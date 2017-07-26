«Храбрецы». Итальянские штурмовые части в Первую мировую. Часть 3

Тактическая подготовка Ардити осуществлялась в специальных городках, где были построены препятствия - например, бункеры, пулеметные позиции, долговременные огневые сооружения, траншеи и коммуникации. Часть занятий проводилась под живым огнем, чтобы приучить бойцов к звукам вражеского оружия и к чувству нахождения под огнем. Впоследствии осуществлялись комплексные упражнения, включающие в себя реальные атаки на макет австро-венгерской сторожевой заставы, проводимые под живым огнем. Атаки проводились днем и ночью (под лучами прожекторов) и повторялись многократно - чтобы отработать идеальную координацию действий между стрелками, артиллеристами и пулеметчиками. Взаимодействие отрабатывалось до автоматизма. Занимались Ардити и штыковым боем, боем на кинжалах.Осуществлялись и спортивные состязания.Ежедневные бег и гимнастика (в том числе прыжки через веревки, изгороди из колючей проволоки, стены, столы и т. д.) готовили солдат к преодолению препятствий на поле боя. Офицеры организовывали турниры (по борьбе, футболу, бегу и боксу) – они способствовали выработке духу товарищества и спайки между бойцами. Уроки плавания также были полезны штурмовикам. Отличившихся награждали призами.Уже бойцы подразделений Esploratori при униформе своих частей имели отличительный знак, представляющий собой шестиконечную звезду, которая носилась на левом рукаве.Полноценная униформа штурмовых войск появилась после формирования батальонов Ардити в 1917 году. В соответствии с инструкцией подполковника Басси, униформа Ардити должна была соответствовать двум критериям: во-первых, быть удобной и подходящей для нужд солдата-штурмовика и, во-вторых, быть легко узнаваема, чтобы идентифицировать солдата как бойца специального подразделения.В качестве кителя Басси выбрал китель берсальеров образца 1910 г. с двумя нагрудными карманами и большим карманом сзади (который был полезен для того, чтобы носить ручные гранаты) на потайных застежках. Главное изменение заключалось в наличии значительного отворота и в форме воротника. Китель был единым для всех Ардити независимо от чина, хотя на фотографиях часто можно увидеть некоторых офицеров в кителях с четырьмя карманами (были добавлены два кармана по талии), или в униформах, сшитых на заказ.Эмблема штурмовых войск представляла из себя петлицы на воротнике в виде языка пламени (ярко-черные двойные полосы) со стандартной пятиконечной серебряной звездой итальянской королевской армии – эмблемой Савойской династии.В честь предка Басси, Пьетро Ф. Кальви (он был героем итальянского Сопротивления, казненным в 1855 г. австрийцами, и носил галстук - бабочку в знак солидарности с карбонариями) офицеры Ардити получили в качестве элемента униформы черный галстук. Если подразделение Ардити было сформировано из бойцов альпийских войск или берсальеров, то петлицы должны были быть зелеными или темно-красными соответственно. Пулеметчики носили такие же петлицы, как и их армейские товарищи, но на прямоугольной подкладке синего цвета.Бойцы штурмовых частей носили (как и берсальеры) под кителем серо-зеленую шерстяную водолазку. В теплую погоду надевались серо-зеленые рубашки с галстуком – бабочкой, а в холодную – свитера. Фактически, особенно после Капоретто, из-за нехватки форменных рубашек выдавались серо-зеленые фланелевые и даже белые хлопковые рубашки.Брюки были легкими и удобными, длина - до колена (образца 1909 года для альпийских войск либо 1910 года для берсальеров). Они имели два косых кармана и пояс. Вместо серо-зеленых шерстяных армейских портянок носились шерстяные носки, которые были более удобными, более теплыми и простыми в эксплуатации, хотя многие Ардити продолжали носить портянки. Бойцы штурмовых частей обычно носили ботинки стиля «альпино» (образца 1912 г.), подбитые гвоздями.Первоначально головным убором для солдат являлось стандартное армейское кепи образца 1915 г. или шляпа образца 1907 г. Но после Капоретто головном убором рядового штурмовика стала черная фетровая шапка, напоминающая двухцветные шапки берсальеров. Офицеры и унтер-офицеры остались в шляпах образца 1907 г.Ардити - альпийцы носили фетровые шляпы в стиле «альпино». Шляпы были украшены перьями - вороньими (у рядовых) и орлиными (у офицеров), а стандартные знаки отличия заменялись на эмблемы Ардити. Не ясно, стали ли штурмовики-берсальеры носить черные шапки или продолжали носить их двуцветный берсальерный вариант (существуют доказательства обеих версий).