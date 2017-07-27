«Храбрецы». Итальянские штурмовые части в Первую мировую. Часть 4

Атакующая штурмовая часть была разделена, как правило, на 2 группы. Первая, вооруженная карабинами, ручными гранатами и кинжалами, осуществляла зачистку захваченных окопов и уничтожение остающихся узлов сопротивления - блиндажей и бункеров. Задаче борьбы с последними были подчинены и действия артиллеристов 65-мм (позднее и 37-мм) орудий и огнеметчиков. Другая группа, состоявшая из пулеметчиков и некоторого количества стрелков, должна была поддерживать огнем первую, пресекать неприятельские контратаки, проводимые во время зачистки. Затем, после соответствующей подготовки, захваченные позиции передавались пехотинцам.Борьба бывала крайне напряженной, зачастую переходя в рукопашные схватки – в полной мере пригодились физические и психологические тренировки Ардити. Очевидец вспоминал, что в ходе боев на Сан-Габриэле защитники траншей были вырезаны поголовно, а бой, распавшийся на сотню фрагментов, протекал вокруг опутанных колючей проволокой скал, в окопах и блиндажах. Проходы забрасывались гранатами, входы в окопы выжигались огнеметами. Борьба проходила в темноте, в траншейных лабиринтах – броски ручных гранат сменялись ударами лопаток, кинжалов, пинками и даже укусами. Сближение с противником происходило быстро и решительно, с боевым кличем. Очевидец вспоминал, как сразу после прекращения артиллерийского огня сотни гранат Ардити за 1-2 секунды обрушились на окопы противника. Преодолев проволочное заграждение, Ардити растекаются по горному склону, выбивая австрийцев из окопов и блиндажей. Броски гранат, минометный огонь, свирепая рукопашная схватка и – победа.Ключом к успеху штурмовых частей были хорошая подготовка, маневренность и внезапный удар. Только это давало возможность преодолеть укрепленную и глубокоэшелонированную оборону противника. В позиционной войне лобовые атаки на пулеметы изначально обрекались на неудачу. Тактика штурмовых групп, обученных прорывать позиционную оборону, маневрирующих на поле боя и применяющихся к местности, позволяла в конце мировой войны достигать неплохих оперативно-тактических результатов.Атаку предваряло детальное изучение местности офицерами штурмовых частей, аэрофотосъемка позиций противника, строительство точного макета объекта атаки и тренировки бойцов. Подразделениям ставились задачи, назначались цели для артиллерии. Цели подразделялись на первоочередные и вторичные. Часто на соседних участках производилась ложная артподготовка. Иногда штурмовые части предпочитали действовать без поддержки артиллерии, используя минометы - проволочные заграждения могли также подрываться саперами, что позволяло достичь тактической внезапности (ведь по наличию артподготовки противник ориентировался об активности врага и принимал контрмеры). Внезапность приводила к тому, что, как писали итальянские газеты, противник видел Ардити уже перед собой - «с зажатым в зубах кинжалом и сжатыми в обеих руках ручными гранатами».Но часто и при такой тщательной подготовке успеха добиться не удавалось, особенно при штурме сильно укрепленных рубежей. Так, лейтенант Базинелли, вспоминая об атаке 24 июня 1918 г. горы Асолоне, отмечал, что продвинувшиеся к колючей проволоке противника Ардити попали под сильный пулеметный и заградительный артиллерийский огонь противника. Австрийские пехотинцы метали ручные гранаты, также наносившие итальянцам большие потери. Но не огонь артиллерии, пулеметов Шварцлозе и австрийских гранат вынудил отойти Ардити – оказалось что артиллерийская подготовка не нанесла серьезных повреждений заграждениям и оборонительным сооружениям противника.Зачастую Ардити получали приказы не брать пленных, наличие которых, обременяя штурмовиков, препятствовало бы их дальнейшему продвижению вперед. Это имело и психологическое значение, так как бойцы штурмовых частей были, в свою очередь, уверены в том, что и их в плен брать не будут, - и сражались до конца. На практике же добродушные итальянцы вели себя иначе - зафиксированы многочисленные факты взятия бойцами Ардити большого количества пленных – в тыл их препровождали, как правило, легкораненые штурмовики.Боевое крещение 1-го штурмового батальона состоялось на горе Фратта над рекой Изонцо 18 - 19 августа 1917 г. в ходе одиннадцатого сражения на Изонцо. 2 роты Ардити под командованием Басси переправились через реку и атаковали позиции австрийцев, захватив вершину горы Фратта. Трофеями итальянцев стали 500 пленных, а также 2 миномета и 8 пулеметов. Тогда же третья рота батальона захватила Бельподжио, находящийся рядом с Горицией. Эти успехи не были развиты вследствие запоздалого подхода пехотных частей.Уже упоминаемая (и наиболее известная) операция Ардити, за ходом которой лично следил король и иностранные наблюдатели, был захват 4-го сентября 1917 г. горы Сан Габриеле. После недолгого, но мощного артиллерийского обстрела, три роты Ардити атаковали австрийские позиции и очистили траншеи от солдат противника с помощью гранат и огнеметов. Трофеями штурмовиков стали 3127 пленных, 26 траншейных орудий и 55 пулеметов. Вновь успех был парализован поздним прибытием пехотных подразделений, подвергшихся сильному удару противника на исходных позициях. Из 500 Ардити, участвовавших в атаке, 61 был убит и около 200 ранено.