В погоне за Люфтваффе. 1941 год, Поликарпов против Мессершмитта

И-16 тип 29

Источники:

Кондратьев Вячеслав. Сравнительный анализ конструкций и летно-технических данных советских и германских истребителей, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Шунков В. Н. Авиация Люфтваффе.

Иванов В. П. Самолеты Н.Н. Поликарпова.

Действительно, все происходившее в авиационных КБ нашей страны с 1941 по 1945 годы можно назвать одним словом: погоня за Люфтваффе.Почему с 1941-го, а не 1936-го?? Ведь именно в этом году состоялся дебют советских самолетов в противостоянии с немецкими в небе Испании. И выводы уже тогда были сделаны, но мы пойдем по порядку именно с 1941, тем более что в нашем небе встретились фактически все «старые знакомые».Вполне намеренно не будем здесь сравнивать цифры ТТХ, оставив место для боевых характеристик. Нет никакого смысла сравнивать, например, максимальные скорости, получаемые в результате испытаний в благоприятных условиях, если боевые скорости самолетов существенно от них отличались. И разница достигала от 30 до 70 км/ч.Основным истребителем Люфтваффе в начале Великой Отечественной войны был «Мессершмитт» Bf-109 — цельнометаллический моноплан с убирающимся шасси, закрытой кабиной и двухрядным 12-цилиндровым V-образным двигателем жидкостного охлаждения. Созданный в 1934 году он до начала войны с Советским Союзом успел пройти целый ряд модернизаций, прежде всего с целью улучшения летных характеристик.Далее по тексту будем все-таки именовать «Мессершмитт» как Ме-109, а не Bf-109. Хотя оба обозначения признаны правильными (поскольку как одно, так и другое встречаются в заводской документации периода 2-й мировой войны), Ме-109 представляется более корректным обозначением этого типа, по крайней мере, начиная с июля 1938 г., когда фирма-разработчик «Bayerische Flugzeugwerke» сменила название на «Messerschmitt A.G.».22 июня 1941 года на вооружении фронтовых частей германских ВВС (Люфтваффе) состояли две модификации этого истребителя — Ме-109E и Ме-109F.Из общего числа 1026 одноместных «Мессершмиттов», сосредоточенных к вечеру 21 июня у советских границ, 579 (56,4%) составляли машины новейших версий — Ме-109F-1 и Ме-109F-2, запущенных в серийное производство в начале 1941 г.Там же находилось 264 «Мессершмитта» более ранних моделей Ме-109E-4, Е-7 и Е-8. Еще 183 самолета устаревших моделей Е-1 и Е-3 входили в состав так называемых учебно-боевых групп, считавшихся частями второй линии и, как правило, не принимавших участия в боевых операциях.Итак, основной ударной массой Люфтваффе стали «Эмили» и «Фридрихи», самолеты весьма удачные и совершенные, с пушечно-пулеметным вооружением (2х20-мм + 2х7,92-мм и 1х20-мм + 2х7,92-мм соответственно), скоростью около 570 км/ч и оснащенные по последнему слову техники: радиостанции, системы впрыска топлива в двигатели и так далее.Что было на нашей стороне?Давайте сразу договоримся смотреть на вещи трезво и называть их своими именами. Если так — то на нашей стороне все было далеко от идеала.Накануне войны самым массовым истребителем в советских ВВС являлся самолет И-16.По состоянию на 1 июня 1941 г. на вооружении пяти западных военных округов (Ленинградского, Прибалтийского, Западного особого, Киевского особого и Одесского), которым предстояло первыми встретить врага, состоял 1771 самолет данного типа. Это составляло более 41 % от общего числа истребителей, сосредоточенных на западной границе Советского Союза (4226 машин).Примерно таким же был процент И-16 в морской авиации: в ВВС Северного, Балтийского и Черноморского флотов насчитывалось 334 самолета, то есть около 43% от общего количества морских истребителей (778 самолетов).И-16, разработанный в 1933 году под руководством Н. Н. Поликарпова, бесспорно был весьма передовой и перспективной машиной. Для своего времени и в свете состояния советской авиапромышленности.Моноплан смешанной конструкции с девятицилиндровым звездообразным двигателем воздушного охлаждения и убирающимся (первый в СССР, да и в мире тоже) шасси.