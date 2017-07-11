08:27 11 июля

В погоне за Люфтваффе. 1941 год, Поликарпов против Мессершмитта

В погоне за Люфтваффе. 1941 год, Поликарпов против Мессершмитта


Действительно, все происходившее в авиационных КБ нашей страны с 1941 по 1945 годы можно назвать одним словом: погоня за Люфтваффе.

Почему с 1941-го, а не 1936-го?? Ведь именно в этом году состоялся дебют советских самолетов в противостоянии с немецкими в небе Испании. И выводы уже тогда были сделаны, но мы пойдем по порядку именно с 1941, тем более что в нашем небе встретились фактически все «старые знакомые».


Вполне намеренно не будем здесь сравнивать цифры ТТХ, оставив место для боевых характеристик. Нет никакого смысла сравнивать, например, максимальные скорости, получаемые в результате испытаний в благоприятных условиях, если боевые скорости самолетов существенно от них отличались. И разница достигала от 30 до 70 км/ч.

Основным истребителем Люфтваффе в начале Великой Отечественной войны был «Мессершмитт» Bf-109 — цельнометаллический моноплан с убирающимся шасси, закрытой кабиной и двухрядным 12-цилиндровым V-образным двигателем жидкостного охлаждения. Созданный в 1934 году он до начала войны с Советским Союзом успел пройти целый ряд модернизаций, прежде всего с целью улучшения летных характеристик.



Далее по тексту будем все-таки именовать «Мессершмитт» как Ме-109, а не Bf-109. Хотя оба обозначения признаны правильными (поскольку как одно, так и другое встречаются в заводской документации периода 2-й мировой войны), Ме-109 представляется более корректным обозначением этого типа, по крайней мере, начиная с июля 1938 г., когда фирма-разработчик «Bayerische Flugzeugwerke» сменила название на «Messerschmitt A.G.».

22 июня 1941 года на вооружении фронтовых частей германских ВВС (Люфтваффе) состояли две модификации этого истребителя — Ме-109E и Ме-109F.





Из общего числа 1026 одноместных «Мессершмиттов», сосредоточенных к вечеру 21 июня у советских границ, 579 (56,4%) составляли машины новейших версий — Ме-109F-1 и Ме-109F-2, запущенных в серийное производство в начале 1941 г.

Там же находилось 264 «Мессершмитта» более ранних моделей Ме-109E-4, Е-7 и Е-8. Еще 183 самолета устаревших моделей Е-1 и Е-3 входили в состав так называемых учебно-боевых групп, считавшихся частями второй линии и, как правило, не принимавших участия в боевых операциях.

Итак, основной ударной массой Люфтваффе стали «Эмили» и «Фридрихи», самолеты весьма удачные и совершенные, с пушечно-пулеметным вооружением (2х20-мм + 2х7,92-мм и 1х20-мм + 2х7,92-мм соответственно), скоростью около 570 км/ч и оснащенные по последнему слову техники: радиостанции, системы впрыска топлива в двигатели и так далее.

Что было на нашей стороне?

Давайте сразу договоримся смотреть на вещи трезво и называть их своими именами. Если так — то на нашей стороне все было далеко от идеала.

Накануне войны самым массовым истребителем в советских ВВС являлся самолет И-16.



По состоянию на 1 июня 1941 г. на вооружении пяти западных военных округов (Ленинградского, Прибалтийского, Западного особого, Киевского особого и Одесского), которым предстояло первыми встретить врага, состоял 1771 самолет данного типа. Это составляло более 41 % от общего числа истребителей, сосредоточенных на западной границе Советского Союза (4226 машин).

Примерно таким же был процент И-16 в морской авиации: в ВВС Северного, Балтийского и Черноморского флотов насчитывалось 334 самолета, то есть около 43% от общего количества морских истребителей (778 самолетов).



И-16, разработанный в 1933 году под руководством Н. Н. Поликарпова, бесспорно был весьма передовой и перспективной машиной. Для своего времени и в свете состояния советской авиапромышленности.

Моноплан смешанной конструкции с девятицилиндровым звездообразным двигателем воздушного охлаждения и убирающимся (первый в СССР, да и в мире тоже) шасси.

На протяжении своей истории И-16 многократно модернизировался, почти ежегодно появлялись и принимались на вооружение новые версии этой машины. Полной информации о предвоенном наличии в частях И-16 с разбивкой по модификациям не сохранилось, но, основываясь на имеющихся данных, можно сделать вывод, что большинство из них (около 40%) составляли поздние и наиболее совершенные представители семейства И-16 с 900-сильными двигателями М-63, имевшие обозначения «тип 24» и «тип 29».


И-16 тип 29


На втором месте по численности (примерно 22%) стояли И-16 тип 5 и 10 с маломощными 730-сильными моторами М-25. Еще меньше (около 18%) было пушечных И-16 типа 17, 27 и 28. Остальные 20% в основном приходились на двухместные учебно-тренировочные УТИ-4.