Во время тяжелейшего для итальянской армии поражения при Капоретто 24 октября – 9 ноября 1917 г. и последующего отступления штурмовые части широко использовались в качестве арьергардов для сдерживания наступающего противника и, соответственно, несли тяжелые потери. Например, 1-й штурмовой батальон в боях при Удине потерял убитыми и ранеными 6 офицеров и 385 бойцов (оставшиеся 70 человек были взяты в плен - после того, как закончились боеприпасы). Эти арьергардные бои помогли выиграть время - итальянская армия отошла к реке Пьяве. Но 22-й штурмовой батальон (3-я армия) потерял к этому времени 700 человек из 800, в 20-м штурмовом батальоне осталось 200 человек, а в 5-м (4-я армия) – 4 офицера и 70 рядовых.В ноябре - декабре 1917-го батальоны Ардити отбивали атаки австро-германцев на р. Пьяве и у г. Граппа, и «атакующие понесли тяготы и потери, совершенно несоразмерные с достигнутыми результатами» [Конкэ. Сражение под Капоретто (1917 г.). М., 1940. С. 160].Находящиеся в составе 1-й армии 1-й, 2-й, 4-й и 16-й штурмовые батальоны 28 - 29 января 1918 г. принимали участие в кровавом сражении у Трех Гор - с тяжелыми потерями как у Ардити, так и у других частей (три бригады пехоты, пять альпийских батальонов и три полка берсальеров). Причина неудачи – скверное взаимодействие на поле боя имеющихся сил и средств.Зимой - весной 1918 г. Ардити участвовали в боях за сохранение устойчивости фронта, в контратаках и операциях с ограниченными целями. Так, в марте, 8-й штурмовой батальон несколько раз сражался на реке Пьяве, 19-й штурмовой батальон атаковал укрепленную заставу в Марко (Трентино) в апреле и Загна - в мае. 23-й и 27-й штурмовые батальоны воевали на Пьяве.13-го мая 1918 г. 3-й штурмовой батальон овладел позициями противника, захватив до 900 пленных, несколько орудий и пулеметов, а также военное имущество. «Кайманам Пьяве» весьма пригодились уроки плавания в школе Ардити.Последнее австро-венгерское наступление в июне 1918 г. было первым испытанием для нового соединения – Штурмового армейского корпуса. Первые бои слабосколоченного соединения были малоутешительны. Но у Сан-Дона 1-я штурмовая дивизия захватила 500 пленных [Виллари Л. Война на Итальянском фронте 1915-1918 гг. М., 1936. С. 173].Во время австро-венгерского наступления штурмовые батальоны сражались по всему фронту. Именно они решали наиболее ответственную задачу – вели бои за господствующие высоты (горы Граппа, Фагерон, Фенилон, гора полковника Мошина). Штурм горы полковника Мошина считается самым успешным делом Ардити: гора была захвачена в течение 10-ти минут - с небольшими потерями и захватом в плен около 400 солдат и офицеров противника. Впоследствии была захвачена гора Азолоне, но с потерей Ардити 19 офицеров и 305 рядовых. На горе Монтелло 27-й штурмовой батальон 4 дня отбивал вражеские атаки, потеряв четверть своего состава.В целом, штурмовые части свои задачи - по консолидации фронта и изматыванию противника перед решительным союзным наступлением – полностью выполнили.Во время наступления 24-го октября 1918 г. Ардити прокладывали путь главным силам итальянской армии. Успех (даже в боях с теряющей боеспособность австро-венгерской армией) дался нелегко. Например, 9-й штурмовой батальон потерял 28 офицеров (из 30-ти) и 410 солдат (из 500). Высоты неоднократно переходили из рук в руки, а некоторые горы итальянцы так и не сумели захватить. Например, 3-й штурмовой батальон трое суток стоял у Солароли, 18-й взял Пертику, но дальше продвинуться не смог. На реке Пьяве лишь отступление противника спасло 18-й штурмовой батальон от полной гибели (в строю остался один офицер).Имели место и выдающиеся случаи. Так, 25-го октября 1918 г. 9-й штурмовой батальон захватил Азалоне и 600 пленных. Попав затем в окружение и прорвавшись к своим, итальянцы вывели также всех пленных [Там же. С. 183].1-я дивизия Штурмового армейского корпуса атаковала Монтелло с севера, а 2-я дивизия продвигавшаяся с юга, была остановлена наводнением Пьяве (которое разрушило несколько мостов) и сопротивлением австрийцев. Передовые подразделения 2-й дивизии понесли большие потери. Лишь 29-го октября 2-я дивизия форсировала реку, угрожая тылу австро-венгерских подразделений и захватив важный центр коммуникаций – Витторио Венето.После 31-го октября начинается преследование по всему фронту.Штурмовой армейский корпус продвигается на Кадоре, где 4-го ноября Ардити застали конец войны. 29-й штурмовой батальон одним из первых 2-го ноября вошел в Триент. В течение 10-ти дней корпус потерял убитыми 336 человек (в том числе 18 офицеров), около 1000 человек было ранено и 56 человек пропало без вести. Трофеи соединения - до 8000 пленных, 68 орудий и 223 пулемета.25-го февраля 1919 г. 2-я дивизия Штурмового армейского корпуса была расформирована (личный состав вернулся в состав прежних частей или был демобилизован). 1-я штурмовая дивизия в марте того же года была направлена в Ливию.Отдельные батальоны Ардити были расформированы к концу 1920 года.Опыт применения штурмовых частей итальянской королевской армией в годы Первой мировой интересен как новыми формами боевого использования штурмовиков, так и эпизодами их боевой службы, внесшими яркие страницы доблести и самопожертвования в летопись военной истории.