На протяжении своей истории И-16 многократно модернизировался, почти ежегодно появлялись и принимались на вооружение новые версии этой машины. Полной информации о предвоенном наличии в частях И-16 с разбивкой по модификациям не сохранилось, но, основываясь на имеющихся данных, можно сделать вывод, что большинство из них (около 40%) составляли поздние и наиболее совершенные представители семейства И-16 с 900-сильными двигателями М-63, имевшие обозначения «тип 24» и «тип 29».На втором месте по численности (примерно 22%) стояли И-16 тип 5 и 10 с маломощными 730-сильными моторами М-25. Еще меньше (около 18%) было пушечных И-16 типа 17, 27 и 28. Остальные 20% в основном приходились на двухместные учебно-тренировочные УТИ-4.Стоит отметить, что И-16 и Ме-109 создавались на излете эпохи бипланов и оба выбивались из общего ряда своих современников.Объяснялось это в первую очередь тем, что их создатели стремились прежде всего к достижению наивысшей скорости и скороподъемности, хотя такое стремление в известной мере препятствовало обеспечению хорошей горизонтальной маневренности и взлетно-посадочных характеристик.Но в отличие от немецкого коллеги, Поликарпов решил пойти по пути максимального уменьшения геометрических размеров машины ради снижения веса и уменьшения аэродинамического сопротивления. В результате у него получился едва ли не самый короткий истребитель времен Второй мировой войны с толстым бочкообразным фюзеляжем. Зато маневренность И-16 стала притчей во языцех.Равно как и сложность в освоении и управлении.Тем не менее И-16 обладал почти оптимальным сочетанием скорости и маневренности. Основные серийные модификации разгонялись до 450 — 470 км/ч и выполняли вираж за 16—18 секунд. Платить за это пришлось излишней маневренностью, И-16 страдал так называемым рысканьем, его было сложно вести по прямой, а это сильно затрудняло прицеливание, приводя к частым промахам и повышенному расходу боеприпасов.Здесь еще стоит сказать о том, о чем говорили в воспоминаниях летчики той войны. О боевой скорости.Максимальная скорость измерялась весьма просто: на той высоте, которая была более удобна для мотора, в горизонтальном полете. Боевая скорость — это несколько иное. Это скорость, которую самолет может набрать за ограниченное время и на которой самолет может выполнять боевые эволюции.Боевые скорости И-16 и Ме-109Е были вполне сопоставимы, но И-16 имел преимущество в маневре, как горизонтальном, так и вертикальном. Только на пикировании у Ме-109 было преимущество, И-16 мешал толстый лоб.Ме-109F, несмотря на то, что они тяжелее поздних модификаций И-16 более чем на полтонны, за счет более мощных моторов и лучшей аэродинамики намного превосходили И-16 в скороподъемности, высотности и в скорости.Это превосходство объективно являлось решающим фактором в воздушном бою, и его невозможно было компенсировать никакими тактическими приемами. Благодаря ему немецкие летчики владели инициативой — они могли догонять противника, стремительно атаковать сверху или сзади, а затем вновь уходить на высоту для новой атаки, не опасаясь, что враг «повиснет у них на хвосте». Пилотам И-16 оставалось лишь пассивно защищаться, уворачиваясь от атак за счет хорошей маневренности своих самолетов, и взаимно прикрывать друг друга, становясь в «оборонительный круг».Оборонительный круг стал классикой боевого применения для самолетов типа И-16, И-153, «Харрикейн», ЛаГГ-3. К сожалению.Вооружение. Здесь немцы тоже имели полное преимущество. Наиболее ценной характеристикой стоит считать вес секундного бортового залпа.Ме-109E-4 имел две крыльевые 20-миллиметровые пушки MGFF и два синхронных 7,92-мм пулемета MG-17. Масса секундного залпа составляла примерно 2,37 кг.Наиболее массовая модификация И-16 тип 24 — была вооружена двумя синхронными и двумя крыльевыми пулеметами ШКАС калибра 7,62-мм с общей массой секундного залпа 1,43 кг.И-16 тип 29 нес три синхронных пулемета: два ШКАСа и один БС калибром 12,7-мм. Масса секундного залпа этого истребителя еще меньше — 1,35 кг.Плюс «Мессершмитт» был весьма устойчивой оружейной платформой. Вдобавок боекомплект пулеметов у немецкого истребителя составлял по 1000 патронов на ствол и 60 снарядов на пушку, а у И-16 — по 450 патронов на каждый ШКАС и 250 — на БС.