Стоит отметить, что И-16 и Ме-109 создавались на излете эпохи бипланов и оба выбивались из общего ряда своих современников.

Объяснялось это в первую очередь тем, что их создатели стремились прежде всего к достижению наивысшей скорости и скороподъемности, хотя такое стремление в известной мере препятствовало обеспечению хорошей горизонтальной маневренности и взлетно-посадочных характеристик.

Но в отличие от немецкого коллеги, Поликарпов решил пойти по пути максимального уменьшения геометрических размеров машины ради снижения веса и уменьшения аэродинамического сопротивления. В результате у него получился едва ли не самый короткий истребитель времен Второй мировой войны с толстым бочкообразным фюзеляжем. Зато маневренность И-16 стала притчей во языцех.

Равно как и сложность в освоении и управлении.

Тем не менее И-16 обладал почти оптимальным сочетанием скорости и маневренности. Основные серийные модификации разгонялись до 450 — 470 км/ч и выполняли вираж за 16—18 секунд. Платить за это пришлось излишней маневренностью, И-16 страдал так называемым рысканьем, его было сложно вести по прямой, а это сильно затрудняло прицеливание, приводя к частым промахам и повышенному расходу боеприпасов.

Здесь еще стоит сказать о том, о чем говорили в воспоминаниях летчики той войны. О боевой скорости.

Максимальная скорость измерялась весьма просто: на той высоте, которая была более удобна для мотора, в горизонтальном полете. Боевая скорость — это несколько иное. Это скорость, которую самолет может набрать за ограниченное время и на которой самолет может выполнять боевые эволюции.

Боевые скорости И-16 и Ме-109Е были вполне сопоставимы, но И-16 имел преимущество в маневре, как горизонтальном, так и вертикальном. Только на пикировании у Ме-109 было преимущество, И-16 мешал толстый лоб.

Ме-109F, несмотря на то, что они тяжелее поздних модификаций И-16 более чем на полтонны, за счет более мощных моторов и лучшей аэродинамики намного превосходили И-16 в скороподъемности, высотности и в скорости.

Это превосходство объективно являлось решающим фактором в воздушном бою, и его невозможно было компенсировать никакими тактическими приемами. Благодаря ему немецкие летчики владели инициативой — они могли догонять противника, стремительно атаковать сверху или сзади, а затем вновь уходить на высоту для новой атаки, не опасаясь, что враг «повиснет у них на хвосте». Пилотам И-16 оставалось лишь пассивно защищаться, уворачиваясь от атак за счет хорошей маневренности своих самолетов, и взаимно прикрывать друг друга, становясь в «оборонительный круг».

Оборонительный круг стал классикой боевого применения для самолетов типа И-16, И-153, «Харрикейн», ЛаГГ-3. К сожалению.

Вооружение. Здесь немцы тоже имели полное преимущество. Наиболее ценной характеристикой стоит считать вес секундного бортового залпа.

Ме-109E-4 имел две крыльевые 20-миллиметровые пушки MGFF и два синхронных 7,92-мм пулемета MG-17. Масса секундного залпа составляла примерно 2,37 кг.

Наиболее массовая модификация И-16 тип 24 — была вооружена двумя синхронными и двумя крыльевыми пулеметами ШКАС калибра 7,62-мм с общей массой секундного залпа 1,43 кг.

И-16 тип 29 нес три синхронных пулемета: два ШКАСа и один БС калибром 12,7-мм. Масса секундного залпа этого истребителя еще меньше — 1,35 кг.

Плюс «Мессершмитт» был весьма устойчивой оружейной платформой. Вдобавок боекомплект пулеметов у немецкого истребителя составлял по 1000 патронов на ствол и 60 снарядов на пушку, а у И-16 — по 450 патронов на каждый ШКАС и 250 — на БС.

«Пушечные» модификации И-16 — тип 17, 27 и 28 имели вооружение, аналогичное Ме-109Е-4. Две крыльевые 20-миллиметровые пушки ШВАК и два синхронных пулемета ШКАС. Однако за счет более высокой скорострельности советских авиапулеметов и авиапушек масса секундного залпа у них была выше — 3,26 кг.

К сожалению, таких истребителей выпустили относительно немного — 690 штук, причем до войны с Германией дожили далеко не все.

Вооружение «Фридриха» на первый взгляд, было слабее, чем у «Эмиля». С целью облегчения машины немцы отказались от крыльевых орудий, заменив их одной мотор-пушкой, установленной между блоков цилиндров двигателя и стрелявшей сквозь полую ось винта.

