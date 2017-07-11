Подводные лодки типа Protector (США)



Подлодка Protector на цветной открытке начала XX века. Фото Pigboats.com



Лодка на стапеле. Фото Navsource.org



Схема "Защитника". Рисунок Pigboats.com



Protector на испытаниях. Фото Navsource.org



Носовой отсек лодки. Видны крышки торпедных аппаратов и диваны для отдыха. В центре - проход к носовому люку. Фото Pigboats.com



Подлодка не отличалась большими внутренними объемами и особым комфортом. Фото Pigboats.com



Экипаж отдыхает в центральном отсеке. Фото Pigboats.com



Подлодка Protector незадолго до продажи России. Фото Wikimedia Commons



"Осетр" - первая подлодка, построенная С. Лейком по заказу России. Фото Wikimedia Commons



"Сиг" - единственная подлодка типа "Осетр" / Protector, служившая на Балтике. Фото Navy.su



Подлодка "Палтус". Фото Navy.su

По материалам сайтов:

http://simonlake.com/

http://navsource.org/

http://pigboats.com/

http://deepstorm.ru/

http://navy.su/

В конце XIX века американский конструктор Саймон Лейк пополнил ряды энтузиастов, занимавшихся развитием подводных лодок. За несколько следующих лет он предложил и реализовал несколько проектов семейства Argonaut. В рамках этой программы удалось проверить на практике несколько оригинальных идей, позволявших заметно расширить сферу задач, решаемых подлодкой. На основе полученного опыта и с применением готовых решений вскоре была создана подлодка Protector. В дальнейшем новый проект даже был доведен до серийного производства.Напомним, в рамках семейства «Аргонавт» С. Лейком и его коллегами были построены три прототипа. Первый представлял собой цельнодеревянную подводную лодку с мускульным приводом колесного движителя, предназначенную для проверок основных предложений. Argonaut I была построена из металла и оснащалась собственным двигателем. В дальнейшем ее перестроили по проекту Agronaut II, увеличив общую длину, изменив форму корпуса и повысив основные характеристики. «Аргонавт-2» имел ряд положительных черт, однако не смог заинтересовать потенциальных заказчиков.Тем не менее, в самом начале XX века американское военное ведомство выступило с предложением о заказе компании С. Лейка перспективной подлодки с торпедным вооружением. Это предложение не удалось сразу довести до реализации, поскольку Конгресс не одобрил закупку подлодок, отличных от уже состоящих на вооружении кораблей Дж.Ф. Холланда. Командование, однако, не оставило попыток провести через законодателей закупку новой техники. Пока военные и конгрессмены решали судьбу будущих подлодок, компания С. Лейка занималась проектными работами.Незадолго до начала проектирования новой подлодки уже существующая компания Саймона Лейка была преобразована и получила новое имя Lake Torpedo Boat Company. В ходе такого преобразования организация переехала на новое место и расширилась за счет включения в свой состав более крупной производственной площадки. Теперь фирма могла не только разрабатывать проекты, но и самостоятельно строить достаточно крупные и сложные по своей конструкции подлодки.Разработка проекта под названием Protector («Защитник») завершилась в 1901 году. Завершив подготовку конструкторской документации, компания-разработчик приступила к строительству головной субмарины. Строительство заняло чуть больше года. 1 ноября 1902-го подлодку спустили на воду и начали готовить к испытаниям. В связи с неблагоприятными погодными условиями тестирование подлодки было отложено на несколько месяцев. Программа проверок стартовала только летом следующего 1903 года. К ноябрю 1903-го все необходимые испытания завершились. По их результатам было принято решение о незначительной доработке существующей конструкции. Те или иные агрегаты следовало изменить для получения более высоких характеристик.После доработки, проведенной с учетом опыта испытаний, подлодка «Защитник» получила свой окончательный облик. Насколько известно, в дальнейшем ее конструкция не изменялась. Как общая архитектура, так и особенности отдельных агрегатов оставались прежними до самого конца эксплуатации и списания.