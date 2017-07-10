20:07 10 июля

Бандеровец умер от переизбытка чувств у памятника Шухевичу

Украинские медиа публикуют сведения о «ЧП», которое произошло во время празднования 110-летней годовщины со дня рождения нацистского преступника Романа Шухевича. Основные мероприятия, как известно, проходили в Киеве и на западе Украины. Так, в ходе одного из таких мероприятий, проходивших на территории Львовской области, прямо во время «торжественной церемонии», выступая перед собравшейся публикой, скончался бывший член УПА (ОУН-УПА – экстремистская организация, деятельность её последователей запрещена в РФ). Речь идёт о 91-летнем пособнике нацистов Петре Вушко.



Пётр Вушко произносил «пламенную» речь о своём идейном вдохновителе – кадровом офицере гитлеровской армии Романе Шухевиче и от переизбытка чувств и почтенного возраста скончался прямо у микрофона. Смерть наступила в тот момент, когда Вушко находился у памятника Шухевичу.




Сегодня в львовском городе Яворов, где теперь хозяйничают американо-канадские оккупационные силы, прошли похороны Петра Вушко.

Вушко – один из одиозных членов Украинской повстанческой армии. Его кличка «Орлик» для многих жителей Западной Украине говорит больше, нежели его настоящее имя. Все преступления против человечности этот человек проводил именно под этой кличкой.

Украинские СМИ:
Петра Вушко в советское время приговорили к смертной казни, но потом казнь заменили 25 годами лагерей и 5 годами лишения гражданских прав.


Это очередной пример «кровожадности тирана Сталина»... Тирания, судя по всему, была столь «сильной», что бандит «Орлик» не только пережил лагеря, но и дожил до весьма преклонного возраста, будучи не ущемлённым ни в каких гражданских правах.


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Комментарии 34

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  1. Partyzan Сегодня, 19:37
    Смерть наступила в тот момент, когда Вушко находился у памятника Шухевичу.
    прибирает к себе, своих прихвостней good
    Partyzan
    1. Zibelew Сегодня, 19:41
      Дедок уже отжил свое. Про мертвых говорят хорошо или ничего. Так вот старый бандеровец Вушко умер, и это хорошо.
      Zibelew
      1. Владимир16 Сегодня, 19:43
        Цитата: Zibelew
        Дедок уже отжил свое.

        Упырь Вы хотели сказать. Наши деды из-за таких кАзлов и тридцатилетие не встретили.
        Получается не дорабатывал СМЕРШ, раз эти гады до девяноста лет живут.
        Владимир16
        1. cniza Сегодня, 19:59
          Цитата: Partyzan
          Смерть наступила в тот момент, когда Вушко находился у памятника Шухевичу.
          прибирает к себе, своих прихвостней good


          Именно , пусть все туда быстрей перемещаются.
          cniza
        2. Монос Сегодня, 20:04
          Так было бы справедливей.
          Монос
    2. Толстоевский Сегодня, 19:41
      всех на ПМЖ к бандере
      Толстоевский
    3. сибиралт Сегодня, 19:43
      Эту традицю - подыхать у памятника извергу Шухевиву, нужно массово внедрить в ряды его поклонников в круглосуточном режиме.
      сибиралт
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 19:46
      Жалко их убогих..! Пожалел их Сталин и Хрущев..В отличии от наших..Наши по полной! Слава Богу , что у нас власовцы не маршируют в России..И белогвардейы эмигранты! Вот так и живем в России мужики..Опять воевать придеться видать soldier Храни Бог Россию от смуты и развала
      ОТДЕЛ
  2. ЮБОРГ Сегодня, 19:38
    Огорчает что так поздно! Сталин оказался очень и очень мягким и добрым человеком.
    ЮБОРГ
    1. Partyzan Сегодня, 19:41
      Сталин оказался очень и очень мягким и добрым человеком.