Ha Ме-109F-1 это была все та же MG-FF, а на F-2 установили уже новую 15-миллиметровую пушку MG-151/15 с боекомплектом в 200 снарядов. Относительно MG-FF она имела более высокую скорострельность и лучшие баллистические характеристики. Тем не менее масса секундного залпа истребителя упала, составив у Ме-109F-2 всего лишь 1,04 кг, то есть даже меньше, чем у чисто пулеметных модификаций И-16.

Правда, эффективная дальность стрельбы была выше и точность пушки, установленной по центру самолета, несравнима с двумя крыльевыми пушками.

Кроме того, начиная с модификации Ме-109F-4, появилась возможность установки под крыльями двух дополнительных пушек MG-151/20 (MG-151/15 с новым стволом калибра 20-мм) в специальных обтекаемых контейнерах. Контейнеры легко подвешивались и снимались в полевых условиях силами аэродромного персонала. Такая доработка увеличивала массу секундного залпа истребителя более чем втрое — до 3,6 кг, однако она ухудшала его летные данные и, по свидетельству пилотов, негативно сказывалась на управляемости.

При сравнении боевых потенциалов И-16 и Ме-109 необходимо остановиться еще на одном важном моменте. Все «мессершмитты» к началу Второй мировой войны были радиофицированы и имели на борту вполне надежные и безотказные приемо-передающие радиостанции FuG-7.


Это позволяло немецким пилотам координировать свои действия во время боя, предупреждать друг друга об опасности или обнаружении целей, а также получать команды и целеуказания от наземных центров наведения.

Подавляющее большинство советских летчиков не имело таких возможностей. Из почти трех тысяч И-16, состоявших в начале июня 1941 г. на вооружении советских ВВС, радиостанции РСИ-3 «Орел» имели не более полутора сотен.

И хотя на И-16 тип 29, выпущенных в 1940 году, за кабинами имелись специальные отсеки для раций, почти все они были пусты, поскольку радиозаводы не смогли обеспечить поставку. Да и на тех немногих машинах, на которых стояли «Орлы», пользоваться ими было почти невозможно из-за низкой надежности и слабой помехозащищенности этих станций.

Несмотря на то, что дальность их действия, согласно заводской документации, составляла 150 км, из-за помех, создаваемых системой зажигания двигателя и другим самолетным электрооборудованием, реальная дальность приема обычно не превышала 30 километров, а летчики обычно слышали в наушниках лишь трески шипение…

Второй истребитель Поликарпова, который также составлял значительный процент в списочном составе предвоенных советских ВВС — полутораплан И-153, прозванный «чайкой».



С учетом нескольких штурмовых авиаполков в западных военных округах к июню 1941 г. насчитывалось около полутора тысяч «чаек», или примерно 35% от общей численности истребителей.

Несмотря на то, что самолет был спроектирован в 1938 году, его конструкция и аэродинамическая схема примерно соответствовали уровню развития авиастроения десятилетней давности. Единственным прогрессивным элементом у «чайки» можно назвать убирающееся шасси.

Фактически И-153 был анахронизмом уже в момент создания, а его запуск в серию в 1939 году на первый взгляд напоминает ошибку. Однако это являлось вынужденной мерой из-за отсутствия лучшей замены еще более архаичному биплану И-15бис, который необходимо было срочно снимать с производства. Поскольку «чайка» имела во многом схожую с ним конструкцию, ее выпуск удалось быстро и без особых затрат наладить на том же заводе и том же производственном оборудовании.

На большинстве серийных И-153 стояли двигатели М-63 и такое же вооружение, как на И-16 тип 24. Несмотря на то, что конструкция И-153 совершенно иная, чем у И-16, взлетный вес обеих машин получился почти одинаковым: 1880 кг у И-16 тип 24 и 1890 кг у «чайки».
Однако из-за худшей аэродинамики максимальная скорость «чайки» ниже: у земли — всего 370 км/ч., а на высоте 5000 м — 435-440 км/ч.

Такая скорость не позволяла ей успешно бороться с немецкими истребителями, а зачастую — даже перехватывать бомбардировщики. Зато нагрузка на площадь у «чайки» значительно меньше, чем у «ишака», а значит, лучше горизонтальная маневренность. Полный вираж на высоте 1000 м самолет выполнял за 13 — 14 секунд. Скороподъемность обеих машин примерно равная — 14,7-15 м/с.

Негативным качеством И-153 в сравнении с истребителями-монопланами являлся гораздо худший обзор вперед, загораживаемый верхним крылом. Хотя Поликарпов пытался исправить этот дефект, придав крылу характерный излом, за который самолет и получил свое прозвище, значительная часть передней полусферы была скрыта от глаз пилота, мешая поиску и слежению за целью.