В проекте Protector предлагалось использовать некоторые уже отработанные С. Лейком идеи. Кроме того, часть решений планировалось заимствовать из чужих проектов, тогда как некоторые элементы конструкции вводились впервые в мировой практике. Все это придавало лодке специфический технический облик, а также позволяло получить требуемые характеристики и боевые возможности. Было предложено строить подводную лодку с бензиново-электрической силовой установкой, торпедным вооружением и возможностью обеспечения работы водолазов.«Защитник» представлял собой подлодку однокорпусной конструкции. Прочный корпус, в отличие от предыдущих разработок Саймона Лейка, имел несимметричное сечение и отличался наличием выгнутого днища с килем. Все основные устройства помещались непосредственно в корпусе или в нишах на его внешней поверхности. На верхней палубе предлагалось монтировать крупную рубку с перископом и башенкой для наблюдений, а также воздухопитающие и выхлопные трубы.Поперечное сечение корпуса разделялось на две основные части. Верхний объем представлял собой обитаемый отсек с местами для размещения торпедных аппаратов, силовой установки, жилых помещений и т.д. В нижней части корпуса, в свою очередь, находились аккумуляторные батареи, балластные цистерны и часть топливных баков. В специальных нишах нижней части корпуса установили убираемые стойки с небольшими колесами для перемещения по дну без рисков для днища.Кормовой отсек корпуса занимали элементы силовой установки. Ближе к центру лодки монтировались два бензиновых двигателя мощностью по 120 л.с., соединенные с генератором. За ними помещались два электродвигателя мощностью по 60 л.с., задачей которых было вращение двух гребных винтов. Пространство над валами винтов отдавалось под установку одного из торпедных аппаратов. В связи с недостаточным развитием технологий лодка нуждалась в крупных и тяжелых аккумуляторных батареях. Под их установку отдавалась большая часть нижнего отсека корпуса.Важнейшим нововведением проекта стало использование горизонтальных рулей, помещенных в носовой части корпуса. Наличие этих устройств позволяло выполнять маневр по глубине, не меняя дифферент лодки. Это в значительной мере упрощало управление и удержание корабля в требуемом положении. В дальнейшем подобные органы управления стали стандартом для новых подводных лодок.Вооружение субмарины состояло только из торпедных аппаратов. Два таких устройства калибром 457 мм разместили бок о бок в носовой части корпуса. Третий помещался в корме. Боекомплект включал пять торпед совместимого типа. Три таких изделия перевозились прямо в аппаратах, для двух других имелись стеллажи. Для перегрузки со стеллажей в аппараты предлагалось использовать некоторые механизмы.Известно, что на определенном этапе предлагалось оснастить подлодку артиллерийским вооружением. Пушка должна была помещаться в специальной надстройке на палубе. Размеры этой надстройки позволили бы полностью убирать орудие внутрь и защищать его герметичной крышкой.Наблюдать за обстановкой предлагалось только при помощи оптических средств. В рубке предусматривалась установка нескольких иллюминаторов. Кроме того, на ее крыше находилась небольшая смотровая башенка с развитым остеклением. В подводном положении экипаж мог использовать выдвижной перископ.При необходимости подлодка Protector могла обеспечивать работу водолазов. Для их высадки и приема на борт в нижней части носа предусматривался откидной люк со ступеньками. Как и ранее, отдельная шлюзовая камера не использовалась. Защита внутренних объемов от забортной воды обеспечивалась требуемым давлением внутреннего воздуха, подобно водолазному колоколу.Управлять подлодкой должен был экипаж из 12 человек, в том числе два офицера. Проектом предусматривались некоторые меры, направленные на определенное улучшение эргономики. Так, для отдыха подводников в центральной части обитаемого отсека устанавливались складные диваны «гражданского» образца. Рядом с ними находились малогабаритная кухня и шкафы для провизии.