«Пушечные» модификации И-16 — тип 17, 27 и 28 имели вооружение, аналогичное Ме-109Е-4. Две крыльевые 20-миллиметровые пушки ШВАК и два синхронных пулемета ШКАС. Однако за счет более высокой скорострельности советских авиапулеметов и авиапушек масса секундного залпа у них была выше — 3,26 кг.К сожалению, таких истребителей выпустили относительно немного — 690 штук, причем до войны с Германией дожили далеко не все.Вооружение «Фридриха» на первый взгляд, было слабее, чем у «Эмиля». С целью облегчения машины немцы отказались от крыльевых орудий, заменив их одной мотор-пушкой, установленной между блоков цилиндров двигателя и стрелявшей сквозь полую ось винта.Ha Ме-109F-1 это была все та же MG-FF, а на F-2 установили уже новую 15-миллиметровую пушку MG-151/15 с боекомплектом в 200 снарядов. Относительно MG-FF она имела более высокую скорострельность и лучшие баллистические характеристики. Тем не менее масса секундного залпа истребителя упала, составив у Ме-109F-2 всего лишь 1,04 кг, то есть даже меньше, чем у чисто пулеметных модификаций И-16.Правда, эффективная дальность стрельбы была выше и точность пушки, установленной по центру самолета, несравнима с двумя крыльевыми пушками.Кроме того, начиная с модификации Ме-109F-4, появилась возможность установки под крыльями двух дополнительных пушек MG-151/20 (MG-151/15 с новым стволом калибра 20-мм) в специальных обтекаемых контейнерах. Контейнеры легко подвешивались и снимались в полевых условиях силами аэродромного персонала. Такая доработка увеличивала массу секундного залпа истребителя более чем втрое — до 3,6 кг, однако она ухудшала его летные данные и, по свидетельству пилотов, негативно сказывалась на управляемости.При сравнении боевых потенциалов И-16 и Ме-109 необходимо остановиться еще на одном важном моменте. Все «мессершмитты» к началу Второй мировой войны были радиофицированы и имели на борту вполне надежные и безотказные приемо-передающие радиостанции FuG-7.Это позволяло немецким пилотам координировать свои действия во время боя, предупреждать друг друга об опасности или обнаружении целей, а также получать команды и целеуказания от наземных центров наведения.Подавляющее большинство советских летчиков не имело таких возможностей. Из почти трех тысяч И-16, состоявших в начале июня 1941 г. на вооружении советских ВВС, радиостанции РСИ-3 «Орел» имели не более полутора сотен.И хотя на И-16 тип 29, выпущенных в 1940 году, за кабинами имелись специальные отсеки для раций, почти все они были пусты, поскольку радиозаводы не смогли обеспечить поставку. Да и на тех немногих машинах, на которых стояли «Орлы», пользоваться ими было почти невозможно из-за низкой надежности и слабой помехозащищенности этих станций.Несмотря на то, что дальность их действия, согласно заводской документации, составляла 150 км, из-за помех, создаваемых системой зажигания двигателя и другим самолетным электрооборудованием, реальная дальность приема обычно не превышала 30 километров, а летчики обычно слышали в наушниках лишь трески шипение…Второй истребитель Поликарпова, который также составлял значительный процент в списочном составе предвоенных советских ВВС — полутораплан И-153, прозванный «чайкой».С учетом нескольких штурмовых авиаполков в западных военных округах к июню 1941 г. насчитывалось около полутора тысяч «чаек», или примерно 35% от общей численности истребителей.Несмотря на то, что самолет был спроектирован в 1938 году, его конструкция и аэродинамическая схема примерно соответствовали уровню развития авиастроения десятилетней давности. Единственным прогрессивным элементом у «чайки» можно назвать убирающееся шасси.Фактически И-153 был анахронизмом уже в момент создания, а его запуск в серию в 1939 году на первый взгляд напоминает ошибку. Однако это являлось вынужденной мерой из-за отсутствия лучшей замены еще более архаичному биплану И-15бис, который необходимо было срочно снимать с производства. Поскольку «чайка» имела во многом схожую с ним конструкцию, ее выпуск удалось быстро и без особых затрат наладить на том же заводе и том же производственном оборудовании.