Из-за еще более низких, чем у И-16, скоростных данных, «чайки», не могли применять в боях с «мессершмиттами» наступательную тактику. Не могли они и спастись от атак за счет скорости. При встречах с немецкими истребителями их пилотам приходилось становиться в оборонительный круг или бессистемно маневрировать, уворачиваясь из-под огня и надеясь, что враг рано или поздно отстанет. Естественно, такая тактика, получившая официальное название «пчелиного роя», отдавала инициативу противнику, предоставляя ему полную свободу действий.

Бесполезность «чаек» в воздушном бою вынудила переводить эти машины в штурмовые и легкобомбардировочные полки, хотя их вооружение (четыре пулемета ШКАС и две 25-килограммовые или 50-килограммовые бомбы) было явно слабоваты для атак наземных целей, а защита от зенитного огня фактически отсутствовала.



К концу 1941 года количество И-153 в боевых частях сократилось до 200 машин, а еще через год они почти полностью исчезли с советско-германского фронта. Моральная устарелость и бесперспективность И-16 и И-153 стала ясна советскому руководству еще в 1939 году, после боев в Испании и особенно — на Халхин-Голе, где японские истребители, которых у нас раньше не принимали всерьез, неожиданно оказались для наших очень грозным противником.

Можно ли здесь сказать о некоей недальновидности командования ВВС РККА или упрекнуть, как это обычно делается, лично Сталина?

Нет, нельзя.

Ответ после конфликтов с японцами последовал сразу же. В нескольких КБ развернулась спешная работа по созданию истребителей нового поколения. В результате появилась знаменитая «триада» — И-26 (Як-1), И-200 (МиГ-3) и И-301 (ЛаГГ-3).

Но об этих машинах — в следующей части. Это были самолеты уже абсолютно иной концепции.

Говоря же о превосходстве Люфтваффе над ВВС РККА в первые месяцы войны, стоит подтвердить тот факт, что немцы превосходили не количественно, а качественно. Именно по принципу, сформулированному Покрышкиным «высота-скорость-маневр-огонь».

Можно ли было взять числом? Около 5 000 И-16 и И-153 против тысячи с небольшим Ме-109?

Теоретически — да. Практически… Сомнительно. Обладавшие больше скоростью, высотой, более мощным оружием, прекрасно радиофицированные, и, самое главное, имевшие больший опыт боевого применения и более современную тактику, немецкие летчики не должны были предоставить шансов на успех нашим.

Они и не предоставили.

И с максимальной эффективностью использовали все имеющиеся на руках козыри. От боевых качеств самолетов, до подготовки немецких летчиков. О подготовке пилотов стоит сказать отдельно, эта тема способна объяснить многое из происшедшего в начале войны.

В итоге стоит очередной раз сделать вывод о том, что первый этап борьбы Люфтваффе и ВВС РККА остался за Люфтваффе, несмотря на численное превосходство советских ВВС. Численное превосходство советских истребителей не сыграло должной роли перед более совершенными немецкими истребителями.

Во второй части речь пойдет о советской «триаде», самолетах нового поколения, которые приняв вместе с истребителями Поликарпова первый удар, продолжили войну за превосходство в небе Великой Отечественной.

Источники:
Кондратьев Вячеслав. Сравнительный анализ конструкций и летно-технических данных советских и германских истребителей, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Шунков В. Н. Авиация Люфтваффе.
Иванов В. П. Самолеты Н.Н. Поликарпова.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 33

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:59
    Неплохая статья с выкладками.
    Отмечу что в первые часы войны большая часть нашей авиации была уничтожена на земле налетами бомбардировщиков люфтваффе.
    Даже при уступающих характеристиках И-16 в большом количестве смогли бы при грамотном руководстве дасть отпор фашистким летчикам...но не судьба...

    Совершив облёт разрушенных аэродромов и узнав о масштабах потерь, И. И. Копец застрелился в своём служебном кабинете (в 18:00 22 июня)

    Общие потери ВВС Западного фронта 22 июня составили 738 самолётов, в том числе 528 было потеряно на земле
    Тот же ЛЕХА
    1. Ken71 Сегодня, 07:27
      Не большая часть а не более 10 -15% . И при этом в значительной части устаревшие машины стоявшие совсем открыто. Все таки приказ об укрытии и маскировки авиапарка был отдан и хоть как-то исполнялся.
      Ken71
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:30
        Не большая часть а не более 10 -15%


        Возможно...но эффект внезапности был достигнут...чем фрицы воспользовались в полной мере.
        Потом дошло до того что фрицы гонялись на мессерах за отдельными бойцами и и машинами...полное господство в воздухе в первые часы и дни войны.
        Тот же ЛЕХА
        1. Ken71 Сегодня, 07:37
          Не эффект внезапности а подавляющее превосходство за счет качества подготовки и массированния там где нужно.
          Ken71
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:43
            Какое там превосходство...
            когда спящих людей в казармах артиллерия фрицев расстреливала в течении нескольких часов,
            бомбардировщики врага безнаказанно отбомбилась по всем ключевым позициям РККА на западной границе.


