Наша цель - …

Статья о назначении артиллерийских орудий различных калибров и систем в годы Первой мировой войны.Основными орудиями русской полевой артиллерии являлись 76-мм скорострельная легкая и конная обр. 1902 г., а также горная обр. 1909 г. пушки и 122-мм легкая гаубица обр. 1909 г., составлявшие дивизионную артиллерию. В корпусной артиллерии имелись 152-мм тяжелая гаубица и 152-мм осадная и 107-мм скорострельная тяжелые пушки - все системы Шнейдера обр. 1910 г.Так каким же целям должны были соответствовать указанные калибры? Именно это определяло ценность соответствующей артиллерийской системы и ее место в бою.76-мм пушка могла с успехом действовать в следующих ситуациях:1) Для обстрела любых живых целей (колонн и цепей пехоты, групп солдат, биваков и пр.) - шрапнельным снарядом.2) Для обстрела живых целей в лощинах, на обратных скатах высот, в лесах и селениях - причем в первых двух случаях продуктивность стрельбы зависела от крутизны скатов. Снарядом для стрельбы в указанном случае являлась или шрапнель, фугасная граната (снаряд) с дистанционной трубкой или фугасная граната с взрывателем (если цели защищены от шрапнели и осколков). Стрельбу по войскам в мелком или редком лесу наиболее целесообразно было вести шрапнелью; для поражения же живых целей в густом лесу предпочтительнее фугасная граната, особенно крупного калибра – она теряла часть своих осколков в деревьях, но поражающий эффект усиливался от эффекта поваливания деревьев. Деревянные постройки, а также избы с соломенной крышей можно было обстреливать и шрапнелью, причем в сухую погоду не исключалась вероятность поджога самого селения. Так, 1 августа 1916 г. на Злочевском направлении, имея наблюдательный пункт на высоте 375 к юго-востоку от дер. Манаюв, батарее, которая вела шрапнельный огонь по дер. Батькув, случайно удалось сжечь около трех четвертей этого большого села. Одна из шрапнелей, разорвавшаяся у соломенной крыши крайнего дома, вызвала пожар, а случайный, дувший вдоль деревни ветер, привел к сожжению деревни - и в результате обнажились две задние линии окопов германцев, до этого закрывавшиеся деревней.3) Для уничтожения открыто стоящих или замаскированных, а также находящихся в окопах без перекрытия пулеметов, траншейных, противоштурмовых и противотанковых орудий - огнем фугасных гранат.4) Для поражения орудий или подавления огня батарей с незащищенными орудиями и земляными (не блиндированными сверху) ровиками - огнем фугасных гранат, а при косоприцельной или фланговой стрельбе либо при отсутствии у орудий противника щитов, - шрапнелью.5) Для частичного повреждения окопов полевого профиля (то есть разрушения бойниц, навесов, легких козырьков) с целью подавления огня их защитников при ведении фронтальной стрельбы. Норматив - 30 гранат на 2 метра фронта.6) Для разрушения окопов полевого профиля, не усиленных деревом или бетоном, и не укрепленных ходов сообщения (обязательное требование - это стрельба гранатой во фланг).7) Для обстрела пулеметов, расположенных в укрепленных пулеметных гнездах. Цель - завалить пулеметную щель или повредить пулемет попаданием в щель пулеметного гнезда осколком снаряда.8) Для разрушения проволочных заграждений на деревянных кольях и на земляном грунте применялся огонь фугасных гранат без замедлителя. Фугасное действие боеприпаса валило колья, разрывало проволоку и расшатывало почву под оставшейся частью заграждения. Для разрушения стандартной полосы проволочного заграждения было необходимо приблизительно 50 легких снарядов. Это - при фронтальной стрельбе, при фланговой же результативность была в 2-3 раза выше. Стрельба из 3-дюймовой пушки по заграждениям требовала меньшего, по сравнению с гаубичным огнем, расхода снарядов.9) Для разрушения вертикальных препятствий небольшой прочности, (заборы, ограды, кирпичные стены не более 70 см толщиной и др.) - огнем фугасных гранат.10) Для уничтожения или повреждения действующей бронетехники считалось необходимым прямое попадание фугасных гранат.11) Для обстрела привязных аэростатов противника, находящихся в сфере возможного поражения (то есть не далее 7 - 8 км) - огнем шрапнели или гранаты с дистанционной трубкой дальнего действия (36 и 34 секундных).12) Для обстрела и поражения живых целей за укрытиями любой прочности (в блиндажах, убежищах, лисьих норах, окопах и пр.) - исключительно газовыми химическими снарядами.13) Для обстрела аэропланов, после установки пушки на специальный деревянный станок, применяться могли все типы боеприпасов.122 и 152-мм гаубицы имели одинаковые задачи, которые варьировались лишь в зависимости от степени прочности целей. Гаубицы использовались:а) Для разрушения окопов, узлов, ходов сообщения, блиндажей, пулеметных гнезд, убежищ, орудийных установок и фланкирующих построек – то есть главных элементов обороны.