На большинстве серийных И-153 стояли двигатели М-63 и такое же вооружение, как на И-16 тип 24. Несмотря на то, что конструкция И-153 совершенно иная, чем у И-16, взлетный вес обеих машин получился почти одинаковым: 1880 кг у И-16 тип 24 и 1890 кг у «чайки».Однако из-за худшей аэродинамики максимальная скорость «чайки» ниже: у земли — всего 370 км/ч., а на высоте 5000 м — 435-440 км/ч.Такая скорость не позволяла ей успешно бороться с немецкими истребителями, а зачастую — даже перехватывать бомбардировщики. Зато нагрузка на площадь у «чайки» значительно меньше, чем у «ишака», а значит, лучше горизонтальная маневренность. Полный вираж на высоте 1000 м самолет выполнял за 13 — 14 секунд. Скороподъемность обеих машин примерно равная — 14,7-15 м/с.Негативным качеством И-153 в сравнении с истребителями-монопланами являлся гораздо худший обзор вперед, загораживаемый верхним крылом. Хотя Поликарпов пытался исправить этот дефект, придав крылу характерный излом, за который самолет и получил свое прозвище, значительная часть передней полусферы была скрыта от глаз пилота, мешая поиску и слежению за целью.Из-за еще более низких, чем у И-16, скоростных данных, «чайки», не могли применять в боях с «мессершмиттами» наступательную тактику. Не могли они и спастись от атак за счет скорости. При встречах с немецкими истребителями их пилотам приходилось становиться в оборонительный круг или бессистемно маневрировать, уворачиваясь из-под огня и надеясь, что враг рано или поздно отстанет. Естественно, такая тактика, получившая официальное название «пчелиного роя», отдавала инициативу противнику, предоставляя ему полную свободу действий.Бесполезность «чаек» в воздушном бою вынудила переводить эти машины в штурмовые и легкобомбардировочные полки, хотя их вооружение (четыре пулемета ШКАС и две 25-килограммовые или 50-килограммовые бомбы) было явно слабоваты для атак наземных целей, а защита от зенитного огня фактически отсутствовала.К концу 1941 года количество И-153 в боевых частях сократилось до 200 машин, а еще через год они почти полностью исчезли с советско-германского фронта. Моральная устарелость и бесперспективность И-16 и И-153 стала ясна советскому руководству еще в 1939 году, после боев в Испании и особенно — на Халхин-Голе, где японские истребители, которых у нас раньше не принимали всерьез, неожиданно оказались для наших очень грозным противником.Можно ли здесь сказать о некоей недальновидности командования ВВС РККА или упрекнуть, как это обычно делается, лично Сталина?Нет, нельзя.Ответ после конфликтов с японцами последовал сразу же. В нескольких КБ развернулась спешная работа по созданию истребителей нового поколения. В результате появилась знаменитая «триада» — И-26 (Як-1), И-200 (МиГ-3) и И-301 (ЛаГГ-3).Но об этих машинах — в следующей части. Это были самолеты уже абсолютно иной концепции.Говоря же о превосходстве Люфтваффе над ВВС РККА в первые месяцы войны, стоит подтвердить тот факт, что немцы превосходили не количественно, а качественно. Именно по принципу, сформулированному Покрышкиным «высота-скорость-маневр-огонь».Можно ли было взять числом? Около 5 000 И-16 и И-153 против тысячи с небольшим Ме-109?Теоретически — да. Практически… Сомнительно. Обладавшие больше скоростью, высотой, более мощным оружием, прекрасно радиофицированные, и, самое главное, имевшие больший опыт боевого применения и более современную тактику, немецкие летчики не должны были предоставить шансов на успех нашим.Они и не предоставили.И с максимальной эффективностью использовали все имеющиеся на руках козыри. От боевых качеств самолетов, до подготовки немецких летчиков. О подготовке пилотов стоит сказать отдельно, эта тема способна объяснить многое из происшедшего в начале войны.В итоге стоит очередной раз сделать вывод о том, что первый этап борьбы Люфтваффе и ВВС РККА остался за Люфтваффе, несмотря на численное превосходство советских ВВС. Численное превосходство советских истребителей не сыграло должной роли перед более совершенными немецкими истребителями.Во второй части речь пойдет о советской «триаде», самолетах нового поколения, которые приняв вместе с истребителями Поликарпова первый удар, продолжили войну за превосходство в небе Великой Отечественной.