            Тот же ЛЕХА
            1. Ken71 Сегодня, 07:56
              Такое превосходство. Не всех перебили спящим. Да и эти спящие были военно служащим которые вообще не должны были спать при должной организации и выполнении приказов.
              Ken71
    2. tomket Сегодня, 07:30
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Отмечу что в первые часы войны большая часть нашей авиации была уничтожена на земле налетами бомбардировщиков люфтваффе.

      Ну это по большей части из разряда если не мифов, то общей фразы, несколько отличающейся от действительности. На самом деле основные потери наши ВВС понесли в первые дни войны, а не часы. Основные же потери мы несли при перебазировании , ввиду дезорганизации и невозможности эвакуации поврежденной техники. Кстати, первая воздушная победа на Советско - германском фронте была одержана нами.
      tomket
    3. vladimirZ Сегодня, 07:55
      Совершив облёт разрушенных аэродромов и узнав о масштабах потерь, И. И. Копец застрелился в своём служебном кабинете (в 18:00 22 июня) - Тот же ЛЕХА

      Есть воспоминания генерал-лейтенанта Долгушина С.Ф., в начале войны младшего лейтенанта, о том как к ним 21 июня 1941 года в полк приехали с проверкой командующий ОЗВО генерал армии Павлов и И. Копец.
      Долгушин С.Ф. :
      «В субботу, 21 июня 1941 года прилетел к нам командующий округом генерал Армии Павлов, командующий ВВС округа генерал-лейтенант Копец, командир дивизии, командир полка. И нас с Макаровым послали на воздушную разведку…»
      «Долгушин: Привезли нас в штаб полка - в это имение (в усадьбу Бобра-Велька - В.Б.): аэродром, за ним липы стоят, а за ними имение. Вот туда нас привезли и мы доложили свежую (информацию - В.Б.) о том что там (в Сувалках - В.Б.) творится.
      Бардов: А докладывали кому?
      Долгушин: Павлов, Копец, Ганичев, Николаев тут. Мы доложили всё как было. Причём у нас с Серёжкой (Макаровым - В.Б.) расхождение получилось всего в 2 СЛ. Мы насчитали около 200.
      Бардов: Т.е. каждый в бинокль пересчитал самолёты?!
      Долгушин: Да. Я насчитал около 200. И какие СЛ были: Ме-109, Ме-110, Ю-87, Ю-88 и Хейнкель-111».
      После этого Копец в сопровождении комадиров 11-й сад и 122-го иап лично слетал на границу, на истребителе Долгушина и убедился в правдивости доклада летчиков:
      «И они тройкой СЛ взлетели: он, Ганичев и Николаев. Они примерно минут 35 в полёте были - Августов то был (от них - В.Б.) всего 60 км».
      А после убытия Павлова и Копца к вечеру в 122-м ИАП и получили приказ:
      «…в субботу 21 июня мы отлетали, к вечеру полеты закончились, и нам сообщают: “снять оружие и ящики с боеприпасами, и хранить их отдельно“. Это же идиотство! Мы все были взволнованы…
      Долгушин: Закончили мы полёты примерно в 18 часов. Часов в 19 нас разоружили - поступила команда “СНЯТЬ С САМОЛЕТОВ оружие и боеприпасы и разместить их в каптерках” - дощатых и фанерных сарайчиках за хвостом самолётов.
      Мы все думаем: зачем же?! Мы же когда взлетали в готовности №1 и когда догоняли (Ме-110 - В.Б.), у нас пушки и ПМ “стояли на одну перезарядку”:
      - ПМ - просто дёрнул ручки - вот они стоят, и тут же кнопки (чтобы) воздухом перезаряжать пушки.
      На одну перезарядку и после этого жми на гашетки и стреляй. А тут - сняли! Вечером поужинали. За ужином мы обменивались - все были до того возмущённые злые: как это так - мы вылетали на перехват имея всё оружие на одну перезарядку, а тут - в такое тревожное и какое-то неприятное время, у нас отняли оружие у истребителей»!
      Долгушин: «Поужинали. Такое состояние было: СНЯЛИ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ!!
      И мы спросили: “Почему сняли оружие?! Кто такой идиотский приказ издал“?!
      Даже к командиру полка Емельяненко обратился и говорит: “Ну почему?!”
      А командир полка разъяснил командирам эскадрилий: “Приказ командующего” (Белорусским военным округом Д.Г.Павлова - В.Б.), а командиры эскадрилий - нам».
      Оружие они сняли, а «В 2.30 раздается сигнал - тревога…». И в момент налета немецкой авиации летчики вместо «сокращенных» оружейников занимались установкой пушек и пулеметов на истребители.
      https://www.planet-kob.ru/print/1255