Подлодка «Защитник» имела общую длину 19,8 м при ширине 3,4 м и средней осадке 3,7 м. В надводном положении водоизмещение составляло 136 т, в подводном – более 174 т. Надводная скорость хода достигала 8,5 узла, подводная – до 5,6 узла. Рабочая глубина ограничивалась 30 метрами. Используя имеющийся запас бензина, субмарина могла пройти до 350 морских миль на экономической скорости 5 узлов. Одной зарядки аккумуляторов хватало на 35 миль со скоростью 3,5 узла.После проведения всех необходимых испытаний С. Лейк предложил свою новую подлодку заказчику в лице ВМС США. Командование флота не стало покупать субмарину и заказывать выпуск новых лодок этого типа. Компания Lake Torpedo Boat Company была вынуждена начать поиск нового заказчика. Вскоре после этого началась Русско-японская война, важнейшими участниками которой стали военные флоты двух стран. Как российское, так и японское командование было заинтересовано в получении новой техники, способной обеспечить превосходство над противником. Официальные представители двух стран отправились на переговоры с Саймоном Лейком.Российские военные представители смогли сделать более выгодное предложение, вследствие чего появился контракт. Российская Империя покупала «Защитника» за 125 тыс. долларов в ценах 1904 г. Дело оставалось за малым – перевезти лодку через океан и включить в состав российского ВМФ. Тем не менее, на этом этапе возникли серьезные проблемы. США не являлись участником текущей войны и поддерживали нейтралитет. Поставка флотской техники одной из воюющих стран могла стать, как минимум, поводом для большого скандала. Из-за этого российским военным и компании Lake Torpedo Boat Company пришлось планировать целую секретную операцию.Как позже вспоминал в своих мемуарах С. Лейк, компания проконсультировалась с юристами и нашла лазейку в законодательстве. Оказалось, что поставка разукомплектованной подлодки не будет противоречить имеющимся законам. Тем не менее, все же следовало принять некоторые меры предосторожности, чтобы спасти подлодку от возможного захвата во время транспортировки или иных проблем. С учетом этих факторов была спланирована перевозка подлодки в Россию.Якобы из соображений ремонта головная лодка Protector лишилась аккумуляторных батарей и вскоре была отправлена в Нью-Йорк. К этому времени российские агенты успели зафрахтовать пароход Fortune, которому, по документам, следовало доставить из Норфолка в Либаву груз угля. При этом вместе с углем на борт судна были загружены доски. Во время первой части рейса экипаж «Фортуны» собрал из досок и поместил прямо на угле ложемент для укладки подлодки. В указанный день и час пароход с таким оснащением должен был выйти в условленную точку вблизи Нью-Джерси.За несколько часов до условленного срока подлодка, используя только бензиновые двигатели, вышла на «испытания». Примечательно, что ее экипаж состоял только из технических специалистов, к тому же прихвативших с собой чемоданы с нехитрым багажом. В заданное время Protector прибыл в нужную точку, но пароход опаздывал. К счастью, в этот день шел сильный дождь, и никто не мог заметить с берега подозрительные маневры. По прибытии «Фортуны» в заданную точку плавкран Monarch поднял субмарину с воды и погрузил на борт судна. Пароход отправился в Россию. Вскоре другими рейсами к заказчику отправили аккумуляторы. Кроме того, в Россию направилась команда специалистов, которой предстояло обучить российских судостроителей и моряков.Большая часть пути была пройдена без проблем, но в Балтийском море произошел интересный инцидент. Пароход Fortune был замечен российским торпедным катером. Командир катера вызвал на помощь канонерскую лодку, и вместе с ней попытался остановить подозрительное судно, на палубе которого уже без каких-либо укрытий находилась подлодка. Вскоре «Фортуну» привели в порт в качестве приза. Как оказалось, инициативный офицер узнал американскую подлодку, но не имел сведений о ее покупке российским командованием. Он счел, что «Защитник» мог быть приобретен Японией и теперь доставлен на Балтику для атаки российских кораблей. Так или иначе, пароход с подлодкой прибыли в Кронштадт, и вскоре туда же приехала делегация во главе с С. Лейком.