б) Для разрушения проволочных заграждений особой прочности, то есть поставленных на железные колья с бетонными основаниями или проведенных по стволам деревьев на опушках леса, а также в случае наличия проволоки особой густоты (так называемые проволочные цилиндры) – такие заграждения могло разметать только сильное фугасное действие гаубичного снаряда. Нормативы устанавливали, что для проделывания прохода в проволочном заграждении в 2 метра по фронту, действующие с расстояния 2-х километров гаубицы должны затратить 30-40 снарядов.в) Для разрушения проволочных заграждений, расположенных в глубоких лощинах, за крутыми скатами высот.г) Для разрушения укрепленных наблюдательных пунктов, строений любой прочности и населенных пунктов.д) Для уничтожения батарей с укрепленными орудийными площадками и блиндированными ровиками.Все перечисленные задачи гаубицы решали благодаря мощному разрушительному действию своих фугасных бомб (гаубичных снарядов). Но гаубицы применяли и шрапнель – она также эффективна благодаря крутизне падения ее пуль.е) Для обстрела живых целей за закрытиями (например, в окопах, не защищенных козырьками или навесами).107-мм скорострельная пушка системы Шнейдера обр. 1910 г., обладая настильностью траектории огня, и, в тоже время, значительным фугасным действием гранаты, широко применяла оба основных типа снарядов. Приоритетное боевое качество пушки – дальнобойность. Именно поэтому ее применение было особенно эффективно там, где действие орудий другого типа невозможно. Поэтому ведение огня гранатой из 107-мм пушки допускалось:а) По важным (и удаленным), главным образом вертикальным, целям (наблюдательные пункты, железнодорожные станции, штабы и резервы).б) По дальнобойной артиллерии, преимущественно незащищенной.При стрельбе шрапнелью:в) Для обстрела привязных аэростатов, находящихся вне дальности огня 3-дюймовой пушки.г) Для поражения крупных и вместе с тем удаленных открытых живых целей – например, колонн, биваков и пр.Последняя задача была особенно важна в ходе арьергардных боев – когда дальнобойные 107-мм пушки, действуя по авангардным колоннам наступающего противника, вынуждали его к остановке и преждевременному развертыванию в боевой порядок. Аналогично действовали и орудия противника.Так, 4 июня 1916 г. при наступлении 3-й пехотной дивизии в направлении к городу Радзивиллов, артиллерия, следовавшая по открытой местности тремя параллельными колоннами, была внезапно обстреляна шрапнельным огнем 100-мм пушечной артиллерии противника - из-за гряды холмов, находившихся в 9 - 10 км впереди колонны. Первые два разрыва дали близкие недолеты, еще два разрыва перелетели через дивизион, уже сворачивавший в лощину у дер. Перенятин. Противник стрелял на пределе дальности. Отойдя назад, батареи очутились вне зоны поражения, и противник, бросив еще 6 снарядов, прекратил огонь. Но этой преждевременной и, можно сказать, безрезультатной, стрельбой неприятель заставил русский дивизион свернуть с пути, укрыться и заняться разведкой. Дальнейшее движение могло возобновиться лишь через 4 часа.Остальные образцы русских и иностранных орудий полевой артиллерии могли, по своему назначению, приравниваться к указанным выше группам. Так, задачи, указанные для 76-мм легкой пушки, относятся и к 75-мм японской пушке Арисака, 75 и 90-мм французским, 77-мм германской и австрийской полевым пушкам. Задачи, решаемые 122-мм легкой гаубицей, выполнялись 120-мм крупповской и 100-мм австрийской гаубицами. Деятельность 152-мм полевой тяжелой гаубицы Шнейдера аналогична применению 152-мм гаубицы Виккерса и 150-мм гаубицы Круппа.Тяжелые орудия предназначались для разрушения прочных оборонительных сооружений и долговременных сильно оборудованных окопов, а также для контрбатарейной борьбы. Береговые 10- и 9-дюймовые пушки, а также 9- и 11- и 12-дюймовые гаубицы Виккерса и Обуховского завода были предназначены для уничтожения особо удаленных и особо значимых объектов - складов, узлов железных дорог, крупнокалиберной артиллерии и т. п.Именно грамотное применение соответствующего калибра в бою и приносило искомый оперативно-тактический результат.