      Так, что И. Копец не зря застрелился, знал, что его ждет за преступный приказ о разоружении авиации в канун войны, за скопление самолетов на аэродромах, в результате которых в первый же день войны авиация округа была разгромлена немцами.
      vladimirZ
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:03
        И. Копец не зря застрелился, знал, что его ждет за преступный приказ о разоружении авиации

        Копец мог выполнять приказ вышестоящего начальства а когда надо было искать стрелочника он понял что этим стрелочником будет он ....а зная нравы того времени это единственное что он мог сделать...жестокое было время...
        хотя он мог и нарушить приказ и не сделать этого...и за это его могли расстрелять...так что не все так просто...
        Тот же ЛЕХА
        1. tomket Сегодня, 08:17
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          а когда надо было искать стрелочника он понял что этим стрелочником будет он

          Ну а может он просто был порядочным человеком, и понимал , что как командующий , он в ответе за разгром.
          tomket
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:21
            Ну а может он просто был порядочным человеком


            Хочу в это верить ...не все же были сволочами...
            Тот же ЛЕХА
      2. Ken71 Сегодня, 08:26
        Если я правильно понимаю то Долгушин не служит в 43ИАД подчиненной Копцу.
        Ken71
  2. п-к Опарышев Сегодня, 06:22
    Смысл было сравнивать "ишачков" с мессерами? И16 это поколение 3+,а мессеры и фоккеры это 4++.
    Радиофикацию машин вполне могли сделать.Не такое делала промышленность.Но почему не сделали?Проявилось,либо явное предательство и введение в заблуждение Верховное командование или отсутствие соответствующей воли. Начало отработки тактики сразу же показало,что отсутствие связи,ставит крест на тактике.Можно конечно в бою махать руками,светить зеркальцем,подавая сигналы,нотакое становиться смешным самим.По слухам Берия курировал И16.И ни кто не растолковал ему разницу между впрыском и карбюратором.От страха боялись рта открыть?Лаврентий Палыч,мог построить пару шарашек и они выдали бы китайскую копию бошевского впрыска.Наплевательское отношение к Войне.Разьёмы на различных типах были разными.Хрен вы миг заправите на аэродроме яков.Стреляли вредителей тогда говорят,но видимо мало стреляли.Стрельба не подтянула уровень мышления до реальности.
    п-к Опарышев
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:25
      Стреляли вредителей тогда говорят,но видимо мало стреляли.


      Да уж дострелялись...

      28 октября 1941 года в посёлке Барбыш вблизи Куйбышева по распоряжению Л. П. Берии без суда была расстреляна группа арестованных офицеров, в их числе П. В. Рычагов. Вместе с Рычаговым была расстреляна его жена, заместитель командира авиаполка особого назначения майор Мария Нестеренко, обвинённая в том, что «будучи любимой женой Рычагова, не могла не знать об изменнической деятельности своего мужа»
      Лучших бойцов расстреливали...им бы фрицев крошить а не умирать так глупо.
      Тот же ЛЕХА
      1. tomket Сегодня, 07:43
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Вместе с Рычаговым была расстреляна его жена, заместитель командира авиаполка особого назначения майор Мария Нестеренко, обвинённая в том, что «будучи любимой женой Рычагова, не могла не знать об изменнической деятельности своего мужа»

        Простите, а жену вы видимо привели как безвинную жертву? А почему она в погонах? Будучи в звании, она не только "не могла не знать...", а могла и самое деятельное участие принимать.....
        tomket
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:52
          а могла и самое деятельное участие принимать.....

          в чем???...расстрелы по факту подозрения абсурдны и глупы...так можно и вас заподозрить в пособничестве ГЕРМАНИИ и на этом основании расстрелять по меркам того времени...и вас и всех ваших родственников до десятого колена.

          Конечно вы будете отрицать пособничество ...но если применить допрос с пристрастием...сознаетесь в работе на спецслужбы всего мира.

          Перегнули палку тогда с чисткой армии РККА...командиры первого года войны за редким исключением боялись проявить инициативу в бою...чем враг всегда пользовался.
          Тот же ЛЕХА
          1. tomket Сегодня, 08:06
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            в чем???..

            Вы видимо читаете не внимательно. Если бы она была гражданским человеком, тогда да. Но она была в ЗВАНИИ МАЙОРА. А что она в этом звании сделала или не сделала, ну тут следствие разобралось без диванных аналитиков.
            tomket
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:12
              ну тут следствие разобралось без диванных аналитиков.


              Ага прямо так взяло и за пару часов разобралась ....раз жена РЫЧАГОВА значит пособник...к стенке ее...тоже мне следователи хреновы.
              Бей своих чтоб чужие боялись....фрицам на радость.
              И потом кто с фрицами воевать после этого будет то ...следователи что ли.
              Тогда нужны были офицеры способные воевать с фашистами а они под следствием...понимаешь подозрение ...
              Тот же ЛЕХА
              1. tomket Сегодня, 08:22
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                Ага прямо так взяло и за пару часов разобралась ....раз жена РЫЧАГОВА значит пособник...к стенке ее...тоже мне следователи хреновы.