Официальное соглашение о продаже подлодки Protector было подписано 24 мая 1904 года. 13 июня ее выгрузили в Кронштадте, и вскоре началась подготовка экипажа. Первым командиром лодки, получившей новое имя «Осетр», был назначен А.О. Гадд. На установку аккумуляторов и подготовку экипажа понадобилось всего несколько месяцев. В конце сентября прошли приемочные испытания, успешно справившись с которыми подлодка могла рассчитывать на отправку во флот.Изначально предполагалось, что «Защитник» / «Осетр» поможет в деле борьбы с японским флотом. В декабре 1904 года субмарину отправили служить на Дальний Восток в составе Сибирской флотилии. Переброска столь крупного и сложного груза стала серьезным вызовом. Специально для этой операции российская промышленность разработала новые железнодорожные вагоны-платформы. Кроме того, понадобилось укрепить ряд мостов и рассчитать проводку негабаритного груза через несколько тоннелей. Поезд двигался без спешки и прибыл во Владивосток только весной следующего года.12 мая 1905 года «Осетр» был спущен в воду на Тихом океане. 11 июня вышел приказ о его включении в состав Отряда подводных лодок. Тем не менее, служба субмарины началась далеко не сразу. Уже на Дальнем Востоке стало понятно, что из-за неправильного хранения вышли из строя аккумуляторы. Ремонт продолжался до начала июля, а в конце месяца прошли очередные испытания. В августе подлодку впервые вывели в длительный поход, целью которого был Славянский залив. До определенного времени все шло нормально, однако на обратном пути возникли проблемы. В связи с сильным волнением моря экипажу пришлось задраить люк в рубке. Через неплотные соединения трубопроводов в обитаемый отсек стали поступать выхлопные газы двигателей. Экипаж вернулся домой с отравлениями разной степени тяжести, но, к счастью, обошлось без жертв.После завершения всех испытаний подлодка начала выходить на боевое патрулирование. До конца Русско-японской войны экипаж совершал походы в районе некоторых дальневосточных островов и отвечал за защиту бухт. Основные сражения войны проходили вдалеке от этих мест, из-за чего «Осетру» ни разу не пришлось встречаться с противником и атаковать реальные цели.Вскоре после завершения испытаний лодки Protector было принято решение о закупке нескольких новых кораблей, построенных по незначительно доработанному проекту. В конце 1904 года американская компания Newport News Shipbuilding & Dry Dock Company получила заказ на строительство пяти новых «Защитников», изначально предназначенных для российского флота. Субмарины не проходили окончательную сборку в США, и доставлялись в порт Либавы в виде комплекта агрегатов. Финальные стадии строительства выполнялись российскими специалистами. Интересно, что качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего. Лейтенант П.К. Панютин, руководивший сборочными работами, жаловался, что лодки нередко приходилось не только собирать, но и строить заново.С начала августа по начало ноября 1905 года на воду были спущены подлодки «Кефаль», «Сиг», «Бычок», «Палтус» и «Плотва». Лодку «Сиг» передали в состав Балтийского флота. Все прочие были отправлены во Владивосток для службы в составе Отряда подлодок Сибирской флотилии. Из-за тех или иных задержек новейшие подлодки приступили к службе достаточно поздно и едва не опоздали на войну. Впрочем, ни одна из них так и не смогла поучаствовать в боях.Подлодки типа «Осетр», заказанные в США, оказались хорошим подспорьем в деле переоснащения военно-морского флота в условиях продолжающейся войны. В то же время, они не были лишены недостатков. К примеру, от отечественных аналогов их отличала меньшая автономность. Хватало проблем и с бензиново-электрической силовой установкой. Со временем также стали проявляться недостатки, прямо связанные с низким качеством производства и сборки. В частности, снижалась прочность корпуса с понятными последствиями эксплуатационного характера.