      Partyzan
      1. Подрезчик Сегодня, 19:56
        Собаке собачья смерть! Жалко что пословица такая, животина хорошая и преданная человеку...Вот и встретился со своим "учителем"...
        Подрезчик
  3. Толстоевский Сегодня, 19:41
    как только сказал своим поганымротовым отверстием "Крест", так и подох. Это знак
    Толстоевский
  4. Серый брат Сегодня, 19:41
    Земля ему стекловатой.
    Серый брат
  5. CooL_SnipeR Сегодня, 19:42
    Срочно кашпировкого и транлировать памятник по всем телеканалам
    CooL_SnipeR
  6. Waroc Сегодня, 19:42
    Долго прислушивался к себе... - Ну вот вообще ни капельки не жалко - туда ему и дорога, заждался Рома свою шестерку!
    Waroc
    1. Толстоевский Сегодня, 19:43
      В своё время Кромвеля выкопали из могилы и повесили уже дохлого. А чем это хуже Кромвеля?
      Толстоевский
  7. Горный стрелок Сегодня, 19:44
    Собаке - собачья смерть! am
    Горный стрелок
  8. Incvizitor Сегодня, 19:47
    Прямиком в АД к кумиру am
    Incvizitor
  9. Masya Masya Сегодня, 19:50
    Во его перло и таращило в разные стороны от переизбытка " чувств" , что даже сердечко не выдержало... пусть хоть и поздно, но гореть ему в аду!
    Masya Masya
    1. Толстоевский Сегодня, 19:52
      у бандеровскихмразей нет сердца
      Толстоевский
      1. Masya Masya Сегодня, 19:56
        Поэтому "чувств" в кавычах, а сердце как орган присутствовало и только...
        Masya Masya
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:53
    Не умер, fool а околел как бешенный пес am Горевать не станем -одной нечестью меньше! sad
    Изгоняющий либероидов
  11. Vladimir74 Сегодня, 19:54
    во время празднования 110-летней годовщины со дня рождения нацистского преступника Романа Шухевича


    Нет слов fool fool fool
    Vladimir74
  12. Agent_017 Сегодня, 19:55
    Есть Господь в этом Мире! Зло заберет зло, Добро заберет добро... Вот так и разделится Земля на Ад и Рай. Как мог этот пожилой человек говорить такую речь? Он не был среди детей войны? Он не видел чего натворили фашисты? Не слышал вообще про зверства Гитлера? Он инопланетянин? Ну вот пусть марсиане его и заберут...
    Agent_017
    1. Толстоевский Сегодня, 19:56
      это не человек. это бандеровец
      Толстоевский
  13. нивасандер Сегодня, 19:56
    пойман под Топорувом летом 1949 года получил бы вышку ,но в кровавом СССР смертная казнь была отменена.В заключении окончил автодорожный техникум работал мастером по ремонту автомашин в Красноярской колонии.Помилован в 1961 году и до пенсии трудился на автопредпрятиях Красноярского Края.Последняя должность выпускающий дитспетчер на одном из карьеров Канско-Ачинского угольного бассейна.В Украины вернулся в 1992 году.
    нивасандер
    1. Толстоевский Сегодня, 19:58
      наука нам - пленных бандеровцев быть не должно
      Толстоевский
  14. Mavrikiy Сегодня, 19:59
    Извените. Подох летчик амеровский, я за. Утоп моряк натовский, туда ему и дорога.
    А старый кони двинул..... он сволочь, но не боец. Как там положено? Никак? Ну я плюну в сторону и хрен с ним.
    Mavrikiy
  15. tchoni Сегодня, 20:00
    Вот, мне интересно, если Сталин был страшным тираном, то, черт вощьми, как? КАК ЭТА СВИНКА СМОГЛА ДОЖИТЬ ДО НАШИХ ДНЕЙ?!!
    tchoni
  16. ВЕРЕСК Сегодня, 20:00
    91 год.Жаль,что удоды живут долго.Сдох М-м,ну и хр-н с ним.Жаль,что дохнут долго эти убийцы женщин и детей.Видать в Аду черти их тоже не хотят видеть.
    ВЕРЕСК
  17. esaul1950 Сегодня, 20:02
    Как жаль, что это случилось ТАК ПОЗДНО!
    esaul1950
  18. Влад5307 Сегодня, 20:02
    Цитата: Горный стрелок
    Собаке - собачья смерть! am

    Да , не помогли ему польские паны! Сдох, а надо было расстрелять в свое время! А теперь эти клопы повылазили из всех щелей и пьют русскую кровь. хоть бы они захлебнулись ею! angry
    Влад5307
  19. anjey Сегодня, 20:03
    Бог не фраер -шельму метит...
    anjey
  20. demo Сегодня, 20:04
    Посмотрел на усопшего и порадовался зато, что одним негодяем меньше стало.
    А потом вспомнил о новой форме которую рекламируют украинские военные.
    Нашел для сравнения современную и сравнил с той, что на качане у старого негодяя была.
    Сравните.
    Вот так, в мелочах, насаждается культ всякой нечисти. Даже все подонки издохнут, а дело их будет жить, в новой украинской форме.
    demo
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