                Арестовали Рычагова 24 июня. И вполне возможно, за то , что ВВС встретило войну в таком виде ввиду его деятельности. А расстреляли его по осени. Было время разобраться.
                tomket
        2. nizhegorodec Сегодня, 07:58
          Цитата: tomket
          Будучи в звании, она не только "не могла не знать...", а могла и самое деятельное участие принимать.....

          ключевое слово "могла", но не принимала же, как и Рычагов. Вы это написали, что бы палача Берию оправдать? Сталин Рычагову не простил "гробов" на совещании, не любил вождь правды в глаза.
          nizhegorodec
          1. tomket Сегодня, 08:11
            Цитата: nizhegorodec
            Сталин Рычагову не простил "гробов" на совещании, не любил вождь правды в глаза.

            Странно, Жуков тов. Сталина по матушке не стеснялся посылать, и как то обошлось без обиды и расстрела , а тут на тебе.
            tomket
            1. nizhegorodec Сегодня, 08:16
              Цитата: tomket
              Странно, Жуков тов. Сталина

              во-первых это единственный человек (причём какой и в какие годы!) да и то, байки это про матушку.
              nizhegorodec
              1. tomket Сегодня, 08:26
                Цитата: nizhegorodec
                во-первых это единственный человек (причём какой и в какие годы!)

                Годы одни и те же. Может один, а может и не один.
                Цитата: nizhegorodec
                да и то, байки это про матушку.

                Ровно такие же байки как и про "гробы".
                tomket
            2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:18
              Жуков тов. Сталина по матушке не стеснялся посылать


              Не было такого никогда...
              СТАЛИН человек злопамятный и те кто рискнул его оскорбить долго не жили.
              Другое дело что ЖУКОВ рубил правду матку с чем СТАЛИН потом со скрипом соглашался не знаю почему он не согласился с РЫЧАГОВЫМ ...видимо что то личное.
              Тот же ЛЕХА
          2. stalkerwalker Сегодня, 08:15
            Цитата: nizhegorodec
            Сталин Рычагову не простил "гробов" на совещании, не любил вождь правды в глаза.

            О как..... fellow
            Уж Сталину было известно - сколько денег было вложено под лозунг "Всё выше, выше и выше!". С народа последние штаны снимали, что бы эти летуны "кузькину мать" в небесах ворогу устроили. Авиапром стоил немерянных денег. И правительство ожидало хотя бы реальной отдачи. А затем заявляется энтот умник и героя из себя изображает.
            Табуреткин на фоне этих пижонов, отказывающихся летать "на гробах", просто ударник соцтруда.
            stalkerwalker
    2. tomket Сегодня, 07:38
      Цитата: п-к Опарышев
      И16 это поколение 3+,а мессеры и фоккеры это 4++.

      Ндааа.......
      Цитата: п-к Опарышев
      Радиофикацию машин вполне могли сделать.Не такое делала промышленность.Но почему не сделали?

      Почему у нас сейчас на каждом истребителе нет АФАР?
      Цитата: п-к Опарышев
      По слухам Берия курировал И16.

      Поменьше базарных слухов.
      Цитата: п-к Опарышев
      Хрен вы миг заправите на аэродроме яков

      Источник можно? Ну того же Ворожейкина, как он не мог на аэродроме МиГов заправится. Или Покрышкин не мог МиГа на аэродроме Яков заправить)))))) Да и в чем надобность таких заправок?)))))
      tomket
      1. stalkerwalker Сегодня, 07:52
        Цитата: tomket
        как он не мог на аэродроме МиГов заправится. Или Покрышкин не мог МиГа на аэродроме Яков заправить)))))) Да и в чем надобность таких заправок?)))))

        Авиапромышленность СССР производила ровно то, что запрашивали военные. Причём в меру своих технологических способностей и производственных мощностей.
        stalkerwalker
    3. Ken71 Сегодня, 07:40
      Замечательный такой СССР которому столько собственных граждан мечтали навредить
      Ken71
    4. nizhegorodec Сегодня, 07:50
      Цитата: п-к Опарышев
      Радиофикацию машин вполне могли сделать.Не такое делала промышленность.Но почему не сделали?

      откуда такой вывод? Речь не просто об увеличении числа изделий (хотя и это тоже), а о качестве. Ну не было у нас достойной радиопромышленности, так и пользовались ленд-лизовской (даже примитивные телефоны), а потом и их технологиями и наработками.
      Цитата: п-к Опарышев
      От страха боялись рта открыть?

