию в нынешних границах. Или упор идёт на бизнес-элиты, для которых, как обычно бывают, инвестиции не пахнут. Кстати, в чём инвестиции?Из обозначенных целей партнёрства в ходе «Иннопрома-2017»:Повысить статус торгово-экономического партнерства.В общем, как всегда в последнее время: «сотрудничайте с нами, мы вам дадим вооооот столько всего вкусного..., а санкции отменять не можем, так как Большой Брат не смыкает очей своих»То есть, изолировали, изолировали, а получилось, что теперь отводят глаза как тот «голубой воришка», продолжая тихо делать своё дело, и тихим голосом нашёптывая: я тут не при чём... я, мол, теперь ваш партнёр – поглядите сколько компаний к вам в Екатеринбург привёз.Это те, что с суммарным кредитным долгом свыше полутриллиона долларов?.. Ах да, именно это сегодня в мировой экономике и называется «инвестициями» - взять кредит у того же Большого Брата под фактически нулевой процент, имея невероятно высокий кредитный рейтинг от «независимых агентств» как своеобразный бонус за американскую оккупацию Японии, затем заявить, что это «для себя», а потом прийти в Россию и сказать, что мы, мол, как бы готовы инвестировать в ваши проекты. При этом пальцем ковыряя карту в районе Курильской гряды.В конце концов, мы здесь в России не гордые. Приходить с бизнес-проектами и инновациями – мы только за. Торговля и обмен опытом – вещь в любом случае крайне полезная. А по поводу Курил – так и продолжайте ковырять пальцем карту. Ну в самом деле, не можем же мы, какая-то «изолированная страна-бензоколонка с разорванной в клочья экономикой», пойти на уступки ранее того, как пойдёт на уступки самая наидемократичнейшая и исключительная во Вселенной держава – США. Может, господин Абэ - "курильский" мечтатель, - покамест локализуете производства "Ниссан Джук" где-нибудь на Гавайях – глядишь, американцы на радостях и покинут Окинаву...