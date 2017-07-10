Бандеровец умер от переизбытка чувств у памятника Шухевичу

Петра Вушко в советское время приговорили к смертной казни, но потом казнь заменили 25 годами лагерей и 5 годами лишения гражданских прав.

Украинские медиа публикуют сведения о «ЧП», которое произошло во время празднования 110-летней годовщины со дня рождения нацистского преступника Романа Шухевича. Основные мероприятия, как известно, проходили в Киеве и на западе Украины. Так, в ходе одного из таких мероприятий, проходивших на территории Львовской области, прямо во время «торжественной церемонии», выступая перед собравшейся публикой, скончался бывший член УПА (ОУН-УПА – экстремистская организация, деятельность её последователей запрещена в РФ). Речь идёт о 91-летнем пособнике нацистов Петре Вушко.Пётр Вушко произносил «пламенную» речь о своём идейном вдохновителе – кадровом офицере гитлеровской армии Романе Шухевиче и от переизбытка чувств и почтенного возраста скончался прямо у микрофона. Смерть наступила в тот момент, когда Вушко находился у памятника Шухевичу.Сегодня в львовском городе Яворов, где теперь хозяйничают американо-канадские оккупационные силы, прошли похороны Петра Вушко.Вушко – один из одиозных членов Украинской повстанческой армии. Его кличка «Орлик» для многих жителей Западной Украине говорит больше, нежели его настоящее имя. Все преступления против человечности этот человек проводил именно под этой кличкой.Украинские СМИ:Это очередной пример «кровожадности тирана Сталина»... Тирания, судя по всему, была столь «сильной», что бандит «Орлик» не только пережил лагеря, но и дожил до весьма преклонного возраста, будучи не ущемлённым ни в каких гражданских правах.