Существовало две различных модели эмблем на кепи. Первая (была весьма редкой) представляла собой горящую гранату с находящимся внутри мечом-гладием, окруженную дубовыми и лавровыми листьями, с огнем, указывающим направо. Вторая, «стандартная» модель состояла из двух пересекающихся мечей-гладиев на горящей гранате с огнем, указывающим налево, и номером штурмового батальона, написанным римскими цифрами. После создания штурмовых дивизий, номер писался арабскими цифрами на эмблеме кепи, и римскими цифрами на нашивках. Обе эмблемы были вышиты черной нитью. Нередко можно было встретить вышитую эмблему на рукаве, головном уборе или на чехле шлема. На шапку эмблема не наносилась.Эмблема на рукаве была весьма выразительна - римский гладий (символизирующий честь и храбрость) с ручкой в виде головы орла (символизирующей власть), окруженные лавровым (символизирующим победу) и дубовым (символизирующими верность и силу) листьями, в савойской перевязи. Эмблема, которая носилась на левом рукаве, была вышита вручную на серо-зеленой ткани золотой пряжей для офицеров, серебряной пряжей для унтер-офицеров и черной нитью для солдат. Существовала эмблема и вышитая машинным способом (для рядовых).На практике многие бойцы вносили в свою униформу изменения, примеряя захваченный ремень или трофейный кинжал, сохраняя эмблему кепи от прежнего подразделения, пришивая эмблему на противоположный рукав, если нужный был уже занят. Офицеры, призванные претворять инструкции в жизнь, были первыми, кто занимался подобной самодеятельностью.Требования легкости и простоты были учтены и применительно к снаряжению штурмовых частей. Оно состояло из стального шлема, кожаного ремня с двумя патронными подсумками, инструментов, рюкзака для ручных гранат, фляги и противогаза, и экономило около 4,5 кг веса по сравнению со стандартным снаряжением пехоты. После сформирования Штурмового армейского корпуса (и соответственно расширением радиуса действия штурмовиков) каждому Ардити предписано носить вещмешок, содержащий рацион на два дня, котелок, ложку, металлическую чашку, пакет первой помощи, запасную пару носков и нижнего белья, носовой платок, шапку, одеяло.Шлем представлял собой итальянский вариант французского шлема Адриана и был худшим шлемом времен мировой войны – хрупкость (толщина стенок составляла лишь 0,7 мм) делала его фактически бесполезным. Было у него и достоинство - он весил лишь 700-800 г. (по сравнению с 1,3 - 1,4 кг вражеских шлемов). На шлемы римскими цифрами наносились эмблема Ардити или номер части (иногда то и другое). Чехол эмблемы не имел, но штурмовики-берсальеры добавляли знаменитое задиристое перо берсальеров.2 патронных подсумка были изготовлены кожи, окрашенной в серо-зеленый цвет - каждый из них вмещал по 48 патронов. В снаряжение бойцов штурмовых частей входили также рюкзак образца 1907/09 гг., изготовленный из хлопчатобумажной водонепроницаемой ткани, походная алюминиевая фляга, шанцевый инструмент, ножницы для разрезания колючей проволоки. Оснащались Ардити противогазами как отечественного, так и британского производства.Важно отметить, что снаряжение в зависимости от усмотрения командира, от обстановки или погоды могло варьироваться. Его основой был вещмешок, придававший бойцу 2 - 4-дневную автономность. Но и он перед атакой оставлялся на исходной позиции.Опыт проведения общевойсковых операций свидетельствовал, что большинство атак пехоты терпело неудачу из-за длительной временной задержки между окончанием артподготовки и подходом наступающей пехоты к вражеским позициям: бойцам противника предоставлялось драгоценное время для того чтобы покинуть убежища, где они пережидали период артобстрела, и приготовиться к встрече. Тактические идеи Басси основывались на тесном взаимодействии артиллерии, пулеметчиков и пехоты. Огонь артиллерии стал сопровождать пехоту в атаке, не ограничиваясь лишь артподготовкой перед началом наступления. Штурмовые части должны были продвигаться под прикрытием артиллерийского огневого вала и огня пулеметов. Это позволяло максимально близко подобраться к траншеям противника. Решающий бросок вперед предварял залп ручных гранат во вражеские окопы.Но практика не всегда соответствовала теории – так, 4 сентября 1917 г. в ходе боя на горе Сан Габриеле атака Ардити осуществлялась, как и положено, после 20-минутной артподготовки и под прикрытием огневого вала, но многие бойцы были убиты своими же снарядами, так как слишком рьяно устремились в атаку, попав под накрытие.