      Цитата: п-к Опарышев
      Стреляли вредителей тогда говорят,но видимо мало стреляли.

      от стратех!!! Надо было всех конструкторов и специалистов перестрелять и авиапром бы наладился. Браво!!!
      nizhegorodec
      1. tomket Сегодня, 08:02
        Цитата: nizhegorodec
        Надо было всех конструкторов и специалистов перестрелять и авиапром бы наладился. Браво!!!

        Кстати, те же шарашки возникли ввиду систематических срывов правительственных заданий. То же КБ Туполева таким образом перевели на "специальный" режим, что бы оно хоть что то перед войной сделало. КБ Поликарпова же подверглось разукрупнению по той же причине. Неизвестно, довели бы до серии МиГ-3, если бы он остался у Поликарпова. По поводу шарашек... это примерно как если бы сейчас, кого нибудь посадили за срыв сроков по ПАК ФА, Погосяна например. Или же Мантурова за срывы графика поставок. Или Силуанова, за срыв финансирования МиГ-35.
        tomket
        1. nizhegorodec Сегодня, 08:14
          Цитата: tomket
          Кстати, те же шарашки возникли ввиду систематических срывов правительственных заданий.

          Это тщетная попытка устранить провалы в развитии промышленности и конструкторской школы. Сикорского, Северского и многих других никто в шарашки не загонял, но используя опыт русских инженеров и механиков эмигрировавших в США, а также авиапромышленность этой страны они создавали передовые по тем временам машины
          nizhegorodec
  3. tchoni Сегодня, 08:14
    Ой, как Фсего много высказать хочется, но начнем мопорядку:
    1) Статья из серии "мы проиграли в силу несовершенства техники". Это бред! Полный и безоговорочный! Есть две причины нашего поражения в июне 41 го: а) Отсутствие политической воли, либо неправильное понимание высшим руководством страны слодившейся ситуации. и б) неготовность командования к ведению современной войны, боязнь проявить инициативу и слепое следование уставу.
    Если вы считаете, что это не так, то, прошу вас задуматься над тем, что было бы, реши Сталин нанести удар по немецким аэродромам утром , скажем, 19 июня.... А то же, что и в индо-пакистанской войне. Или, что было бы, сумей наше командование подготовится к внезапному налету утром 22 июня. Или, если бы командование сразу перешло от тройки к двойке, разрешило и организовало свободную охоту на немецкие истребители.? Я понимаю, что технику виноватить проще, но, не всегда рравильно. Технику надо виноватить, когда решается спор между двумя летчиками: Васей Пупкиным и Гансом Шнапсом. Тут - да. Техника важна и несет существенный вклад в исход дуэли. Когла говорим об армиях - важно умение командования , как это не пародаксально звучит, командовать) Еще Наполеон, после африканской компании утверждал: два туарега бьют трех французов, сотня туарегов и сотня французов сражаются на равных, а две тысячи французов всегда бьют три тысячи туарегов.
    2) А не кажется ли вам, господа коллеги, что в нашей авиации наблюдаются очень похожие тенденция в настоящий, вялотекущий момент?
    Опять, мы кичимся сверхманевренностью наших су35 и мигов за тем же номером, забывая, что инициативой в бою будет владеть тот, кто раньше увидит противника, тот, ктосможет его обстрелять с большей дистанции. Может , стоит , вместо извратов и балетных па в неье авиасалонов направить усилия на модернизацию РЛС, средств РЭБ и средств РТР существующего парка Сушек? и МиГ-31?
    По организации та ж фигня. здесь в рубрике "Фото и видео" есть фото базы "хмеймим" так там все 25 бортов наличных одной толпой на одной стоянке. Один топор залетный - и снова будем рвать волосики с попиньки в праведном гневе клеймя позором подлых последователей Джорджа Вашингтона)))))
    Хау. Я всн сказал )))
    tchoni
    1. nizhegorodec Сегодня, 08:23
      из всего Вашего опуса всё разбивается опять об отсталость нашей авиатехники
      Цитата: tchoni
      что было бы, реши Сталин нанести удар по немецким аэродромам утром , скажем, 19 июня.... А то же, что и в индо-пакистанской войне.
      не то, с чего Вы решили, что немцы лопухи? Что у них все накануне войны находились в благостном неведении. Они тоже подняли бы самолёты, но Ишак с Чайкой против мессера....
      Цитата: tchoni
      Или, что было бы, сумей наше командование подготовится к внезапному налету утром 22 июня.

      как? Поднять дежурные силы в воздух? Да, внезапности бы не было, но опять Ишак и Чайка против мессера... да и Ю-88 оне не способны были даже догнать
      Цитата: tchoni
      Или, если бы командование сразу перешло от тройки к двойке, разрешило и организовало свободную охоту на немецкие истребители.?

      на чайке охота за мессером? Ну ну...
      nizhegorodec
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