Головная лодка «Осетр» оставалась в строю до середины 1913 года, после чего ее вывели из боевого состава по причинам морального и физического устаревания. Весной следующего года ее передали в порт для разделки на металл, но сам процесс утилизации стартовал только в 1922 году. «Кефаль» вместе с другими субмаринами служила в течение нескольких лет. В 1907 году из-за неправильных действий экипажа произошел взрыв и пожар в аккумуляторной яме, вследствие чего лодка лишилась части батарей. После ремонта «Кефаль» вернулась к службе и даже совершала подледные плавания. В 1914 году лодку перевели в разряд учебных. Такие задачи она решала до апреля 1916 года. Как и головной корабль, «Кефаль» была передана порту, но на разделку отправилась только в начале двадцатых годов.«Бычок» из состава Сибирской флотилии тоже не мог похвастать боевыми успехами. В то же время, его экипаж успел проявить героизм. В мае 1910 года эта субмарина буксировала подлодку «Форель», не отличавшуюся высокой мореходностью. Буксируемый корабль стал зарываться носом в волну, и в итоге внутрь корпуса попала вода. Лодка затонула, но ее экипаж был подобран «Бычком». Лодка «Палтус» в некотором отношении повторила судьбу «Кефали». В 1907 году ее пришлось отправлять на ремонт в связи с взрывом газов и разрушением всех аккумуляторов. После этого служба продолжилась. Схожей оказалась судьба шестой лодки проекта «Плотва». В ноябре 1913 года «Бычок», «Палтус» и «Плотва» были выведены из боевого состава в связи с устареванием. Они были разделаны вместе с другими тихоокеанскими лодками в начале двадцатых годов.Единственная подлодка типа «Осетр», доставшаяся Балтийскому флоту, хорошо показала себя. Так, во время учений 1909 года экипаж «Сига» единственным справился с учебно-боевой задачей по выходу на рубеж атаки кораблей условного противника. Позже лодка в роли опытового корабля привлекалась к перспективным проектам систем связи. В 1912 году был проведен капитальный ремонт, однако недочеты строителей вскоре вновь дали знать о себе. Из-за проблем с корпусом глубину погружения ограничили 10 м. В середине 1914 года лодку вывели из боевого состава, а через несколько месяцев затопили на входе в порт г. Либава. По некоторым данным, после окончания гражданской войны субмарину подняли и отправили в металлолом.Во время строительства серийных «Осетров» Саймону Лейку сделали выгодное предложение. Официальный Санкт-Петербург мог предоставить конструктору судостроительный завод в г. Ревель, выплатить 50 млн рублей и отчислять процент от стоимости построенной продукции. Тем не менее, С. Лейк отказался. Как утверждается, он не смог найти общий язык с местными специалистами и моряками, которые не соответствовали его требованиям в части ответственного отношения к делу и нравственных качеств. Не желая терпеть это и подвергать своих детей рискам морально-нравственного характера, американский инженер отправился домой.После отъезда из России С. Лейк отправился в Германию, где тоже получил выгодное предложение. Затем он поспособствовал основанию подводного флота Австро-Венгрии. Интересно, что в обоих этих случаях речь шла об использовании некоторых существующих наработок при разработке новых проектов. Возможность строительства точной копии «Защитника» не рассматривалась. В то же время, новая техника была весьма похожа на проданную России.«Европейский тур» С. Лейка продолжался до 1908 или 1909 года. Увидев интерес зарубежных флотов, американское командование тоже пожелало изучить подлодки компании Lake Torpedo Boat Company. Вскоре ее основатель вернулся на родину и продолжил разработку новых проектов. Некоторые из них дошли до серийного производства и оказали заметное влияние на дальнейшее развитие подводных сил США.Проект Protector был первой попыткой Саймона Лейка и его коллег создать подводную лодку, изначально приспособленную к эксплуатации военно-морским флотом. В целом, с учетом особенностей техники того времени, поставленные задачи были успешно решены. Тем не менее, наличие конкурентов, уже успевших сделать себе имя, привело к отсутствию заказа со стороны американского флота. Тем не менее, вскоре С.Лейку удалось продать «Защитника» России, а затем получить заказ на строительство еще пяти таких субмарин. Только после этого он смог заинтересовать американское командование и получить новый заказ. Лишь через много лет после начала работ в области подводного флота конструктор-энтузиаст смог получить заказ от своей собственной страны.